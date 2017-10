ČLÁNOK

Slovensko si v rebríčku konkurencieschopnosti polepšilo

27. September 2017

Slovensko si polepšilo v rebríčku konkurencieschopnosti. Svetové ekonomické fórum vo Švajčiarsku, ktoré vytvára rebríček na základe kľúčových ekonomických údajov a prieskumu medzi manažérmi, tento rok zaradilo Slovensko na 59. miesto. Oproti vlaňajšku tak ide o posun o šesť priečok nahor. Ako informoval na stredajšej tlačovej besede výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Kremský, celková známka sa posunula na hodnotu 4,33 z 4,28 pred rokom (maximálna známka je 7), čo možno pripísať aj niektorým krokom vlády s cieľom zjednodušiť podnikanie a znížiť administratívnu náročnosť.

„Hodnotenie Slovenska sa na tento rok zlepšilo najmä v kapitolách makroekonomické prostredie a technologická pripravenosť, kde však historicky patríme k najlepším na svete. Žiaľ v oblastiach kvalita inštitúcií alebo úroveň inovácií sme pokrok nezaznamenali,“ dodal Kremský. PAS je partnerskou inštitúciou Svetového ekonomického fóra, takže sa podieľa na zbieraní vyjadrení takmer 120 účastníkov prieskumu zo Slovenska. „Manažéri aj tento rok najvyššie ohodnotili úroveň zdravotníctva a základných škôl, ale aj makroekonomické prostredie, či technologickú pripravenosť. Najhoršie je na tom podľa nich kvalita verejných inštitúcií, o niečo vyššia je úroveň inovácií v krajine,“ doplnil Kremský.

Podľa PAS za najväčší problém Slovenska označili manažéri už tradične korupciu. Na druhé miesto sa tento rok posunula štátna byrokracia. Slovenských podnikateľov taktiež stále trápia daňové sadzby. „Ďalšími položkami, na ktoré sa firmy sťažujú, sú daňové a odvodové zákony, trh práce či nedostatočné vzdelávanie pracovníkov,“ dodal Kremský s tým, že Slovensko najviac zaostáva v boji proti klientelizmu, efektivite súdnictva, zaťažení štátnou reguláciou alebo využití daňového systému na podporu občanov pri hľadaní zamestnania. „V týchto kategóriách je naša krajina podľa hodnotenia vlastných manažérov stále v poslednej desiatke poradia spomedzi 137 štátov,“ upozornil Kremský.

Kremský považuje posun Slovenska v rebríčku konkurencieschopnosti o šesť priečok za úspech. Podľa neho by však malo byť ambíciou našej krajiny dostať sa aspoň do prvej 30-tky. „Ak by vláda presadila rýchlejšie reformy a radikálnejšie zlepšovala podnikateľské prostredie, krajina by sa stala opäť atraktívnou investičnou destináciou v stredoeurópskej súťaži,“ konštatoval Kremský.

V prvej desiatke rebríčka konkurencieschopnosti prevažujú európske krajiny. Na prvom mieste sa už deviaty rok po sebe drží Švajčiarsko. Singapur na druhej priečke vymenil USA, za nimi ostali Holandsko a Nemecko. Zo stredoeurópskych krajín je najvyššie Rakúsko (19.). Česká republika si udržala 31. priečku. Poľsko kleslo na 39. miesto a Maďarsko skončilo na 60. mieste.

Zlepšené hodnotenie Slovenska v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra sa objavujú od roku 2014, keď bolo na historicky najhoršej 78. priečke. Najvyššie v histórii bolo na 37. mieste v roku 2006.