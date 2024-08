ČLÁNOK

Štát nestratil záujem o kúpu 17-percentného podielu Slovenských elektrární

3. januára 2018

Štát sa nevzdal myšlienky získať 17-percentný podiel Slovenských elektrární, a tým ovládnuť majoritný 51-percentný podiel slovenského dominantného výrobcu elektriny. O možnosti rokovať o kúpe spomínaného podielu hovorí memorandum z konca roka 2015, ktoré podpísali súčasní akcionári Slovenských elektrární, teda štát, taliansky Enel a český EPH.

„Je pravda, že máme opciu na to, že môžeme začať rokovania o odkúpení 17 % akcií. To nastane vtedy, keď budú uvedené do prevádzky obidva bloky v Mochovciach. My sme sa nikdy netajili tým, že máme ambíciu byť dôležitým hráčom na energetickom poli. Dlhodobo kritizujeme privatizáciu strategických podnikov a v prípade, že príde možnosť začať rokovania o odkúpení 17 %, určite sa do toho zapojíme. Prvým predpokladom pre to je dokončenie tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Druhým je, že či štát bude mať na to peniaze,“ povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk minister hospodárstva Peter Žiga.

Otázkou taktiež zostáva vyrovnanie sa za privatizáciu s talianskym Enelom. Na základe transakčných dokumentov podpísaných v roku 2006 medzi štátom, ktorý predával 66-percentný podiel Slovenských elektrární a Enelom, ktorý kupoval majoritný podiel, mali obe strany prísť s návrhom, kto bude komu doplácať za privatizáciu. Minister Žiga tvrdí, že v súčasnosti ešte nie sú s Enelom vzťahy na takej úrovni, aby mohla dohoda o vyrovnaní za privatizáciu prísť v najbližšej budúcnosti.

„Vzťahy ešte nie sú tak ďaleko, aby sme vedeli tieto veci vyriešiť. Viete dobre, že máme so Slovenskými elektrárňami niekoľko súdnych sporov. Jeden sme úspešne ukončili v tomto roku, kde išlo o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Sú tam aj iné otvorené otázky. Dohoda o vyrovnaní za privatizáciu sa zrejme bude blížiť k termínu dokončenia dostavby jadrových blokov v Mochovciach, teda vtedy, keď bude Enel definitívne odchádzať zo Slovenských elektrární,“ konštatoval Žiga.

Agentúra SITA vydá k správe zvukovú správu.

https://venergetike.sk/rozhovor-pri-mochovciach-sa-blizime-finale/