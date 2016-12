ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. December 2016

1. apríla

Bežný účet platobnej bilancie odštartoval rok 2016 v mínuse. Jeho saldo bolo totiž v januári záporné na úrovni 136 mil. eur, kým v decembri bol bežný účet naopak v prebytku 41 mil. eur.

Plné zavedenie systému platieb za diagnózu (DRG) by mohlo byť od budúceho roka. Pripustil to po tohtotýždňovom rokovaní vlády minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. “Myslím si, že DRG je pripravené, aj sa testovalo, je potrebné zozbierať viaceré ekonomické údaje na to, aby sa mohlo naceniť. Prebehlo mnoho školení. Myslím si, že v priebehu budúceho roka by malo byť DRG zavedené,” povedal novinárom.

Po prvom štvrťroku tohto roka vykázal štát vo svojom hospodárení schodok na úrovni 878,9 mil. eur. V samotnom marci tak deficit štátneho rozpočtu narástol o takmer 45 mil. eur. Medziročne však štvrťročný schodok naopak klesol o bezmála 73 mil. eur. Celkové príjmy štátneho rozpočtu v prvom štvrťroku medziročne klesli o 5,4 % na 2,656 mld. eur, kým výdavky štátneho rozpočtu boli nižšie o 5,9 % v sume 3,535 mld. eur.

3. apríla

Priemerné úrokové sadzby poskytnutých úverov na bývanie vo februári opäť klesli na historické minimum 2,26 %. V januári to bola hodnota 2,36 %. Ako ďalej informovala spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko, v kategórii účelových úverov na bývanie, ktoré tvoria väčšinu novoposkytnutých úverov, bola priemerná sadzba vo februári 2,11 %.

Virtuálnu registračnú pokladnicu využíva po roku jej fungovania vyše 22 tisíc podnikateľov. Konštatuje to finančná správa, podľa ktorej už cez virtuálnu registračnú pokladnicu podnikatelia vydali takmer 3 mil. platných pokladničných dokladov v celkovej hodnote 165 mil. eur.

4. apríla

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v pondelok uviedol do funkcie nového podpredsedu vlády pre investície Petra Pellegriniho. “Spoločne diskutovali predovšetkým o zmene kompetenčného zákona s cieľom posilniť riadiace, koordinačné a kontrolné právomoci podpredsedu vlády SR pre investície v oblasti čerpania európskych fondov, ako je dohodnuté s koaličnými partnermi a zakotvené v koaličnej zmluve,” informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Banky schválili ku koncu februára tohto roka 194 123 nových zmlúv na hypotekárne úvery. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Národnou bankou Slovenska, v medziročnom porovnaní je to nárast o 7,3 %. Ku koncu druhého mesiaca minulého roka ich bolo totiž takmer 181 tisíc. Hranicu 180 tisíc úverov banky prekročili vo februári 2015, hranicu 190 tisíc zase v novembri 2015 a stav zmlúv každomesačne narastá.

V zverejnených dokumentoch Panama Papers (Panamské dokumenty), ktoré sa týkajú Českej republiky, je množstvo závažných poznatkov aj smerom k Slovensku. Myslí si to Pavla Holcová z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku, ktorá to uviedla pre portál Lidovky.cz.

5. apríla

Tržby v maloobchode si v úvode roka udržiavajú stabilný rast na úrovni 0,5 %. Zhodne totiž rástli v januári aj vo februári tohto roka. Na medzimesačnej báze tržby v maloobchode rovnako mierne rástli a vo februári oproti januáru stúpli o 0,2 %.

Odkrývanie spleti schránkových firiem z dokumentov panamskej spoločnosti Mossack Fonseca pokračuje aj s dosahom na Slovensko. České centrum pre investigatívnu žurnalistiku totiž v utorok informovalo, že v dokumentoch Panama Papers sa nachádza aj minimálne 115 záznamov klientov spojených so Slovenskom. Ďalšie mená sa objavujú aj v zoznamoch iných krajín, preto nie je vylúčené, že slovenských klientov panamskej firmy bude pribúdať.

Štátna spoločnosť Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o. k 31. marcu nadobudla pohľadávky 341 pôvodných nezabezpečených veriteľov stavebnej spoločnosti Váhostav – SK, a.s. (Váhostav) v celkovej výške 22,603 mil. eur za odplatu 10,654 mil. eur.

