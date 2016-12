ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. December 2016

1. marca

Elektronické trhovisko dosiahlo za jeden rok fungovania k začiatku marca úsporu 54 miliónov eur. Ako ďalej na utorkovej tlačovej besede informoval minister vnútra Robert Kaliňák, elektronické trhovisko by tak mohlo prekročiť 300-miliónovú hranicu úspor za osem rokov, na ktoré je jeho prevádzka zazmluvnená.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára schodok vo výške 834,1 mil. eur. V rovnakom období vlaňajška to bolo 680 mil. eur.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) požiadala vládu, aby sa zdržala všetkých úkonov a rozhodnutí, ktoré majú vplyv na verejné financie a nesúvisia s bežnou prevádzkou štátu. Ako ďalej uviedli predstavitelia strany vo svojom stanovisku, týka sa to aj podpisovania prísľubov investičných stimulov pre spoločnosti RKN Global Europe a Midia Agro.

2. marca

Luxemburská skupina ABH Holdings S.A. (ABHH) odstúpila od kúpy ZUNO banky od Raiffeisen Bank International (RBI).

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) upozornila, že slovenské nemocnice sú stále bez 300 špecializovaných sestier a pôrodných asistentiek. Ako informovala prezidentka komory Iveta Lazorová, riaditelia nemocníc v Trnave, v Žiline a Prešove doposiaľ neuzavreli nové pracovné zmluvy so sestrami, ktoré z nich po hromadných výpovediach odišli k 1. februáru 2016.

Ružomberský podnik na výrobu papiera a celulózy Mondi SCP pripravuje investíciu vo výške 310 miliónov eur. Projekt ECO Plus zahŕňa modernizáciu celulózky a nový papierenský stroj s výrobnou kapacitou 300 tisíc ton ročne. “Podmienkou investície je získanie štátnej pomoci a všetkých príslušných povolení,” uviedla hovorkyňa ružomberského závodu Mondi Martina Hlavatá.

Lízingový trh na Slovensku v minulom roku rástol. Obstarávacia cena predmetov financovaných prostredníctvom členov Asociácie leasingových spoločností SR dosiahla vlani výšku 2,256 mld. eur. V medziročnom porovnaní je to podľa vyjadrení asociácie nárast o 16 %.

Slovenský mliekarenský zväz (SMZ), združujúci spracovateľov mlieka na Slovensku, vyjadril znepokojenie nad stredajším rozhodnutím vlády o poskytnutí investičného stimulu vo výške takmer 19 mil. eur pre spoločnosť Midia Agro.

3. marca

Tržby v maloobchode na Slovensku v januári medziročne vzrástli, avšak v porovnaní s decembrom klesli. Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) v januári medziročne stúpli o 0,5 %. No medzimesačne poklesli o 1,4 %.

Slovensko by mohlo mať do štyroch rokov terminál pre skvapalnený plyn LNG. Postaviť ho plánuje v bratislavskom prístave európske zoskupenie hospodárskych záujmov Danube LNG.

Takmer všetky slovenské domácnosti si už boli prevziať na pošte príspevok na zemný plyn. Doteraz bolo na takzvaných plynových vratkách vyplatených už 41,12 milióna eur, čo z celkovej sumy predstavuje necelých 90 %.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) opätovne žiada navýšiť rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2016 o 95 miliónov eur. Podľa prezidenta asociácie Mariána Petka hrozí, že od apríla nebudú regionálne nemocnice schopné zabezpečiť vyplácanie vyšších miezd všetkým pracovníkom.

4. marca

Spoločnosť Arriva vstúpil na slovenské železnice ako štvrtý osobný dopravca. Začína s prevádzkou medzinárodného víkendového expresného vlaku z Prahy do Trenčína.

Ministerstvo financií (MF) SR zaslalo Európskej komisii vo februári žiadosť o zavedenie tzv. reverse charge mechanizmu, teda samozdanenia na mäso. Komisia podľa rezortu financií potvrdila, že žiadosť prijala a má mesiac na preskúmanie jej úplnosti. Táto iniciatíva prišla po spoločných rokovaniach s Českou republikou.

