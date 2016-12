ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. December 2016

1. júna

Dodávateľ technológií a služieb Bosch Group na Slovensku dosiahol minulý rok konsolidované tržby na úrovni 469 mil. eur. V porovnaní s rokom 2014 to predstavuje nárast o 20 %.

Štát hospodáril po piatich mesiacoch tohto roka so schodkom na úrovni 1,112 mld. eur. V samotnom máji tak deficit štátneho rozpočtu vzrástol o vyše 465 mil. eur. Napriek tomu však bol stále medziročne nižší o 415,1 mil. eur, resp. o 27,2 %. Celkové príjmy štátneho rozpočtu za päť mesiacov medziročne stúpli o 2,7 % na 5,094 mld. eur, kým výdavky naopak klesli o 4,3 % na 6,206 mld. eur.

Ďalších 29 zamestnancov košickej hutníckej fabriky skončilo k 1. júnu pracovný pomer na svojej doterajšej pracovnej pozícii. Prepúšťanie v spoločnosti U.S. Steel Košice (USSK) na tlačovej besede predseda Rady odborov USSK Mikuláš Hintoš označil za “salámovú metódu”. Ako povedal, v troch kolách zamestnávateľ zatiaľ zrušil okolo 87 miest technicko-hospodárskych pracovníkov, pričom ľudia dostali možnosť buď odísť na dohodu, alebo dostali výpoveď.

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) odmieta zavedenie možnosti “prednostného“ vyšetrenia po ordinačných hodinách, o ktorom uvažuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Ambulantní lekári zároveň žiadajú rezort, aby sa vrátil s malými korekciami k predchádzajúcej právnej úprave prednostného ošetrenia. Informovali o tom vo svojom stanovisku.

2. júna

Slováci pracujú v tomto roku pre štát 106 pracovných dní, čo je o jeden pracovný deň viac ako vlani. Deň daňovej slobody pritom v tomto roku pripadol na 2. júna a vlani na 4. júna. Vyplýva to z analýzy Nadácie F. A. Hayeka a Združenia daňových poplatníkov.

Domácnostiam a malým podnikom sa od júla tohto roka znížia ceny za dodávku zemného plynu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol, že maximálne ceny za dodávku plynu klesnú pre domácnosti od 4. júla v priemere o 4,9 % a pre malé podniky o 6,6 %.

Súkromný osobný dopravca RegioJet, a. s. podal trestné oznámenie na primátora Nitry Jozefa Dvonča pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Spoločnosť to vo štvrtok zdôvodnila tým, že sa odmietavým stanoviskom snažil opakovane zabrániť udeleniu licencie na komerčnú (nedotovanú) diaľkovú autobusovú linku Bratislava – Nitra – Banská Bystrica, hoci na to nemá právomoc.

3. júna

Konfederácia odborových zväzov SR žiada poslancov Národnej rady SR, aby pri schvaľovaní zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšili od začiatku septembra tohto roka o 6 % platy nielen učiteľom, ale všetkým zamestnancom v štátnej a verejnej službe. Informovala o tom hovorkyňa KOZ Martina Nemethová.

Kauza súvisiaca s 34-percentným podielom v spoločnosti Transpetrol stále nie je ukončená. Vznikla pritom ešte v roku 1995. “Naša spoločnosť naďalej vedie so skupinou fyzických a právnických osôb združených okolo pána Ignáca I. súdne spory súvisiace s kauzou “34 % akcií“ na rôznych stupňoch všeobecných súdov Slovenskej republiky,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk spoločnosť Transpetrol. Stále nie je na Slovensku uzavretých jedenásť súdnych sporov.

5. júna

Diaľnicu D3 na Kysuciach plánuje Národná diaľničná spoločnosť dokončiť do roku 2023. Diaľničné prepojenie medzi Dolným Hričov pri Žiline a Skalitým na slovensko-poľskej hranici začali stavať v roku 1996 a druhá vláda Mikuláša Dzurindu sľubovala jej dokončenie už do roku 2010. Podľa súčasného šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti Róberta Auxta takmer 60-kilometrovú diaľnicu D3 budú môcť vodiči využívať najskôr o sedem rokov.

6. júna

Bankový sektor na Slovensku dosiahol za prvé štyri mesiace tohto roka zisk na úrovni 192,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa údajov Národnej banky Slovenska znamená pokles o 20,7 %. Negatívne ziskovosť ovplyvnili klesajúce úrokové výnosy.

