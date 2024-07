ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. decembra 2017

1. decembra

– Sociálna poisťovňa začína vyplácať vianočné príspevky. Túto štátnu dávku dostanú tí dôchodcovia, ktorí majú v tomto mesiaci nárok na výplatu niektorého z dôchodkov, majú bydlisko na území Slovenska a suma ich dôchodkových príjmov nepresiahne 547,20 eura mesačne.

– Objem úverov na bývanie na Slovensku ku koncu desiateho mesiaca stúpol v medziročnom porovnaní o 13,6 %. Ako informovala Národná banka Slovenska (NBS) na svojej internetovej stránke, ku koncu októbra tak dosiahol 24,29 mld. eur. Naďalej dominovali iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých stav predstavoval 16,005 mld. eur.

– Deficit štátneho rozpočtu sa v novembri priblížil k miliarde eur. Po jedenástich mesiacoch totiž štát hospodáril so schodkom v objeme 981,4 mil. eur. V samotnom novembri sa tak deficit prehĺbil o takmer 230 mil. eur. Celoročný rozpočet však počíta so schodkom na úrovni 1,993 mld. eur. Ak by sa teda mal dodržať, štát by musel v poslednom mesiaci roka prerobiť ďalšiu miliardu eur a deficit vyše zdvojnásobiť.

2. decembra

– Národná diaľničná spoločnosť otvorila 4,3 kilometra dlhý úsek diaľnice D3 medzi žilinskými mestskými časťami Strážov a Brodno, ktorý zároveň plní úlohu severozápadného obchvatu Žiliny. Podľa ministra dopravy Árpáda Érseka otvorenie tohto diaľničného úseku odľahčí najmä dopravnú situáciu v Žiline.

– Navrhované zvýšenie príplatkov za prácu v noci a počas sviatku, ako aj zavedenie príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu je pre zamestnávateľov absolútne neakceptovateľné. Po sobotnajšom mimoriadnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR to uviedol viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) Roman Karlubík.

3. decembra

– V hmotnej núdzi sa ku koncu októbra tohto roka na Slovensku nachádzalo 71,2 tisíca detí. V porovnaní s koncom októbra vlaňajška išlo o pokles o 14,4 tisíca detí. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ku koncu desiateho mesiaca bolo pritom v hmotnej núdzi 44,4 tisíca jednotlivcov bez detí.

– Necelých deväť rokov po zavedení spoločnej euromeny na Slovensku je s eurom spokojných až 7 z 10 Slovákov. Stále však medzi obyvateľmi pretrváva nostalgia po slovenskej korune – jej návrat si želá vyše polovica obyvateľov Slovenska. Najviac po zmene volajú mladí ľudia do 29 rokov, naopak najmenej si návrat ku korune prajú Slováci starší ako 61 rokov. Vyplýva to z prieskumu agentúry MNFORCE pre spoločnosť TopForex.

4. decembra

– Potravinová kobra uskutočnila od začiatku tohto roka do 31. októbra 43 439 kontrol. Ako informovala v pondelok na tlačovej konferencii ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, nedostatky našla v 3 775 prípadoch, čo predstavuje 8,7 % pochybení.

– Nový predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák začal v pondelok rokovania k pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní. Chce viesť aktívny dialóg so širokou odbornou verejnosťou a na pracovné rokovania pozval vyše sedemdesiat subjektov, ktoré sa v praxi zapájajú do procesu verejného obstarávania.

– Na post šéfa Euroskupiny, čiže neformálneho združenia ministrov financií krajín eurozóny, zvolili šéfa portugalského rezortu financií, socialistu Mária Centena. O funkciu, o ktorej obsadení sa hlasovaním rozhodlo v pondelok, sa uchádzali aj slovenský minister financií Peter Kažimír a ministri financií Luxemburska a Lotyšska.

– Slovenská stavebná spoločnosť Váhostav-SK podpísala zmluvu o strategickom partnerstve s britskou spoločnosťou IADL. „Prostredníctvom svojich klientov bude IADL naším strategickým partnerom pre financovanie a taktiež pre získavanie nových zákaziek na Slovensku a v zahraničí najmä pri realizácii infraštruktúrnych projektov a vodných diel. Očakávame, že prvé projekty, na ktorých budeme participovať, sa začnú už v budúcom roku,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav-SK Marián Moravčík.

