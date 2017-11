ČLÁNOK

Združenie Silné regióny žiada prehodnotiť zmeny v poskytovaní štátnych stimulov

16. November 2017

Občianske združenie Silné regióny žiada Vládu SR, aby prehodnotila navrhované zmeny v poskytovaní štátnych stimulov. Tie by podľa združenia mali smerovať k podpore malých a stredných firiem a zhodnocovať miestne zdroje. Riešenie, ktoré prináša vláda, je podľa občianskeho združenia pre Slovensko rizikové. „OZ Silné regióny žiada Vládu SR, aby zmenila prístup k udeľovaniu štátnej pomoci a medzi podporované aktivity priamo uviedla investície zamerané na využívanie a zhodnocovanie domácich zdrojov a surovín. Táto oblasť výroby patrí stále k poddimenzovaným,“ povedal Daniel Balko z občianskeho združenia Silné regióny.

Nové pravidlá, ktoré zavádza vláda, podľa Balka nielenže umožňujú naďalej podporovať investície smerujúce do automobilového priemyslu, ale podporia aj vznik ďalších veľkých podnikov naviazaných na tento segment výroby. „Posilňovanie závislosti slovenskej ekonomiky od automobilového priemyslu a naviazanie tisícok pracovných miest len na jedno výrobné odvetvie zvyšujú riziko nestability pre celý štát,“ uviedol Balko. Ako dodal, do tohto rizika vstupuje Slovensko v čase, keď sa v Európe zvyšuje tlak na utlmenie výroby klasických automobilov v prospech alternatívnych dopravných prostriedkov. Očakávania, že do oblastí s nedostatočnou dopravnou infraštruktúrou a nevyhovujúcou vzdelanostnou štruktúrou nezamestnaných sa podarí prilákať veľké továrne, sú podľa občianskeho združenia nereálne.

Vláda schválila návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci začiatkom novembra. K zásadným zmenám pri poskytovaní investičnej pomoci oproti súčasnosti patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahrádza podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese.

„Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného zámeru na jednom mieste,” uviedol rezort hospodárstva, ktorý zákon na rokovanie vlády predložil. Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia. Poskytovanie investičnej pomoc sa má hodnotiť pravidelne na ročnej báze formou ex post analýzy.