Slovenský startup ekosystém môže očakávať v najbližších 12 mesiacoch investície vo výške 30 miliónov eur. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KPMG pod názvom Startup Survey 2016. O výsledkoch informovali zástupcovia KPMG v pondelok na tlačovej besede.

Slovenské verejné financie potrebujú operatívny nástroj, ktorý by zabraňoval prejedaniu rozpočtových zdrojov v dobrých časoch. Za posledné roky totiž verejné financie nedokázali zabezpečiť smerovanie k dlhodobej udržateľnosti. Tvrdí to člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ľudovít Ódor, podľa ktorého by sa preto mali zaviesť záväzné výdavkové limity.

7. júna

Zamestnanosť na Slovensku sa v prvom štvrťroku tohto roka medziročne zvýšila o 2,9 % na viac ako 2,46 mil. pracujúcich. V porovnaní s posledným štvrťrokom vlaňajška sa tak rast zamestnanosti zrýchlil o 0,3 percentuálneho bodu. Počet pracujúcich v januári až marci tohto roka medziročne stúpol o 69,6 tisíc. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Slovenské hospodárstvo v prvom štvrťroku tohto roka reálne vzrástlo o 3,4 %. Vyplýva to zo spresnených údajov Štatistického úradu SR, ktorý tak mierne navýšil svoj rýchly odhad hospodárskeho rastu z mája o 0,1 percentuálneho bodu. Oproti prvému štvrťroku vlaňajška tak ekonomika Slovenska rástla o 0,5 percentuálneho bodu rýchlejšie.

Nefinančné korporácie dosiahli v prvom kvartáli tohto roka zisk 2,409 mld. eur. Tvorba zisku v porovnaní s prvým štvrťrokom 2015 vzrástla o 414,9 mil. eur, resp. o 20,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V prvom kvartáli tohto roka dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR 867 eur.

Národná banka Slovenska (NBS) mierne navýšila svoje odhady rastu slovenskej ekonomiky. Vo svojej najnovšej predikcii očakáva, že v tomto roku hospodárstvo krajiny porastie o 3,3 %, čo oproti predchádzajúcej prognóze z marca znamená navýšenie o 0,1 percentuálneho bodu.

8. júna

Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu minulého mesiaca vyše 1 milión 39 tisíc poberateľov starobných dôchodkov. Od konca mája 2006, teda počas desiatich rokov, sa ich počet zvýšil o 124,4 tisíca.

Očakávania bankových analytikov o hospodárskom raste na Slovensku sa nemenia. Podľa posledného kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk totiž očakávajú, že hospodárstvo krajiny v tomto roku porastie o 3,3 %. Svoje odhady na tento rok tak ponechávajú bez zmeny už tretí mesiac v poradí.

Jadrové bloky elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach ešte zďaleka nesmerujú do “starého železa“. Slovenské elektrárne (SE) ako ich prevádzkovateľ stále pracujú na dlhodobej prevádzke spomínaných jadrových blokov. Ich životnosť by sa tak mala predĺžiť na 60 rokov, čiže do roku

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR nevyhovelo návrhu skupiny 30 poslancov NR SR, ktorí žiadali preskúmať súlad niektorých ustanovení zákona o starobnom dôchodkovom sporení a zákona o sociálnom poistení. Rozhodlo o tom na stredajšom neverejnom zasadnutí.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná dala pokyn generálnemu riaditeľovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na okamžité ukončenie pracovného pomeru s výkonným riaditeľom platobnej agentúry Ľubomírom Partikom. Dôvodom je nespokojnosť s jeho pôsobením v platobnej agentúre v minulosti.

9. júna

Saldo zahraničného obchodu bolo v marci aktívne v objeme 309,4 mil. eur a medziročne bolo o 136,8 mil. eur nižšie. V rámci predbežných údajov pritom Štatistický úrad SR pred mesiacom informoval o marcovom prebytku vo výške 308 mil. eur.

Lekárne, ktoré v štátnych zdravotníckych zariadeniach prevádzkujú súkromníci, by mali postupne skončiť. Do ich priestorov by sa mali vrátiť lekárne, ktoré prevádzkujú samotné zdravotnícke zariadenia. Vyplýva to z príkazu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, ktorý zverejnilo ministerstvo.

Poslankyňa za SaS Lucia Nicholsonová žiada ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera, aby základnú sumu peňažného príspevku na opatrovanie zvýšil zo súčasných 220,52 eura na aspoň 320 eur mesačne.