Európska komisia (EK) vraj začala prešetrovať Slovensko pre tri energetické kauzy. Tvrdí to Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Ide o kauzy údajne nezákonného odobratia podpory výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE), zavedenia poplatku nazývaného G-komponent a kauzu takzvaného „stop-stavu“ distribučných spoločností.

7. marca

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) počas minulého roka zmenilo vyše 24,8 tisíc sporiteľov. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Poisťovňa pritom vlani vydala takmer 28,1 tisíc akceptačných listov, ktoré sú potrebné na zmenu správcu penzijných úspor.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR sa obrátila na lídrov politických strán, ktoré sa po voľbách dostali do parlamentu, aby aj za cenu nevyhnutných kompromisov a v čo najkratšom čase vyvinuli úsilie na vytvorenie novej vlády SR.

8. marca

Miera nezamestnanosti na Slovensku sa v minulom roku medziročne znížila o 1,7 percentuálneho bodu na 11,5 %. Počet nezamestnaných tak vlani medziročne klesol o 12,4 %, resp. o 44,4 tisíc na 314,3 tisíc osôb.

Medziročný rast výkonnosti slovenskej ekonomiky sa vlani postupne zrýchľoval. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, v štvrtom kvartáli sa objem hrubého domáceho produktu (HDP) zvýšil v stálych cenách o 4,3 %, čo bolo medziročne o 1,5 percentuálneho bodu viac.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve, vrátane odhadu za zamestnancov u živnostníkov, dosiahla v štvrtom kvartáli minulého roka 956 eur. Medziročne sa tak zvýšila o 4,1 %.

Spoločnosť RegioJet, a. s. za štyri roky prevádzky štátom dotovanej osobnej dopravy na regionálnej železničnej trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno od marca 2012 previezla spolu 7,9 milióna cestujúcich.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) v minulom roku prepravila vo vlakoch na objednávku štátu aj v nedotovaných IC vlakoch celkovo 57,3 milióna cestujúcich.

Národná banka Slovenska (NBS) dosiahla v minulom roku zisk pred tvorbou všeobecnej rezervy na finančné riziká na úrovni 144,6 mil. eur. Avšak čistý zisk banky bol nakoniec v objeme 4,6 mil. eur. V medziročnom porovnaní to tak predstavuje výrazný pokles, keďže v roku 2014 banka evidovala zisk v objeme 102,2 mil. eur.

9. marca

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave plánuje zrekonštruovať nevyužívaný terminál B do konca júna. Obnovený terminál bude využívaný pre všeobecné letectvo, resp. lety VIP od 1. júla v rámci predsedníctva SR v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016.

Americká obchodná komora v SR (AmCham) vyzvala zástupcov politických strán zvolených do parlamentu, aby svoj mandát využili k posilneniu právneho štátu a zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Komora tiež vyzvala na bezodkladné vytvorenie funkčnej vlády SR a na pokračovanie konštruktívneho a odborného dialógu so slovenskou podnikateľskou komunitou.

10. marca

Koncesnú zmluvu na výstavbu a prevádzku obchvatu Bratislavy na diaľnici D4 a priľahlej rýchlostnej cesty R7 smerom na Dunajskú Stredu formou PPP projektu stále neuzavreli. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na čele s Jánom Počiatkom (Smer-SD) malo podľa rozhodnutia vlády zo 17. februára uzavrieť koncesnú zmluvu do 4. marca.

Zahraničný obchod Slovenska bol v úvode tohto roka v prebytku. Ako ďalej vyplýva z predbežných údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, v januári bolo saldo zahraničného obchodu aktívne v objeme 279,4 mil. eur. V medziročnom porovnaní tak bolo o 68,7 mil. eur nižšie.

Daňovníci na Slovensku budú tento rok pracovať na odvod daní pre štát o tri dni dlhšie ako v uplynulom roku. Podľa spoločnosti Deloitte pripadne tzv. deň daňovej slobody v tomto roku na 28. máj.