5. decembra

– Ministerstvo hospodárstva nakoniec stihlo pred koncom tohto roka predložiť do pripomienkového konania novelu zákona o energetike. Nejde však o veľkú novelu, ktorú rezort hospodárstva už dlhšie avizuje, ale o zmenu zákona, ktorá reflektuje dodatočné požiadavky Európskej komisie k transpozícii tretieho energetického balíčka.

– Hrubý domáci produkt Slovenska v treťom štvrťroku toho roka reálne vzrástol o 3,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ), ktorý tak mierne, o 0,1 percentuálneho bodu, navýšil svoj rýchly odhad rastu ekonomiky z predchádzajúceho mesiaca.

– Rast tržieb v maloobchode sa v októbri mierne zrýchlil. Medziročne boli totiž v desiatom mesiaci tržby maloobchodníkov vyššie o 5,6 %, čo oproti septembru znamenalo zrýchlenie ich dynamiky o 0,5 percentuálneho bodu.

– Spoločnosť Tatry mountain resorts, a. s. (TMR) sa dohodla s českým mestom Liberec na prenajatí športového areálu Ještěd na desať rokov s opciou na ďalšie rovnaké obdobie. Známe lyžiarske stredisko na severe Čiech začne prevádzkovať už túto zimnú sezónu a plánuje v ňom za desať rokov preinvestovať šesťsto miliónov českých korún.

6. decembra

– Predstavitelia Zdravita, o. z. a Union zdravotnej poisťovne, a.s. podpísali dodatky k zmluvám a dohodli sa na zvýšení úhrad pre členov Zdravity. Ako sa píše v tlačovej správe, k takémuto kroku mohli pristúpiť najmä vďaka podpísanej dohode Zdravity a zdravotnej poisťovne (jún 2017) s podmienkou prísunu dodatočných príjmov pochádzajúcich zo zvýšenia odvodov za poistencov štátu.

– Poslanci schválili pozmeňujúci návrh v rámci novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa zavádzajú doplnkové ordinačné hodiny. Ako vysvetlil novinárom minister zdravotníctva Tomáš Drucker, doplnkové ordinačné hodiny znamenajú, že ak lekár alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti splní podmienky ustanovené zákonom, to znamená, musí minimálne poskytovať špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu 30 hodín, všeobecnú 35 hodín týždenne, môže si zriadiť doplnkové ordinačné hodiny v časoch na to presne určených.

– Sadzba za poistencov štátu sa bude opäť od začiatku budúceho roka upravovať. Podľa pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý v stredu poslanci schválili, sa sadzba stanoví od 1. januára budúceho roka do 31. decembra 2018 vo výške 3,71 % z vymeriavacieho základu.

7. decembra

– Správcovia bytových domov majú povinnosť byť zapísaní podľa zákona o správcoch bytových domov v zozname vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby SR do 31. decembra 2017. Vzhľadom na zákonné lehoty rezort upozornil, aby správcovia podanie žiadosti neodkladali na poslednú chvíľu.

– V novembri bolo na Slovensku vyhlásených 773 osobných bankrotov. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK). Od začiatku roka zbankrotovalo 4 415 obyvateľov Slovenskej republiky.

– Zákon o dani z príjmov sa opäť zmení. Parlament vo štvrtok schválil jeho rozsiahlu vládnu novelu, ktorá prinesie zmeny v definícii daňovej rezidencie, opatrenia na podporu kúpeľníctva, či zvýšenie odpočtov na výskum a vývoj. Od Nového roka tak prejde zmenou definície aj daňová rezidencia fyzickej osoby.

– Európska únia naďalej počíta so slovenským plynovodným projektom Eastring. Projekt slovenského prepravcu zemného plynu, spoločnosti Eustream, opakovane získal status projektu spoločného záujmu (PCI).

