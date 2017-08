ČLÁNOK

Štátni analytici predstavili opatrenia na úsporu 160 mil. eur v sociálnej politike

18. Júl 2017

Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR navrhuje otvoriť diskusiu o úsporných opatreniach v oblasti sociálnej politiky vo výške 160 mil. eur ročne. Väčšina navrhovaných opatrení znižuje výdavky na rodinnú politiku, ktorá na Slovensku dosahuje miliardu eur a nie je zameraná na adresnú podporu nízkopríjmových domácností. Ušetrené peniaze je podľa analytikov zároveň možné použiť na opatrenia zlepšujúce zamestnanosť alebo znižujúce chudobu. V tlačovej správe o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva financií SR.

Priestor na úspory podľa analytikov existuje najmä v neadresných rodinných dávkach, ako je prídavok na dieťa a daňový bonus. Medzi navrhovanými opatreniami je napríklad obmedzenie prídavku na dieťa a daňového bonusu pri vysokopríjmových domácnostiach. “Ide napríklad o zohľadnenie príjmu pri poberaní daňového bonusu a zníženie veku nároku na daňový bonus a prídavok na dieťa na najviac 18 rokov. Kompenzáciou by mali byť vyššie sociálne štipendiá pre deti z nízkopríjmových rodín tak, aby nedošlo k obmedzeniu prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu,” uvádza sa v tlačovej správe.

Úsporné opatrenia podľa analytikov vytvárajú priestor na zlepšenie zamestnanosti a zníženie chudoby. “Vyššie výdavky je v sociálnej oblasti možné smerovať najmä do oblastí citlivých na starnutie obyvateľstva, do dostupnosti detských jaslí a na ochranu ohrozených rodín,” tvrdia. Upozorňujú na to, že Slovensko je jedna z najrýchlejšie starnúcich krajín Európskej únie, čo vytvára tlak na budúce výdavky verejných financií. Narastať tak budú náklady na sociálne služby, dôchodkové zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť.

Revízia identifikuje aj opatrenia zvyšujúce hodnotu v podobe zlepšených ukazovateľov sociálnej inklúzie alebo zamestnanosti, ktoré nevyžadujú dodatočné financie. Príkladom je reforma aktívnych opatrení trhu práce, kde by lepšie cielenie výdavkov mohlo podľa analýzy zvýšiť počet nezamestnaných, ktorí si vďaka pomoci od úradov práce nájdu prácu, potenciálne až takmer o polovicu. Revízia preto navrhuje profilovať uchádzačov o zamestnanie na základe ich charakteristík a histórie zamestnaní už pri prvom príchode na úrad práce. Následne bude možné vytvoriť pre každého uchádzača program podpory, ktorý mu čo najlepšie pomôže uplatniť sa na trhu práce.

Súčasťou balíčka sú aj opatrenia na zlepšenie efektívnosti dôchodkového sporenia. V dôchodkovom sporení by mohlo zlepšenie zhodnotenia dôchodkových fondov o jeden percentuálny bod zvýšiť dôchodky poberateľov z druhého piliera až o 25 %. Zhodnotenie fondov v druhom a treťom penzijnom pilieri pritom patrí podľa analytikov k najnižším v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), čo je najmä dôsledkom výrazného podielu úspor v konzervatívnejších dlhopisových garantovaných fondoch, ktoré dosahujú nižšie zhodnotenie. “Zatiaľ čo nákladovosť fondov druhého piliera je nízka, nákladovosť tretieho piliera je napriek dlhodobému poklesu stále viac než dvojnásobná oproti priemeru OECD,” upozorňujú.

Dlho diskutovaným je aj zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov, ktoré by sa malo prvýkrát zrealizovať v roku 2020 za predchádzajúci rok.