6. apríla

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plánuje v prvom pilieri zmeniť valorizáciu dôchodkov. “Aby v čase, keď inflácia je taká ako v súčasnosti, zabránila tomu, aby zvýšenie dôchodkov bolo také, ako sa prejavilo v tomto roku vo výške 1,8 eura. Pripravujeme spôsob inej valorizácie, iného mechanizmu, bavíme sa o tom, či to bude vyjadrené pevnou čiastkou alebo percentuálne,” vysvetlil po stredajšom rokovaní vlády minister práce Ján Richter.

Minister hospodárstva Peter Žiga má v pláne znížiť ceny elektriny pre veľkoodberateľov. “Pri prioritách vlády sme hovorili o tom, že budeme musieť istým spôsobom znížiť koncové ceny elektriny pre veľké firmy. Myslím si, že vláda sa bude musieť nejakým spôsobom k tomu postaviť, pretože je to aj požiadavka firiem čiže zamestnávateľov,” povedal po stredajšom rokovaní vlády Žiga.

Prezident Finančnej správy SR František Imrecze označil za absurdné obvinenia zo strany poslancov NR SR Daniela Lipšica a Igora Matoviča, že finančná správa kryje daňové podvody. Ako povedal v stredu pred novinármi, za touto kampaňou je to, že niekomu nevyhovuje rušenie kšeftov depeháčkarom, a to, že finančná správa vedie intenzívny boj proti daňovým podvodom.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) by uvítala, keby v prípade reštrukturalizácie obchodnej siete Carrefour reagovali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s Ministerstvom financií SR podobným spôsobom ako v prípade spoločnosti Váhostav. Uviedol to podpredseda komory Dušan Janíček. “To znamená, aby ministerstvo financií alebo štát prevzali, alebo odkúpili pohľadávky jednotlivých dodávateľov voči tejto spoločnosti,” vysvetlil.

Bývalý riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Marcel Forai v stredu dohodou skončil pracovný pomer v poisťovni. Oznámil to po rokovaní vlády minister zdravotníctva Tomáš Drucker. “Rozprával som sa s ním, hovorili sme o tom, akým spôsobom pod jeho vedením VšZP fungovala, o konkrétnych problémoch aj o konkrétnych názoroch a návrhoch,” povedal Drucker.

7. apríla

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná chce, aby riešenie mliečnej krízy nemalo dodatočný dopad na štáty rozpočet. “Opatrenia na riešenie krízy musia byť takého charakteru, aby sa dali uskutočniť zvnútra agrorezortu, a aby nevyvolávali požiadavky na zdroje zo štátneho rozpočtu,” uviedla Matečná v stanovisku pre agentúru SITA.

Obrat obchodov na bratislavskej burze v prvom štvrťroku tohto roka výrazne klesol. Podľa aktuálnych údajov Burzy cenných papierov v Bratislave totiž za prvé tri mesiace roka 2016 v 1 525 transakciách dosiahol celkový obrat obchodov 4,417 mld. eur, čo bolo medziročne o 44,3 % menej. Z tejto sumy boli akcie predmetom obchodov v hodnote 9,8 mil. eur, čo je iba 0,2-percentný podiel z celkového obratu.

Od 1. mája začne na slovenskom trhu pôsobiť nová poisťovňa Colonnade Insurance, ktorá je členom kanadskej spoločnosti Fairfax Financial Holdings. Spoločnosť preberá v strednej Európe aktivity QBE Group a na Slovensku nadviaže na jej aktivity v oblasti neživotného poistenia. V portfóliu produktov sa tak objaví poistenie priemyselných rizík, poistenie bývania, či špeciálne poistenie automobilov. Nová značka na poistnom trhu už pôsobí v Českej republike, Maďarsku a na Ukrajine.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovnaft, a. s. vo štvrtok rozhodlo o vyplatení dividend akcionárom z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške dve eurá na jednu akciu. Rafinérska spoločnosť informovala, že na dividendách vyplatí celkovo 41,25 mil. eur.

8. apríla

Zahraničný obchod Slovenska skončil aj druhý mesiac v tomto roku v prebytku. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR bolo saldo obchodnej bilancie vo februári aktívne v sume 459,6 mil. eur, čo oproti januáru znamenalo zvýšenie prebytku o takmer 117 mil. eur. Kumulatívne za prvé dva mesiace tohto roka tak prebytok zahraničného obchodu Slovenska dosiahol 802,2 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní znamenalo mierny nárast o 5,2 mil. eur.