8. decembra

– Zahraničný obchod Slovenska dosiahol v októbri prebytok 505 mil. eur. Vyplýva to z predbežných údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ). Oproti septembru sa tak schodok navýšil o 26 mil. eur, avšak v porovnaní s vlaňajším októbrom bol nižší o 26,5 mil. eur.

– Poslanci NR SR za stranu Smer-SD Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák navrhujú od mája budúceho roka zjednodušiť podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, na Slovensku. Má sa to týkať len vybraných profesií, v ktorých je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a okresov s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.

– Doplnkové ordinačné hodiny, ktoré schválil tento týždeň parlament, pravdepodobne nebudú. Pripustil to v piatok na tlačovej konferencii premiér SR Robert Fico.

– Príjmy z predaja elektronických diaľničných známok v polovici novembra tohto roka presiahli 83 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), čo je viac ako za celý minulý rok. Vlani v uvedenom čase predstavovali výnosy 77,4 mil. eur.

– V Jadrovej elektrárni V2 v Jaslovských Bohuniciach vyriešili problémy s výpoveďami niektorých zamestnancov obsluhy blokových dozorní. Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský, všetci zamestnanci operatívno-technického personálu blokových dozorní jadrovej elektrárne Bohunice, ktorí podali individuálne výpovede, ich v piatok stiahli.

9. decembra

– Rozpočet Slovenska na budúci rok, o ktorom budú poslanci hlasovať už v stredu 13. decembra, je výsledkom rokovaní v koalícii. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to zopakoval minister financií Peter Kažimír s tým, že ak by nebol v súčasnej vláde, deficit mohol byť nulový už skôr, ale napríklad bez znižovania daní.

– Jednou z priorít strany Smer-SD na rok 2018 je aj riešenie platov v štátnej a verejnej službe. Vo svojom príhovore na sneme strany v Martine to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico. „Musíme v roku 2018 začať veľmi vážne hovoriť, čo urobíme s platmi v štátnej správe a vo verejnej správe,“ povedal.

– Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) začne predpredaj nových elektronických diaľničných známok pre rok 2018 v piatok 15. decembra. „Typy elektronických diaľničných známok ostávajú nezmenené, rovnako ako aj ich cena,“ informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

10. decembra

– Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu novembra tohto roka takmer 1,39 milióna dôchodcov na Slovensku. V porovnaní s novembrom minulého roka ide o nárast o 10,6 tisíca penzistov. Od konca novembra 2007, teda počas desiatich rokov, sa počet dôchodcov zvýšil o 142,8 tisíca.

– Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) víta pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa zvýšia mzdy sestrám s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a s praxou najmenej päť rokov. Ako však komora uviedla v stanovisku, takéto sestry by si zaslúžili viac.

– Rýchliky Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) medzi Bratislavou a Púchovom od 10. decembra, kedy začali platiť nové cestovné poriadky, môžu jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Po ukončení výlukových prác na úsekoch pri Trenčíne a Žiline zvládnu cestu z hlavného mesta do Žiliny o pätnásť minút rýchlejšie, za dve hodiny a 31 minút, a do Trenčína o sedem minút skôr, za jednu hodinu a 21 minút.

11. decembra

– Slovensko bude v budúcom roku musieť prefinancovať svoj dlh a deficit štátneho rozpočtu v celkovom objeme 4,5 mld. eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), ktorá na základe návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 pripravuje plán emisií a aukcií štátnych cenných papierov na nasledujúci rok.

– Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter dočasne stopol legislatívny návrh, ktorým sa mal od začiatku roka 2019 zaviesť tzv. preddôchodok ako dávka z tretieho penzijného piliera. „Vzhľadom na rozpor, ktorý stále máme s ministerstvom financií, zákon ako taký v tejto chvíli nepredložím do vlády,“ povedal po pondelkovom rokovaní tripartity minister Richter.

– Investori J&T Real Estate a HB Reavis stiahli svoju žiadosť o udelenie štatútu významnej investície v Bratislave. Nebude teda o tom rokovať ani vláda. Uviedol to v pondelok podpredseda vlády Peter Pellegrini. Investori o tom Pellegriniho informovali na pondelkovom stretnutí aj s primátorom hlavného mesta Bratislavy Ivom Nesrovnalom.

