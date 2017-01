ČLÁNOK

Slovenská sporiteľňa získala do dozornej rady Ľudovíta Ódora

3. Január 2017

Slovenská sporiteľňa získala do svojej dozornej rady zaujímavú posilu. Jej novým členom sa totiž od 1. januára 2017 stal ekonóm Ľudovít Ódor, ktorý v súčasnosti zastáva aj pozíciu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. V rozpočtovej rade pôsobí od roku 2012 a jeho päťročné funkčné obdobie tam končí v júni tohto roka. Informovala o tom Slovenská sporiteľňa.

“Teším sa na novú profesionálnu výzvu. Slovenskú sporiteľňu vnímam ako dôležitý a stabilný pilier slovenského bankového sektora. V rámci svojich možností a kompetencií urobím všetko preto, aby to platilo aj v budúcnosti,” povedal na margo svojej novej pozície Ódor. Okrem pôsobenia v rozpočtovej rade je pritom od septembra 2015 taktiež podpredsedom Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií Európskej únie (EUIFIs) a od roku 2016 hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti.

Počas svojej kariéry Ľudovít Ódor taktiež pôsobil ako bankový analytik finančných trhov, ekonóm Slovenskej ratingovej agentúry, či hlavný ekonóm ministerstva financií a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky na rezorte financií. V rokoch 2005 až 2010 bol členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska a po roku 2012 bol poradcom premiérky a ministra financií.

Dozorná rada Slovenskej sporiteľne tak má v súčasnosti päť členov. Jej predsedom je Gernot Mittendorfer. Členmi dozornej rady banky sú okrem Ľudovíta Ódora aj Jan Homan, Beatrica Melichárová a Alena Adamcová. Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.