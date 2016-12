ČLÁNOK

2. januára

Hotovostný deficit štátneho rozpočtu bol v roku 2015 o vyše miliardu eur nižší, ako si vláda naplánovala v schválenom rozpočte. Informoval o tom minister financií Peter Kažimír, podľa ktorého bol hotovostný schodok štátneho rozpočtu ku koncu minulého roka na úrovni 1,932 mld. eur. Rozpočtovaný schodok bol pritom na úrovni 2,984 mld. eur.

3. januára

Okruh potravinárskych výrobkov, na ktoré sa od 1. januára vzťahuje nižšia sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH), by sa mohol v budúcnosti rozšíriť. Naznačil to na nedeľňajšom brífingu premiér Robert Fico, ktorý si bol v jednom zo seneckých supermarketov skontrolovať aplikáciu zníženia DPH na základné potraviny v praxi.

4. januára

Ak bude po marcových parlamentných voľbách strana Smer-SD vo vláde, minimálna mzda na rok 2017 by sa mala opäť zvyšovať. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej besede premiér SR Robert Fico.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú aj v tomto roku vyrovnané hospodárenie bez straty. Výnosy aj náklady predpokladajú dosiahnuť v celkovej výške 463,077 mil. eur.

5. januára

Príprava Strategického parku Nitra – sever bude stáť 123,1 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (147,72 mil. eur vrátane dane). Pôvodná predpokladaná cena bola 135 mil. eur bez dane. Štátna spoločnosť MH Invest, s. r. o., ktorej spoločníkom je Ministerstvo hospodárstva SR, vybrala za dodávateľa projektu a zhotoviteľa stavebných prác spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. spomedzi ponúk štyroch uchádzačov.

7. januára

Zdravotná starostlivosť o pacientov bude v niektorých nemocniciach na Slovensku od februára tohto roka ohrozená. Vyhlásila to vo štvrtok na tlačovej besede prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Iveta Lazorová.

Tržby v maloobchode na Slovensku pokračovali v raste aj v novembri minulého roka. Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) v jedenástom mesiaci medziročne stúpli o 3,2 %. V októbri to pritom štatistici zaznamenali medziročný nárast tržieb v maloobchode o 1,9 %.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia vyrobila v minulom roku 338 tisíc áut. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 4 %. V porovnaní s rokom 2014 narástla o 18 % aj výroba motorov, keď ich počet vlani presiahol hranicu 582 tisíc kusov.

8. januára

Zahraničný obchod Slovenska bol v novembri minulého roka v prebytku 404 mil. eur. Aktívna obchodná bilancia tak bola o 3,4 mil. eur nižšia v porovnaní s tým istým mesiacom roka 2014. Ako vyplýva z predbežných údajov Štatistického úradu SR, celkový vývoz tovaru vlani v novembri sa medziročne zvýšil o 8,7 % na 6,296 mld. eur a celkový dovoz tovaru vzrástol o 9,5 % na 5,892 mld. eur.

Októbrový prebytok zahraničného obchodu zrevidovali štatistici smerom nadol. V októbri minulého roka sa podľa spresnených údajov Štatistického úradu SR v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 zvýšil celkový vývoz tovaru o 5,5 % na 6,441 mld. eur. Celkový dovoz v októbri medziročne vzrástol o 7 % na 6,028 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 413,4 mil. eur. Podľa predbežných údajov bol zahraničný obchod v októbri v prebytku 459,5 mil. eur.

Nový mobilný operátor 4ka získal za štvrťrok od začiatku predaja svojho produktového portfólia 100 tis. zákazníkov. Ako ďalej informovala telekomunikačná spoločnosť Swan, ktorá 4ku prevádzkuje v spolupráci so Slovenskou poštou, do konca tohto roka plánujú mať 300 tis. zákazníkov.

11. januára

Priemysel na Slovensku v novembri minulého roka výrazne pridal na dynamike. Podľa údajov Štatistického úradu SR očistených o vplyv počtu pracovných dní totiž medziročne priemyselná produkcia stúpla až o 11,9 %, kým v októbri rástla o 4,2 %. V priemere za jedenásť mesiacov roka 2015 tak priemyselná produkcia na Slovensku medziročne stúpla o 5,8 %.

