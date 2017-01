ČLÁNOK

Váhostav dostal pokutu, skutočným vlastníkom je Široký

17. Január 2017

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o udelení pokuty pre stavebnú spoločnosť Váhostav – SK, a. s. (Váhostav) za nesprávne údaje v registri skutočných vlastníkov firiem. Skutočným vlastníkom spoločnosti je Juraj Široký starší. Rozhodnutie bolo vydané začiatkom roka, potvrdil hovorca úradu Ján Mažgút. Informoval o tom v utorok portál sme.sk s tým, že rozhodnutie nie je právoplatné, podrobnosti vrátane výšky pokuty preto nie sú známe. V takýchto prípadoch je podľa zákona o verejnom obstarávaní pokuta vo výške 10 tisíc eur až jeden milión eur.

Váhostav sa nechal do registra skutočných vlastníkov firiem zapísať v novembri 2015. Neuviedol mená skutočných vlastníkov. Namiesto toho tam nechal zapísať troch členov predstavenstva materskej spoločnosti. Zákon takýto postup umožňuje v prípadoch, keď nikto nemá na firmu väčší než 25-percentný vplyv, resp. 25-percentný podiel zo zisku alebo skutočný vlastník sa nedá určiť.

“Momentálne je už v registri skutočných vlastníkov firiem uvedený oligarcha Široký ako osoba, ktorá Váhostav ovláda iným spôsobom než je vlastníctvo alebo menovanie vedenia podniku. Znamená to, že podľa ÚVO je práve Široký skutočným vlastníkom stavebnej firmy,” uviedol portál sme.sk.

Kedy bol zápis zmenený a či to súvisí s pokutou pre podnik, nie je nateraz známe. Nie je známe ani to, či úrad v prípade rozhodoval z vlastného podnetu alebo na základe informácií od niekoho iného. V decembri 2015 podal podnet upozorňujúci na nepresnosti zápisu Váhostavu v registri poslanec Ondrej Dostál.

“Rozhodnutie ÚVO má význam, hoci potvrdzuje iba všeobecne zaužívanú informáciu, že Juraj Široký je majiteľom Váhostavu. V skutočnosti to Široký nikdy priamo nepotvrdil, média opatrne uvádzali, že Váhostav patrí do sféry vplyvu Juraja Širokého alebo má vplyv, čo je pravda, keďže on aj jeho syn Juraj pôsobia v orgánoch spoločnosti,” informoval portál. ÚVO rozhodnutím totiž vysiela signál, že neakceptuje situáciu, keď sa skutoční vlastníci schovávajú za spleť schránkových firiem.

Papierová vlastnícka štruktúra Váhostavu je dodnes neprehľadná. Podnik formálne patrí pod holding Druhá strategická, čo je slovenská vetva Harvardských investičných fondov, ktoré v 90. rokoch vytunelovali Viktor Kožený a Boris Vostrý. Podľa rozhodnutia Vrchného súdu v Prahe im s niektorými transakciami pri vyvádzaní majetku do cudziny pomáhal aj Široký, jeho vyšetrovanie zastavila slovenská prokuratúra.