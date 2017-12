ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. December 2017

1. júna

- Tatársky biftek sa vracia do reštaurácií. Zväz hotelov a reštaurácií SR (ZHR) inicioval zmeny vyhlášky, ktorá upravuje predaj tepelne neupraveného mäsa. Novela vyhlášky je platná od 1. júna.

- Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2017 schodok vo výške 891,5 mil. eur. Ako v tlačovej správe informovalo ministerstvo financií, znamenalo to medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 220 mil. eur, čo predstavuje -19,8 %.

- Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily zostáva na Slovensku najväčším problémom trhu práce. Kým počet firiem, ktoré naberajú ľudí, sa stabilizoval, počet tých, ktoré prepúšťajú, neustále klesá. Tieto trendy sa podpísali aj pod rast hodnoty Job Market Ratingu, ktorý na kvartálnej báze od minulého roka pripravuje personálno-poradenská spoločnosť Wincott People.

2. júna

- Personálne procesy v štátnej službe by mali byť efektívnejšie a transparentnejšie. Avizuje to Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá začína projekt Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS). Pôjde o centralizáciu údajov, najmä na účely riadenia ľudských zdrojov v tejto sfére. Projekt je plánovaný na obdobie rokov 2017 až 2020.

- Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker oznámil v piatok na brífingu v rámci pracovnej návštevy nemocníc v Banskej Bystrici, že pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F.D. Roosevelta (FNsP FDR) v Banskej Bystrici vyčlenilo ministerstvo na rekonštrukciu v tomto roku 20 miliónov eur.

- V apríli tohto roka bolo vyhlásených 694 verejných obstarávaní v celkovej predpokladanej hodnote 537 mil. eur. Počet začatých tendrov medziročne vzrástol o 19,8 % a očakávaný objem zákaziek klesol o 6,1 %.

4. júna

- Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje druhú fázu rekonštrukcie mostov na cestách prvej triedy v Nitrianskom a Trnavskom samosprávnom kraji. Za práce plánované na osemnásť mesiacov predpokladá zaplatiť predbežne 12,17 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (14,61 mil. eur vrátane dane).

- Poplatok za prístup do distribučnej sústavy, takzvaný G-komponent, má prvé súdne rozhodnutie. Okresný súd v Žiline rozhodol, že distribučná spoločnosť je povinná vrátiť výrobcovi elektriny zo slnečnej energie platby za prístup do distribučnej sústavy.

- V tomto roku budú developeri na Slovensku stavať najmä byty. Ponuka bytov má byť podľa očakávaného vývoja najvyššia v Bratislave, predpokladá sa nárast ponuky o 10,3 %, v ostatných regiónoch o 4,9 %. Vyplýva to z analýzy slovenského stavebníctva za druhý štvrťrok, ktorý vypracovala spoločnosť Ceec Research.

5. júna

- Takmer štvrtinu evidovaných nezamestnaných na Slovensku na konci apríla tohto roka tvorili mladí ľudia do 29 rokov. Išlo o 61,7 tisíca osôb z celkového počtu 248,7 tisíca nezamestnaných. Do 20 rokov malo 6,9 tisíca ľudí bez práce, vo veku od 20 do 24 rokov bolo 25,9 tisíca nezamestnaných a takmer 29 tisíc uchádzačov o zamestnanie malo 24 až 29 rokov.

- Slováci pracujú na štát tento rok o niečo dlhšie ako vlani. Podľa Nadácie F. A. Hayeka Deň daňovej slobody v tomto roku pripadá na 5. júna. Daňovníci totiž podľa prepočtov nadácie odpracovali 155 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod štátu. Oproti vlaňajšku to bolo o jeden deň viac.

- Slovenský bankový trh je o jednu banku menší. ZUNO banka definitívne ukončila svoje pôsobenie. Nástupníckou spoločnosťou sa stala Tatra banka, ktorá patrí rovnako ako ZUNO banka do finančnej skupiny Raiffeisen Bank International AG.