Reklamný trh na Slovensku vlani v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o 18,3 %, výdavky do reklamy v offline médiách dosiahli viac ako 1,27 mld. eur. Od roku 2008 to bolo najrýchlejšie tempo rastu. Výsledky sa týkajú reklamy v televíziách, printových médiách, rozhlase, ďalej vonkajšej reklamy a reklamy v kinách.

Automobilka Jaguar Land Rover predložila zámer výstavby svojho závodu v Nitre na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad Nitra pred časom rozhodol neposudzovať vplyv automobilky na životné prostredie na základe zámeru, ktorý predložila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely odvolal z funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Milana Gajdoša. Informovala o tom hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká. Dôvodom je uzavretie zmluvy za 23,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) na výstavbu diaľničnej križovatky Blatné deň po nástupe ministra Brecelyho do funkcie.

10. apríla

V minulom roku sa na Slovensku vydalo 83,6 milióna balení liekov na lekársky predpis plne alebo sčasti hradených zo zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne za ne uhradili 875,4 milióna eur, čo medziročne predstavuje nárast o 2,6 %.

Spotreba elektriny na Slovensku by mala v nasledujúcich rokoch pomaly rásť. Predpokladá to vo svojom desaťročnom pláne rozvoja Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá je prevádzkovateľom elektrizačnej prenosovej sústavy.

11. apríla

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), zdravotná poisťovňa Dôvera aj Union zdravotná poisťovňa udržia súčasnú úroveň platieb pre zdravotnícke zariadenia do septembra tohto roka. Dohodli sa na tom na stretnutí s ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom.

Dynamika priemyselnej produkcie sa vo februári zrýchlila. V druhom mesiaci roka totiž produkcia priemyselných podnikov na Slovensku medziročne po očistení o vplyv počtu pracovných dní stúpla o 7,4 %. Oproti januáru to znamenalo zrýchlenie rastu o 5,7 percentuálneho bodu.

12. apríla

Tržby v slovenskom priemysle pokračujú v solídnom raste. Po tom, čo v januári medziročne stúpli o 9,3 %, vo februári podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu ich rast ešte zrýchlil na 10,4 %.

Rast slovenského hospodárstva by mal v tomto roku podľa bankových analytikov dosiahnuť 3,3 %. Vyplýva to z marcového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska medzi analytikmi komerčných bánk. Oproti februáru tak svoj výhľad rastu ekonomiky Slovenska na tento rok mierne znížili o 0,1 percentuálneho bodu.

Slovenská ekonomika podľa aktuálnej prognózy Medzinárodného menového fondu (MMF) v tomto roku posilní o 3,3 % a v budúcom roku sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny zväčší o 3,4 %. Fond to uvádza vo Výhľade svetovej ekonomiky, ktorý zverejnil v utorok.

13. apríla

Novými štátnymi tajomníkmi Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sa s účinnosťou od 14. apríla tohto roka stali Stanislav Špánik a Andrea Kalavská. Rozhodla o tom v stredu na svojom rokovaní Vláda SR. Minulý týždeň kabinet rokovanie o tomto bode prerušil. Vláda odvolala z funkcie doterajšieho štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Maria Miklošiho.

Novou štátnou tajomníčkou ministerstva financií bude doterajšia viceprezidentka finančnej správy Dana Meager. Na tomto poste nahradí doterajšieho štátneho tajomníka Ivana Lesaya. Rozhodol o tom v stredu na návrh ministra financií Petra Kažimíra vládny kabinet. Dana Meager na nový post nastúpi s účinnosťou už od 14. apríla 2016.

Diskusia o otvorení ústavnej dlhovej brzdy sa opäť otvorí. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády, ktoré v stredu s pripomienkami schválil nový kabinet. Jeho zámerom bude podľa materiálu po širokej odbornej a politickej diskusii nájsť ústavnú väčšinu potrebnú na reformu ústavného zákona o rozpočtovej

Vláda definitívne ustupuje od plánu vyrovnaného rozpočtu v roku 2018. Tak to predpokladal rozpočet verejnej správy schválený koncom minulého roka. Podľa neho sa mal deficit postupne znižovať na tohtoročných 1,93 % hrubého domáceho produktu, cez 0,42 % v roku 2017 a na nulu sa mal dostať už o rok neskôr. Podľa programového vyhlásenia novej vlády, ktoré kabinet schválil v stredu, však má byť dosiahnutý vyrovnaný rozpočet až o dva roky neskôr, teda v roku 2020.