V minulom roku sa na Slovensku prvýkrát v jeho histórii vyrobilo viac ako milión automobilov. Rekordom je aj celosvetovo najväčší počet vyrobených vozidiel na tisíc obyvateľov, a to 184. O predbežných výsledkoch slovenského automobilového priemyslu za minulý rok informoval prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Juraj Sinay.

Slovensko bude spolu s Českou republikou žiadať Brusel o povolenie zaviesť systém samozdanenia aj pri dani z pridanej hodnoty pri obchodovaní s mäsom. Avizovali to v pondelok v rámci vzájomného rokovania v Bratislave ministri financií oboch krajín Peter Kažimír a Andrej Babiš.

Situácia vo Fakultnej nemocnici Jána Adama Reimana v Prešove je podľa jej vedenia krízová. Spôsobil ju masívny nárast práceneschopnosti zdravotných sestier, ktorým plynie výpovedná lehota. Tie svoju nepokojnosť s aktuálnou situáciou v zdravotníctve vyjadrili v pondelok aj prostredníctvom transparentov pred nemocnicou, kde sa stretla zhruba stovka sestier.

12. januára

Stavebná produkcia sa v novembri minulého roka, jedenásty mesiac po sebe, medziročne zvýšila o 15,1 % na 549,8 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 4,9 % nižšia ako v októbri, informoval v utorok Štatistický úrad SR.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zrušila verejnú súťaž na prenájom tridsiatich klimatizovaných lôžkových vozňov. Zdôvodnila to tým, že neboli predložené viac než dve ponuky.

Letisko Košice v minulom roku vybavilo 410 449 cestujúcich, čo znamená medziročný nárast o 15 %. V histórii druhého najväčšieho slovenského letiska ide o tretí najvyšší počet pasažierov v jednom roku.

Vo Fakultnej nemocnici Jána Adama Reimana v Prešove nenastúpilo do práce spolu 136 sestier, ktoré sú vo výpovedi. Minister zdravotníctva SR Viliam Čislák však na tlačovej besede ubezpečil novinárov, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo FNsP Prešov je zabezpečené.

13. januára

Tržby v priemysle na Slovensku rástli v novembri medziročne o 11,9 %.

Vláda na svojom zasadnutí schválila návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. na realizáciu stavby s názvom „Vybudovanie nového automobilového výrobného podniku v Nitre“.

V Žilinskej fakultnej nemocnici naďalej trvalo na výpovedi 185 z približne šesťsto sestier. Pracovný pomer mali skončiť k 31. januáru.

14. januára

Slovensko sa nachádza v dvadsiatke krajín s najohrozenejším dôchodkovým systémom. Vyplýva to z štúdie s názvom Global Pension Atlas od expertov skupiny Allianz, ktorá analyzuje demografický vývoj a dôchodkový systém vo vybraných 50 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

K 14. januáru bolo vo výpovedi 2,3 % sestier zo všetkých, ktoré na Slovensku pracujú. Informoval o tom minister zdravotníctva SR Viliam Čislák. “Sme svedkami historicky prvého štrajku zdravotníkov proti zvýšeniu miezd všetkých zdravotníkov,“ konštatoval. Zároveň poznamenal, že prácu sestier si váži, a preto vláda našla 55 miliónov eur na zvýšenie ich miezd, ako aj platov všetkých zdravotníckych pracovníkov na celom Slovensku.

15. januára

Spotrebiteľské ceny na Slovensku klesali aj v závere vlaňajška. Ako ďalej vyplynulo z údajov Štatistického úradu SR, spotrebiteľské ceny v národnej metodike klesli v decembri medziročne o 0,5 %. V medzimesačnom porovnaní to bolo zníženie o 0,3 %. V priemere za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 sa spotrebiteľské ceny v úhrne znížili o 0,3 %.