6. júna

- Vklady súkromného sektora vzrástli v apríli medzimesačne o 0,8 %. Medziročný rast bol na úrovni 5,2 %. Ako ďalej konštatuje Národná banka Slovenska, vklady súkromného sektora sa medzimesačne zvýšili v absolútnom vyjadrení najvýraznejšie za posledných sedem mesiacov.

- Rast tržieb v maloobchode v apríli sa zrýchlil. Medziročne boli vyššie o 6,5 % a v porovnaní s marcom tak bol ich rast vyšší o 0,4 percentuálneho bodu. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, medzimesačne boli tržby maloobchodníkov v apríli oproti marcu vyššie o 0,3 %.

- V apríli bolo vyhlásených 277 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej predpokladanej hodnote 141 mil. eur. Pokiaľ počet začatých tendrov medziročne vzrástol o 9,1 %, očakávaný objem investícií klesol o 60,7 %. Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie ku koncu apríla.

- Banky schválili ku koncu apríla 208 166 nových zmlúv na hypotekárne úvery. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Národnou bankou Slovenska, v medziročnom porovnaní je to nárast o 6,2 %. Ku koncu apríla minulého roka ich bolo totiž 196,1 tisíca.

7. júna

- Miera nezamestnanosti na Slovensku sa v prvom štvrťroku tohto roka medziročne znížila o 1,7 percentuálneho bodu na 8,7 %. Počet nezamestnaných tak medziročne klesol o 44,8 tisíca na 239,7 tisíca osôb. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR na základe výberového zisťovania pracovných síl.

- Slovenské hospodárstvo v prvom kvartáli tohto roka stúplo o 3,1 %. Štatistický úrad SR (ŠÚ) tak v stredu potvrdil svoj rýchly odhad reálneho rastu hrubého domáceho produktu v prvom štvrťroku z mája. Oproti poslednému štvrťroku vlaňajška tak hospodársky rast mierne zrýchlil o 0,1 percentuálneho bodu, v prvom štvrťroku minulého roka však ekonomika rástla rýchlejšie, a to o 3,4 %.

- V prvom štvrťroku 2017 hodnotili podnikatelia vývoj podnikateľského prostredia opäť negatívne, aj keď o niečo menej ako v predchádzajúcich dvoch kvartáloch. Index podnikateľského prostredia, ktorý na základe vlastného prieskumu zostavuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), je aktuálne na úrovni 50,7 bodu, čo je medzikvartálny pokles o 1,81 %.

8. júna

- Sadzby spotrebných daní z benzínu a nafty sa majú upravovať. Ministerstvo financií už predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, podľa ktorého sa má zvýšiť základná sadzba dane za motorový benzín a naftu bez obsahu biopaliva a zároveň sa majú stanoviť podiely biopalív v benzíne a nafte, pri ktorých sa bude v nasledujúcich rokoch pre tieto pohonné látky uplatňovať zvýhodnená sadzba.

- Objem obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) dosiahol v máji počas 21 pracovných dní 448,6 mil. eur. Počas tohto obdobia sa v 643 transakciách zobchodovalo 364,2 mil. cenných papierov. V medziročnom porovnaní tak počet transakcií klesol o 15,1 %, počet zobchodovaných cenných papierov sa znížil o 27,5 % a finančný objem klesol o 32,1 %.

- Banky v minulom roku uhradili do Fondu ochrany vkladov ročný príspevok vo výške 9,4 mil. eur. V roku 2015 to bola suma 8,6 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z výročnej správy fondu, kumulované zdroje na prípadné vyplácanie náhrad predstavovali ku koncu vlaňajška 254,4 mil. eur.

9. júna

- Spoločnosť AeroMobil, ktorá pôsobí v oblasti vývoja inovatívnych lietajúcich áut, ohlásila vstup nového investora. Ako ďalej informovala spoločnosť Aeromobil, je ním európsky kapitálový investor Martin S. Hauge. Do projektu investoval po tom, čo AeroMobil nedávno predstavil najnovší model svojho lietajúceho auta.

