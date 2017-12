ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. December 2017

1. októbra

- Prvé „Stupavské zelé“ nesúce Chránené označenie pôvodu (CHOP) vyrobili v sobotu v Stupave pri príležitosti každoročných Dní zelá. Na slávnostnej výrobe kyslej kapusty sa zúčastnili zástupcovia Mástkeho potravinového spolku a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

- Od októbra tohto roka sa mení riaditeľ nemocnice Svet zdravia Topoľčany. Vedenie nemocnice po úvodnej transformačnej fáze preberá Viktor Dudáš, ktorý donedávna viedol konkurenčnú nemocnicu v Komárne. Doterajší riaditeľ Michal Orihel bude i naďalej riadiť partizánsku nemocnicu.

- Dôchodcovia by mali mať pri práci na dohodu od začiatku budúceho roka nárok na rovnakú odvodovú výnimku, ako majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl. Príjmy penzistov z dohôd do sumy 200 eur by mali byť oslobodené od odvodov.

2. októbra

- Významnými bariérami rozvoja podnikania na Slovensku sú dlhodobo náklady vyplývajúce z regulačného a administratívneho zaťaženia. Vyplýva to z analýzy vývoja regulačného zaťaženia na Slovensku vo vybraných významných zákonoch pôsobiacich na podnikateľské prostredie, ktorú vypracovala Republiková únia zamestnávateľov.

- Objem úverov na bývanie na Slovensku ku koncu ôsmeho mesiaca stúpol v medziročnom porovnaní o 14,1 %. Ako informovala Národná banka Slovenska (NBS) na svojej internetovej stránke, ku koncu augusta tak dosiahol 23,85 mld. eur.

- Štátny rozpočet vykázal ku koncu septembra tohto roka schodok vo výške 1,088 mld. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 68,8 %. Ako ďalej informovalo Ministerstvo financií SR, príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 616,9 mil. eur, resp. o 6,3 %.

- Aj druhá fáza porovnávania testov potravín na Slovensku a v Rakúsku potvrdila rozdielnu kvalitu produktov predávaných pod rovnakým názvom a rovnakou značkou. Agrorezort v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) vykonal kontrolu 33 výrobkov, ktoré inšpektori zakúpili v Bratislave, Senci a vo Viedni. Približne u polovice testovaných produktov boli zistené väčšie rozdiely ovplyvňujúce kvalitu.

- Od začiatku januára do konca augusta dosiahol bankový sektor na Slovensku čistý zisk 457,1 mil. eur. Ako vyplýva zo štatistiky Národnej banky Slovenska, v medziročnom porovnaní je to pokles o 14,2 %.

3. októbra

- Od januára do júla tohto roka vyhlásili investori 3 086 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 3,94 miliardy eur. Z hľadiska ich počtu ide o medziročný pokles o takmer 13 %, avšak objem investícií zaznamenal významný nárast o 66,4 %.

- Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska, umožní poskytovať podporu aj na štartovacie byty. Ide o nájomné byty bežného štandardu s podlahovou plochou do 50 štvorcových metrov a limitovanou dĺžkou nájomného maximálne na šesť rokov.

- Šesť dôchodkových správcovských spoločností (DSS), ktoré spravujú dôchodkové úspory v druhom pilieri, malo za prvý polrok tohto roka súhrnný zisk 7,7 milióna eur, čo bolo medziročne viac o 23 %.

- Počet firiem, ktoré štátu neodviedli na Slovensku za minulý rok žiadnu daň z príjmov, medziročne vzrástol o 13 % na 20 183 firiem. V celkovom súčte však najviac podnikateľov, až 105 152, odvádza dane v rozmedzí od 0,1 eura do tisíc eur.

4. októbra

- V treťom penzijnom pilieri, ktorý spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS), si na konci júna tohto roka sporilo 741 tisíc osôb. Ako v správe o stave a vývoji slovenského finančného trhu za prvý polrok tohto roka uvádza Národná banka Slovenska (NBS), rast záujmu o sporenie prostredníctvom systému doplnkového dôchodkového sporenia z predošlých dvoch rokov sa v prvej polovici tohto roka ešte viac prehĺbil.

