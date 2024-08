ČLÁNOK

Do eZdravia by sa mali v januári pripojiť ďalší poskytovatelia

3. januára 2018

Od začiatku tohto roka odštartoval systém elektronického zdravotníctva (eZdravie). Ako informovalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), do konca decembra bolo do systému zapojených 92 nemocníc v rôznom štádiu pripojenia. Ďalších 14 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je vo fáze prípravy, pripojení budú počas januára 2018. „V januári bude zároveň približne 40 % ambulantných lekárov a väčšina lekární používať elektronický recept. Aktuálny počet pripojených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude NCZI aktualizovať po 8. januári,“ spresnilo NCZI.

Otázky zaznamenané v decembri 2017 sa podľa informácií, ktoré agentúre SITA poskytol odbor marketingu NCZI, týkali predovšetkým technickej podpory a témy elektronických preukazov zdravotníckeho pracovníka. „Všetky neštandardné situácie rieši NCZI operatívne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ako aj zdravotnícki pracovníci sa môžu s prípadnými problémami obracať na call centrum, kde im tím vyškolených pracovníkov poskytne všetky adekvátne odpovede,“ uzavrelo NCZI.

Podľa generálneho riaditeľa NCZI Petra Blaškovitša online zdravotníctvo prináša všetkým zúčastneným (pacientom aj zdravotníckym pracovníkom) množstvo výhod a zlepšení oproti starému systému. Víziou eZdravia je podľa neho poskytnúť správne informácie, v správny čas a na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov. „1. január 2018 nie je dátum konca sveta. Je to dátum, kedy vchádzajú do platnosti isté zákonné ustanovenia, ale to neznamená, že systém eZdravie už v súčasnosti nefunguje,“ povedal ešte v decembri.

Pacientovi nevzniká podľa šéfa NCZI zapojením nijaká povinnosť. „Pacient bude mať celú svoju dokumentáciu elektronicky, v prípade, ak bude požadovať papierovú dokumentáciu, môže o ňu požiadať,“ konštatoval Blaškovitš. Generálny riaditeľ viackrát verejne ubezpečil, že v roku 2018 sa nebudú uplatňovať žiadne sankcie. „Rok 2018 bude rokom, kedy sa bude nabiehať na ten systém postupne, bez akýchkoľvek sankcií, respektíve likvidačných opatrení,“ vyhlásil.