- Zahraničný obchod Slovenska dosiahol v apríli prebytok 253,4 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z predbežných údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, v medziročnom porovnaní je to pokles o 121,9 mil. eur. Kumulatívny prebytok za prvé štyri mesiace tohto roka predstavoval 1,105 mld. eur.

- Životné minimum na dospelú osobu sa od začiatku júla tohto roka zvýši o 0,7 %, teda o 1,39 eura na 199,48 eura. Pri druhej spoločne posudzovanej osobe pôjde o nárast o 97 centov na 139,16 eura a na nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa sa suma životného minima zvýši o 64 centov na 91,06 eura. Vyplýva to z návrhu opatrenia rezortu práce a sociálnych vecí o úprave súm životného minima, ktorý ministerstvo práce predložilo do pripomienkového konania.

- Lekárne Dr.Max expandujú aj na rumunský trh. Po Českej republike, Slovensku, Poľsku a Srbsku tak budú prítomné v piatej krajine. Ich prevádzkovateľom bude spoločnosť RockyFarm SRL, ktorej vlastníkom je Penta Investments. Ako ďalej informuje investičná skupina Penta, spoločnosť RockyFarm SRL uzavrela zmluvy o odkúpení lekárnických sietí Fastpharm SRL, lezer Farm SRL, Panpharma Med SRL a York Farm SRL 31. mája tohto roka.

11. júna

- Virtuálna registračná pokladnica by už nemala mať obmedzenia počtu vydaných bločkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorú tento týždeň odobril parlamentný výbor pre financie a rozpočet. Doterajšie obmedzenie 3 000 vydaných bločkov za mesiac by sa tak malo zrušiť.

- Počas uplynulých mesiacov klesala produkcia mlieka nielen na Slovensku, a to o 4 %, ale aj v Európe o 2,3 %. Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) informuje, že nízka produkcia sa musí prejaviť na náraste cien mliečnych výrobkov.

- Slovenské elektrárne ukončili generálnu odstávku štvrtého jadrového bloku Atómovej elektrárne Bohunice V2. V rámci nej vymenili elektrárne pätinu jadrového paliva v reaktore. „Pred uvedením bloku do prevádzky sme úspešne vykonali lokálne tesnostné skúšky hermetickej zóny, takzvaného kontejnmentu, a pevnostné tlakové skúšky primárneho okruhu,“ informovali Slovenské elektrárne.

12. júna

- Návštevnosť Slovenska turistami stále stúpa. Počas prvého kvartálu tohto roka sa na Slovensku ubytovalo viac ako 1,1 milióna hostí, čo v porovnaní s vlaňajškom predstavuje nárast o 7,6 %. Domáci návštevníci tvorili 64 percent všetkých hostí. Ich počet oproti vlaňajšku stúpol o viac ako 8 percent.

- Bežný účet platobnej bilancie Slovenska bol po prvých troch mesiacoch tohto roka v schodku 10 mil. eur. V samotnom marci pritom vykázal mierny prebytok 2 mil. eur, čo oproti februáru znamenalo zhoršenie bilancie bežného účtu o 71 mil. eur.

- Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo za päť mesiacov tohto roka spolu 550 198 cestujúcich. Je to približne rovnaký počet ako za rovnaké obdobie vlaňajška, keď prešlo letiskom na prílete a odlete 548 432 pasažierov.

13. júna

- Tržby v priemysle na Slovensku po dvojcifernom raste z marca v apríli medziročne klesli o 2,6 %. ako informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, v treťom mesiaci roka pritom tržby v priemysle stúpli o 13,2 %. Medziročný pokles pritom v apríli vykázali všetky zložky priemyslu, okrem dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, kde si tržby udržali mierny rast o 3,4 %.

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) s účinnosťou od 1. júla tohto roka zvyšuje ceny za výkony v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a v mobilných hospicoch o 25 % a v zariadeniach sociálnych služieb o 26 %.