- Maloobchodné tržby na Slovensku sa v auguste medziročne zvýšili o 6,8 %. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, rast bol takmer vo všetkých činnostiach.

- Štát by mal v budúcom roku hospodáriť s rozpočtovým schodkom 1,973 mld. eur. Celkové príjmy sa rozpočtujú na úrovni 13,983 mld. eur a výdavky by mali dosiahnuť 15,956 mld. eur. Predpokladá to nové znenie návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky zverejnené Ministerstvom financií SR (MF).

5. októbra

- Významné stavovské organizácie – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Potravinárska komora Slovenska, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Republiková únia zamestnávateľov a Klub 500, združujúce 80 % slovenských zamestnávateľov v poľnohospodárstve, vyjadrujú ostrý nesúhlas s novelou zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

- Rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky zverejnený Ministerstvom financií SR nerieši podľa poslanca Miroslava Beblavého kľúčové problémy Slovenska. Za kľúčové problémy považuje lepší život pre pracujúcich ľudí, pre mladé rodiny a investície do našej budúcnosti.

- Hospodárenie všetkých ôsmich vyšších územných celkov (VÚC) k 30. júnu tohto roka skončilo s celkovým prebytkom 201,8 mil. eur. Podľa údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), ani jeden samosprávny kraj neskončil so schodkom bilancie.

- Slovenský trh s komerčnými nehnuteľnosťami by mal v tomto roku zaznamenať rekordnú investičnú aktivitu. Po roku 2016, ktorý bol rekordným z hľadiska objemu investícií, sa počet uzatvorených transakcií v prvom polroku 2017 znížil.

6. októbra

- Spotrebiteľské úvery rástli aj v prvom polroku tohto roka, i keď miernejším tempom. Ako uviedla v správe o stave a vývoji slovenského finančného trhu za prvý polrok tohto roka Národná banka Slovenska (NBS), postupne sa spomalil relatívny medziročný nárast.

- Vývoj veľkoobchodných cien elektriny na pražskej burze stále menej praje odberateľom a viac jej výrobcom. Ako vyplýva z aktuálnych údajov zverejnených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), cena jedného druhu elektriny sa na burze ku koncu septembra pohybovala na úrovni 40 eur a druhého typu elektriny na úrovni zhruba 38 eur za megawatthodinu.

- Po zrýchlenom raste retailových vkladov v roku 2016 prišlo v prvom polroku 2017 spomalenie ich nárastu. Ku koncu júna 2017 ich pribudlo medziročne takmer 2 mld. eur, čo predstavovalo 6,2-percentné medziročné tempo rastu.

8. októbra

- Štátna podpora cestovného ruchu v budúcom roku by mala dosiahnuť 7,65 mil. eur. V porovnaní so schválenými výdavkami na tento rok to predstavuje mierny rast o 110,8 tis. eur, resp. o 1,5 %. Z toho finančné prostriedky na propagáciu cestovného ruchu sú plánované vo výške 1,95 mil. eur, čo je medziročne menej o 1,09 mil. eur, alebo o 35,8 %.

- Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) podľa tajomníka únie Martina Hoštáka podporuje snahu o zavedenie jednotného dátumu účinnosti zákonov pre živnostníkov a podnikateľov. Ako povedal Hošták pre agentúru SITA, jedným z vážnych problémov pre živnostníkov a podnikateľov je vysoká intenzita legislatívnych zmien.

9. októbra

- Zahraničný obchod Slovenska dosiahol v auguste schodok na úrovni 50,7 mil. eur. V tomto roku ide prvýkrát o pasívne saldo zahraničného obchodu. Ako ďalej vyplýva z predbežných údajov Štatistického úradu SR, vývoz tovaru dosiahol v ôsmom mesiaci 5,982 mld. eur pri medziročnom náraste o 5,9 %.

