ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. December 2016

2. mája

Bankový sektor na Slovensku dosiahol v prvých troch mesiacoch tohto roka zisk na úrovni 136,1 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa údajov Národnej banky Slovenska znamená pokles o 18,2 %.

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa na Slovensku vlani nezmenila. Hoci verejná správa vykázala o pol percentuálneho bodu vyšší rozpočtový schodok, ako plánovala, lepší hospodársky vývoj v strednodobom horizonte tento negatívny výsledok hospodárenia eliminoval. Konštatovala to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojej aktuálnej Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Deficit štátneho rozpočtu v apríli klesol. Podľa údajov ministerstva financií totiž ku koncu štvrtého mesiaca hospodáril štát so schodkom 646,1 mil. eur, čo v porovnaní so stavom po prvých troch mesiacoch tohto roka znamenalo pokles o takmer 233 mil. eur. V medziročnom porovnaní schodok štátneho rozpočtu klesol o takmer 35 %, resp. o 344,7 mil. eur.

3. mája

Na pultoch obchodov je rekordne málo domácich potravín, len 39 percent. V porovnaní s minulým rokom kleslo zastúpenie slovenských potravín o jeden percentuálny bod. Lenže v priebehu šiestich rokov sa tento podiel znížil z 50 percent na súčasných 39 percent, teda o takmer štvrtinu. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý vypracovala pre Potravinársku komoru Slovenska (PKS) agentúra GfK Slovakia.

Prezident SR Andreja Kiska podpísal novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, tzv. kompetenčný zákon. Podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini (Smer – SD) tak dostane úrad pre investície a informatizáciu s rozšírenými kompetenciami v týchto oblastiach. Úrad vicepremiéra vznikne k 1. júnu.

Tatra banka dosiahla v prvom kvartáli tohto roka zisk na úrovni 24 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z priebežnej účtovnej závierky, v medziročnom porovnaní je to zníženie o 27,9 %.

Dlh v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR dosiahol ku koncu vlaňajška 589,94 milióna eur.

Slovenské hospodárstvo v najbližších rokoch porastie vyše trojpercentným tempom. Vyplýva to z jarnej prognózy Európskej komisie, podľa ktorej po 3,6-percentnom raste z vlaňajška v tomto roku rast ekonomiky Slovenska spomalí na 3,2 % a následne v roku 2017 dosiahne 3,3 %.

ČSOB dosiahla od začiatku januára do konca marca čistý zisk 11,5 mil. eur pri medziročnom znížení o 43 %. Celá skupina ČSOB evidovala konsolidovaný čistý zisk na úrovni 16,9 mil. eur pri poklese o 31 %.

Celkové škody na produkcii ovocinárov, vinohradníkov a ostatných poľnohospodárov, spôsobené nedávnymi prudkými mrazmi, sa odhadujú na 36,5 mil. eur. V tejto sume sú započítané ako priame škody zapríčinené mrazmi, tak aj nepriame náklady spojené s ochranou proti mrazom. V ovocinárskej výrobe sa škody odhadujú na 15 mil. eur.

4. mája

Skupina Slovak Telekom dosiahla za prvé tri mesiace tohto roka konsolidované výnosy 187,3 milióna eur. V prípade zisku pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) zaznamenala medziročný rast o sedem percent na 78,3 milióna eur.

Tržby v maloobchode zaznamenali rast aj v marci. Ako vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, v medzimesačnom porovnaní maloobchodné tržby vzrástli o 1,3 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšili o 2 %. Za prvé tri mesiace tohto roka sa maloobchodné tržby medziročne zvýšili o 1,1 %.

Skupina Slovenskej sporiteľne dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk 46,1 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje podľa vyjadrení spoločnosti nárast o 21,3 %. Samotná banka dosiahla v prvých troch mesiacoch tohto roka individuálny zisk na úrovni 44,47 mil. eur.