- Slovensko bude mať definitívne nový zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Poslanci Národnej rady SR (NR SR) totiž prelomili veto prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý vrátil vládnu novelu regulačného zákona poslancom na opätovné prerokovanie. Poslanci schválili novelu aj napriek výhradám prezidenta bez zmien.

14. júna

- Rast spotrebiteľských cien v máji zrýchlil. Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla medziročná inflácia podľa národnej metodiky v piatom mesiaci roka úroveň 1,1 % a jej dynamika sa tak oproti aprílu zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu.

- Nové pravidlá, ktoré upravujú roaming v EÚ, nadobudnú účinnosť 15. júna tohto roka. Zákazníci tak budú môcť od tohto dátumu používať mobilné zariadenia pri cestovaní v rámci EÚ za rovnaké ceny ako doma. Ak si zákazník doma platí mesačný balík minút, SMS a dátových služieb, akýkoľvek hovor, SMS či dátová relácia počas pobytu v zahraničí v rámci EÚ sa bez dodatočných poplatkov odpočíta od daného objemu, ako keby bol vo svojej vlasti.

- Virtuálnu registračnú pokladnicu budú môcť po 1. septembri tohto roka využívať všetci podnikatelia bez ohľadu na to, koľko bločkov mesačne vydajú. Poslanci totiž v stredu schválili novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z dielne koaličnej SNS, ktorá ruší doterajší limit pri virtuálnej registračnej pokladnici 3 000 vydaných bločkov za mesiac.

- Očakávania zamestnávateľov na Slovensku na tretí štvrťrok tohto roka sú naďalej optimistické. Podľa pravidelného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Manpower na vzorke 752 zamestnávateľov na Slovensku, nárast počtu zamestnancov v júli až septembri tohto roka očakáva 14 % opýtaných zamestnávateľov, 2 % oslovených firiem ich pokles.

15. júna

- Parkovací systém v nemocniciach a organizáciách, kde je Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) zriaďovateľom alebo akcionárom, sa od 1. júla tohto roka upraví. Vyplýva to z príkazu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Po novom minimálne 70 % parkovacej kapacity parkoviska pripadne pacientom, sprevádzajúcim osobám a návštevám pacienta.

- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v súčasnosti eviduje zhruba 70 investičných projektov, z toho desať projektov sa týkajú výskumu a vedy. Vďaka nim by sa mohlo na Slovensku preinvestovať približne dve miliardy eur.

- Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá ide na Ústavný súd SR. Opoziční poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) zozbierali dostatok podpisov a obracajú sa na ústavný súd. Dôvodom je možná protiústavnosť novely zákona o vyvlastňovaní pozemkov pod diaľnice.

- Národná banka Slovenska (NBS) vo štvrtok zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid Life. Ako NBS informovala, poisťovni doručila rozhodnutie vo štvrtok ráno. Za núteného správcu vymenovala Irenu Sopkovú. Dôvodom vyhlásenia nútenej správy boli podľa centrálnej banky opakované zistenia, že poisťovňa závažne ohrozuje práva klientov.

16. júna

- Objem nových objednávok v priemysle na Slovensku sa v apríli prepadol o 6,9 %. Mesiac predtým pritom nové objednávky v priemysle naopak rástli 8,6-percentným tempom. Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla suma nových objednávok v štvrtom mesiaci tohto roka 4,028 mld. eur.

- Tempo rastu spotrebiteľských cien v máji zrýchlilo. Potvrdzujú to údaje Štatistického úradu SR (ŠÚ) o vývoji cien podľa harmonizovaného indexu Európskej únie (HICP). Harmonizovaná inflácia totiž v máji dosiahla 1,1 %, kým v apríli rástli ceny o 0,3 percentuálneho bodu pomalšie.

- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) od 1. júla tohto roka aktivuje na doručovanie všetky schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a so sídlom na Slovensku. Generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár upozorňuje, že dostať sa do schránky a prečítať si tak dôležité správy od úradov budú môcť iba tí štatutári alebo nimi poverené osoby, ktoré majú občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom.

18. júna

- Sociálna poisťovňa zaznamenala v máji tohto roka 4 706 žiadostí o zmenu spôsobu výplaty dôchodku. Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, dôchodcovia žiadajú predovšetkým o zmenu doručovania dôchodku z hotovosti (poštou) na poukazovanie dôchodku na účet banke.

- Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia (SSE-D) podala odvolanie voči rozsudku Okresného súdu v Žiline. Ten začiatkom júna zaviazal distribučnú spoločnosť vyplatiť prevádzkovateľovi solárnej elektrárne uhradený poplatok za prístup do distribučnej siete, takzvaný G-komponent.

- Zakladanie živnosti má na Slovensku za posledné tri roky klesajúcu tendenciu, podnikatelia začínajú uprednostňovať podnikanie formou právnickej osoby. V minulom roku bolo založených o 5 075 živností menej ako v roku 2014, čo je pokles o približne o 12,5 %. Naopak, zakladanie spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností zaznamenal výrazný nárast.

19. júna

- Slovenské hospodárstvo v tomto roku stúpne o 3,3 % a v budúcom roku zrýchli svoj rast na 4,2 %. Vyplýva to z aktuálnej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií, v ktorej analytici rezortu ponechali tohtoročnú prognózu oproti poslednej z februára bez zmeny, kým budúcoročný odhadovaný rast navýšili o 0,2 percentuálneho bodu.

- Slovensko predalo dlhopisy za 361,9 mil. eur. V dvoch aukciách pritom investori nakupovali štátne cenné papiere splatné v máji 2026 a v marci 2037. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). V prvej aukcii dlhopisov splatných v roku 2026 sa pritom predali dlhopisy celkovo za 160,1 mil. eur.

- V máji tohto roka sa počet nových zaregistrovaných osobných automobilov medziročne zvýšil o 11,06 %, vodiči tak zaregistrovali 9 217 vozidiel. Najobľúbenejšou značkou Slovákov je dlhodobo Škoda, v máji podiel zaregistrovaných vozidiel tejto značky dosiahol 19,19 %, nasledoval Volkswagen s 9,98 % a Hyundai so 7,45-percentným podielom.

20. júna

- Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla ku koncu mája tohto roka 7,35 %. Oproti aprílu sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,39 percentuálneho bodu. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,10 percentuálneho bodu.

- Firmy, ktoré chcú obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100 tisíc eur alebo v celkovej sume 250 tisíc eur za kalendárny rok, musia byť zapísané v registri partnerov verejného sektora do konca júla tohto roka. Povinnosť firiem zapísať sa do registra vyplýva z takzvaného protischránkového zákona, ktorý je platný od začiatku februára tohto roka.

- Nové konsolidačné plány vládneho kabinetu prešli aj parlamentom. Poslanci totiž v utorňajšom hlasovaní vzali na vedomie Program stability na roky 2017 až 2020. V ňom vláda avizuje jemné zmiernenie svojich konsolidačných plánov oproti schválenému rozpočtu verejnej správy.

- Slovenská ekonomika bude v nasledujúcich rokoch zrýchľovať svoju dynamiku. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) vo svojej najnovšej makroekonomickej predikcii, ktorú zverejnila v utorok. Svoje odhady rastu hrubého domáceho produktu (HDP) spred štvrťroka pritom ponechala bez zmeny. Centrálna banka tak naďalej očakáva, že hospodárstvo v tomto roku reálne stúpne o 3,2 %, v budúcom roku o 4,2 % a v roku 2019 o 4,6 %.

- Zamestnanci Volkswagen Slovakia v utorok o šiestej ráno vstúpili do ostrého neobmedzeného štrajku. Zástupcom Moderných odborov Volkswagen sa stále nepodarilo dohodnúť na s vedením na nových podmienkach kolektívnej zmluvy. Vedenie spoločnosti ponúklo odborárom na pondelkovom rokovaní zvýšenie platov v tomto roku o 4,5 % a v roku 2018 a ďalších 4,2 %, čo odborári odmietli.

