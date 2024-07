ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. decembra 2017

. novembra

– Deficit bežného účtu platobnej bilancie Slovenska sa naďalej prehlboval. V auguste totiž mesačný schodok bežného účtu dosiahol 415 mil. eur, čo bol najslabší výsledok od decembra minulého roku a zároveň už siedmy z ôsmich tohtoročných mesiacov so zápornou bilanciou.

2. novembra

– Český fond zameraný na investície v oblasti nehnuteľností Arete Invest plánuje v roku 2018 na Slovensku investovať približne 30 miliónov eur.

– Vicepremiér Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga predstavili zmenu viac ako 147 zákonov, 68 vyhlášok, ôsmich opatrení a 12 nariadení vlády. Ako uviedli, výpis listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra a z registra trestov tak nebudú k rôznym žiadostiam prikladať občania či podnikatelia, ale pozrú si ich priamo samotné úrady, navyše v reálnom čase.

– Štátny rozpočet vykázal ku koncu októbra tohto roku schodok vo výške 751,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast deficitu o 78,7 %.

– Polish Enterprise Fund VII, private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), podpísal zmluvu o kúpe 100 % akcií spoločnosti CBA Slovakia a.s., maloobchodného predajcu potravín na Slovensku. Hodnota transakcie nebola zverejnená.

3. novembra

– Slovenská sporiteľňa dosiahla za tri štvrťroky roka 2017 konsolidovaný čistý zisk na úrovni 126,2 mil. eur. V medziročnom porovnaní to znamenalo pokles o 26,7 %.

– Národná diaľničná spoločnosť, a. s zaslala zhotoviteľovi úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová pri Ružomberku nový návrh dodatku zmluvy. Ten predpokladá obnovenie prác na pozastavených častiach diaľnice po právoplatnosti záverečnej správy EIA predbežne začiatkom budúceho roka.

– Najvyšší kontrolný úrad SR informoval o kontrole v Nemocnici sv. Michala zavádzajúco a tendenčne. Uviedlo to v reakcii na tlačovú správu kontrolného úradu Ministerstvo vnútra SR s tým, že zverejnené informácie nekorešpondujú s oficiálnym protokolom o výsledku kontroly z júna tohto roku.

– V posledný októbrový deň podali zamestnanci obsluhy blokových dozorní Jadrovej Elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach výpoveď. Upozornil na to anonym. Hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský potvrdil výpovede, ich počet však nešpecifikoval. Podľa neho tieto výpovede nemajú žiadny vplyv na prevádzku elektrární.

5. novembra

– Tatra banka dosiahla ku koncu septembra čistý zisk 93,9 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z individuálnej účtovnej závierky, v medziročnom porovnaní deväťmesačný zisk poklesol o 14,4 %.

6. novembra

– Hospodárska a sociálna rada SR odsúhlasila návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam by sa mali od začiatku júla budúceho roka zvýšiť o 5 %.

– Denník Nový čas, ako aj portály cas.sk a tivi.sk, menia majiteľa. Spoločnosť FPD Media, patriaca do skupiny FPD podnikateľa Antona Siekela, totiž informovala, že sa stala 100-percentným vlastníkom firmy, ktorá denník a jeho portály zastrešuje.

– Letisko Košice vybavilo v októbri 34 600 cestujúcich, čo je medziročne viac o 10 %.

– Minister financií Peter Kažimír potvrdil mediálne špekulácie spojené s pozíciou predsedu Euroskupiny – neformálneho zoskupenia ministrov financií členských krajín eurozóny. Kažimír v pondelok v Bruseli povedal, že má záujem uchádzať sa o kreslo predsedu Euroskupiny.

7. novembra

– Rast tržieb v maloobchode sa v septembri zrýchlil. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa totiž v deviatom mesiaci medziročne zvýšili o 7,4 %, čo oproti augustu znamenalo zrýchlenie dynamiky o 1 percentuálny bod.