Odhady rastu hrubého domáceho produktu na Slovensku sa podľa analytikov komerčných bánk nemenia. Podľa najnovšieho kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi bankovými analytikmi by totiž mala slovenská ekonomika v tomto roku stúpnuť o 3,3 %. To je rovnaký odhad, aký mali analytici pred mesiacom.

Minister hospodárstva Peter Žiga do budúcnosti nevylúčil v prípade predaja spoločnosti U.S. Steel Košice (USSK) záujem štátu o kúpu nejakého podielu. “Mám obavy zo zmeny vlastníka, pokiaľ by išlo o neštandardného vlastníka. Dali by sme potom možno nohu do dverí a získali nejakú časť podielu vo VSŽ (USSK – pozn. red.), a tým pádom sa zúčastňovali na vedení podniku,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Žiga.

5. mája

Slovenské domácnosti budú mať lacnejší plyn. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) totiž začal z vlastného podnetu cenové konanie. “Reagujeme na aktuálny vývoj cien plynu na európskom trhu, ako aj ich ďalší predpokladaný vývoj,“ uviedol hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz. Regulátor zatiaľ nekonkretizoval, odkedy by mohli ceny plynu pre domácnosti klesnúť a o koľko percent.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) navrhuje niekoľko riešení škôd, ktoré potravinárom spôsobili nedávne extrémne mrazy. Ako ďalej uvádza SPPK na svojej webovej stránke, aprílové mrazy napr. nanovo otvorili otázku zriadenia rizikového fondu, z ktorého by sa v budúcnosti hradili podobné následky vyčíňania počasia, ktoré sa za posledné roky vplyvom klimatických zmien znásobujú.

6. mája

Banky v marci poskytli na bývanie takmer 664 mil. eur. Podľa vyjadrení senior analytika spoločnosti Fincentrum Petra Világiho ide o nový rekord.

Na Slovensku bola ku koncu minulého roka v obehu eurová hotovosť v hodnote vyše 10 mld. eur. Hoci centrálna banka po vstupe krajiny do eurozóny nemá presnú vedomosť o tom, koľko peňazí je na Slovensku reálne v obehu, keďže sa môžu využívať aj eurobankovky a mince emitované v iných krajinách eurozóny, eviduje rozdiel medzi eurobankovkami a mincami, ktoré sama prijala a vydala do obehu.

8. mája

Vyrovnaný štátny rozpočet očakáva minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v roku 2019. Vyhlásil to v relácii Sobotné dialógy RTVS

9. mája

Februárový prebytok zahraničného obchodu štatistici skorigovali o 24,3 mil. eur. Kým pred mesiacom Štatistický úrad SR informoval o predbežnom aktívnom salde zahraničného obchodu za mesiac február vo výške 459,6 mil. eur, tak aktuálne tento údaj upravil na sumu 435,3 mil. eur.

Petíciu za prestavbu diaľnice D1 Bratislava – Trnava so súbežnými kolektormi (komunikáciami) a výstavbu križovatky Triblavina v súlade s vydanými povoleniami z roku 2013 za prvé tri týždne jej trvania podpísalo približne dvetisíc ľudí.

Odborové združenie (OZ) Kovo nesúhlasí s návrhmi na novelizáciu Zákonníka práce, ktoré do parlamentu predložili poslanci za SaS spolu s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. “Vyrušuje nás to, že sa diskutuje aj s niektorými koaličnými partnermi a niektoré veci, ktoré sa týkajú 40 opatrení, ktoré predložila strana pána Sulíka, by mohli prejsť,” upozornil šéf OZ Kovo Emil Machyna.

Nová vlna investícií v slovenskom automobilovom sektore v rokoch 2016 až 2020 podporí rast hrubého domáceho produktu (HDP), keďže tieto investície podporia súkromnú spotrebu a export. Uviedla to medzinárodná ratingová agentúra Moody’s v správe o Slovensku.

