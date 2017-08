ČLÁNOK

Agentúra Standard and Poor’s potvrdila rating Slovenska na úrovni A+

28. Júl 2017

Ratingová agentúra Standard and Poor’s (S&P) potvrdila Slovensku dlhodobý rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Informovalo o tom ministerstvo financií. Agentúra tento krok podľa rezortu odôvodňuje najmä stabilným a relatívne rýchlym hospodárskym rastom Slovenska, ktorý by mal v najbližších troch rokoch dosahovať zhruba 3,5 % ročne. Ekonomika by pritom mala ťažiť zo zvyšujúcej sa spotreby domácností, rastúcej úverovej činnosti bánk a stabilnej úrovne súkromných kapitálových investícií.

S&P podľa ministerstva pozitívne hodnotí aj relatívne nízky verejný dlh a udržateľné verejné financie. Kladne je vnímaný aj stabilný objem zahraničných investícií a dobre kapitalizovaný bankový sektor s nízkym podielom problémových úverov. Ratingová agentúra pritom odhaduje, že slovenský verejný dlh by mal do roku 2020 klesnúť na zhruba 48 % hrubého domáceho produktu. Za riziká hospodárskeho vývoja na Slovensku agentúra opäť označila najmä starnutie populácie, regionálne rozdiely a problém dlhodobej nezamestnanosti.

Agentúra S&P sa tak pridala k ďalšej renomovanej ratingovej agentúre Moody’s, ktorá v apríli tohto roku Slovensku potvrdila dovtedajší rating na úrovni A2. Moody’s však okrem toho zlepšila ratingový výhľad hodnotenia Slovenska zo stabilného na pozitívny.