ČLÁNOK

VÚB banka plánuje niekoľkodňovú technickú odstávku

2. Január 2017

VÚB banka plánuje niekoľkodňovú technickú odstávku. Pre údržbu systému nebudú k dispozícii viaceré služby od 5. januára 2017 od osemnástej hodiny do 9. januára 2017 do siedmej hodiny ráno. Podľa zverejnených informácií platobné karty budú plne funkčné. Platiť sa bude dať aj bezkontaktne mobilom alebo nálepkou Wave2 Pay.

Nedostupný bude internet banking, mobil banking, Viamo a e-platby. Ďalej sa to týka služby pre firemných klientov Inbiz a Multicash. Nedostupné bude aj zasielanie notifikácií. Banka teda nebude odosielať upozornenia o zrealizovanej, resp. nezrealizovanej transakcii, o autorizácii platobnou kartou a iné notifikácie. Nedostupné bude aj dobíjanie kreditu prostredníctvom bankomatov, vkladanie hotovosti na účet prostredníctvom bankomatov a webová stránka VÚB banky.

Technická odstávka ovplyvní aj otváracie hodiny pobočiek. Pobočky banka uzavrie vo štvrtok 5. januára 2017 o osemnástej hodine a ostanú zatvorené počas sviatku v piatok 6. januára 2017, ako aj počas celého nasledujúceho víkendu. Pobočky banka znova otvorí v pondelok 9. januára 2017 podľa štandardných otváracích hodín.

Do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100-percentné dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50 %) a VÚB Asset Management (podiel 40,55 %).