14. apríla

Medziročný pokles cien podľa harmonizovanej metodiky Európskej únie sa v marci prehĺbil. Podľa údajov Štatistického úradu SR totiž v treťom mesiaci tohto roka ceny klesli o 0,5 %, kým vo februári boli nižšie o 0,3 %.

Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliáš považuje za negatívum Programového vyhlásenia vlády SR to, že kabinet nebude znižovať odvody pre ľudí s nízkym príjmom, vrátane živnostníkov a ponechá aj 25-percentnú hornú sadzbu zdanenia živnostníkov s vyššími príjmami.

V marci tohto roka bolo na Slovensku zaregistrovaných 7 823 nových osobných automobilov, čo oproti rovnakému mesiacu vlaňajška predstavuje nárast na úrovni 16,45 %. Kumulatívne za prvé tri mesiace tohto roka je nárast registrácií oproti rovnakému obdobiu minulého roka 20,67-percentný.

15. apríla

Dynamika rastu nových objednávok v priemysle na Slovensku mierne stúpla. Vo februári totiž nové objednávky v priemysle dosiahli 4,091 mld. eur, čo po zohľadnení sezónnych vplyvov znamenalo medziročný nárast o 4,2 %, kým v januári stúpli o 3,3 %. V medzimesačnom porovnaní vo februári oproti januáru tohto roka po zohľadnení sezónnych vplyvov objednávky v priemysle rovnako rástli, a to o 3,4 %.

Predpokladaný termín dokončenia všetkých úsekov diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami v roku 2020 už podľa dopravných expertov nie je reálny. Problémom je pripravovaný úsek Turany – Hubová, ktorého výstavba sa pre hroziace zosuvy pôdy a možnú zmenu pôvodne plánovanej trasy údolím Váhu môže predĺžiť o niekoľko rokov.

Objem prijatých vkladov do hazardných hier v minulom roku na Slovensku vzrástol o takmer pätinu. Podľa údajov finančnej správy totiž vlani na Slovensku ľudia do hazardu vložili 3,037 mld. eur, čo v porovnaní s rokom 2014 znamenalo nárast o 19,9 %. Na výhrach bolo z toho vlani vyplatených 2,321 mld. eur, kým rok predtým to bolo 1,904 mld. eur.

17. apríla

Programové vyhlásenie vlády v oblasti energetiky je veľmi všeobecné a ťažko si v tejto chvíli predstaviť, čo presne vláda plánuje ďalšie štyri roky robiť. Myslí si to analytik z Inštitútu pre energetickú bezpečnosť Peter Marčan.

Rušenie niektorých nemocníc je podľa ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera citlivá a zároveň predčasná téma. Vyhlásil to tento týždeň po rokovaní vlády, kedy kabinet schválil programové vyhlásenie. Jedným z opatrení v sekcii zdravotníctva je aj prehodnotenie koncovej siete nemocníc s prihliadnutím na geografické, finančné a regionálne potreby, ako aj na bezpečnosť pacienta.

18. apríla

Verejné obstarávanie už funguje podľa nových pravidiel. Zákon o verejnom obstarávaní, ktorý parlament schválil vlani 18. novembra, nadobudol účinnosť 18. apríla. Dôvodom prijatia novej právnej úpravy bola podľa Úradu pre verejné obstarávanie potreba transponovať tri nové smernice Európskej únie v oblasti verejného obstarávania do právneho poriadku SR a tiež skutočnosť, že doterajší zákon o verejnom obstarávaní, účinný od roku 2006, bol novelizovaný dvadsaťšesťkrát.

Štát si v pondelok opäť požičiaval na finančných trhoch. Spolu v troch domácich aukciách pritom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) predala štátne dlhopisy za 480,3 mil. eur. Investorom pritom agentúra ponúkala dlhopisy splatné v novembri 2018, januári 2027 a v januári 2031.

Štát pošle občanom a firmám ako preplatky na daniach vyše 163 mil. eur. Informuje o tom finančná správa, ktorá postupne spracúva daňové priznania a poukazuje preplatky na daniach. Podľa údajov finančnej správy pritom do 15. apríla podali daňovníci vyše 954 tis. daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2015. Vyše 140,5 tis. z tohto počtu predstavovali daňové priznania právnických osôb.