Minulý rok predávalo svoje produkty za cenu, ktorá nepokrývala výrobné náklady, až 74 % slovenských poľnohospodárskych spoločností.

10. júna

Rast priemyselnej produkcie na Slovensku sa po marcovom miernom poklese v apríli znova obnovil. Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) totiž produkcia v priemysle po očistení o vplyv počtu pracovných dní v apríli medziročne vzrástla o 7,2 %, kým v marci naopak klesla o 1,4 %.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) pripravuje návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorou by sa zadefinovali detské jasle ako sociálna služba na podporu rodín s deťmi. Malo by ísť o službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Stavebná produkcia v apríli tohto roka druhý mesiac po sebe medziročne klesla, a to o 4 % na 363,3 mil. eur.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS ) podľa jej generálneho riaditeľa Róberta Auxta navrhla varianty výstavby križovatky Triblavina na úseku diaľnice D1 Bratislava, Vajnory – Senec (16 kilometrov). Ich súčasťou by mala byť aj možnosť dobudovania pôvodne plánovaných obslužných komunikácií, tzv. kolektorov po oboch stranách diaľnice.

13. júna

Zamestnanosť v priemysle sa v apríli tohto roka medziročne zvýšila o 3,8 %. Medziročne tak vzrástla už 31. mesiac po sebe.

Rast tržieb v priemysle na Slovensku sa v apríli obnovil. Po tom, čo v marci medziročne klesli tržby priemyselných podnikov o 0,7 %, vo štvrtom mesiaci už rástli 7,3-percentným tempom.

Zvýšenie koncesionárskych poplatkov, ktorými sa financuje prevádzka Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), je nekoncepčné a nezmyselné. Uviedla to Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). Zvýšenie koncesionárskych poplatkov by malých a stredných podnikateľov zaťažilo sumou takmer 3,4 mil. eur ročne.

Celkové škody pestovateľov, ktoré spôsobili prudké aprílové mrazy, k 31. máju prevyšovali 49 mil. eur. Patria sem prvotné škody na spálenej úrode, druhotné straty pre horšiu kvalitu úrody a náklady na ochranné opatrenia pred mrazmi.

Napriek poklesu zisku poistného sektora v roku 2015 o 20 % a pretrvávajúcemu obdobiu nízkych úrokových sadzieb ostáva ziskovosť poisťovní dostatočná. Uvedený pokles ziskovosti súvisel podľa Národnej banky Slovenska (NBS) najmä s nárastom prevádzkových nákladov, ktorý môže byť spojený s implementáciou smernice Solvency II.

14. júna

Slovenská lekárska komora (SLK) chce celoplošné skrátenie Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) do 22. hodiny. “V noci je vykonaných na LSPP len 10 až 15 percent výkonov. Z týchto výkonov je veľká časť odkladná a pacienti môžu byť vybavení ráno u svojho lekára,” vysvetlila SLK v stanovisku.

Spoločnosť RegioJet, a.s. požiadala o licencie na prevádzku dvoch autobusových liniek na východe Slovenska. Budú nadväzovať na príchody a odchody vlakov súkromného prepravcu v Kysaku jazdiacich medzi Košicami a Prahou, resp. Bratislavou. Ako spoločnosť v utorok informovala, nové autobusové linky majú spojiť Kysak s Prešovom a so Svidníkom.

Objem poľnohospodárskej produkcie na Slovensku by mal v tomto roku klesnúť o 3,9 %. Prepad objemu produkcie očakáva 71 % riaditeľov poľnohospodárskych spoločností. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva za druhý štvrťrok, ktorú vypracovala analytická spoločnosť CEEC Research

15. júna

Logistická spoločnosť Gefco Slovakia postaví v Trnave sklad nových vozidiel. Svoj logistický areál rozšíri o osem hektárov, na tejto ploche vznikne priestor pre 2 700 áut. Celková investícia do stavby a technológií dosiahne osem miliónov eur. Výstavba areálu začala v stredu, skolaudovaný má byť do konca tohto roka.

Hospodárenie verejnej správy bolo vlani napokon horšie v porovnaní s rozpočtom, ako aj oproti roku 2014. Potvrdzuje to rezort financií v Návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015, ktorý v stredu prerokoval parlament a vzal ho na vedomie. Deficit verejných financií totiž napokon skončil na úrovni 2,97 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda o 0,48 % HDP vyššie, ako predpokladal rozpočet.

