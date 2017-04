ČLÁNOK

Slovensko má výhrady k európskej smernici o využívaní OZE

10. Apríl 2017

Slovensko má viacero výhrad k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (OZE). Zámerom návrhu je stanovenie opatrení pre dosiahnutie záväzného cieľa pre OZE vo výške 27 % na konečnej energetickej spotrebe na úrovni EÚ pre rok 2030. Hlavnou zmenou je nahradenie národných cieľov jediným európskym cieľom. „Slovensko presadzuje zachovanie nezáväznosti cieľov na národnej úrovni. Tiež zdôrazňujeme potrebu zachovania indikatívneho a nezáväzného charakteru návrhov a podielov OZE v rámci Národných plánov pre energetiku a zmenu klímy,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR vo svojom stanovisku k spomínanej európskej smernici.

Slovensko nesúhlasí s ďalším obmedzovaním podielu biopalív prvej generácie, ktoré si môžeme započítať do cieľov. „Budeme presadzovať zachovanie súčasného obmedzenia vo výške siedmich percent, respektíve zachovanie podielu, ktorý umožní vytvoriť dostatočnú istotu pre už vykonané investície,“ dodal rezort hospodárstva. Slovensko má výhradu aj k povinnosti vyžadovať minimálne hodnoty OZE v nových a rekonštruovaných budovách. „Malo by to podliehať analýze na národnej úrovni. Je potrebné zabezpečiť možnosť využitia vysokoúčinného centrálneho zásobovania teplom (CZT) ako alternatívy,“ myslí si slovenské ministerstvo.

Slovensko podľa ministerstva nebude súhlasiť ani s opatreniami, ktoré vedú k možnosti odpojenia sa od CZT za účelom výroby tepla z obnoviteľných zdrojov alebo zmene dodávateľa. „Budeme presadzovať flexibilitu pre členské štáty zadefinovať si podmienky nediskriminačného prístupu tretích strán k systémom CZT,“ uviedlo ministerstvo. Slovensko má výhradu aj k automatickej povinnosti otvorenia podporných schém pri OZE pre iné členské krajiny.

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov bol predložený ako súčasť iniciatívy „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Tá zahŕňa energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, koncepciu trhu s elektrickou energiou a pravidlá riadenia, bezpečnosť dodávok elektriny a systém tvorby riadenia energetickej únie. Návrhy majú tri hlavné ciele. Zvýšiť prioritu energetickej efektívnosti, dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečiť spotrebiteľom spravodlivé podmienky.a