21. júna

- Slovenská ekonomika by mala podľa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v tomto roku posilniť o 3,3 % a v budúcom roku by sa jej rast mal zrýchliť na úroveň 4,1 %. Organizácia to uviedla v správe, ktorú zverejnila v stredu v Bratislave.

- Opoziční poslanci Národnej rady SR podali v stredu podnet na Ústavný súd SR, aby sa aj vo verejnej správe dodržiavala minimálna mzda. Ako na stredajšej tlačovej besede uviedol nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý, na základe podania na Ústavný súd SR, pod ktoré sa podpísalo 30 opozičných poslancov, by mal tento súd vyhlásiť súčasný systém odmeňovania vo verejnej správe za protiústavný.

- Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Cieľom je implementovať eurosmernicu o distribúcii poistenia ktorá nahradila smernicu o sprostredkovaní poistenia. Zmenou bude pre finančných agentov otázka osobitného finančného vzdelávania.

- O prípadnom uvoľnení dlhovej brzdy bude parlament opäť rokovať až v septembri. Počas rozpravy k návrhu uznesenia z dielne koaličných poslancov, ktorým chceli zaviazať finančný výbor na vypracovanie návrhu novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti to na základe výsledkov rokovania poslaneckého grémia oznámil podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd).

22. júna

- Samosprávy na Slovensku dosiahli v minulom roku rozpočtový prebytok na úrovni 353,4 mil. eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau. Medziročne tak prebytok hospodárenia samospráv stúpol až o 38,5 %.

- Avizované zmeny v podpore hypoték pre mladých dostávajú reálne kontúry. Ministerstvo financií ich uverejnilo v rámci návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorú predložilo do pripomienkového konania. Po novom má mať podpora pre mladých formu daňového bonusu a jeho výška má byť 50 % zo zaplatených úrokov na hypotéke. Daňový bonus za zaplatené úroky môže pritom podľa návrhu rezortu financií dosiahnuť maximálne 400 eur za zdaňovacie obdobie.

- Konkurzný správca spoločnosti Slovakia Steel Mills začal medzinárodný tender kupca spoločnosti. „Ide o jeden z najväčších konkurzov v regióne strednej Európy,“ uviedol komplementár konkurzného správcu Miroslav Duračinský. Predávať sa budú výrobné technológie, stroje, budovy a ostatný významný majetok tejto minioceliarne.

23. júna

- Sadzba za poistencov štátu by sa mala od 1. novembra tohto roka zvýšiť zo súčasných 3,78 % na 4,73 %. Do sektoru zdravotníctva by sa tak malo dostať 50 miliónov eur. Informovali o tom v piatok na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Tomáš Drucker a minister financií Peter Kažimír. “Toto číslo bude spresnené,” zdôraznil Drucker.

- Prezident SR Andrej Kiska ani na druhýkrát nepodpísal novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Vládna novela tak bude zverejnená v Zbierke zákonov SR bez jeho podpisu. Prezident vo svojom prvom rozhodnutí poukázal na dve oblasti schválených zákonných zmien, ktoré podľa neho zásadne oslabia nezávislosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pri cenovej regulácii.

- Na oddlženie zdravotníckych zariadení by sa malo vyčleniť do 585 mil. eur zo štátnych finančných aktív. Informovali o tom v piatok na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Tomáš Drucker a minister financií Peter Kažimír, kde predstavili koncept oddlžovania nemocníc. Základnými princípmi oddlženia budú podľa Druckera rovnaký prístup a zaobchádzanie pre všetkých, dobrovoľnosť na strane dlžníka a na strane veriteľa transparentnosť.