12. decembra

– Priemyselná produkcia v októbri medziročne vzrástla o 5,4 %. V porovnaní so septembrom zrýchlila tempo rastu, keďže v septembri zaznamenala medziročný rast o 2,3 %. Vývoj v októbri ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,3 % a v priemyselnej výrobe o 5,5 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 4,9 %.

– Od mája budúceho roka sa majú zvýšiť príplatky za prácu v noci a počas sviatku. Súčasne sa má zaviesť príplatok za prácu v sobotu a nedeľu. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce od poslancov za stranu Smer-SD Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka, ktorý parlament posunul do druhého čítania.

– Na Slovensku je aktuálne evidovaných 350 185 živností s rôznym zameraním, pričom len v posledných dvanástich mesiacoch mesiacoch si Slováci vybavili 28 478 živnostenských oprávnení, kým v roku 2016 to bolo 20 089. Z toho najviac živností si Slováci zakladali v roku 2017 v odbore stavebníctva.

– Správca slovenskej internetovej domény najvyššej úrovne SK-NIC má nového vlastníka. Stala sa ním britská spoločnosť CentralNic Plc., ktorá je kótovaná na londýnskej burze cenných papierov. CentralNic nadobudla 100 % akcií SK-NIC od firmy DanubiaTel Netherlands B.V. so sídlom v Holandsku.

13. decembra

– Ceny na Slovensku zrýchlili tempo rastu aj v novembri. V jedenástom mesiaci dosiahla totiž medziročná inflácia meraná národnou metodikou 1,9 %, pričom v októbri to bolo 1,7 %. V priemere za jedenásť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,3 %.

– Tržby v priemysle sa v októbri medzimesačne zvýšili o 1,4 %. V stavebníctve zaznamenali medzimesačný rast o 3,5 %, v doprave a skladovaní o 0,7 % a vo vybraných trhových službách o 0,1 %. Znížili sa len v informačných a komunikačných činnostiach o 0,7 %.

– Parlament schválil návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 a návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Slovensko by tak v budúcom roku malo hospodáriť s deficitom verejných financií na úrovni 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý by mal postupne klesať na 0,1 % HDP v roku 2019 a vyrovnané hospodárenie by sme mali dosiahnuť v roku 2020.

– Platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe sa od začiatku budúceho roka zvýšia o 4,8 %. Vyplýva to z nariadení, ktoré na svojom stredajšom zasadnutí schválila vláda. Zvýšenie platových taríf zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej službe vychádza z uzatvorených kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2018.

– Očakávania zamestnávateľov na Slovensku na prvý štvrťrok budúceho roka sú naďalej optimistické. Podľa pravidelného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Manpower na vzorke 751 zamestnávateľov na Slovensku, nárast počtu zamestnancov v januári až marci budúceho roka očakáva 14 % opýtaných zamestnávateľov, 5 % oslovených firiem ich pokles.

14. decembra

– Zhoršovanie podnikateľského prostredia na Slovensku sa stále nezastavilo. V treťom štvrťroku 2017 bol trend len o málo miernejší ako v predchádzajúcom. Pravidelný kvartálny prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) ukázal, že Index podnikateľského prostredia (IPP) sa už dostal na úroveň 48,6 bodu.

– Systém elektronického zdravotníctva (eZdravie) dva týždne pred jeho celoplošným povinným spustením nie je podľa odborných i stavovských organizácií lekárov ani zďaleka pripravený na fungovanie vo všetkých ambulanciách. Ako uviedli na spoločnej tlačovej konferencii, situácia je vážna, pretože lekári nesú privysoké riziko v podobe sankcií.

– Vypĺňanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel sa pre daňovníkov, ktorí komunikujú s finančnou správou elektronicky, zjednoduší. Formuláre k dani totiž budú mať predvyplnené.

