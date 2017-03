ČLÁNOK

Spoločnosť Amazon otvorí v Seredi centrum reverznej logistiky

6. Marec 2017

Spoločnosť Amazon plánuje otvoriť prvé centrum reverznej logistiky na Slovensku v Seredi. Ako informovala v pondelok firma v zverejnenej správe, v priebehu najbližších troch rokov by mala vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest. K rozhodnutiu o investícii do nového logistického centra prispelo podľa spoločnosti jej úspešné pôsobenie v bratislavskom centre, kde aktuálne pracuje viac ako 850 finančných manažérov, manažérov pre kontakt so zákazníkmi, manažérov ľudských zdrojov, manažérov podpory predaja a analytikov.

Nové centrum umiestnené v areáli Mountpark Sereď bude Amazonu prenajímať celoeurópsky pôsobiaci špecialista v oblasti logistiky Mountpark Logistics EU. Bude mať rozlohu viac ako 60 tisíc metrov štvorcových a jeho úlohou bude prostredníctvom pracovníkov uspokojovať potreby zákazníkov na európskom trhu. Pracovníci centra v Seredi, ktorého otvorenie je naplánované na tretí kvartál tohto roku, budú posudzovať stav produktov, ktoré nemohli byť doručené alebo boli do Amazonu vrátené.

“Táto významná investícia renomovanej spoločnosti je ďalším potvrdením, že Slovensko je pre investorov atraktívne. Okrem nesporného prínosu pre ekonomiku a zamestnanosť považujem za dôležité, že projekt bude fungovať aj bez investičnej podpory štátu,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Amazon plánuje zamestnať celú škálu rôznych profesionálov, od prevádzkových manažérov a technológov až po manažérov ľudských zdrojov, finančných manažérov, technológov a odborníkov na IT. Záujemcovia o tieto pozície nájdu podrobnejšie informácie na stránke spoločnosti. Nábor na pozície, ktoré nevyžadujú prax, začne v už polovici leta.