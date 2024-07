ČLÁNOK

2. júla

– Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s potvrdila stabilný výhľad slovenského bankového systému, čo odzrkadľuje jej očakávanie, že v krajine bude naďalej dobré prostredie pre činnosť bánk a ich kapitalizácia zostane vysoká.

3. júla

– Schodok štátneho rozpočtu Slovenska v júni klesol o vyše 70 mil. eur na 818,9 mil. eur. V medziročnom porovnaní však bol deficit hospodárenia štátnej správy stále vyšší, a to o 82,5 mil. eur.

– Slovenský plynárenský priemysel získa od Európskej únie takmer 15,7 milióna eur na projekt SPP fueLCNG. Cieľom projektu je podpora využívania stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LNG) v doprave na Slovensku.

– Slovensko postupuje v približovaní sa k štrukturálne vyrovnanému rozpočtu verejnej správy v rámci stanovených pravidiel, a preto nie je potrebné aktivovať dodatočné korekčné mechanizmy. Konštatovalo to ministerstvo financií.

– Železnice Slovenskej republiky vyhlásili verejnú súťaž na modernizáciu traťového úseku Poprad – Lučivná za predpokladanú cenu 95,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Práce naplánované na dvadsaťpäť mesiacov chcú financovať s využitím peňazí Európskej únie.

4. júla

– Priemerná hrubá mesačná mzda na Slovensku v prvom štvrťroku tohto roka dosiahla 1 046 eur. Medziročne sa tak zvýšila o 4,38 %.

– Najsilnejšia opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala všetkých členov vlády SR, aby odmietli nomináciu Ľubomíra Jahnátka na post predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

– Letisko Košice v prvom polroku tohto roka vybavilo celkovo 187 126 cestujúcich, čo bolo o 11 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

6. júla

– Zdravotné poisťovne vykázali za účtovné obdobie roku 2016 súhrnne stratu 97,7 mil. eur. Z jednotlivých zdravotných poisťovní stratu evidovala len Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), a to vo výške 112,3 mil. eur. Výsledok hospodárenia Dôvery dosiahol kladných 12,8 mil. eur a Unionu 1,9 mil. eur.

– Pokus Slovenských elektrární získať od štátu kompenzáciu za prevzatie vodnej elektrárne Gabčíkovo v medzinárodnej arbitráži nevyšiel. Ako uviedol premiér Robert Fico, arbitrážny súd vydal rozhodnutie, ktorým celý návrh spoločnosti zamietol. Slovenské elektrárne za prevzatie Gabčíkova štátom žiadali odškodnenie vo výške necelých 590 mil. eur.

7. júla

– Najlepšie na svete sa už niekoľko rokov po sebe podniká v Singapure. Slovensko sa umiestnilo na 38. mieste. Vyplýva to z prieskumu Superindex Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá od roku 2010 zostavuje rebríček 100 krajín sveta, kde porovnáva vývoj podnikateľského prostredia.

– Štatistici upravili aprílový prebytok zahraničného obchodu SR nahor. Ako ďalej vyplýva zo spresnených údajov Štatistického úradu SR, saldo zahraničného obchodu bolo v štvrtom mesiaci aktívne v objeme 307,6 mil. eur. Pred mesiacom to bol predbežný prebytok na úrovni 253,4 mil. eur.

– Zahraničný obchod Slovenska skončil v máji v prebytku 264,8 mil. eur. Vyplýva to z predbežných údajov Štatistického úradu SR.

– Železničná spoločnosť Slovensko si ide na osem rokov prenajať zrejme staré lôžkové vozne o 100 percent drahšie, ako keby si firma kúpila nové lôžkové vozne a aj ich prevádzkovala. Na tlačovej besede to uviedol poslanec NR SR za hnutie OĽaNO- Ján Marosz.