24. júna

- Sobotňajšie rokovanie Moderných odborov Volkswagen s vedením firmy neskončili úspechom. Ako však na brífingu uviedol šéf odborov Zoroslav Smolinský, budú pokračovať a “smerujú k dohode”. “Možno je to otázka jedného sedenia,” vyhlásil Smolinský. Ako dodal, verí, že v pondelok by sa už mohli zamestnanci vrátiť do práce.

25. júna

- Sociálna poisťovňa (SP) evidovala ku koncu apríla tohto roka pohľadávky v celkovej sume 845,1 mil. eur. Oproti koncu vlaňajška sa tak pohľadávky poisťovne zvýšili o 59 mil. eur. Uvádza sa to v správe o hospodárení SP ku koncu apríla 2017.

- Asociácia súkromných lekárov SR a Zdravita o.z. vyzývajú Slovenskú lekársku komoru a jej prezidenta Mariana Kollára k založeniu združenia, ktoré by zjednotilo ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Zdravita o.z. a Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). Ako sa píše vo výzve, malo by to byť za rovnoprávnych a vyvážených podmienok, vytvorili by sa tým podmienky pre vstup ďalších poskytovateľov do novej, historicky neporovnateľne najsilnejšej organizácie združujúcej ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

- Štrajk v slovenskom Volkswagene končí. V pondelok o 6:00 sa výroba obnoví v plnej miere. Moderné odbory Volkswagen a ich zamestnávateľ sa v nedeľu dohodli na novej kolektívnej zmluve. Po skočení rokovaní o tom informovali odbory i Volkswagen Slovakia. Podľa novej kolektívnej zmluvy sa platy zvýšia o 14,2 % postupne do novembra 2018. Zároveň zmaestnanci dostanú jednorazovú platbu vo výške 500 eur.

26. júna

- Podiel zlyhaných úverov na celkových poskytnutých úveroch domácnostiam v prvom štvrťroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesol na úroveň 3,6 %. Na konci tretieho mesiaca vlaňajška to bola hodnota 3,9 %. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska.

- Za pobyt v kúpeľoch si od budúceho roka zrejme budeme môcť o čosi znížiť základ dane. Predpokladá to totiž návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý je momentálne v pripomienkovom konaní. Okrem zavedenia novej nezdaniteľnej časti základu dane na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach návrh predpokladá aj ďalšie opatrenia na podporu kúpeľníctva na Slovensku.

- Slovenské elektrárne v súčasnosti neuvažujú nad zavretím žiadnej svojej elektrárne. „Neexistuje žiadny konkrétny plán na zavretie ktorejkoľvek našej elektrárne, ale život špeciálne dvoch našich uhoľných elektrární (v Novákoch a vo Vojanoch – pozn. red.) bude závisieť na tom, aké budú podmienky na trhu,“ povedal slovenským novinárom na konferencii Atomexpo 2017 v Moskve predseda predstavenstva Slovenských elektrární Bohumil Kratochvíl.

27. júna

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa vek odchodu do dôchodku od 1. januára 2018 zvyšuje o 63 dní. Dôchodkový vek tak na budúci rok bude 62 rokov a 139 dní.

- Superodpočet na výskum a vývoj by sa mal od budúceho roka zvýšiť. Počíta s tým návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania. Od budúceho roka by sa tak superodpočet mal zvýšiť zo súčasných 25 % na 100 % zaúčtovaných výdavkov na výskum a vývoj.

- Slovenské elektrárne v minulom roku skončili s čistým ziskom na úrovni 116,8 milióna eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o takmer 93 miliónov eur. „Čistý zisk narástol najmä vďaka pokračujúcej optimalizácii, realizovaným úsporným opatreniam a absencii jednorazových mimoriadnych položiek,“ uviedli elektrárne po tom, čo hospodárske výsledky schválilo valné zhromaždenie.

28. júna

- Novým predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane súčasný poslanec Národnej rady SR a bývalý minister hospodárstva a pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. Výberová komisia na základe výberového konania odporučila ministrovi hospodárstva, aby ho predložil na schválenie ako najvhodnejšieho kandidáta vláde SR.