15. decembra

– Sociálna poisťovňa (SP) by mala v budúcom roku vynaložiť na vyplácanie dôchodkov vyše 7 miliárd eur. V porovnaní s týmto rokom by malo ísť o nárast o 279,5 milióna eur. Z tejto sumy tvoria 141,3 milióna eur výdavky na valorizáciu dôchodkov.

– Platenie odvodov počas štrajku sa zmení. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú nedávno schválil parlament. Súčasná úprava v prípade účasti zamestnanca na štrajku spôsobuje neprimeranú administratívnu záťaž pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa.

– Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) upozorňuje vlastníkov, ktorým boli v minulosti pridelené pozemky do náhradného užívania, na blížiacu sa zákonnú lehotu, a to 28. február 2018. Ak ju nedodržia, zanikne im právo využívať zverené pozemky.

– Spoločnosť Volkswagen Slovakia v piatok predstavila nový segment Porsche. Investície za takmer 800 mil. eur smerovali do novopostavenej karosárne, montážnej haly, testovacej dráhy a moderných technológií. Rozšírenie výroby v bratislavskom závode umožňuje produkovať kompletné vozidlá Porsche Cayenne, ktoré schádzajú z výrobnej linky od septembra a sú vyrábané pre celý svet na Slovensku.

– V závode spoločnosti Mecom Group v Humennom sa v piatok začali hĺbkové sanitačné opatrenia, ktoré boli avizované v súvislosti s predošlými zisteniami lokálnej Regionálnej a veterinárnej správy o výskyte baktérie Listeria monocytogenes.

17. decembra

– Elektronický výber mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS) v novembri tohto roka dosiahol 18,04 mil. eur a oproti októbru bol nižší o 5,1 %, resp. o 970 tis. eur. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka výnosy mýta vzrástli o 5,6 %, čiže o 957 tis. eur.

– Vodiči motorových vozidiel do tri a pol tony si už môžu kúpiť nové elektronické diaľničné známky pre rok 2018. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) začala s predpredajom diaľničných známok 15. decembra, pričom ich typy ani cena sa nezmenili. Ročná známka platí od 1. januára 2018, alebo odo dňa jej úhrady počas budúceho roka, do 31. januára 2019 a stojí naďalej 50 eur.

– Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z úrovne distribučných spoločností a lekární II. triedou urgentnosti liek Endiex, cps dur 12×200 mg (blister PVC/Al), č. šarže: 2080517 a Endiex, cps dur 28×200 mg (blister PVC/Al), č. šarže: 2050517, 2060517, 2070517. Oznámil to ústav na svojej webovej stránke.

18. decembra

– Nové objednávky v priemysle na Slovensku dosiahli v októbri 4,376 mld. eur. Medzimesačne tak po zohľadnení sezónnych vplyvov vzrástli o 1,9 %. V medziročnom porovnaní oproti októbru 2016 však nové objednávky v priemysle klesli o 2,2 %.

– Systém elektronického zdravotníctva (eZdravie), ktorý sa spúšťa od začiatku budúceho roka, prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov SR. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš.

– V minulom mesiaci bolo na Slovensku zaregistrovaných 8 275 nových osobných automobilov, čo predstavuje oproti novembru vlaňajška nárast o 5,68 %. Ako v pondelok informoval Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP), v kategórii osobných áut si udržala prvé miesto značka Škoda s podielom 20,70 %, pred značkami Volkswagen (9,47 %), Kia (8,64 %), Hyundai (7,73 %) a Peugeot (5,69 %).

19. decembra

– Rast cien priemyselných výrobcov pokračoval aj v novembri. V úhrne v jedenástom mesiaci priemyselné ceny vzrástli medziročne o 2,1 %, kým v októbri boli vyššie o 2,3 %. V priemere za jedenásť mesiacov tak stúpli o 2,6 %.

– Prezident SR Andrej Kiska podpísal zákon o štátnom rozpočte na budúci rok, ktorý parlament schválil 13. decembra. Štátna správa by podľa neho mala v budúcom roku hospodáriť s výdavkami v objeme 15,956 mld. eur. Celkové príjmy sa rozpočtujú na úrovni 13,983 mld. eur, deficit štátneho rozpočtu na budúci rok je tak naplánovaný v sume 1,973 mld. eur.