Kolektívnu zmluvu na ďalšie štyri roky v pondelok podpísala spoločnosť U. S. Steel Košice (USSK), s.r.o. so sociálnymi partnermi – Radou OZ KOVO USSK. Ako informovala Ľubomíra Šoltésova z vonkajších vzťahov spoločnosti, nová zmluva rieši pracovné, mzdové a sociálne podmienky, ako aj ďalšie pracovno-právne otázky a vzťahy. Zamestnanci firmy budú o dohodnutých ustanoveniach detailne informovaní.

19. apríla

Vývoj platobnej morálky v automobilom priemysle hodnotí spoločnosť Coface Slovensko ako stabilný až pozitívny, týka sa to aj dodávateľov pre automobilový priemysel. “Momentálne je index bonity väčšiny firiem z automotive v škále stabilnej až rastúcej. Neevidujeme žiadne zhoršenie platobnej disciplíny,” uviedol country manažér spoločnosti Coface Slovensko Juraj Janči. Automobilový priemysel na Slovensku podľa neho zažíva momentálne boom.

Rok 2015 bol už štvrtý v rade, keď kolektívne investovanie na Slovensku zaznamenalo nárast. V sektore pribudlo podľa údajov Národnej banky Slovenska 669 mil. eur, čo predstavuje medziročný rast o 10,6 %. V porovnaní s predošlými dvoma rokmi sa však objem spravovaného majetku zvýšil podľa centrálnej banky v menšej miere.

20. apríla

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci marca tohto roka 9,89 %. Miera nezamestnanosti tak zostala na najnižšej úrovni od februára 2009. V porovnaní s koncom februára tohto roka miera evidovanej nezamestnanosti klesla o 0,2 percentuálneho bodu, medziročne bola minulý mesiac nižšia o 2,17 percentuálneho bodu. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Martin Senčák končí na poste podpredsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Informovala o tom RTVS na svojej facebookovej stránke. Ako uviedla, Senčák bol v minulosti vedúci služobného úradu a na ministerstve zdravotníctva ho spájali s kauzou predraženého CT, aj so spornými stravovacími tendrami.

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) považuje systém automatickej kontroly elektronických diaľničných známok (eDZ) za nefunkčný, ale nesúhlasí s aktivitami ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pri hľadaní riešenia problému.

21. apríla

Verejný dlh Slovenska v minulom roku klesol o jeden percentuálny bod. Ku koncu decembra 2015 tak predstavoval 52,9 % hrubého domáceho produktu, oproti 53,9 % z konca roku 2014. Hrubý dlh verejnej správy Slovenska tak klesal už druhý rok v poradí, keď v roku 2013 bol už tesne pod hranicou 55 % hrubého domáceho produktu.

Smerovanie k vyrovnanému rozpočtu je zatiaľ len prázdna fráza a platí skôr filozofia, podľa ktorej stačí mať deficit verejných financií pod troma percentami. Tvrdí to vo svojom komentári v reakcii na zverejnenú jarnú notifikáciu slovenského deficitu a dlhu za minulý rok z dielne Eurostatu člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ľudovít Ódor.

O prácu v automobilke Jaguar Land Rover sa v súčasnosti uchádza 36 500 ľudí, ktorí vyplnili registračný dotazník na webovej stránke www.istp.sk. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Jana Lukáčová.

Projekt výstavby slovensko-poľského plynovodu pokračuje podľa plánov. Spoločnosť Eustream, ktorá tento projekt zastrešuje na Slovensku, v súčasnosti nepredpokladá, že by mal projekt meškať. “Nepredpokladáme omeškanie spustenia do komerčnej prevádzky, ktoré je naplánované na rok 2019 s prepravnou kapacitou 5,7 miliárd metrov kubických plynu ročne,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca spoločnosti Eustream Pavol Kubík.

22. apríla

Ku koncu marca tohto roka pracovalo na Slovensku 27,3 tis. cudzincov. V porovnaní s tretím mesiacom minulého roka ide o nárast o 6 tisíc osôb. Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Rumunska. Tých ku koncu minulého mesiaca na Slovensku pracovalo 6,5 tis., čo je medziročne viac o 1,2 tis. osôb. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Aj napriek tomu, že už niekoľko rokov platíme na Slovensku eurami, tak v obehu ostali takmer tri miliardy slovenských korún. Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) zostalo ku koncu minulého roka v obehu 18,9 mil. slovenských bankoviek.

Štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) môže požiadať o obnovenie vlakov InterCity (IC) dovtedy, kým nebude definitívne uzatvorený nový cestovný poriadok s platnosťou od polovice decembra. Pre agentúru SITA to v piatok potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavliková. Štátny správca železničnej infraštruktúry bude posudzovať požiadavky dopravcov na polohy a počet trás vlakov, pričom konečný návrh bude známy v septembri.

23. apríla

Zlepšeniu pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku by mohlo pomôcť zriadenie odboru ošetrovateľstva s príslušnými kompetenciami na ministerstve zdravotníctva na čele s ministerskou sestrou. Vyplynulo to z diskusie hostí a delegátov na 16. Sneme Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorý sa konal v piatok 22. a sobotu 23. apríla v mestskom úrade Poprad. Informovala o tom prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.

Spoločnosť Slovenské elektrárne začína generálnu opravu štvrtého bloku atómovej elektrárne Bohunice V2. Oprava bude trvať do 7. júna. Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Slovenské elektrárne Janka Burdová, elektrárne uskutočnia aj plánovanú generálnu opravu tretieho bloku v Bohuniciach. To znamená, že oba bloky budú v údržbe 25 dní naraz.

24. apríla

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne (SP) skontrolovali v minulom roku mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 49 548 invalidným dôchodcom. “Pri 3 694 občanoch skonštatovali zhoršenie zdravotného stavu. Sociálna poisťovňa im preto zvýšila percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, resp. stupeň invalidity,“ informoval hovorca SP Peter Višváder.

Budúcnosť kapitálového trhu na Slovensku, ktorý v súčasnosti prežíva takmer výlučne iba na obchodoch so štátnymi dlhopismi, je otázna. Jednou z extrémnych alternatív by pritom mohlo byť aj ukončenie činnosti Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB), čo by však mohlo byť vnímané ako zlý signál o funkčnosti trhovej ekonomiky na Slovensku. Píše o tom portál voFinanciach.sk s odvolaním sa na aprílové vydanie časopisu Národnej banky Slovenska Biatec.

25. apríla

Slovensko získalo nový rating. Udelila mu ho po prvýkrát kanadská ratingová agentúra Dominion Bond Rating Service (DBRS) v piatok. Ako informuje rezort financií, pridelený rating je na úrovni A (high) so stabilným výhľadom, čo je porovnateľné so súčasným ratingom A+, ktorý má Slovensko pridelený od S&P alebo Fitch.

V produkcii hydinového mäsa je sebestačnosť Slovenska na úrovni 54 %. Slovensko nie je vo výrobe hydinového mäsa sebestačné už viac ako 10 rokov. Ponuku obchodných sietí preto do veľkej miery tvorí zo zahraničia dovážané hydinové mäso.

Predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by sa mal stať Tomáš Haško, ktorý pôsobí v Univerzitnej nemocnici Bratislava ako zástupca riaditeľa pre Nemocnicu Ružinov. Vyplýva to z nezaradeného materiálu na rokovanie Vlády SR. Predsedníčka ÚDZS Monika Pažinková rezignovala na svoj post koncom marca. Jej funkcia zaniká podľa zákona k 30. aprílu tohto roka. Informoval o tom minulý mesiac po rokovaní vlády minister zdravotníctva.

26. apríla

Sociálna poisťovňa (SP) odoslala v apríli živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) 15 565 esemesiek a e-mailov, v ktorých upozornila na meškajúcu platbu poistného za marec. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. SZČO podľa neho po doručení správ v nasledujúcich dňoch uhradili na účty Sociálnej poisťovne poistné vo výške 236 696 eur.

Finančná správa stále skúma, či bola v prípade predaja nehnuteľností spoločnosti Ladislava Bašternáka štátu daň z pridanej hodnoty uhradená. Vyplýva to z vyjadrení šéfa finančnej správy Františka Imreczeho po ukončení prvej časti utorňajšieho neverejného rokovania parlamentného finančného výboru, ktorý bol mimoriadne zvolaný práve na túto tému.