- Ceny v priemysle rástli na Slovensku aj v máji. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR ceny priemyselných výrobcov v úhrne medziročne vzrástli o 3 %. V porovnaní s aprílom to však znamenalo spomalenie dynamiky o 0,5 percentuálneho bodu.

- Sadzba za poistencov štátu by sa mala od 1. novembra tohto roka zvýšiť zo súčasných 3,78 % na 4,73 %. Do sektoru zdravotníctva by sa tak malo dostať 50 miliónov eur. Kabinet odobril návrh, ktorý predložil minister zdravotníctva.

- Minister zdravotníctva (MZ) SR Tomáš Drucker stiahol z rokovania vlády koncept oddlženia zdravotníckych zariadení. O materiáli chce ešte diskutovať. “Poprosil som pána predsedu o stiahnutie. Zaznamenal som aj zo strany niektorých veriteľov aj z médií, že sú niektoré otázky,” povedal Drucker novinárom po vláde.

29. júna

- Sociálna poisťovňa vyplatila v máji tohto roka dávku v nezamestnanosti 31,6 tisíca osobám. V porovnaní so štvrtým mesiacom tohto roka ide o pokles o 603 ľudí. Medziročne sa počet poberateľov dávky v nezamestnanosti minulý mesiac znížil o 2,4 tisíca osôb.

- Slovenské domácnosti žijúce mimo Bratislavského kraja znova potvrdili svoj veľký záujem o podporu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE). Dvanáste kolo projektu Zelená domácnostiam trvalo len niekoľko minút. „Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,1 milióna eur o 10 % po ôsmej minúte od začatia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a systém žiadosti vyhodnotil,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič.

- Časti penzistov sa od budúceho roka zvýši ich starobný dôchodok. Ide o tzv. starodôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa (SP) priznala ich penziu pred 1. januárom 2004. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

- Hoci makroekonomické prognózy vývoja slovenského hospodárstva sú pozitívne, najnovšie odhady analytikov rezortu financií týkajúce sa daňových a odvodových príjmov naopak výhľad príjmov verejných rozpočtov zhoršujú. Môže za to predovšetkým vývoj pri dani z príjmov právnických osôb, ktorý po silnom vlaňajšom raste tento rok na základe analyzovaných daňových priznaní firiem oproti pôvodným predpokladom zaostáva.

30. júna

- Nálada v slovenskej ekonomike sa v šiestom mesiaci zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu podľa údajov Štatistického úradu SR medzimesačne klesol o 0,5 bodu na 102,3 bodu. Na vývoj indikátora nepriaznivo vplývalo podľa úradu zníženie dôvery v priemysle, v službách a medzi spotrebiteľmi.

- Bankový sektor na Slovensku dosiahol v prvých piatich mesiacoch tohto roka čistý zisk 290,5 mil. eur. Ako vyplýva zo štatistiky Národnej banky Slovenska, v medziročnom porovnaní je to nárast o 5,1 %.

- Spoločnosť Volkswagen Slovakia od pondelka 3. júla zastaví výrobné linky v bratislavskom závode na viac ako dva týždne. Vyše 11 tisíc zamestnancom začne plynúť celozávodná dovolenka. V Martine bude plánovaná odstávka trvať od 10. júla necelé dva týždne.

- Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ukončil druhú etapu komplexnej prierezovej kontroly slovenského zdravotníctva. Ako uviedla hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková, úrad sa v 13 vybraných zdravotníckych zariadeniach, konkrétne troch príspevkových organizáciách zriadených Ministerstvom zdravotníctva SR, piatich samosprávnych nemocniciach a piatich transformovaných zdravotníckych zariadeniach, zakladateľom ktorých je rezort zdravotníctva, zameral na ich hospodárenie, stav a vývoj pohľadávok a záväzkov, investovanie do stavieb a zdravotníckej techniky.