Slovensko na úvod roka predalo 15-ročné dlhopisy za miliardu eur. Podľa rezortu financií sa pritom pri tejto emisii podarilo dosiahnuť historicky najvýhodnejšie podmienky, za ktorých krajina 15-ročné bondy v syndikovanom predaji investorom predávala. Výška kupónu predstavuje 1,625 % p.a., pričom splatnosť dlhopisov je 21. januára 2031.

Do užšej súťaže ministerstva dopravy na prevádzku dotovaných rýchlikov medzi Bratislavou a Banskou Bystricou sa podľa neoficiálnych informácií prihlásilo osem záujemcov. Podanie žiadosti o účasť v tendri, vrátane potrebných dokladov pre splnenie podmienok, zatiaľ potvrdili štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK), súkromní dopravcovia RegioJet, a.s. a Arriva, ale aj štátne České dráhy, a.s.

17. januára

Stratové štátne InterCity (IC) vlaky v nedeľu 17. januára skončili svoju prevádzku na hlavnej domácej železničnej trati Bratislava – Košice. IC vlaky jazdili dvadsaťdva rokov, posledné štyri ako komerčné bez dotácií od štátu.

18. januára

Slovensku sa aj v úvode tohto roka podarilo predať investorom dlhopisy so záporným úrokom. V pondelňajšej aukcii štátnych bondov totiž nakúpili dlhopisy splatné v novembri 2018 za 104 mil. eur pri priemernej akceptovanej úrokovej sadzbe na úrovni záporných 0,1089 % p.a. Okrem toho štát v pondelok predal aj dlhopisy splatné v novembri 2024 za 170 mil. eur s priemernou úrokovou sadzbou 0,6721 % p.a.

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v minulom roku vybavilo spolu 1 564 311 cestujúcich a ich počet oproti roku 2014 vzrástol o 208 686, resp. o 15,4 %. Ide o prvý medziročný nárast pasažierov najväčšieho domáceho letiska od roku 2008, kedy jeho bránami prešlo rekordných 2 218 545 ľudí.

V minulom roku sa na Slovensku dostalo do konkurzu 354 podnikateľských subjektov, právnických osôb a živnostníkov. V porovnaní s rokom 2014, v ktorom bolo vyhlásených 407 konkurzov, ide o 13,02-percentný pokles. Počet reštrukturalizácií predstavoval v minulom roku 92 a medziročne sa ich počet vlani znížil o 20 % percent.

19. januára

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci minulého roka 10,63 %. Miera nezamestnanosti tak zostala na najnižšej úrovni od marca 2009. V porovnaní s koncom novembra minulého roka tak miera evidovanej nezamestnanosti klesla o 0,14 percentuálneho bodu, medziročne bola minulý mesiac nižšia o 1,66 percentuálneho bodu.

Premiér Robert Fico by mal riešiť aktuálnu situáciu výpovedí sestier a pôrodných asistentiek v slovenských nemocniciach. Uviedli to na spoločnom brífingu pred Úradom vlády SR predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) Monika Kavecká a prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Iveta Lazorová. Sestry zároveň požiadali otvoreným listom predsedu vlády o pomoc.

Medzi potraviny, ktorých sa týka 10-percentná znížená daň z pridanej hodnoty (DPH), nepatria všetky základné a bežné potraviny. Upozornil na to v utorok na brífingu podpredseda strany Most-Híd Zsolt Simon. Podľa neho je problémom zachovanie 20-percentnej dane napríklad na upravené a spracované potraviny, ktoré sa tak vnímajú ako luxusné.

20. januára

Vládny kabinet v stredu schválil poskytnutie investičných stimulov dvom investorom v celkovej sume 6,83 mil. eur. Vďaka spoločnostiam IEE Sensing Slovakia a BcLoad, ktorým ministri štátnu pomoc odobrili, by malo do konca roka 2019 na Slovensku vzniknúť spolu 438 nových pracovných miest. Obe firmy plánujú preinvestovať celkovo 17,66 mil. eur.

Slovenské domácnosti budú dostávať takzvané plynové vratky. Ministerstvo hospodárstva SR začalo posielať list s poštovou poukážkou, na základe ktorej dostane domácnosť od štátu naspäť za minuloročný spotrebovaný plyn od 10 do 165 eur.