Preprava zemného plynu vlani na Slovensku stúpla. Kým v roku 2014 sa prepravilo slovenským plynovodom, ktorý prevádzkuje spoločnosť Eustream, len 46,5 miliardy metrov kubických zemného plynu, v minulom roku to už bolo takmer 56 miliárd metrov kubických. Ako informoval Slovenský plynárenský a naftový zväz, od roku 1972, kedy bol uvedený do prevádzky strategický tranzitný plynovod, sa prepravilo celkovo viac ako 2,3 bilióna metrov kubických plynu.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) v pondelok 25. apríla zasahovala v sídle štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Vyžiadala si a zaistila dokumenty k prebiehajúcej verejnej súťaži na opravy spaľovacích motorov. Dôvodom je podľa polície podozrenie zo spáchania zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

27. apríla

Vydávanie preukazov poistenca s elektronickým čipom sa posúva o rok. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení a poisťovníctve, ktorú parlament v stredu schválil. O právnej úprave rokovalo plénum v skrátenom legislatívnom konaní.

Poškodenie porastov ovocinárov, poľnohospodárov a aj záhradkárov pre minulotýždňové a tohtotýždňové mrazy sa bude podľa predbežných odhadov pohybovať nad 50 %. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga odhaduje, že tí pestovatelia, ktorí vykonávali intenzívnu protimrazovú ochranu, budú mať približne 50-percentné poškodenie porastov.

Bežný účet platobnej bilancie skončil aj druhý mesiac tohto roka v mínuse. Podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vykázal vo februári bežný účet schodok na úrovni 26 mil. eur. V januári bol v mínuse 75 mil. eur. Za prvé dva mesiace tohto roka tak bol bežný účet platobnej bilancie v deficite 101 mil. eur.

Česko-slovenská energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) sa nakoniec rozhodla, že nebude pokračovať v procese predaja menšinového podielu svojej dcérskej spoločnosti EP Infrastructure na pražskej a londýnskej burze cenných papierov.

Generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslav Vaďura rozhodol, že poisťovňa nepredĺži zmluvy s troma spoločnosťami spájanými s príbuznou bývalého generálneho riaditeľa Marcela Foraia. Ako informovala hovorkyňa VšZP Petra Balážová, konkrétne ide o firmy Welix, s. r. o., Brilance, s. r. o. a SPV 40, s. r. o., ktorým sa končí platnosť zmlúv k 30. júnu tohto roka.

28. apríla

Medziročný pokles cien v slovenskom priemysle sa nezastavil ani v marci. Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) totiž ceny priemyselných výrobcov v úhrne v marci klesli o 5,3 %, čo je dokonca o 1 percentuálny bod vyšší pokles ako vo februári. Za celý prvý štvrťrok sa tak priemyselné ceny medziročne znížili o 4,3 %.

Podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini (Smer – SD) dostane úrad pre investície a informatizáciu s rozšírenými kompetenciami v týchto oblastiach. Umožňuje to novela kompetenčného zákona, poslanci ju schválili vo štvrtok v skrátenom legislatívnom konaní 79 hlasmi vládnej koalície.

Trend nepretržitého zlepšovania úhrnného hospodárskeho výsledku dôchodkových správcovských spoločností (DSS) sa vlani zastavil. Uvádza sa to v správe o stave a vývoji finančného trhu na Slovensku za rok 2015, ktorú vypracovala Národná banka Slovenska.

29. apríla

Predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa stal s účinnosťou od 1. mája tohto roka Tomáš Haško, ktorý pôsobí v Univerzitnej nemocnici Bratislava ako zástupca riaditeľa pre Nemocnicu Ružinov. Rozhodla o tom v piatok na svojom rokovaní vláda.

Ministerstvo financií pripravilo nový plán, ako sa vyrovnať s rozpočtovým schodkom. Zakomponovalo doň aj avizované upustenie od ambícií dosiahnuť vyrovnaný rozpočet už v roku 2018. Po novom by mala verejná správa prestať hospodáriť s mínusom o rok neskôr. Podľa aktuálneho Programu stability Slovenska na roky 2016 až 2019, ktorý v piatok schválila vláda, by totiž v tomto roku mal schodok verejných financií dosiahnuť tak, ako bolo pôvodne plánované, 1,93 % hrubého domáceho produktu (HDP), v budúcom roku by mal deficit klesnúť na 1,29 %, v roku 2018 na 0,44 % a napokon v roku 2019 by malo Slovensko vykázať rozpočtový prebytok na úrovni 0,16 % HDP.

Skupina VÚB dosiahla v prvom kvartáli čistý zisk 34,6 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 19,5 %.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) má nového generálneho riaditeľa. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely v piatok vymenoval za šéfa SACR Igora Donovala.

Pri Žiline v piatok prerazili 2,3-kilometrový tunel Ovčiarsko, ktorý je súčasťou 11-kilometrového diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.