11. marca

Na preskúmaní možnosti budúcej spolupráce sa dohodli slovenské ministerstvo hospodárstva a spoločnosť Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Portál Cnet.com priniesol informáciu, ktorú prebrali aj ďalšie médiá, že firma postaví hyperloop v Bratislave do roku 2020. Samotná firma však tiež hovorí len o dohode, ktorá priblíži stavbu. Potvrdila však, že bratislavský hyperloop by mal neskôr prepojiť Viedeň a Budapešť.

Sociálna poisťovňa (SP) ukončila minulý rok s prebytkom 703,2 mil. eur. Poisťovňa pritom dostala zo štátneho rozpočtu finančnú výpomoc v sume takmer 453 mil. eur a ďalších takmer 566,9 mil. eur predstavovali príjmy z minuloročného otvorenia druhého penzijného piliera.

Priemyselná produkcia v januári 2016 medziročne vzrástla o 1,6 %.

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly spoločnosti Penta Investments Limited nad bankou Sberbank Slovensko, a. s. Zmluvu o kúpe majoritného podielu 99,5 % akcií v spoločnosti Sberbank Slovensko, a. s. podpísala skupina Penta v decembri minulého roku.

14. marca

Spotrebiteľské ceny boli vo februári medziročne nižšie o 0,4 %. V porovnaní s januárom sa však podľa Štatistického úradu SR februárové ceny v úhrne zvýšili o 0,1 %.

Spoločnosť Theta Energy Group, ktorá plánuje v areáli tepelnej elektrárni vo Vojanoch modernizáciu výroby elektriny a výstavbu technologického parku, nebude žiadať od štátu investičné stimuly.

Skupina VÚB dosiahla v minulom roku čistý zisk na úrovni 163,9 mil. eur. Ako ďalej informovala VÚB, v medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o 12,4 %.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NKA) Prezídia Policajného zboru SR vzniesol obvinenie voči trom osobám z prostredia manažmentu stavebnej spoločnosti Váhostav – SK, a.s. pre podozrenie zo spáchania trestného činu zvýhodňovania veriteľa v rámci reštrukturalizácie. “Svojím konaním mohli spôsobiť škodu najmenej vo výške takmer 7 000 000 eur,” informovalo ministerstvo vnútra.

15. marca

Tržby v priemysle sa v januári zvýšili medziročne o 9,3 %. Dôvodom bol najmä rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 14,1 %.

Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia je pripravená dobudovať rozostavané nemocničné pavilóny v Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom.

Rada predsedov Odborových zväzov Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR vyzvala budúcu vládu, aby pokračovala v zvyšovaní minimálnej mzdy.

16. marca

Čínska spoločnosť CEFC údajne rokuje o možnosti vstupu do investičnej skupiny Penta. Uvidol to Rádiožurnál Českého rozhlasu odvolávajúc sa na dôveryhodné zdroje. Rokovania sú podľa nich iba na začiatku, v hre je však ponuka, že by čínska strana získala 50 % akcií Penty, za čo by investovala niekoľko miliárd eur do kapitálu skupiny.

Plénum Ústavného súdu SR (ÚS) na stredajšom verejnom zasadaní uznesením rozhodlo o zastavení konania na posúdenie ústavnosti zákona o významných investíciách a stavebného zákona. Ako v stručnom odôvodnení uviedla predsedníčka súdu Ivetta Macejková, boli novelizované ustanovenia, čo podstatne zmenilo pôvodný obsah napadnutých ustanovení.

Vyššie kolektívne zmluvy sa nevzťahujú na subjekty, ktoré nie sú členmi zamestnávateľského zväzu. Rozhodol o tom v stredu na verejnom zasadaní pléna Ústavný súd SR (ÚS). V náleze uviedol, že ustanovenia o pôsobnosti vyšších kolektívnych zmlúv, ktoré sa majú vzťahovať aj na spoločnosti a subjekty, ktoré nie sú členmi niektorého zamestnávateľského zväzu a odborov, nie sú v súlade s Ústavou SR.

Štyri strany – Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sieť, sa v stredu dohodli na vôli vytvoriť vládnu koalíciu a o úprave pomerov v NR SR a vláde SR. Obsah tejto dohody chce predseda strany Smer-SD Robert Fico predložiť prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi v čo najkratšom čase, aby mohol prezident stanoviť termín ustanovujúcej schôdze NR SR.