8. júla

– Predaj košickej železiarne U.S. Steel čínskemu investorovi sa odkladá. Informovala o tom RTVS. Na príčine je podľa nej to, že Čína zastavila všetky svoje zahraničné investície. Týka sa to aj Slovenska, keďže o košickú fabriku prejavila záujem čínska spoločnosť He Steel.

10. júla

– Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) finančne podporí sektor mlieka a bravčového mäsa. Celková výška podpory na dojnice a prasnice predstavuje 4,12 milióna eur.

– Bežný účet platobnej bilancie Slovenska vykázal v apríli schodok na úrovni 34 mil. eur, kým v marci bol v miernom prebytku 2 mil. eur. Vyplynulo to z predbežných údajov Národnej banky Slovenska.

– Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo v júni 187 363 cestujúcich, čo predstavovalo medziročne nárast o 12 % a najvyšší počet od roku 2008.

11. júla

– Opozičná SaS návrhy na úpravu dlhovej brzdy nepodporí. Vyhlásili to na tlačovej konferencii jej poslanci Jana Kiššová, Eugen Jurzyca a Jozef Rajtár.

– Počet nespoľahlivých platcov dane z pridanej hodnoty na Slovensku klesal. Podľa analýzy spoločnosti Bisnode sa ich počet v prvom polroku tohto roka znížil o 562 subjektov. Celkovo ich teda ku koncu júna bolo 4 711.

– Slovenskí poľnohospodári odhadli tohtoročnú produkciu obilnín na 2,5 milióna ton, čo je zhruba o dvadsať percent menej ako minulý rok. Vlaňajšia úroda však bola podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milana Semančíka rekordná.

– Železničná spoločnosť Slovensko uviedla, že zmodernizuje lôžkový vozňový park za najvýhodnejších možných podmienok. Za celým problémom, ako ho vidia poslanci za hnutie OĽaNO-NOVA, je podľa firmy v prvom rade nepochopenie verejného obstarávania a rozdielu medzi prenájmom a nákupom.

12. júla

– Stavebná produkcia v máji 2017 po medziročnom raste v predchádzajúcich dvoch mesiacoch opäť klesla. Oproti máju 2016 sa celková stavebná produkcia znížila o 2,1 % na 420,1 mil. eur.

– Priemysel na Slovensku sa po aprílovom výpadku spôsobenom veľkonočnými sviatkami opäť vrátila k rastovej dynamike. Priemyselná produkcia v máji medziročne po očistení o vplyv počtu pracovných dní stúpla o 5,1 %, kým v apríli bola nižšia o 3,2 %.

– Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravilo súbor opatrení, ktoré by mohli podporiť cestovný ruch na Slovensku. Okrem väčšej marketingovej podpory Slovenska alebo zmien v daniach chce rezort dopravy rokovať aj o zavedení rekreačných poukážok.

– Konfederácia odborových zväzov SR pripustila nátlakové akcie v prípade, ak sa neodstránia nedostatky v systéme odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

13. júla

– Tržby v priemysle sa v máji vrátili k rastu. Po aprílovom medziročnom poklese tržieb v priemysle na Slovensku o 2,6 % sa v máji opäť zvýšili o 2,1 %.

– Spoločnosť Henkel odmietla tvrdenia českého ministerstva pôdohospodárstva, že jej prací prášok určený pre slovenský a český trh je menej účinný ako pre rakúsky či nemecký trh. Potvrdila, že zloženie práškov sa líši, avšak na príčine je podľa nej rozdielne spotrebiteľské správanie.

– Európska komisia schválila pre spoločnosť Mondi SCP štátnu pomoc vo výške 49 mil. eur.

– Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR označil pokračovanie výstavby rýchlostnej cesty R2 od Kriváňa smerom na Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu a Košice za nerentabilné. Strana Most-Híd sa s týmito závermi nestotožňuje.