Národná rada SR sa zaoberala novými konsolidačnými plánmi vlády. Pripravilo ich ministerstvo financií a zverejnilo v rámci Programu stability Slovenska na roky 2016 až 2019, ktorý poslanci parlamentu v stredu vzali na vedomie. Rezort financií do nových plánov zakomponoval aj avizované upustenie od ambícií dosiahnuť vyrovnaný rozpočet už v roku 2018. Po novom by mala verejná správa prestať hospodáriť s mínusom o rok neskôr.

16. júna

Historicky najvyšší pokles spotrebiteľských cien na Slovensku v máji potvrdili aj údaje o harmonizovanej inflácii. Podľa spoločnej európskej metodiky totiž ceny v piatom mesiaci klesli medziročne o 0,7 %, kým v apríli boli nižšie o 0,4 %.

Rast nových objednávok v priemysle na Slovensku v apríli výrazne zrýchlil. Podľa údajov Štatistického úradu SR totiž medziročne stúpli až o 13,1 % na 4,278 mld. eur.

Prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok vystúpil v parlamente so správou o stave SR. Vo svojom prejave nevynechal ani sektor zdravotníctva. “Aj na základe programu novej vlády sa mi zdá, že sa už nemusíme presviedčať o tom, že zdravotníctvo máme v kríze a školstvo potrebuje zásadné podnety a reformy,” vyhlásil v pléne.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná uviedla vo štvrtok do funkcie nového generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorým sa stal Dušan Hačko.

Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice (USSK) na svojom štvrtkovom zasadnutí prerokovala výpovede pre zamestnancov, ktorí sa stali z dôvodu organizačných zmien nadbytočnými. “Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice s uvedeným rozhodnutím zamestnávateľa opakovane nesúhlasí,“ informoval po zasadaní predseda rady Mikuláš Hintoš.

17. júna

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) navrhuje na konci toho roka už tretíkrát po sebe vyplatiť časti penzistov tzv. jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura.

Európska komisia investuje cez Nástroj na prepájanie Európy (NPE) 6,7 mld. eur do 195 dopravných projektov. Zo Slovenska uspelo trinásť projektov s odporúčanou podporou 507, 5 mil. eur.

20. júna

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci mája tohto roka 9,45 %. Miera nezamestnanosti tak zostala na najnižšej úrovni od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

Slovensko v posledných aukciách štátnych dlhopisov pred dvojmesačnými aukčnými prázdninami predalo cenné papiere za takmer 430 mil. eur. Investorom pritom v pondelok ponúkalo dlhopisy splatné v novembri 2023 a taktiež cenné papiere splatné v januári 2027.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) mení svoje vedenie. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely odvolal generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva štátneho osobného vlakového dopravcu Pavla Gábora a na jeho miesto do výberového konania vymenoval Filipa Hlubockého z partnerskej Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Na projekt výstavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec je vyčlenených takmer 87,5 mil. eur z finančného Nástroja na prepojenie Európy (CEF). Výstavba diaľnice na Kysuciach tak bude spolufinancovaná z peňazí Európskej únie.

Druhú fázu výstavby cesty prvej triedy I/68 Prešov odbočka Škultétyho – ZVL (miniobchvat Prešova) zhotoví spoločnosť Doprastav, a. s. Stavebné práce sa zaviazala uskutočniť za takmer 26 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (31,17 mil. eur vrátane dane). Stavbu má dokončiť do 275 dní, teda deväť mesiacov, od účinnosti zmluvy 18. júna.

21. júna

Rodičovský príspevok po novom vyšší nebude. Parlament v utorok zamietol návrh poslancov za hnutie Sme rodina Zuzany Šebovej a Petry Krištúfkovej na zvýšenie rodičovského príspevku zo súčasných 203,20 eura na 280 eur.

Noví vedúci predstavitelia štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) nastúpili na svoje posty. Do funkcie boli v utorok uvedení predseda predstavenstva a generálny riaditeľ osobného vlakového dopravcu Filip Hlubocký, ako aj členovia predstavenstva Patrik Horný a Karol Martinček.