10. mája

Automobilová spoločnosť Volkswagen Slovakia dosiahla za minulý rok celkový obrat v objeme 7,2 mld. eur. V porovnaní s rokom 2014 to predstavuje nárast o 17 %.

Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) v utorok predstavil členom parlamentného výboru pre zdravotníctvo svojho nominanta na post generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslava Kočana, ktorý pôsobil v spoločnosti Allianz. Členmi predstavenstva by sa mali stať aj Milan Horváth a Michal Ďuriš.

Nemecký Najvyšší spolkový súd (BGH) rozhodol v prospech Slovenska v konaní o zrušení arbitrážneho rozhodnutia v spore so spoločnosťou Achmea o zákaze zisku zdravotných poisťovní. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR. BGH tak vyhovel požiadavke SR, aby tento spor predložil na posúdenie súdnemu dvoru EÚ.

11. mája

Vláda v stredu opäť schválila návrh na uzavretie koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz – Holice. Tentoraz ju schválila aj so zmenami obmedzujúcimi účasť tzv. schránkových firiem s neznámymi vlastníkmi na realizácii projektu.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia dosiahla v prvom kvartáli tohto roka čistý konsolidovaný zisk na úrovni 1,337 mld. českých korún (CZK). V medziročnom porovnaní je to pokles o 20,3 %.

Dočasným štátnym tajomníkom na Ministerstve financií SR, ktorý je určený len na plnenie úloh súvisiacich s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie, bude Ivan Lesay. Rozhodla o tom v stredu vláda.

Štát si prostredníctvom predaja dlhopisov v stredu požičal 651 mil. eur. Investorom pritom ponúkol dlhopis splatný v novembri 2023.

Vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku v prvom štvrťroku tohto roka hodnotili podnikatelia stále negatívne, ale o niečo miernejšie. Index podnikateľského prostredia je aktuálne na hodnote 55,2 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom predstavuje pokles o 1,48 %.

Slovenská ekonomika sa v tomto aj budúcom roku podľa najnovšej prognózy Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) zväčší o 3,2 %.

12. mája

Stavebná produkcia v marci tohto roka po dlhodobom medziročnom raste klesla oproti rovnakému mesiacu vlaňajška o 0,4 % na 316,2 mil. eur.

Priemyselná produkcia v marci po šiestich mesiacoch medziročného rastu klesla. V porovnaní s marcom 2015 sa znížila o 1,4 %.

Strana Sloboda a Solidarita vyzvala ministra dopravy Romana Brecelyho (nominant za Sieť), aby nepodpisoval koncesnú zmluvu na výstavbu a prevádzku časti obchvatu Bratislavy na diaľnici D4 a priľahlej rýchlostnej cesty R7. Zdôvodnila to najmä tým, že schválený model financovania výstavby cez projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP) sa porovnával len s predbežnou hodnotou štátnej expertízy vo výške 1 mld. eur.

Slovenskému prevádzkovateľovi podzemných zásobníkov zemného plynu, spoločnosti Nafta, sa vlani darilo. Firma ukončila vlaňajšie hospodárenie so ziskom po zdanení vo výške 103,5 milióna eur.

Podpis zmluvy medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a koncesionárom na výstavbu bratislavského diaľničného obchvatu sa posunie. Je za tým vstup Európskej banky pre obnovu a rozvoj do finančnej časti projektu. „Všetky dokumenty by mali byť pripravené tak, aby mohli byť podpísané do konca nasledujúceho týždňa,“ informovalo ministerstvo.

Spoločnosť U.S. Steel Košice bude pokračovať v prepúšťaní zamestnancov, trvať by malo až dva roky.

13. mája

Zamestnanosť na Slovensku v prvom kvartáli tohto roka vzrástla. Ako uviedol Štatistický úrad SR, celková zamestnanosť v uvedenom období dosiahla 2,294 mil. osôb. V porovnaní s prvým kvartálom minulého roka tak stúpla o 2,2 %.