Vláda schválila poskytnutie investičných stimulov aj spoločnosti, za ktorou údajne stoja ľudia, ktorí stáli aj za skrachovanou krupinskou spoločnosťou Way Industry. Ide o spoločnosť BcLoad, ktorej vláda schválila na výstavbu závodu na výrobu, výskum a vývoj šmykom riadených nakladačov štátnu pomoc vo výške 2,25 mil. eur.

Nikto nemôže od sestier a pôrodných asistentiek, ktoré stiahli výpovede, vymáhať pokutu vo výške 3 300 eur. Vyhlásil to v stredu na tlačovej besede po rokovaní vlády premiér SR Robert Fico. Dohoda o solidarite, z ktorej vyplýva pokuta za stiahnutie výpovede, je podľa Fica nulitný právny akt, čo musí byť jasné aj prvákovi na právnickej fakulte.

Slovensko uzavrelo s Iránom zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku pri dani z príjmov a takisto dohodu o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Ako informoval rezort financií, zmluvy podpísali v utorok v Teheráne minister financií Peter Kažimír a minister hospodárskych vzťahov a financií Iránskej islamskej republiky Ali Taibnia.

21. januára

Vratky za plyn považuje strana Most-Híd za volebnú korupciu. Ako sa uvádza v stanovisku strany, ktoré agentúre SITA poskytol jej hovorca Matej Kováč, vratky za plyn sú čisto populistickým krokom a zároveň súčasťou predvolebnej kampane strany Smer-SD, na ktorý sa poskladajú všetci občania Slovenska.

Odkupovanie časti pohľadávok pôvodných nezabezpečených veriteľov stavebnej spoločnosti Váhostav – SK, a. s. (Váhostav) podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) spĺňa znaky špeciálnej štátnej pomoci a nevzťahuje sa na neho schéma de minimis.

Elektronický výber mýta v roku 2015 dosiahol 187,45 mil. eur. V porovnaní s rokom 2014 je to o 4,06 mil. eur, resp. o 2,2 % viac.

Spoločnosť Tesco po tom, čo v uplynulých mesiacoch optimalizovala svoju sieť najmä na domácom britskom trhu, ale aj v ďalších krajinách, sa údajne púšťa aj do predaja nehnuteľností na Slovensku. Podľa informácií týždenníka Trend totiž spoločnosť už predbežne vybrala nového vlastníka svojho obchodného centra v Žiline.

22. januára

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR o pravidlách poskytovania takzvaných plynových vratiek je vraj plná chýb, vďaka ktorým hrozia štátu súdne spory, ako aj konanie zo strany Európskej komisie. Myslí si to strana Sloboda a Solidarita (SaS). Ich tímlíder pre energetiku Karol Galek preto v piatok podal podnet na Generálnu prokuratúru SR, ktorú požiadal o zrušenie vyhlášky.

Minulý rok využilo inštitút osobného bankrotu na zbavenie sa svojich dlhov 580 obyvateľov Slovenska. V porovnaní s rokom je to o 31,52 % viac.

Po dočasnom prerušení možnosti prevádzať akcie bez hodnoty na štát bude možné tieto transakcie opäť vykonávať od 25. januára. Prevody akcií bez hodnoty na štát budú pritom podľa aktuálnej legislatívy možné ešte do konca júna tohto roku na vybraných pobočkách pošty.

Niektoré zdravotné sestry z bojnickej nemocnice stiahli svoje výpovede. Vedenie Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach o tom informovalo Trenčiansky samosprávny kraj. “K 22. januáru stiahlo z pôvodných 92 sestier svoje výpovede 15 sestier,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Trenčianskeho samosprávneho kraja Jana Paulínyová.

25. januára

Tarifné mzdy zamestnancov pracujúcich v strojárskych firmách od 1. februára tohto roka stúpnu o 2,5 %. Vyplýva to z dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorú v pondelok podpísali prezident OZ Kovo Emil Machyna a prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Alexej Beljajev.

