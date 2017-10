ČLÁNOK

Prezident Kiska podpísal novelu zákona o eGovernmente

28. September 2017

rezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o eGovernmente. Cieľom novely zákona je v reakcii na prvé skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci elektronicky od 1. novembra 2016, ako aj v nadväznosti na schválenú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, vykonať úpravy, ktorými sa majú najmä zjednotiť používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností.

Medzi hlavné oblasti, ktoré upravuje novela zákona, patrí zjednotené doručovanie v prípadoch, kedy elektronická schránka nie je aktivovaná, zavedenie povinnosti používania centrálnej elektronickej podateľne, zjednodušenie „podpisovania“ elektronických podaní. Novela upravuje aj zjednotenie spôsobu platby poplatkov a sprístupnenie platieb kartou, posilnenie budovania spoločných modulov a ich opakovaného využívania orgánmi verejnej moci.

Podľa predkladateľa, podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, ide o ďalší krok k informatizácii spoločnosti, novelou sa napĺňa princíp “jedenkrát a dosť” pri vydaných rozhodnutiach. “Umožňujeme ľuďom, občanom, podnikateľom, ale aj úradom a verejnej správe ešte jednoduchšie komunikovať a priamo tak šetriť náklady, financie, čas a ľudí,” uviedol pred časom.

Podľa IT odborníkov zo Slovensko.Digital je novela dobrým kompromisom odborných argumentov a pre občanov by mala byť prínosom. Ako uviedli v tlačovej správe, vítajú tiež, že väčšina pripomienok odbornej verejnosti bola prijatá. Úrady sa pri elektronickej komunikácii s občanmi a podnikateľmi riadia zákonom o eGovernmente. Jeho novela sa pripravovala niekoľko mesiacov a k návrhu zákona odborná verejnosť pod združením Slovensko.Digital predložila v máji hromadnú pripomienku, ktorú podpísalo viac ako tisíc občanov. “Podarilo sa presadiť viacero pozitívnych zmien, ktoré sme navrhovali. Napríklad by sa malo uľahčiť prihlasovanie a elektronické podpisovanie podaní – autorizácia kliknutím. Vytvoril sa tiež základ pre jednoduchšie formuláre štátnych elektronických služieb tak, aby boli pre občana prehľadnejšie,” uviedol Ján Hargaš zo Slovensko.Digital.