Spoločnosť U.S. Steel Košice (USSK) v stredu zrušila viac než dvadsať pracovných miest. Potvrdil to hovorca USSK Ján Bača. “Dnes sme po rozhovoroch s odborármi zrušili viac než dvadsať pracovných pozícii. Tieto kroky sú jednou z aktivít zameraných na prispôsobenie nákladov zložitým trhovým podmienkam, vrátane oslabenia cien ocele a dovozom ocele za neférových podmienok,“ uviedol v stredu Bača.

17. marca

Železiarenskí odborári nesúhlasia s prepúšťaním zamestnancov. Informoval o tom šéf Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš. Upozornil, že spoločnosť U. S. Steel Košice (USSK) len v stredu popoludní odborárom oznámila, že chce prepustiť 29 zamestnancov, preto ešte v stredu a vo štvrtok ráno rokovala rada odborov. Podľa odborárov spoločnosť porušuje memorandum, ktoré podpísala s Vládou SR a malo by sa dodržiavať až do roku 2017.

Slovenská pošta, a.s. v minulom roku dosiahla zisk pred zdanením 4,05 mil. eur. V porovnaní s rokom 2014 je o 17,6 % nižší. Dosiahnutý hrubý zisk je o 3 mil. eur lepší oproti pôvodnému plánu.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR pozitívne hodnotila, že politické strany Smer-SD, SNS, Most – Híd a Sieť sa dohodli na programových prioritách budúcej vlády SR a tiež na rozdelení zodpovednosti za jednotlivé rezorty.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je proti možnému obnoveniu prevádzky štátnych IC vlakov medzi Bratislavou a Košicami. Zdôvodnila to tým, že dlhodobo produkovali stratu a tá musela byť sanovaná zo štátneho rozpočtu, čiže z daní všetkých občanov.

18. marca

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) začal systémovú kontrolu zdravotníctva zameranú na fungovanie zdravotníckych zariadení. Ako v piatok informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková, kontrola patrí k trom kľúčovým oblastiam vychádzajúcim z plánu kontrolných akcií, ktoré sa úrad rozhodol uskutočniť v tomto roku.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci februára tohto roka 10,09 %. Miera nezamestnanosti sa tak dostala na najnižšiu úroveň od februára 2009.

Bežný účet platobnej bilancie vykázal posledný mesiac vlaňajška prebytok. V decembri totiž bola jeho bilancia kladná na úrovni 173 mil. eur, oproti 259-miliónovému deficitu z novembra. Napriek tomu však podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) kumulatívne za celý rok 2015 skončil bežný účet platobnej bilancie v schodku 897 mil. eur.

Spoločnosť Azet.sk, a.s. sa od 1. júla tohto roku zlúči so spoločnosťou Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Informovala o tom firma Ringier Axel Springer Slovakia, podľa ktorej tak všetky aktíva spoločnosti, ako napríklad portál Azet.sk, spravodajské Aktuality.sk, Pokec.sk, Bistro.sk ako aj ostatné služby, ktoré prevádzkuje, prejdú po zlúčení pod hlavičku spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia.

Premiéri deviatich stredo a východoeurópskych krajín vrátane Slovenska, ktorí poslali šéfovi Európskej komisie Jean Claude Junckerovi list, vyčítajú projektu Nord Stream 2 geopolitické dôsledky ako aj riziká energetickej bezpečnosti.

21. marca

Zisk potravinárskeho priemyslu bol minulý rok na úrovni 161,33 mil. eur, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje pokles o 2,5 %.

Predaj štátnych dlhopisov Slovenska so zápornými úrokmi pokračoval aj v prvej povolebnej aukcii. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) dosiahla pri predaji bondov splatných v novembri 2018 priemernú úrokovú sadzbu na úrovni záporných 0,1250 % p.a., kým investori v tejto aukcii požadovali v priemere sadzbu na úrovni mínus 0,1081 % p.a. Celkovo si pritom štát v tejto aukcii požičal 294 mil. eur.

Strana Sieť nominovala na post ministra dopravy vedúceho pracovnej skupiny strany Romana Brecelyho. Ako ďalej povedal v pondelok na brífingu v Bratislave predseda strany Radoslav Procházka, predsedníctvo jeho návrh na post šéfa rezortu dopravy prijalo a schválilo ho.