Slovensko má stále ďalší priestor na pokles nezamestnanosti. Konštatuje to vo svojom komentári Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), podľa ktorej je totiž nárast voľných pracovných miest v súlade s tempom poklesu nezamestnanosti a bez nadmerných tlakov na rast miezd.

Slovenská správa ciest už pozná víťaza verejného obstarávania na dokončenie problémovej stavby preložky štátnej cesty I/68 odbočka Škultétyho – ZVL. V týchto dňoch sa ukončujú rokovania o zmluve, ktorú by mali podpísať na budúci týždeň. Na tlačovej besede v Prešove o tom v pondelok informoval štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček. Meno víťaza však zatiaľ Stromček neprezradil.

26. januára

Spoločnosť O2 Slovakia dosiahla v minulom roku výnosy vo výške 245 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje viac ako 9-percentný nárast.

Hospodársky rast Slovenska by mal byť mierne rýchlejší, ako pôvodne očakávala centrálna banka. Tá totiž vo svojej aktualizácii poslednej prognózy navýšila odhad rastu hrubého domáceho produktu za rok 2015 o 0,2 percentuálneho bodu na 3,5 % a zhodne o 0,1 percentuálneho bodu na roky 2016 a 2017 na 3,2 %, resp. 3,3 %.

Akákoľvek vláda by mala mať mantinely pri zmenách v daňovom systéme. Tvrdí to poslanec Mosta-Híd Ivan Švejna. Súčasný stav daňového systému je totiž podľa neho veľmi nestabilný. Tvrdí, že len za posledných desať rokov napočítal viac ako 50 zmien v daňových zákonoch. “Podnikatelia obrazne povedané jednoducho nemajú čas sledovať tieto zmeny,“ povedal na utorňajšej tlačovej konferencii.

Počet stiahnutých výpovedí sestier podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR rastie. K utorku 26. januára vzalo späť svoje výpovede celkovo 606 sestier, nemocnice zároveň prijali do pracovného pomeru 161 nových sestier. Informovala o tom riaditeľka komunikačného odboru MZ Zuzana Čižmáriková. Podľa údajov rezortu tak bolo k 26. januáru vo výpovedi 658 sestier a pôrodných asistentiek.

27. januára

Bratislava bude mať nové letecké spojenie priamo s Bruselom. Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair začne pravidelnú linku z metropoly Slovenska na hlavné bruselské letisko Zaventem prevádzkovať od 1. apríla.

Bežný účet platobnej bilancie Slovenska bol v novembri minulého roka v miernom schodku. Podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) skončil v jedenástom mesiac v mínuse 19 mil. eur, kým v októbri bol v deficite 22 mil. eur. Kumulatívne od začiatku roka do konca novembra tak bol bežný účet platobnej bilancie v schodku 830 mil. eur.

Za vlády Roberta Fica podľa predsedu strany Skok Juraja Miškova vzniklo len 5,1 tisíca stálych pracovných miest. Vychádza pritom z údajov Štatistického úradu SR, keď porovnal čísla o počte pracujúcich za tretí kvartál minulého roka s počtom pracujúcich za druhý štvrťrok 2012.

Poslanec NR SR a podpredseda strany Šanca Viliam Novotný požiadal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Ministerstvo financií SR, aby skontrolovali tender na novú Univerzitnú nemocnicu v Bratislave. “V súčasnosti beží úplne zbabraný tender na PPP projekt novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave, v rámci ktorého sa len míňajú verejné prostriedky na poradcov, ale k novej nemocnici nepovedie,” zhodnotil Novotný.

Preplácanie platieb z Európskej komisie má podľa ministerstva financií aktuálne zastavené jeden operačný program, a to program cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Tento stav pretrváva ešte od minulého roka. Ako agentúru SITA v stredu informoval tlačový odbor ministerstva financií, rezort nedisponuje informáciou o ďalšom opätovnom pozastavení platieb pre iné operačné programy.

28. januára

Ceny v slovenskom priemysle za celý minulý rok klesli o 2,9 %.