– Národná banka Slovenska (NBS) mierne navyšuje svoj výhľad hospodárskeho rastu Slovenska. Vo svojej najnovšej predikcii zvýšila odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v celom jej horizonte zhodne o 0,1 percentuálneho bodu. V tomto roku tak predpokladá rast hospodárstva na úrovni 3,4 % oproti 3,3 % z predchádzajúcej prognózy.

20. decembra

– Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu novembra tohto roka oproti októbru klesla o 0,19 percentuálneho bodu na 5,95 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,83 percentuálneho bodu.

– Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 – 2020 do konca novembra v deviatich z dvanástich programov 1,565 mld. eur. Predstavuje to podiel 10,10 % z celkovej alokácie zdrojov EÚ vo všetkých programoch 15,493 mld. eur.

– V spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) sa chystá takmer štvortýždňová zimná odstávka výroby. Automobilka sa bude pripravovať na príchod nových projektov a vykonávať údržbu zariadení. Linky v bratislavskom závode sa zastavia v sobotu 23. decembra 2017 a v plnom rozsahu sa zamestnanci vrátia do práce 22. januára 2018.

21. decembra

– Kondícia slovenského trhu práce sa v porovnaní s minulým rokom zhoršila. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov Job Market Ratingu, ktorého úroveň sa za štvrtý kvartál tohto roka znížila na 44,6 bodu zo 100. Medziročne ide o pokles o 1,8 bodu.

– Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR) vykonalo úradné kontroly Spišských párkov s chráneným označením „Zaručená tradičná špecialita“. ŠVPS vyhodnotila tri produkty plne v súlade s receptúrou, no historicky prvýkrát pozastaví jedno oprávnenie na výrobu Spišských párkov. Vzhľadom na kombináciu viacerých závažných porušení ide o produkt spoločnosti Cimbaľák, ktorému s okamžitou platnosťou ŠVPS pozastavuje ochrannú známku.

– Štátne inštitúcie míňajú milióny eur na externé služby, ktoré by mohli robiť vo vlastnej réžii. Myslí si to na základe svojich zistení Najvyšší kontrolný úrad SR.

– Parlament prelomil prezidentovo veto a opätovne schválil vrátenú novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Prezident SR Andrej Kiska novele vyčítal, že zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky zo zdravotného poistenia pre zamestnávateľa bolo prijaté cez pozmeňujúci návrh.

– Medzinárodná sieť lekární Dr.Max uzavrela prostredníctvom spoločnosti GLEBI HOLDINGS PLC zmluvu o kúpe skupiny A&D Pharma, ktorá v Rumunsku vlastní siete lekární Sensiblu, Punkt a tiež veľkoobchodnú spoločnosť Mediplus.

22. decembra

– Dávky v hmotnej núdzi dostalo na Slovensku v novembri tohto roka 78,1 tisíca osôb. Oproti októbru išlo o pokles o 1,5 tisíca ľudí, medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 20,4 tisíca. Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny na konci jedenásteho mesiaca tohto roka celkovo odkázaných 172,5 tisíca osôb, čo je 3,17 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku.

– Zlyhané úvery domácností sa v treťom štvrťroku 2017 znížili. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska v štatistickom bulletine, ku koncu septembra predstavoval podiel zlyhaných úverov domácnostiam na celkových úveroch 3,4 %. V medziročnom porovnaní je to pokles o 0,5 percentuálneho bodu.

– Bežný účet platobnej bilancie skončil v októbri v mínuse. Podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska dosiahol schodok 65 mil. eur a v mínuse tak bol jedenásť z predchádzajúcich dvanástich mesiacov.

– Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje od budúceho roka zrušiť niekoľko poplatkov spojených s pôrodom. Ako povedal novinárom rezortný minister Tomáš Drucker, konkrétne pôjde o poplatok za účasť otca pri pôrode, za výber pôrodníka a za epidurálnu analgéziu. Šéf rezortu vyčíslil, že zrušenie spomínaných poplatkov predstavuje pre štátne nemocnice výpadok zhruba dva milióny eur ročne.