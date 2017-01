ČLÁNOK

Domácnosti budú pri plyne rozdelené do nových taríf

10. Január 2017

Slovenské domácnosti sa musia pripraviť na nové pravidlá pri dodávke zemného plynu. Od nového roka totiž platí nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá mení mnohé ustanovenia, na ktoré boli domácnosti doteraz zvyknuté. Vyhláškou sa napríklad zjednocuje spôsob stanovenia cien za dodávku plynu pre domácnosti a malé podniky a rozširuje sa počet taríf. Domácnosti tak už nebudú rozdelené do štyroch taríf (D1-D4), ale až do ôsmich (D1-D8).

Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Ondrej Šebesta, domácnosti budú do jednotlivých taríf zaradené podľa spotreby plynu, pričom cenovej regulácii bude podliehať dodávka plynu v šiestich tarifách (D1-D6). “Vzhľadom na to, že nová cenová vyhláška upravila hranice ročnej spotreby plynu v niektorých tarifách, kontaktovali sme už svojich zákazníkov, v prípade ktorých dochádza k zmene tarify. Navrhli sme im tarifu, ktorá zodpovedá ich spotrebe a deleniu taríf podľa cenovej vyhlášky,“ dodal Šebesta.

Pre úplnosť treba dodať, že zmena taríf sa netýka tých odberateľov, ktorých ročné množstvo odobratého plynu je zhodné s ich zvolenou tarifou v súčasnosti a zároveň je zhodné s príslušnou tarifou, ktorá je platná od 1. januára 2017. „Tarifa by mala zostať totožná najmä u odberateľov plynu v domácnostiach, ktoré majú v súčasnosti zvolenú tarifu D1 alebo D2 a tej skupiny odberateľov plynu, ktorí majú zvolenú tarifu D3, ak ich spotreba nepresiahla 42 760 kilowatthodín,“ spresnil Šebesta.

Odberatelia s vyššou spotrebou ako 42 760 kilowatthodín budú patriť do novej tarify D4. V prípade, ak zákazníci mali v roku 2016 zazmluvnenú tarifu D4, táto bude od roku 2017 rozdelená na štyri tarify D5 až D8. „V prípade nových taríf D5 až D8 bude cenovej regulácii podliehať len dodávka plynu v tarife D5 a D6. Dodávka plynu v tarife D7 a D8 cenovej regulácii podliehať nebude,“ upozornil Šebesta s tým, že SPP je pripravený na prípadné otázky odberateľov. Domácností, ktoré majú veľký odber plynu a teda po novom spadajú do tarify D7 a D8, je však iba niečo vyše sto.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zmenil aj štruktúru taríf za distribúciu zemného plynu. „Zmena štruktúry taríf odráža reálne spotreby v jednotlivých odberoch a je v súlade so schválenou regulačnou politikou a príslušnou platnou legislatívou,“ uviedol hovorca SPP-distribúcia Milan Vanga.

Prevádzkovateľ plynovej distribučnej siete upozornil aj na už polroka platnú novelu trestného zákona, ktorá má pomôcť k tomu, aby straty v distribúcií zemného plynu boli nižšie a distribučná sieť bezpečnejšia. „Novela trestného zákona posilňuje ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň zákonne postihuje organizované zločinecké skupiny tým, že zavádza falšovanie plomb a úpravu hodnoty spotreby na meradle ako samostatnú skutkovú podstatu trestného činu,“ konštatoval Vanga.