Novým ministrom zdravotníctva bude súčasný šéf Slovenskej pošty Tomáš Drucker. Po rokovaní predsedníctva Smeru-SD to oznámil Robert Fico. Predsedníctvo formálne odsúhlasilo vstup strany do vznikajúcej koalície so SNS, Mostom-Híd a Sieťou. Členmi vlády za Smer-SD zostanú aj Peter Kažimír ako minister financií a minister práce Ján Richter. Smeru pripadne aj rezort hospodárstva. Ministrom má byť Peter Žiga. Funkcia podpredsedu vlády pre investície pripadne doterajšiemu šéfovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu.

22. marca

Novovznikajúca parlamentná opozícia kritizuje udelenie investičnej pomoci spoločnosti Mondi SCP. Poslancom Igorovi Matovičovi (OĽaNO) a Jane Kiššovej (SaS) sa nepáči schválenie daňovej úľavy vo výške 49 mil. eur pre ružomberské papierne päť dní po voľbách, a to bez toho, aby o udelení štátnej pomoci rozhodla vláda, ale len Ministerstvo hospodárstva SR.

Najväčší podiel vládnych výdavkov v Európskej únii smeruje na sociálnu ochranu a v roku 2014 bol na úrovni 19,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Slovensko v rámci krajín EÚ patrí k tým, v ktorých je podiel výdavkov na sociálnu ochranu najvyšší. Na prvom mieste je Fínsko, kde sa na sociálnu ochranu vynakladá 25,5 % HDP. Na Slovensku je to podľa predbežných údajov 20 %.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vníma iniciatívu Asociácie na ochranu práva pacientov (AOPP) v podobe memoranda, ktorým žiada zvýšenie sadzby za poistencov štátu na 5 % z vymeriavacieho základu, za predčasnú.

23. marca

Spoločnosti IKEA Industry Slovakia, s. r. o. prepustí vo svojom odštepnom závode Jasná pri Liptovskom Mikuláši maximálne 130 zamestnancov. Agentúre SITA to v stredu potvrdila riaditeľka liptovskomikulášskeho úradu práce Janka Chomisteková.

Medzi investičnými projektmi, o ktorých Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnosti rokuje, sú dvaja hráči z oblasti automobilového priemyslu, pričom jedným z nich je americká spoločnosť na výrobu elektromobilov a energetických zásobníkov Tesla. Na stredajšej tlačovej konferencii to potvrdil odchádzajúci minister hospodárstva Vazil Hudák.

Vo verejnej súťaži na modernizáciu železničného traťového úseku Púchov – Považská Bystrica – Považská Teplá predložilo najnižšiu cenu slovensko-české Združenie Nimnica na čele so spoločnosťou Doprastav, a.s. Bratislava. Šestnásťkilometrový úsek chce zmodernizovať pre rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu za 364,94 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (437,93 mil. eur vrátane dane).

24. marca

Ceny v slovenskom priemysle vo februári medziročne poklesli o 4,3 %. V januári to bol pritom medziročný pokles o 3,2 %. Za prvé dva mesiace tohto roka pritom úhrnné ceny priemyselných výrobcov klesli o 3,8 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) našiel závažné pochybenia pri zavádzaní elektronického zdravotníctva (e-Health). Vzhľadom na závažnosť zistení v oblasti manažovania celého projektu odstúpil predseda NKÚ Karol Mitrík kontrolné zistenia Generálnej prokuratúre SR. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

Záujem o dovolenku na Slovensku pokračuje aj v tomto roku. V januári medziročne narástol počet návštevníkov Slovenska o 31 % na 320 tis. turistov. Ide o najlepší januárový výsledok v histórii.

Slovenský mliekarenský sektor je v kríze. Skonštatoval to Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka. Prvovýrobcovia zároveň tvrdia, že je ohrozená budúcnosť sektoru prvovýroby a spracovania mlieka na Slovensku a s tým súvisiaca zamestnanosť v týchto a nadväzujúcich sektoroch.