– Na Slovensko prichádza nový investor, tentokrát v oblasti zelenej ekonomiky. Na slovenský trh vstúpi rumunská spoločnosť Green Group s priamou investíciou osem až desať miliónov eur na výstavbu nového závodu na spracovanie plastov, najmä PET fliaš.

– Spoločnosť MH Manažment, ovládaná Ministerstvom hospodárstva SR, zaplatí advokátskej kancelárii Radomíra Bžána 17,7 milióna eur za vyhratú medzinárodnú arbitráž v spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Ako uviedol minister hospodárstva Peter Žiga, štát sa bude následne o túto odmenu súdiť.

8. novembra

– Opoziční poslanci za hnutie OĽaNO nesúhlasia s krokmi Ministerstva hospodárstva SR v kauze odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána za vyhratú medzinárodnú arbitráž o Vodnú elektráreň Gabčíkovo.

– Na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na roky 2014 až 2020 pôjde pre Slovensko takmer o 12,4 mil. eur viac. Vyplýva to zo zmeny v Operačnom programe Ľudské zdroje, ktorú v stredu schválila vláda.

– Spoločnosť Hengstler, s. r. o. v Kežmarku otvorila nový závod. Priestory, v ktorých v meste pôsobila doteraz, už kapacitne nepostačovali plánovanému väčšiemu objemu výroby. Do závodu investovala spoločnosť z vlastných finančných zdrojov viac ako sedem miliónov eur.

– Hodnota čistého bohatstva verejného sektora Slovenska sa v minulom roku zlepšila. Ku koncu roka dosiahla záporných 120,727 mld. eur, čo v pomere k hrubému domácemu produktu znamenalo mínus 148,8 %.

– Reálne šance Slovenska na získanie Európskej liekovej agentúry (EMA) sú dobré, vyhlásil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok. Zároveň jednoznačne vylúčil špekulácie, že by Slovensko mohlo získať buď EMA alebo post predsedu Euroskupiny, ale nie obe veci naraz.

9. novembra

– Zahraničný obchod Slovenska dosiahol v septembri prebytok na úrovni 450 mil. eur pri medziročnom poklese o 30,5 mil. eur. Vyplýva to z predbežných údajov Štatistického úradu SR.

– Štatistici prehĺbili augustový schodok zahraničného obchodu SR. Ako vyplýva zo spresnených údajov Štatistického úradu SR, saldo zahraničného obchodu bolo v ôsmom mesiaci pasívne v objeme 89,5 mil. eur.

– Najvážnejšími kandidátmi na nové sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA) sú Bratislava a Miláno. Uviedol to denník Financial Times s odvolaním sa na vysokopostavených diplomatov.

– Za deväť mesiacov tohto roka dosiahla skupina Slovak Telekom celkové konsolidované výnosy vo výške 554,2 milióna eur.

– Európska komisia (EK) počíta v tomto roku s ekonomickým rastom Slovenska na úrovni 3,3 % HDP.

– Nové strategické IT centrum otvára v Košiciach spoločnosť Diebold Nixdorf, ktorá je dodávateľom informačných systémov pre oblasť bankovníctva a maloobchodu.

10. novembra

– Priemyselná produkcia v septembri medziročne vzrástla o 2,3 %.

– Zamestnanosť v priemysle sa v septembri tohto roka medziročne zvýšila o 3,1 %. V tomto odvetví tak zamestnanosť medziročne nepretržite rastie od septembra 2013.

– Kauzou odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána za vyhratú medzinárodnú arbitráž o Vodnú elektráreň Gabčíkovo sa už zaoberajú policajti. Ako informoval prezident Policajného zboru Tibor Gašpar, policajný vyšetrovateľ na základe podozrenia začal trestné stíhanie vo veci trestného činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku.

– Dôchodkový vek na Slovensku sa v budúcom roku zvýši na 62 rokov a 139 dní. Oproti tomuto roku tak stúpne o 63 dní.

– Stavebná produkcia v septembri tohto roka tretí mesiac za sebou medziročne vzrástla, a to o 1,3 % na 497,6 mil. eur.