– Osobitná komisia ministra životného prostredia rozhodla, že zámer Hornonitrianskych baní na obnovenie ťažby hnedého uhlia v bani Nováky sa musí znovu podrobiť posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

– Európska komisia prijala rozhodnutie o postúpení prípadov Belgicka, Chorvátska a Slovenska na Súdny dvor EÚ pre omeškanie transpozície smernice o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie. Členské štáty mali smernicu previesť do svojich národných právnych poriadkov do 1. januára minulého roka.

14. júla

– Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo, že plánuje odkúpiť liečebné kúpele v Sliači za takmer šesť miliónov eur. Rezort zdravotníctva chce odkúpením všetkých akcií spoločnosti Kúpele Sliač a.s. ozdraviť hospodársku situáciu prírodných kúpeľov, ktoré v minulom roku skončili v strate 503 tisíc eur.

– Ceny tovarov a služieb na Slovensku boli v júni medziročne vyššie o 1 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ), podľa ktorých tak oproti máju inflácia mierne spomalila o 0,1 percentuálneho bodu. V priemere za prvý polrok tak spotrebiteľské ceny vzrástli o 0,9 %.

– Po vyše ročnej rekonštrukcii otvorili horelický most v Čadci. Obnovené spojenie po ceste prvej triedy I/11 by malo odľahčiť vnútromestskú dopravu a zlepšiť nepriaznivú dopravnú situáciu na Kysuciach. Ako informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, náklady na výstavbu mosta dosiahli približne 8 mil. eur.

17. júla

– Spotrebiteľské ceny na Slovensku v júni stúpli o 1 %. Potvrdili to aj údaje o inflácii meranej harmonizovaným indexom Európskej únie (HICP), ktoré zverejnil Štatistický úrad SR

– Nové objednávky v priemysle v máji stúpli medziročne o 3,9 %. Celkovo pritom dosiahli 4,46 mld. eur, čo v medzimesačnom porovnaní po sezónnom očistení znamenalo nárast o 6,5 %.

– Národná diaľničná spoločnosť vybrala v júni na diaľničnom mýte 17,9 mil. eur. Za celý prvý polrok tak komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila pre NDS 99,6 mil. eur, čo bolo v medziročnom porovnaní o 3,5 % viac.

– Sociálni partneri mali podľa zákona do 15. júla priestor na vyjednávanie o výške minimálnej mzdy na rok 2018. Zástupcovia zamestnávateľov sa však zhodli, že tieto tradičné rokovania o budúcoročnej minimálnej mzde sú zbytočné, nakoľko v konečnom dôsledku o výške minimálnej mzdy rozhodne vláda podľa svojho vlastného uváženia.

18. júla

– Banícky priemysel nemá žiadnu budúcnosť, myslí si predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík. „Ako vieme, z peňazí daňových poplatníkov rok čo rok ide približne 100 miliónov eur na dotácie do uhoľných baní. Je to obrovská suma, na ktorú sa musia daňovníci skladať a v podstate sa živí priemysel, ktorý nemá žiadnu budúcnosť,“ povedal Sulík.

– Protimonopolný úrad SR privítal nedávny verdikt Ústavného súdu SR, ktorý zamietol ako zjavne neopodstatnené sťažnosti troch stavebných spoločností v súvislosti s pokutou za kartel v tendri na výstavbu časti diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce. PMÚ ešte v roku 2006 udelil pokutu vo výške takmer 45 mil. eur šiestim firmám.

– Nútená správkyňa spoločnosti Rapid life životná poisťovňa Irena Sopková informovala, že podá návrh na vyhlásenie konkurzu poisťovne. Dôvodom podľa nej je nakladanie s majetkom spoločnosti bývalým manažmentom, ktoré poškodilo záujmy klientov poisťovne.

– Do Nemocnice s poliklinikou Levice vstupuje skupina AGEL. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo prenájom nemocnice na 20 rokov spoločnosti Nemocnica Levice s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je podľa obchodného registra AGEL SK, a.s.

– Dodatočné korekčné mechanizmy vo verejných financiách nie je potrebné v súčasnosti spúšťať. Konštatovala to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojom hodnotení plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2016.

– Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair prepravila na svojich pravidelných linkách z Bratislavy a späť desať miliónov cestujúcich. Stalo sa tak necelých dvanásť rokov od začatia pôsobenia týchto aerolínií na najväčšom slovenskom letisku.

19. júla

– Slovenskí odberatelia elektriny prispeli v minulom roku výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a výrobcom elektriny prostredníctvom vysokoúčinnej kombinovanej výroby (KVET) celkovo 464,7 milióna eur.

– Slovensku môže v reakcii na významné zmeny a trendy pomôcť najmä otvorenosť ekonomiky. Vyplynulo to zo štúdie Change Readiness Index 2017, ktorý zoradil 136 krajín sveta v rebríčku schopnosti reagovať a prispôsobiť sa významným zmenám. Slovensku sa v tomto rebríčku za rok 2017 ušla 30. priečka.

20. júla

– Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla ku koncu júna tohto roka 6,90 %. Oproti máju sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,45 percentuálneho bodu.

– Organizácia VIA IURIS podala na Ústavný súd SR ústavnú sťažnosť, v ktorej namieta porušenie práv občanov pri schvaľovaní novely zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic.

– Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter uviedol, že nesúhlasí s odporúčaniami, ktoré dal Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR pri navrhovaní úspor v oblasti sociálnej politiky v sume 160 mil. eur.

21. júla

– Spoločnosť Váhostav sa bude súdiť s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO). Stavebná firma totiž nesúhlasí s pokutou vo výške 20 tisíc eur, ktorú dostala za nepriznanie skutočných vlastníkov.

– Situáciu v poisťovni Rapid life preverí Generálna prokuratúra SR (GP). Ako informovala hovorkyňa GP Jana Tökölyová, prokurátori preskúmajú všetky trestné veci, v ktorých ako podozrivé osoby vystupovali štatutárni zástupcovia poisťovne.

– Budúcnosť povinnej elektronickej komunikácie živnostníkov s finančnou správou zostáva otázna. Hoci rezort financií v novele o správe daní navrhuje zaviesť pre samostatne zárobkovo činné osoby povinnosť komunikovať s finančnou správou už iba elektronicky, spôsob, akým to navrhuje, sa nepozdáva podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu Petrovi Pellegrinimu.

24. júla

– Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná. Predpokladaná hodnota zákazky je bezmála 75 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty a financovaná bude zo zdrojov diaľničnej spoločnosti.

– Ľubomír Jahnátek sa stal šéfom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Do funkcie ho vymenovala vláda SR na pondelkovom rokovaní.

– Spoločnosť Volkswagen Slovakia získala od vlády SR zmenu osvedčenia o významnej investícii, ktorá sa týka rozšírenia kapacít závodu v Devínskej Novej Vsi. Automobilka už v októbri minulého roka ohlásila investíciu do nového logistického centra vo výške 147 miliónov eur.

– Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) je neprípustné, že predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa stal politik a súčasne bábka v rukách Roberta Fica.

25. júla

– Všeobecná zdravotná poisťovňa očakáva, že hospodársky výsledok za tento rok bude lepší, ako pôvodne predpokladala. Vyhlásil to riaditeľ poisťovne Miroslav Kočan. Doterajšie výsledky hospodárenia podľa neho naznačujú, že strata plánovaná v obchodno-finančnom pláne na rok 2017 v sume 197,22 milióna eur bude pravdepodobne nižšia o približne 80 miliónov eur.

– Akciová spoločnosť Nafta, ktorá prevádzkuje podzemné zásobníky zemného plynu na Slovensku aj v regióne strednej Európy, dosiahla v minulom roku čistý zisk 79,6 mil. eur.

– Spoločnosť Adient uzatvorí závod v Lozorne ku koncu júna 2018. Ako uviedla firma v tlačovej správe, o tomto kroku manažment závodu informoval zamestnancov. Rozhodnutie ukončiť výrobu je dôsledkom nepredĺženého obchodného kontraktu zo strany existujúceho zákazníka.

