Prezident podpísal zákon o štátnom rozpočte na rok 2018

19. December 2017

Prezident SR Andrej Kiska podpísal zákon o štátnom rozpočte na budúci rok, ktorý parlament schválil 13. decembra. Štátna správa by podľa neho mala v budúcom roku hospodáriť s výdavkami v objeme 15,956 mld. eur. Celkové príjmy sa rozpočtujú na úrovni 13,983 mld. eur, deficit štátneho rozpočtu na budúci rok je tak naplánovaný v sume 1,973 mld. eur.

Celá verejná správa by mala v roku 2018 vykázať deficitné hospodárenie vo výške 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP). Schodok by mal postupne klesať na 0,1 % HDP v roku 2019 a vyrovnané hospodárenie by sme mali dosiahnuť v roku 2020. Hrubý dlh verejnej správy by mal v budúcom roku dosiahnuť 49,9 % HDP a rozpočet počíta s jeho postupným znižovaním až na 45,5 % HDP v roku 2020.

Návrh rozpočtu je pritom postavený na solídnych ekonomických základoch. Podľa septembrovej makroekonomickej prognózy by totiž rast HDP mal v budúcom roku dosiahnuť 4,2 %, k čomu by mali napomôcť najmä nové projekty v automobilovom priemysle. Rast zamestnanosti sa očakáva v budúcom roku na úrovni 1,4 % a miera nezamestnanosti by mala klesnúť na 7,3 %. Nominálna mzda by mala v roku 2018 stúpnuť o 4,6 %, čo by po zohľadnení inflácie malo znamenať rast reálnych miezd o 2,9 %.