22. júna

Európska investičná banka (EIB) podporí projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sumou 426 mil. eur. Inštitúcia, ktorá podpísala dohodu o financovaní s konzorciom Zero Bypass Limited, o tom informovala v stredu. Účasť na projekte verejno-súkromného partnerstva bude banka financovať z prostriedkov Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

Spoločnosť Jaguar Land Rover (JLR) neprehodnocuje svoju investíciu na Slovensku a všetky práce pokračujú podľa harmonogramu. Vyhlásil to splnomocnenec vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov Viktor Stromček. Podľa neho spoločnosť Jaguar Land Rover podporuje zotrvanie Veľkej Británie v EÚ. Na informácie o pozastavení prác upozornil denník SME odvolávajúc sa na správu agentúry Reuters.

Plénum Ústavného súdu SR (ÚS) na stredajšom verejnom zasadnutí prijalo rozhodnutie, podľa ktorého vyslovilo nesúlad s Ústavou SR časti paragrafu 26, odsek 23 Vyhlášky cenovej regulácie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v časti, ktorá určuje poplatky výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov za prístup do regionálnych distribučných sietí.

23. júna

Trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia zavedie od začiatku budúceho roku štvrtú zmenu, pretože jej terajšie výrobné kapacity sú v trojzmennej prevádzke naplnené. Nepôjde o klasickú nepretržitú prevádzku, ale o zmenu zameranú len na víkendy. Vznikne okolo 800 nových pracovných miest.

Niekdajší piešťanský výrobný závod výrobcu nealkoholických nápojov spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika je na predaj. Stalo sa tak po rozhodnutí spoločnosti Coca-Cola presunúť tunajšiu výrobu do ostatných výrobných závodov v rámci skupiny stredoeurópskeho regiónu.

Kabinet schválil akčný plán rozvoja pre okres Lučenec. V rámci regionálneho príspevku dostane okres Lučenec, ako jeden z najmenej rozvinutých regiónov, 4,3 milióna eur.

24. júna

Britskí voliči vo štvrtkovom referende rozhodli o vystúpení svojej krajiny z Európskej únie.

Vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) by výraznejší priamy dopad na slovenskú ekonomiku nemalo mať. Podľa prepočtov Národnej banky Slovenska, ktoré zverejnila začiatkom júna, by to totiž v porovnaní s aktuálnou predikciou mohlo znamenať spomalenie rastu nášho hospodárstva iba o 0,34 %.

V rámci pomoci najviac zaostalým regiónom sa v piatok vláda zaoberala na výjazdovom rokovaní okresom Rimavská Sobota. V rámci akčného plánu rozhodol kabinet aj o poskytnutí regionálneho príspevku pre okres vo výške 6, 3 milióna eur do roku 2020.

Tretí a štvrtý blok Atómovej elektrárne Mochovce (EMO) dobudujeme. Na piatkovom stretnutí s novinármi to zdôraznil šéf Slovenských elektrární (SE) Nicola Cotugno.

Spoločnosť Kofola nebude vlastníkom firmy WAD Group, ktorá je 40-percentným vlastníkom akciovej spoločnosti Water Holding. Tá je zase stopercentným vlastníkom spoločností Slovenské pramene a žriedla, Slovenské žriedla a Zlatá Studňa. Kofola vo svojom vyhlásení uvádza, že svoje právo kúpiť podiel vo Water Holdingu postúpila spoločnosti Snowblossom, ktorá je súčasťou skupiny R2G.

27. júna

Petíciu za prestavbu diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou na šesť pruhov so súbežnými kolektormi (cestami) a vybudovanie križovatky Triblavina podľa platného stavebného povolenia z roku 2013 podporilo doteraz takmer triapoltisíca ľudí. Zástupcovia petičného výboru v pondelok odovzdali petíciu s podpismi na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Hospodárska a sociálna rada SR sa na pondelkovom rokovaní nedohodla na prijatí návrhu novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS), ktorou sa majú od začiatku budúceho roka zvýšiť koncesionárske poplatky zo 4,64 eura na 7 eur.

Ministerstvo hospodárstva SR musí do tridsiatich dní predložiť analýzu návratnosti investície vyplývajúcej z memoranda o porozumení medzi vládou SR a investorom U. S. Steel Corporation z roku 2013. Analýza by mala zhodnotiť formu spolupráce medzi vládou a spoločnosťou podľa zásady hodnoty za peniaze. V pondelok sa na tom uzniesol Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti.