Preprava zemného plynu cez nový slovensko-maďarský plynovod zatiaľ obchodníkov nezaujala. Plynovod je pripravený na komerčnú prevádzku už viac ako pol roka. Zatiaľ však ním neprešla ani jedna komerčná dodávka plynu.

Zamestnanci Podpolianskych strojární (PPS) Group a.s. v Detve vstúpia v pondelok 1. februára do ostrého štrajku, Informoval na tlačovej besede predseda tamojšej základnej organizácie Odborového zväzu KOVO Stanislav Ľupták. Do štrajkovej pohotovosti vstúpili strojári 15. januára. Dôvodom bolo nevyplatenie časti mzdy za mesiac december 2015 vo výplatnom termíne.

Európska komisia potvrdila pozastavenie platieb na projekty v troch operačných programoch v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Jeden prípad sa týka projektu informačného systému ITMS v Operačnom programe Technická pomoc, ďalšie platby sú pozastavené vo vzťahu k štyrom operáciám v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a preplácanie výdavkov je pozastavené aj v Operačnom programe cezhraničnej spolupráce SR – ČR.

Vyše dvojkilometrový tunel Považský Chlmec na rozostavanej diaľnici D3 Žilina, Strážov – Brodno je už prerazený. Posledné centimetre zvládli stroje vo štvrtok dopoludnia, kedy bol východný portál tunela prepojený so západným.

29. januára

V spoločnosti U. S. Steel Košice sa od prvého februára skončí režim skráteného pracovného týždňa. Skrátený pracovný týždeň v košických železiarňach platil od začiatku nového roka. Dôvodom bol dramatický pokles objednávok.

Nálada v slovenskej ekonomike sa ani v úvode roka nezlepšila. Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu v januári medzimesačne klesol o 0,7 bodu na 98,3 bodu.

Premiér SR Robert Fico prijal v piatok zástupkyne sestier, ktoré prišli na Úrad vlády SR. Ako uviedla po stretnutí predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZSaPA) Monika Kavecká, k riešeniu situácie nedospeli. “Pán premiér si nás vypočul, k našim požiadavkám nepovedal ani áno, ani nie. V podstate musia sestry vydržať,” povedala Kavecká.

Hospodárstvo Slovenska by malo v tomto roku rásť podobným tempom ako v tom minulom. Vyplýva to z januárového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk, podľa ktorých by mal hrubý domáci produkt v roku 2016 stúpnuť o 3,3 %.

Vládny Smer začína s realizáciou opatrení tretieho balíka napriek blížiacim sa parlamentným voľbám. Premiér Robert Fico v piatok odškrtol ako prvé opatrenie finančnú podporu výstavby nájomných bytov pre mladých ľudí za zvýhodnených podmienok. Štát by mal na to poskytovať ročne 30 mil. eur, čo by malo stačiť na 1 500 tzv. štartovacích bytov.

Okresný súd Bratislava II v piatok rozhodol, že Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) nemôže vymáhať pokutu od sestier, ktoré stiahli výpovede. Ako informoval hovorca Fakultnej nemocnice Trnava Matúš Stračiak, súd rozhodoval na základe žaloby dvoch zdravotných sestier, ktoré podali a odvolali svoje výpovede.

Avizovaný štrajk v detvianskom strojárskom podniku PPS Group sa napokon neuskutoční. Odborári totiž v piatok s vedením spoločnosti uzavreli dohodu o urovnaní, na základe ktorej bol pripravovaný štrajk zrušený. Informovali o tom v spoločnom stanovisku PPS Group Detva a základná organizácia Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO.

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) potvrdila dlhodobý rating úverovej spoľahlivosti Slovenska na stupni A+ a krátkodobý rating úverovej spoľahlivosti v zahraničnej mene na stupni A-1+. Výhľad ratingu je podľa agentúry stabilný. Rating podľa agentúry S&P odráža nízky zahraničný dlh Slovenska, zlepšenie parametrov verejných financií a zdravé vyhliadky rastu.

31. januára

Činnosť oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, vrátane lôžkovej časti, nebude prerušená. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa nemocnice Viera Jurčiová, vedeniu sa napriek hromadným výpovediam sestier podarilo situáciu stabilizovať