– Poštová banka dosiahla ku koncu septembra čistý zisk 32,5 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to zníženie o 37,3 %.

– Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorým chce vláda venovať osobitnú pozornosť, zrejme pribudnú dva ďalšie – Snina a Košice-okolie. Na tlačovej besede o tom informoval premiér Robert Fico.

12. novembra

– Od mája budúceho roka sa majú zvýšiť príplatky za prácu v noci a počas sviatku. Súčasne sa má zaviesť príplatok za prácu v sobotu a nedeľu. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý do parlamentu predložili poslanci za stranu Smer-SD Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák.

13. novembra

– Rast cien na Slovensku sa naďalej zrýchľuje. V októbri dosiahla medziročná inflácia meraná národnou metodikou 1,7 %, čo oproti septembru znamenalo zrýchlenie o 0,1 percentuálneho bodu.

– Na Slovensku je takmer štvrtina firiem, ktoré nepodali daňové priznanie a nesplnili si tak svoju zákonnú povinnosť. Podľa analýzy firmy Bisnode takmer 23 % akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným nepodalo daňové priznanie za rok 2016.

– Do nákladného prístavu v Bratislave pri Dunaji v pondelok prišiel po vyše roku prvý vlak z Číny so štyrmi desiatkami kontajnerov. Po sedemnástich dňoch cesty z čínskeho prístavu Dalian cez Rusko a Ukrajinu doviezol tovar pre zákazníkov v strednej Európe.

14. novembra

– Zamestnanosť na Slovensku v treťom štvrťroku tohto roka stúpla. Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť na Slovensku v uvedenom období dosiahla takmer 2,39 mil. osôb. V porovnaní s tretím štvrťrokom vlaňajška tak vzrástla o 2,3 %.

– Slovenské hospodárstvo si udržuje stabilný rast nad troma percentami. V treťom štvrťroku podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR (ŠÚ) totiž hrubý domáci produkt v stálych cenách medziročne vzrástol o 3,3 %.

– Privatbanka dosiahla od začiatku januára do konca septembra čistý zisk 6,4 mil. eur. Ako vyplýva z účtovnej závierky spoločnosti, v medziročnom porovnaní je to nárast o 61,6 %.

– V Leviciach by malo vzniknúť 750 nových pracovných miest. Spoločnosť ZF Slovakia totiž plánuje rozšíriť svoju výrobu v priemyselnom parku Levice-Géňa o výrobu nových adaptívnych tlmičov pre automobilový priemysel.

– Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zriaďuje Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP). Inštitút bude analytickým útvarom rezortu.

– Nadnárodný internetový obchod Amazon otvoril v Seredi v okrese Galanta svoje najväčšie reverzné logistické centrum. Amazon vytvoril približne tisíc pracovných miest na plný úväzok, v nábore nových zamestnancov však pokračuje.

15. novembra

– Ministerstvo financií SR zásadne nesúhlasí s tým, aby sa dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam zvýšili o 5 %. „Zvýšenie výšky dávky v hmotnej núdzi a príspevkov o cca 5 % považujeme za neprimerané a upozorňujeme, že valorizácia dávok a príspevkov nie je povinná,“ uviedol rezort financií.

– Elektronický výber mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS) v októbri tohto roka dosiahol 19,01 mil. eur a oproti septembru bol vyšší o 11,5 %, resp. o 1,96 mil. eur.

– V rámci prvej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) uspelo 15 nemocníc, ktoré získajú celkovo 65,5 mil. eur z eurofondov.

– Vybudovaný verejný Terminál intermodálnej prepravy Žilina by mal prevádzkovať koncesionár. Vláda v stredu schválila návrh projektu Ministerstva dopravy a výstavby SR na výber prevádzkovateľa tohto terminálu formou koncesnej zmluvy.

– Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo od začiatku tohto roka do 14. novembra 1,759 milióna cestujúcich, čo je viac ako za celý minulý rok.

– Vláda nevyužíva dostatočne priaznivé ekonomické podmienky na zrýchlenie konsolidácie. Konštatovala to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom hodnotení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020.

