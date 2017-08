ČLÁNOK

SNS nemôže Koaličnú zmluvu vypovedať jednostranne, musia s tým súhlasiť všetci partneri

7. August 2017

SNS jednostranne vypovedať Koaličnú zmluvu nemôže. Ako sa totiž uvádza v Koaličnej zmluve, ktorej kópiu má agentúra SITA k dispozícii, zrušenie Koaličnej zmluvy musí byť vyhotovené písomne a podpísané predsedami všetkých troch koaličných strán, teda okrem SNS sa pod zrušenie zmluvy musia podpísať aj predseda Smeru Robert Fico a predseda Mosta-Híd Béla Bugár. To isté platí aj pre všetky zmeny, doplnky a dodatky Koaličnej zmluvy.

Slovenská národná strana (SNS) v pondelok vypovedala Koaličnú zmluvu. V pondelok to oznámila koaličným partnerom. Tlačovej agentúre SITA to oznámila e-mailom šéfka Komunikačného odboru NR SR Zuzana Čižmáriková. Podľa informácií agentúry SITA v koalícii nastal konflikt pre ministerstvo školstva. Ako informoval agentúru SITA zdroj z prostredia národniarov, SNS odmietla zakrývať prešľapy na ministerstve školstva exministra Juraja Draxlera a podnikateľa Jaroslava Brhela.

Ako agentúru SITA informovala Čižmáriková, predseda parlamentu a SNS Andrej Danko vypovedal Koaličnú zmluvu podpísanú 1. septembra 2016 medzi stranami Smer-SD, SNS a Most-Híd. Ako dôvod uvádza absolútnu nevyhnutnosť prenastavenia pravidiel v koalícii, novú úpravu pomerov a vzťahov a stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu, s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi, ako aj dôvery verejnosti ku koalícii.

Predsedovia Smeru-SD, SNS a Most-Híd Robert Fico, Andrej Danko a Béla Bugár podpísali Koaličnú zmluvu 1. septembra 2016. Pôvodná štvorkoalícia ešte so stranou Sieť podpisovala Koaličnú zmluvu 22. marca. K podpísaniu Koaličnej zmluvy v septembri prišlo pre zmeny v pomere síl v koalícii, štvorkoalícia sa zmenila na trojkoalíciu, keďže Sieť sa rozpadla. Zo Siete v polovici augusta 2016 odišla pätica poslancov a následne vstúpili do poslaneckého klubu Most-Híd. Posilnený Most-Híd, ktorý má v parlamente 15 poslancov rovnako ako SNS, po dohode koaličných partnerov získal po Sieti kreslo ministra dopravy. Most aj SNS tak majú rovnako po troch ministroch. Smer má osem a post premiéra.