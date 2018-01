ČLÁNOK

Podľa Johnsona Británia odchodom z EÚ ušetrí vyše 350 mil. libier týždenne

16. Január 2018

Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson obhajoval tvrdenie, že odchodom z Európskej únie Británia ušetrí 350 mil. libier (GBP) týždenne. V skutočnosti vyhlásil, že táto suma je príliš nízka. Britský štatistický úrad uviedol, že suma 350 mil. GBP neberie do úvahy zľavy a iné odpočítania, pričom čistý príspevok Británie do rozpočtu EÚ je zhruba 180 mil. GBP týždenne.

Johnson však v rozhovore pre utorkové vydanie denníka The Guardian povedal, že tvrdenie o výške ušetrenej čiastky “hrubo podhodnocuje sumu, ktorú budeme môcť zase mať pod svojou kontrolou”. Konštatoval, že britský hrubý príspevok do rozpočtu EÚ je 362 mil. GBP týždenne a do konca dvojročného prechodného obdobia, ktoré bude po brexite, sa zvýši na 438 mil. GBP týždenne.

Predseda Európskej rady Donald Tusk však v utorok vyzval Britániu, aby zmenila názor v otázke odchodu z EÚ a vyhlásil že EÚ ju prijme späť. Tusk uviedol, že “ak britská vláda bude trvať na svojom rozhodnutí odísť, brexit sa stane realitou so všetkými jej negatívnymi následkami.”