16. novembra

– Nové objednávky v priemysle na Slovensku v septembri medzimesačne klesli. Podľa údajov Štatistického úradu SR totiž dosiahli v deviatom mesiaci tohto roka 4,297 mld. eur, čo po očistení od sezónnych vplyvov znamenalo oproti augustu pokles o 9 %.

– Ak zamestnávateľ od začiatku budúceho roka neprihlási svojho zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne do siedmich dní od začiatku výkonu jeho práce, nebude sa to považovať za nelegálne zamestnávanie. Vyplýva to z novely zákona o nelegálnej práci, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

– Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Novela zlepšuje podmienky prístupu pre malých a stredných farmárov a zabraňuje špekuláciám pri automatickej obnove nájomného vzťahu.

– Ak chce vláda prenášať povinnosti štátu v oblasti sociálnych služieb na obce, musí im dať na to peniaze a nemôže sa spoliehať len na eurofondy. Po stretnutí s ministrom práce a sociálnych vecí Jánom Richterom to uviedol prezident SR Andrej Kiska.

– Od mája budúceho roka sa majú zvýšiť príplatky za prácu v noci a počas sviatku. Súčasne sa má zaviesť príplatok za prácu v sobotu a nedeľu. Na tlačovej besede o tom informoval premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico.

17. novembra

– Podiel z dane z príjmov pre neziskové organizácie rastie. Občianske združenia, neziskovky či nadácie totiž podľa finančnej správy už tento rok zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb získali takmer 64 mil. eur, čo je o 2 mil. eur viac, ako za celý minulý rok.

20. novembra

– Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu októbra tohto roka oproti septembru klesla o 0,28 percentuálneho bodu na 6,14 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,94 percentuálneho bodu.

– Návrh na zvýšenie príplatkov za prácu v noci a za prácu počas sviatkov a víkendov, predstavený stranou Smer-SD, považuje poslanec NR SR Miroslav Beblavý za diskriminačný. Zmena sa podľa neho nebude týkať zamestnancov vo verejnej službe.

– Návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky je postavený na solídnom hospodárskom raste a povedie k vyrovnanému hospodáreniu v roku 2020. Tvrdí to minister financií Peter Kažimír, ktorý prezentoval návrh rozpočtu na rokovaní gestorského finančného výboru.

– Slovensko si v poslednej tohtoročnej aukcii štátnych dlhopisov požičalo od investorov takmer 240 mil. eur.

– Platové tarify zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej službe od začiatku budúceho roka stúpnu o 4,8 %. Na rokovaní o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú správu na rok 2018 sa na tom dohodli zástupcovia vlády s odborármi.

– Bratislava nezíska Európsku liekovú agentúru (EMA). Do druhého kola postúpili Miláno, Amsterdam a Kodaň. Európska lieková agentúra sa napokon presťahuje do Amsterdamu.

21. novembra

– Nemocnicu novej generácie slávnostne otvorili v Michalovciach. Prvá všeobecná nemocnica, ktorú postavili na Slovensku po takmer 30 rokoch, je súčasťou siete nemocníc Svet zdravia.

– Ministra zdravotníctva Tomáša Druckera mrzí, že pri hlasovaní členských krajín EÚ o novom sídle Európskej liekovej agentúry (EMA) prevážili národné záujmy nad záujmom Európy.

22. novembra

– Slovenský premiér Robert Fico je presvedčený, že veľkí hráči v Európskej únii nedodržujú pri plynovodnom projekte Nord Stream 2 dohodnuté kritériá. Povedal to na konferencii Moderné trendy v európskej energetike.

– Časti opozície sa nepozdáva pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý predložil na rokovaní parlamentného výboru pre zdravotníctvo koaličný poslanec Tibor Bastrnák (Most-Híd). Návrh umožňuje pacientom objednať sa k špecialistovi na presný čas za priamu úhradu.