26. júla

– Úrady práce na Slovensku evidovali ku koncu júna tohto roka 51,1 tisíca osôb, ktoré boli bez práce viac ako štyri roky. Medziročne ide o pokles o 16,1 tisíca ľudí.

– Vysoké Tatry a Košice získajú pravidelné priame autobusové spojenie s Krakovom, Varšavou a Budapešťou. Český súkromný dopravca LEO Express ohlásil novú autobusovú linku, otvorí ju 29. augusta tohto roku.

– Analytici komerčných bánk mierne upravili svoj výhľad vývoja slovenského hospodárstva. Na tento rok aktuálne predpokladajú rast hrubého domáceho produktu o 3,2 %, oproti predchádzajúcemu mesiacu tak svoj odhad znížili o 0,1 percentuálneho bodu.

27. júla

– Trestné oznámenia na bývalého šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka polícia odmietla.

– Ceny vodného a stočného na strednom Slovensku rastú. Podľa strany SaS je to v rozpore s vyhláseniami premiéra Roberta Fica, že ceny energií a vody zostanú stabilné.

– Spoločnosť Orange Slovensko dosiahla k 30. júnu tohto roka výnosy vo výške 269,9 mil. eur. V medziročnom porovnaní ide o polpercentný pokles. Až 22,9 % tvorili výnosy z mobilných dátových služieb, ktoré dosiahli hodnotu 47,5 mil. eur.

– Európska legislatíva sa pre dvojakú kvalitu potravín v rámci členských štátov EÚ zatiaľ meniť nebude. Európska komisia však tému považuje za závažný problém a plánuje pre národné orgány vydať usmernenia. „Nepáči sa mi, aby sme mali dve kategórie občanov,“ vyhlásil predseda EK Jean- Claude Juncker po rokovaní so slovenským premiérom Robertom Ficom v Bruseli.

28. júla

– Spoločnosť O2 Slovakia dosiahla v prvom polroku 2017 medziročný rast výnosov o takmer 9 % na viac ako 129 mil. eur. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBITDA) narástol na 43,7 mil. eur.

– Nálada v slovenskej ekonomike sa zhoršila aj v júli. Indikátor ekonomického sentimentu podľa údajov Štatistického úradu SR medzimesačne klesol o 0,3 bodu na 102 bodov.

– Vyše štvrtinu evidovaných nezamestnaných na Slovensku na konci júna tohto roka tvorili mladí ľudia do 29 rokov. Išlo o 59,8 tisíca osôb z celkového počtu 221,9 tisíca nezamestnaných.

– Obyvatelia regiónu Gemer v piatok tichým protestom upozornili vládu na zlú dopravnú situáciu na horskom priechode Soroška v okrese Rožňava i v celom regióne. Počas protestu zastavili voľným pochodom premávku na obidvoch stranách horského priechodu Soroška pri obciach Lipovník a Jablonov nad Turňou.

– Slovensko v piatok podalo oficiálnu ponuku na získanie sídla Európskej liekovej agentúry (EMA), ktorá sa bude sťahovať z Londýna.

– Ratingová agentúra Standard and Poor’s (S&P) potvrdila Slovensku dlhodobý rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom.

30. júla

Tatra banka dosiahla v prvých šiestich mesiacoch tohto roka zisk 55 mil. eur pri medziročnom poklese o 30,4 %.

31. júla

– Skupina VÚB dosiahla v prvom polroku konsolidovaný zisk na úrovni 101,3 mil. eur pri medziročnom náraste o 14,9 %.

– Na zaradenie do zoznamu najmenej rozvinutých okresov Slovenska sa pripravujú ďalšie samosprávy. Vyplýva to z pripravovanej novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorá by mala umožniť zaradenie nových okresov Bardejov, Snina a Medzilaborce do zoznamu.