25. marca

Americká spoločnosť na výrobu elektromobilov a energetických zásobníkov Tesla nemá v súčasnosti žiadne plány postaviť továreň v Európe. Spoločnosť to uviedla pre agentúru SITA. Rokovania s Ministerstvom hospodárstva SR však firma nepoprela, no ani nepotvrdila a k žiadnym ďalším otázkam sa nevyjadrila.

29. marca

Nový minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely (nominant strany Sieť) považuje výstavbu obchvatu Bratislavy na diaľnici D4 a priľahlej rýchlostnej cesty R7 formou PPP za potrebnú. Pred očakávaným podpisom koncesnej zmluvy s víťazným konzorciom sa chce s projektom ešte oboznámiť spolu s odborníkmi.

Slovenské hospodárstvo by v nasledujúcich rokoch malo postupne zrýchľovať svoju dynamiku. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) vo svojej aktuálnej prognóze, podľa ktorej v tomto roku hrubý domáci produkt Slovenska stúpne o 3,2 % a v nasledujúcom roku o 3,3 %.

Nový minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker nastúpil v utorok do úradu. Stalo sa tak za účasti premiéra SR Roberta Fica. Ako uviedol šéf rezortu pred novinármi, na stretnutí s predsedom vlády diskutovali o programovom vyhlásení vlády a ďalších krokoch.

Prioritami nového ministra hospodárstva SR Petra Žigu by mali byť oblasti energetiky, podnikateľského prostredia z hľadiska zahraničného obchodu a poskytovania investičných stimulov. Ako ďalej na utorkovom brífingu uviedol nový minister, o systéme investičných stimulov a o podnikateľskom prostredí sa bude viesť debata s koaličnými partnermi.

30. marca

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry ukončil vyšetrovanie tzv. nástenkového tendra s návrhom na podanie obžaloby na päť osôb. Obvinení Marián J., Igor Š., Radoslav B., Tomáš L. a Zdenka K. sa mali dopustiť trestnej činnosti v súvislosti s procesom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky neprioritných služieb postupom podprahovej zákazky.

Skupina ČSOB dosiahla v minulom roku konsolidovaný čistý zisk na úrovni 74,6 mil. eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 13 %.

Tatra banka Group dosiahla v minulom roku konsolidovaný zisk po zdanení v objeme 120,56 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 5,2 %.

Priority novej ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej sa budú týkať aj problémov v oblasti produkcie mlieka a bravčového mäsa.

Predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Monika Pažinková rezignovala. Minister financií Peter Kažimír žiadne veľké personálne rošády na svojom rezorte po zostavení novej vlády nechystá. Aj keď pripúšťa, že k výmenám v niektorých rezortných inštitúciách prísť môže.

Minister hospodárstva Peter Žiga si myslí, že by štát mal prikúpiť akcie Slovenských elektrární (SE). “Ja som vždy tvrdil, že štát má byť vlastníkom strategických podnikov. U mňa bude mať táto iniciatíva podporu,“ povedal po rokovaní vlády Žiga, ktorý nevylúčil, že o spätnom odkúpení akcií slovenského dominantného výrobcu elektriny sa bude písať aj v programovom vyhlásení vlády.

Čínska súkromná spoločnosť CEFC China Energy Company Limited získa 50-percentný podiel vo finančnej skupine J&T Finance Group SE (JTFG). Zástupcovia oboch spoločností to potvrdili podpisom zmluvy o strategickom partnerstve

31. marca

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch po nástupe novej slovenskej vlády neočakáva zásadné zmeny smerovania hospodárskej a rozpočtovej politiky. Heterogénna koalícia štyroch strán so sebou síce prináša riziko nestability, existuje však široká zhoda na nutnosti pokračovať v znižovaní vládneho dlhu a ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti má podporu naprieč politickým spektrom, uviedla agentúra.

Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker dal zrušiť zmluvu na vybudovanie informačného systému elektronických preukazov poistenca za 17,8 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty. Slúžiť mal na manažment vydávania, evidencie či prihlasovania novými čipovými kartičkami poistenca. Spomínanú zmluvu podpísal riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Igor Serváček 21. marca tohto roka