– Štátny podnik Lesy SR bude uzatvárať zmluvy s odberateľmi a spracovateľmi podľa nových pravidiel, ktoré prinesú väčšiu transparentnosť, znížia priestor pre špekulácie a stabilným odberateľom zabezpečia strednodobé a dlhodobé kontrakty.

– Väčšina plánovaných termínov výstavby pripravovaných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku nie je reálna. Informoval o tom Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

– Rozpočet Slovenska na budúci rok výraznejšie z pravidiel Paktu stability a rastu nevybočuje, medzi premiantmi Európy však tentokrát chýba. EK totiž rozpočtové plány Slovenska zaradila do skupiny krajín, ktoré vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky paktu na rok 2018, avšak mohli by viesť k určitej odchýlke od strednodobého rozpočtového cieľa.

23. novembra

– Vláda by namiesto zavedenia vyšších príplatkov za prácu v noci a počas sviatku a stanovenia príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu mala radšej zamestnancom znížiť dane a odvody. Myslí si to takmer 90 percent podnikateľov, ktorí sa zapojili do prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska.

– Národná diaľničná spoločnosť, a. s. podpísala zmluvu na výstavbu diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina k diaľnici D1. Víťazom verejnej súťaže sa stala spoločnosť Metrostav, a. s., Praha, ktorá privádzač postaví za takmer 14 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

– Vyše tri stovky zamestnancov verejnej správy vo štvrtok v sále Istropolisu v Bratislave protestovali proti súčasnému systému ich odmeňovania. Ako pred odborármi uviedol prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár, platové tabuľky vo verejnej správe sa päť rokov nemenili.

– Proti uprednostňovaniu srbských brigádnikov pred dlhoročnými kmeňovými zamestnancami protestovalo vo štvrtok v Seredi asi 70 pracovníkov spoločnosti FM Slovenská.

24. novembra

– Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter by mal čoskoro skončiť vo vláde a mal by sa viac venovať straníckej funkcii. Podľa informácií agentúry SITA ho vo funkcii nahradí poslanec NR SR a košický primátor Richard Raši.

– VÚB pripravuje zmenu, ktorou od januára 2018 začlení svoje dve dcérske spoločnosti VÚB Factoring a Consumer Finance Holding do banky.

– Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili verejné obstarávanie na prevádzkovateľa Terminálu intermodálnej prepravy (TIP) Žilina formou koncesie.

– Hrubý domáci produkt Slovenska v budúcom roku zrýchli svoj rast na úroveň tesne pod štyri percentá. Očakávajú to analytici komerčných bánk. Podľa najnovších prognóz by mala slovenská ekonomika v tomto roku stúpnuť o 3,3 % a v budúcom roku o 3,9 %.

– Dobrovoľné trináste a štrnáste platy oslobodené od daní a odvodov, ktoré presadzuje Slovenská národná strana (SNS), by mali zamestnávatelia vyplácať najviac v sume 500 eur. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol predseda SNS Andrej Danko.

– Križovatka Blatné na diaľnici D1 pri Senci je v smere z Trnavy do Bratislavy už plne prejazdná. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) v piatok začala s presmerovávaním dopravy aj v smere Bratislava – Trnava.

– Spoločnosť ČEZ Slovensko končí s dodávkami energií. Na základe tendra preberie spoločnosť Východoslovenská energetika, člen skupiny innogy, takmer 50 tisíc domácnosti, ktoré doteraz odoberali energie od spoločnosti ČEZ Slovensko.

26. novembra

– Osemhodinovú pracovnú zmenu pri zváračke plastov v noci zo soboty na nedeľu absolvoval premiér Robert Fico vo firme IAC Group v logistickom parku v Lozorne. Ako informoval Tlačový a informačný odbor úradu vlády, Fico takto vyjadril rešpekt voči tisíckam ľudí, ktorí pracujú na nočných.

27. novembra

– Sociálny balíček strany Smer-SD, ktorý zahŕňa vyššie príplatky za prácu v noci a cez sviatok a zavedenie príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu, bude zamestnávateľov na Slovensku stáť zhruba 1 miliardu eur. Uviedol to prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Luboš Sirota.

– Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti má pochybnosti o plánovanom prenájme desiatich viac systémových rušňov pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) na desať rokov.

– Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) tvrdí, že plánovaný prenájom desiatich rušňov Vectron na desať rokov je pre ňu výhodnejší ako prípadná kúpa.

28. novembra

– Nálada v ekonomike na Slovensku sa v novembri zhoršila. Hodnota trojmesačného kĺzavého priemeru indikátora ekonomického sentimentu sa totiž v jedenástom mesiaci oproti októbru znížila o 0,6 bodu na úroveň 105,5 bodu.

– Štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) získalo na Slovensku 87 úspešných stratégií, ktoré získajú od agrorezortu takmer 150 miliónov eur. Najmenej rozvinuté regióny tým získajú zároveň príležitosť na tvorbu stoviek nových pracovných miest.

– Slovenské domácnosti si v budúcom roku priplatia za dodávky elektriny. Ako informoval na utorňajšej tlačovej besede predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek, koncové ceny elektriny sa v priemere zvýšia o 2,71 %.

– Európska komisia (EK) poskytne 5,6 milióna eur na náhradu škôd slovenským poľnohospodárom, z celkovo vyčlenenej sumy 433 miliónov eur pre EÚ.

– Hoci sa systém platenia daní na Slovensku v poslednom roku príliš nezmenil, v jeho celkovom hodnotení sme si polepšili. Podľa štúdie Paying Taxes 2018 Slovensko obsadilo v rebríčku 190 krajín 49. priečku, čo oproti vlaňajšej analýze znamenalo posun nahor o 7 miest.

– Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek stiahol z parlamentu návrh novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá mala liberalizovať trh prevádzkovateľov staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly.

29. novembra

– Jasle, ktoré existovali do konca februára tohto roka, dostanú o pol roka viac času na svoju registráciu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú v stredu definitívne schválil parlament.

– Eurofondy krivia trh, iba málo prispeli ku konkurencieschopnosti a rastu firiem, ktoré ich dostali a nerozbehli ani slabé regióny. Uviedol to výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Kremský.

– Obchodovať s emisnými kvótami sa bude od budúceho roka len prostredníctvom elektronického systému.

– Bežný účet platobnej bilancie bol po piatich záporných mesiacoch v septembri opäť v pluse. Podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) dosiahol septembrový prebytok bežného účtu 72 mil. eur.

– Novou podpredsedníčkou vlády sa v stredu stala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Do funkcie ju vymenoval prezident SR Andrej Kiska.

– Do limitu spoluúčasti sa okrem liekov budú zahŕňať aj zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Vyplýva to z novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú schválil parlament.

30. novembra

– Ministerstvo financií SR uviedlo, že má zásadné výhrady k návrhu novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorou sa má od roku 2019 zaviesť tzv. preddôchodok. Nesúhlasí s tým, aby za poberateľov preddôchodku z tretieho piliera platil zdravotné poistenie štát.

– Poslanci odobrili koncepciu oddlžovania zdravotníckych zariadení. Zo štátnych finančných aktív by sa na tento účel malo vyčleniť do 585 miliónov eur.

– Lehota výstavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, ktorá mala byť pôvodne hotová v júni 2017, sa môže predĺžiť do leta 2022. Národná diaľničná spoločnosť uzavrela dodatok k zmluve z konca roku 2013 o výstavbe úseku D1 pri Ružomberku so združením zhotoviteľov OHL ŽS, a. s., Brno a Váhostav – SK, a. s.

– Obchodná dohoda medzi Kanadou a Európskou úniou, tzv. CETA, obsahuje chybu, pre ktorú Slovensku hrozia miliónové arbitráže, tvrdí strana Sloboda a Solidarita (SaS).

– Minister financií Peter Kažimír oficiálne potvrdil svoj záujem kandidovať na post šéfa Euroskupiny, teda neformálneho združenia ministrov financií krajín eurozóny. Ako informoval rezort financií, vo štvrtok oficiálne podal prihlášku.