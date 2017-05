ČLÁNOK

Slovensko by malo mať podporu zo strany Českej republiky v boji o liekovú agentúru

27. Apríl 2017

Slovensko sa uchádza o Európsku agentúru pre lieky (EMA), ktorá v súčasnosti sídli vo Veľkej Británii. Po vystúpení Veľkej Británie z EÚ by sa však mala spomínaná inštitúcia presunúť do inej krajiny. “Neviem povedať naše šance, uvedomujem si silný lobing,” povedal Drucker. “Ja som oslovil aj predsedu Európskej komisie Junckera (Jeana-Clauda – pozn. redakcie), takisto bola diskusia s riaditeľom EMA, pôjdeme tam, predstavíme koncept. Myslím si, že máme čo ponúknuť,” uviedol minister.

Drucker poznamenal, že to, čo bude zaujímať Európsku agentúru pre lieky, nie je vôbec otázka budovy, tá sa nájde v každej krajine. “Na rozdiel od všetkých doterajších investícií, ktoré na Slovensko išli, to boli investície, ktoré tvorili veľkú časť pracovných miest, ale z hľadiska prísunu ľudí to bolo možno 50 ľudí, ktorí prichádzali zo zahraničia. Tu sa bavíme o tisícke úradníkov, aj expertov, ktorí majú rodiny. Treba vytvoriť sociálne zázemie, to znamená školy, bývanie, to je pre nich najkľúčovejšia zložka,” doplnil.

Na EMA nadväzuje podľa Druckera obrovský reťazec rôznych partnerov a dodávateľov, ktorý môže mať podľa ministra hodnotu jednej až dvoch automobiliek. “Takže tá konkurencia je obrovská z hľadiska krajín, ktoré sa uchádzajú. Máme predbežne dohodu s Českou republikou, že nás podporia,” konštatoval Drucker. Zároveň Rakúsko sa podľa rezortného ministra vyjadrilo, že pokiaľ neuspeje, podporí nás.