Rast slovenského hospodárstva v úvode tohto roka spomalil. Naďalej si však udržiava solídne tempo nad troma percentami, keď za prvé tri mesiace tohto roka oproti prvému kvartálu vlaňajška hrubý domáci produkt vzrástol o 3,3 %.

Medziročný pokles spotrebiteľských cien pokračoval aj v apríli. Ceny boli totiž oproti vlaňajšku nižšie o 0,4 %, kým v marci klesali o 0,5 %.

Na druhú fázu výstavby úsekov diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša je už zabezpečené financovanie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Minister dopravy Roman Brecely rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre Národnú diaľničnú spoločnosť na dokončenie oboch projektov v sune 324,6 mil. eur.

16. mája

Rast nových objednávok v priemysle na Slovensku sa v marci zrýchlil. Podľa údajov Štatistického úradu SR totiž v treťom mesiaci dosiahli 4,284 mld. eur a medziročne tak stúpli o 5,2 %.

Novým viceprezidentom finančnej správy je bývalý riaditeľ Daňového úradu Bratislava Dušan Pátek. Na tejto pozícii nahradil bývalú viceprezidentku Finančného riaditeľstva SR Danu Meager, ktorá sa stala štátnou tajomníčkou na ministerstve financií.

Slovenské výrobky by v obchodoch mali mať väčšiu podporu. Uviedol to po stretnutí so zástupcami obchodných reťazcov prezident SR Andrej Kiska.

17. mája

Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker v utorok uviedol do funkcií nové vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Ako informovala hovorkyňa rezortu Stanislava Pondelová, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom VšZP sa 17. mája stal Miroslav Kočan, ktorý do funkcie nastupuje z pozície výkonného riaditeľa spoločnosti Allianz.

Najlepšie hodnotenou fakultnou nemocnicou z pohľadu pacienta sa za ostatný rok stala Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok. Vyplýva to z prieskumu zdravotnej poisťovne Dôvera.

Sociálna poisťovňa (SP) v apríli a máji tohto roka prvýkrát odoslala upozornenia na aktuálny nedoplatok na poistnom zamestnávateľom. Poisťovňa odoslala 55 telefonických esemesiek a 16 501 e-mailov, v ktorých zamestnávateľov upozornila na aktuálny nedoplatok na poistnom za február tohto roka.

18. mája

Sberbank Slovensko vykázala v prvých troch mesiacoch tohto roka stratu takmer 7 mil. eur. V rovnakom období vlaňajška bola pritom ešte banka v pluse 1,02 mil. eur.

Do Nitry prichádza ďalší investor, ktorý bude výrobou naviazaný na automobilku Jaguar Land Rover. Preinvestuje vyše 100 miliónov eur. Priamo zamestná 200 až 300 ľudí a ďalších 1 100 až 1 200 pracovných miest vznikne nepriamo. Informoval o tom na tlačovej konferencii v Nitre splnomocnenec vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov Viktor Stromček.

Slovensko by malo naďalej konsolidovať svoje verejné financie, sústrediť sa na efektívnosť výdavkov v zdravotníctve a taktiež prijať opatrenia na ďalšie zvýšenie úspešnosti výberu daní. Konštatuje to Európska komisia vo svojich aktuálnych odporúčaniach pre Slovensko, ktoré zverejnila v stredu. Podľa Bruselu by sme mali v tomto roku konsolidovať o 0,25 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v roku 2017 o 0,5 % HDP.

19. mája

Udeľovanie licencií pre autobusovú dopravu sa nezmení. Parlament vo štvrtok neschválil novelu zákona o cestnej doprave, ktorou poslanci za SaS a OĽaNO-NOVA presadzovali, aby zákon taxatívne stanovoval podmienky, kedy sa licencia neudelí, v ostatných prípadoch mala byť licencia nárokovateľná.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí chce na konci toho roka už tretíkrát po sebe vyplatiť časti penzistov tzv. jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Nárok na takýto príplatok k vianočnému príspevku by mali na konci tohto roka rovnako ako vlani aj predvlani získať penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima.