Spoločnosť RKN Global ruší svoju plánovanú investíciu v Banskej Bystrici. Upozornil na to denník SME. Firma plánovala v priemyselnom parku Šalková pri Banskej Bystrici preinvestovať 89,4 mil. eur. Spoločnosť ako dôvod uviedla kritiku svojej investície zo strany opozície a denníka SME. Ďalšou príčinou má byť ohlásený odchod Veľkej Británie z Európskej únie.

Bankoví analytici mierne navýšili svoju prognózu hospodárskeho rastu na budúci rok. Podľa júnového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska medzi analytikmi komerčných bánk totiž aktuálne odhadujú pre budúci rok rast slovenskej ekonomiky na úrovni 3,5 %. Oproti máju tak svoj výhľad zvýšili o 0,1 percentuálneho bodu.

28. júna

Nálada v slovenskej ekonomike sa v šiestom mesiaci tohto roka zhoršila. Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu v júni klesol oproti výsledku predchádzajúceho mesiaca o dva body. Jeho hodnota 99,1 bodu sa znížila podľa Štatistického úradu SR pre negatívny vývoj v priemysle a stavebníctve.

Na investícii spoločnosti Theta Energy Group za 700 miliónov amerických dolárov v areáli tepelnej elektrárne vo Vojanoch sa stále pracuje. Pre portál vEnergetike.sk to potvrdil generálny riaditeľ firmy Igor Hantuch.

Rast ekonomiky a reálnej mzdy v minulom roku mal dopad aj na výšku disponibilných zdrojov zdravotníctva. Celkové disponibilné zdroje v rezorte dosiahli 5,6 miliardy eur, čo bolo oproti roku 2014 o 253 miliónov eur viac.

29. júna

Krátkodobé problémy vyplývajúce z brexitu nemenia záväzky automobilky Jaguar Land Rover (JLR) voči existujúcej výrobe vo Veľkej Británii a voči budovaniu závodu na Slovensku. Povedal to v stredu riaditeľ skupiny JLR pre stratégiu Adrian Hallmark.

Vládny poslanec za stranu Most-Híd Gabriel Csicsai volá po odvolaní predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Dôvodom má byť verdikt Ústavného súdu vo veci poplatku za prístup do prepravnej a distribučnej elektrickej siete, takzvaný G-komponent.

Bežný účet platobnej bilancie skončil v štvrtom mesiaci tohto roka v schodku 27 mil. eur. Oproti marcu sa tak podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) deficit bežného účtu zvýšil o 26 mil. eur.

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo návrh nového protischránkového zákona s názvom zákon o registri partnerov verejného sektora. Partner verejného sektora je každý subjekt, ktorý sa dostane do obchodného vzťahu so štátom a uchádza sa o verejné zdroje.

Trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia začne v septembri sériovú výrobu nového modelu Citroën C3. Ide o malé mestské vozidlo segmentu B Mainstream. Súčasne s ním zostanú vo výrobe aj momentálne vyrábané vozidlá Peugeot 208 a Citroën C3 Picasso. Úplne nový model z portfólia PSA Groupe ukázali v stredu novinárom súbežne vo francúzskom Lyone a v Trnave.

30. júna

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) rozhodne o zmluvách s firmami spájanými s príbuznou bývalého generálneho riaditeľa Marcela Foraia po hĺbkovej revíznej kontrole. Ako informovala hovorkyňa VšZP Petra Balážová, spoločnostiam Welix, s.r.o. a SPV 40, s.r.o., mala 30. júna tohto roka skončiť platnosť zmlúv. V niektorých odbornostiach by v takom prípade nebola podľa Balážovej dostatočne zabezpečená zdravotná starostlivosť pre poistencov VšZP.

Stavebná spoločnosť Váhostav – SK, a. s. (Váhostav) uhradila svojim nezabezpečeným veriteľom v lehote do 30. júna prvé splátky ich pohľadávok z reštrukturalizácie. Firma zo sféry vplyvu veľkopodnikateľa Juraja Širokého sa k tomu zatiaľ bližšie nevyjadrila.

Daňové príjmy verejnej správy by mali byť v tomto roku vyššie, ako sa predpokladalo. Avizuje to vo svojej aktuálnej júnovej daňovej prognóze Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií. Odhad daňových a odvodových príjmov na rok 2016 oproti februárovej prognóze totiž analytici ministerstva navýšili o 278 mil. eur.

Bratislavská rafinéria Slovnaft ukončila zmenu značky 41 čerpacích staníc Agip, ktoré prevzala v lete minulého roka.