20. mája

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci apríla tohto roka 9,64 %. Miera nezamestnanosti tak klesla na najnižšiu úroveň od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

Bývalý generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslav Vaďura naďalej pôsobí v poisťovni. Upozornil na to vo štvrtok na svojom facebookovom profile nezaradený poslanec parlamentu Miroslav Beblavý.

Sociálna poisťovňa (SP) dosiahla za prvé tri mesiace tohto roka prebytok 556,2 mil. eur. Ako sa uvádza v správe o hospodárení poisťovne za január až marec tohto roka, bez zohľadnenia prebytku z minulého roka vo výške 703,2 mil. eur by SP vykázala ku koncu marca deficit 147 mil. eur.

Realizácia projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) pre bratislavský obchvat na diaľnici D4 a súvisiacu rýchlostnú cestu R7 sa môže začať. Minister dopravy Roman Brecely a zástupca koncesionárskej spoločnosti Zero Bypass Limited Mark Dening Bradshaw podpísali v Šamoríne koncesnú zmluvu na projektovanie, financovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu úsekov D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka pri Dunaji, sever – Bratislava, Rača a R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec – Dunajská Lužná – Holice v dĺžke 59 kilometrov.

23. mája

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR. Súčasťou požiadaviek na uchádzačov je aj príprava stratégie rozvoja štátneho podniku.

Slovenský prepravca ropy, spoločnosť Transpetrol, dosiahol vlani v preprave ropy päťročné maximum, keď prepravil viac ako 9,9 milióna ton ropy.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR začal koncom februára tohto roku prierezovú kontrolu slovenského zdravotníctva, konkrétne sa zameriava na 43 slovenských nemocníc. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda NKÚ Karol Mitrík.

Poškodený Horelický most v Čadci zbúrajú a postavia nanovo za 7,9 milióna eur. V pondelok začali s prípravou obchádzkových trás.

Suma životného minima sa od júla tohto roka tretíkrát po sebe nezvýši. Informovalo o tom ministerstvo práce a sociálnych vecí. Znamená to, že viaceré rodinné dávky, ktorých nárast je naviazaný na zvýšenie životného minima, od začiatku budúceho roka opäť nestúpnu

24. mája

Predaj potravín po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti bude naďalej zakázaný. Parlament v utorok neschválil novelu zákona o potravinách, v ktorej SaS a OĽaNO-NOVA navrhovali umožniť predaj potravín po lehote trvanlivosti.

Zmena trasy diaľnice D1 v tuneli Čebrať pri Ružomberku predraží jej výstavbu o desiatky miliónov eur. Informoval o tom v utorok minister dopravy Roman Brecely počas kontrolného dňa pri tuneli. Zdroje financovania chce hľadať aj v eurofondoch.

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) v utorok rozhodla o určení kapitálových vankúšov pre päticu slovenských bánk. Za lokálne systémovo významné banky (O-SII, other systemically important institutions) určila ČSOB, Poštovú banku, Slovenskú sporiteľňu, Tatra banku a VÚB banku. Niektoré z nich budú musieť mať aj vankúš na krytie systémového rizika.

Bežný účet platobnej bilancie Slovenska bol aj v treťom mesiaci tohto roka v schodku. Podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska skončil v marci v mínuse 164 mil. eur, kým vo februári schodok predstavoval 34 mil. eur. Za celý prvý štvrťrok tohto roka tak bežný účet platobnej bilancie vykázal kumulatívny deficit na úrovni 270 mil. eur.

Minister hospodárstva SR Peter Žiga rokoval s ministrom ekonomického rozvoja Ruskej federácie Alexejom Valentinovičom Uľjukajevom. Jednou z tém stretnutia bol aj plynovod Nord Stream 2. “Ani jednej strane neprinesie žiadne benefity, považujeme ho za zbytočný,“ uviedol Žiga.

Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s potvrdila stabilný výhľad slovenského bankového sektora. Utorkový krok agentúry je odzrkadlením jej názoru, že silný ekonomický rast a nízka zadlženosť domácností budú v najbližších 12 až 18 mesiacoch podporovať kvalitu aktív slovenských bánk.

25. mája

Najsilnejšia opozičná strana SaS bude politicky tlačiť na zrušenie podpory výroby elektriny z doma vyťaženého uhlia. “Máme novelu zákona, ktorá má zmeniť rozhodovanie o takýchto stimuloch a musíme urobiť politický tlak na to, aby minister hospodárstva znižoval takúto dotáciu,“ povedal na stredajšej tlačovej besede poslanec za SaS Eugen Jurzyca.

Poslanec za OĽaNO Alan Suchánek odmieta obvinenia premiéra Roberta Fica z toho, že v roku 2012 presadzoval v piešťanskej nemocnici technicky nevyhovujúcu a najdrahšiu ponuku na kúpu CT-prístroja.

V spoločnosti U.S. Steel Košice (USSK) pokračuje prepúšťanie zamestnancov. K prvému júnu ďalších 29 zamestnancov buď odíde z firmy, alebo prijme inú ponúknutú pozíciu. Podľa odborárov od začiatku roka klesla zamestnanosť v USSK o vyše 150 ľudí.

Minister hospodárstva Peter Žiga prvýkrát potvrdil, že sa v súčasnosti rozpráva o potrebe navýšenia prostriedkov na dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce (EMO).

Slovenské elektrárne vykázali za rok 2015 zisk pred úrokmi, odpismi a zdanením EBITDA vo výške 869 mil. eur. Výška čistého zisku za minulý rok bola na úrovni 24 mil. eur, pričom pokles z úrovne 170 mil. eur v roku 2014 je dôsledkom vykázania zníženia hodnoty majetku a zhoršujúcich sa trhových podmienok.

26. mája

Konfederácia odborových zväzov SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka o 37 eur na 442 eur. Takýto návrh odborári zaslali zástupcom zamestnávateľov.

Definitívna trasa nového ropovodu medzi Bratislavou a rakúskym Schwechatom ešte stále nie je určená. Ako uviedla pre portál vEnergetike.sk spoločnosť Transpetrol, ktorá je spolu s rakúskou firmou OMV investorom projektu, trasovanie slovensko-rakúskeho ropovodu bude ešte predmetom posudzovania jednotlivých alternatív.

Ministerstvo zdravotníctva SR sa v najbližšom období zameria na centrálne verejné obstarávania a prípravu návrhu novely zákona o liekoch, ktorá by riešila problém s reexportom liekov. Po stretnutí s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom k napĺňaniu programového vyhlásenia vlády v oblasti zdravotníctva o tom informoval premiér Robert Fico.

Hoci je slovenský bankový sektor stále v dobrej kondícii, centrálna banka upozorňuje na viaceré riziká. Tie možno hľadať predovšetkým v nízkych úrokových sadzbách, ktoré tlačia na znižovanie marží v bankách a tým aj na ich ziskovosť.

Európska komisia požiadala Slovensko, Bulharsko, Litvu, Lotyšsko a Maďarsko, aby zmenili právne predpisy, ktoré sa týkajú nadobúdania poľnohospodárskej pôdy. Slovensko a ďalšie štyri krajiny EÚ by podľa komisie mali zmeniť právne predpisy z dôvodu, že porušujú voľný pohyb kapitálu a slobodu usadiť sa.

27. mája

Medziročný pokles cien v slovenskom priemysle pokračoval aj v apríli. Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) totiž ceny priemyselných výrobcov v úhrne v apríli klesli o 5,1 %. Spolu za prvé štyri mesiace tohto roka priemyselné ceny medziročne poklesli o 4,5 %.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná zistila zlyhania pri príprave systému geopriestorového formulára žiadostí na poskytovanie prostriedkov z fondov EÚ. Pre tieto zlyhania pri obstarávaní geografického mapového systému Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) môžu slovenskí poľnohospodári prísť tento rok o 400 mil. eur na priamych platbách od Poľnohospodárskej platobnej agentúry.

Prioritami rezortu hospodárstva v rámci slovenského predsedníctva Rade Európskej únie budú najmä posilňovanie vnútorného trhu, modernizácia priemyslu a podpora energeticky náročných odvetví. Informoval o tom minister hospodárstva Peter Žiga.

28. mája

Pacienti na Slovensku, ktorých trápi tzv. diabetická noha, budú mať možno v budúcnosti k dispozícii na liečbu aj kubánsky liek. O dovoze lieku, ktorý znižuje riziko amputácie nohy pri cukrovke, hovoril premiér Robert Fico v októbri po návšteve Kuby.

29. mája

Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) v minulom roku zistila 234 porušení stavebného zákona, o šesť viacej ako v roku 2014. Stavebníkom a zhotoviteľom zároveň uložila 126 pokút v celkovej výške 62 540 eur.

Dávku garančného poistenia dostávalo počas prvých troch mesiacov tohto roka priemerne mesačne 152 osôb. Je to menej ako v minulom roku, keďže vlani poisťovňa vyplácala túto dávku priemerne mesačne 196 osobám.

30. mája

Nálada v slovenskej ekonomike sa v piatom mesiaci tohto roka zhoršila. Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu v máji podľa Štatistického úradu SR klesol oproti výsledku predchádzajúceho mesiaca o 1,7 bodu. Jeho hodnota 101,1 bodu sa znížila v dôsledku negatívneho vývoja v službách a v priemysle.

Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v porovnaní s ďalšími 60 krajinami sveta v tomto roku solídne vzrástla. Podľa Svetovej ročenky konkurencieschopnosti ekonomík v roku 2016, ktorú zverejňuje švajčiarsky Inštitút pre rozvoj manažmentu v spolupráci so slovenskou Nadáciou F. A. Hayeka a ďalšími 54 organizáciami z celého sveta, sa totiž Slovensko posunulo z vlaňajšej 46. priečky na 40. miesto.

31. mája

Od polovice decembra minulého roka do konca februára tohto roka sa v dvanástich najmenej rozvinutých okresoch vďaka odvodovej úľave zamestnalo 58 nezamestnaných. Uvádza sa to v informácii o vyhodnotení plnenia Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, ktorú predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Objem úverov na nehnuteľnosti na Slovensku v apríli stúpol o takmer 244 mil. eur. Ako informuje Národná banka Slovenska (NBS), ku koncu štvrtého mesiaca dosiahol 19,875 mld. eur. Naďalej dominujú iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých objem v apríli dosiahol 12,469 mld. eur a oproti marcu stúpol o 223,9 mil. eur.

Slovensko by v prípade dosiahnutia plánu konsolidačného úsilia obsiahnutého v Programe stability na roky 2016 až 2019 malo splniť pravidlá preventívneho mechanizmu Paktu stability a rastu. A to aj napriek tomu, že sa uvoľnili pôvodné fiškálne ciele a posúva sa dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa, teda štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 % hrubého domáceho produktu, až na rok 2019.

Konateľ spoločnosti Národný holdingový fond, s.r.o., Branislav Šafárik sa v utorok vzdal funkcie. Informovala o tom šéfka komunikačného oddelenia Slovak Business Agency Dominika Bizíková. “Správna rada zasadne v najbližších dňoch. Následné kroky budú vykonané v súlade so Stanovami SBA a Obchodným zákonníkom,” doplnila.