- Ministerstvo financií SR má v pláne zmeniť zákon o stavebnom sporení. Ako ďalej vyplýva z predbežnej informácie, zverejnenej na portáli právnych predpisov, základným cieľom pripravovanej novely je zvýšenie účelovosti, adresnosti a efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia.

- Ministerstvo financií SR plánuje nahradiť súčasný osempercentný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia daňou z poistných odvetví. Informuje o tom rezort v predbežnej informácii zverejnenej na portáli právnych predpisov. Pripomienkové konanie k návrhu zákona o dani z poistenia by malo začať v novembri tohto roka.

10. októbra

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) priznal, že pre neustále rastúce ceny silovej elektriny na trhoch musí využiť regulačné nástroje v maximálnej možnej miere.

- Celkový obrat obchodov na bratislavskej burze dosiahol v treťom štvrťroku 2,179 mld. eur v 1 610 transakciách. Podľa údajov burzy to znamená 0,37-percentný medziročný pokles objemu.

- Spoločnosť MH Manažment sa dohodla s advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána na znížení odmeny za vyhratú medzinárodnú arbitráž o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Po dohode by mala zinkasovať 17,64 milióna eur. Výška odmeny sa tak pohybuje na úrovni 2,5 %, keďže štát mohol prísť v medzinárodnej arbitráži až o 705,6 milióna eur.

- Sadzba za poistencov štátu sa od 1. novembra do konca tohto roka zvýši na 5,67 %. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú v utorok schválil parlament. Do zdravotníctva sa tak ešte v tomto roku dostane 100 miliónov eur.

- Banky schválili ku koncu augusta 211 124 nových zmlúv na hypotekárne úvery. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Národnou bankou Slovenska, v medziročnom porovnaní je to nárast o 6,1 %. Ku koncu augusta minulého roka ich bolo totiž niečo vyše 199 tisíc.

11. októbra

- Poslanci schválili novelu zákona o správe daní, tzv. daňový poriadok. Priniesť má zmenu inštitútu daňového tajomstva, okrem toho tiež zavádza index daňovej spoľahlivosti a ďalšie opatrenia proti daňovým únikom.

- Parlament schválil novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Cieľom je implementovať eurosmernicu o distribúcii poistenia, ktorá nahradila smernicu o sprostredkovaní poistenia.

- Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 435 eur na 480 eur. V stredu o tom rozhodla vláda.

- Vláda schválila návrh rozpočtu verejných financií na nasledujúce tri roky, ako aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Štát by mal v budúcom roku hospodáriť s rozpočtovým schodkom 1,973 mld. eur. Celkové príjmy sa rozpočtujú na úrovni 13,983 mld. eur a výdavky by mali dosiahnuť 15,956 mld. eur.

- Prezident SR Andrej Kiska dáva novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach na posúdenie Ústavnému súdu SR. Hlave štátu sa nepozdáva, že predsedu úradu už nemá vymenúvať a odvolávať prezident SR, ale vláda, čím sa ešte viac stane predseda úradu závislým na vláde a jej politickom tlaku.

12. októbra

- Priemyselná produkcia v auguste medziročne klesla o 0,4 %. Vývoj ovplyvnil pokles v ťažbe a dobývaní o 7,2 % a v priemyselnej výrobe o 0,6 % a rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,9 %.

- Parlament vo štvrtok schválil novelu zákona o bankách. Tá upravuje napríklad financovanie hypoték, pričom hypotekárne záložné listy nahradia kryté dlhopisy. Súčasný systém podpory hypoték pre mladých od budúceho roka nahradí daňový bonus.

- Stavebná produkcia v auguste tohto roka medziročne vzrástla o 6 % na 497,5 mil. eur a po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 1,3 % nižšia ako v júli. Výkony stavebníctva za osem mesiacov vzrástli o 0,6 % a dosiahli objem 3,097 mld. eur.

- Minister hospodárstva Peter Žiga pre kauzu odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána za víťazstvo v medzinárodnom súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo vo štvrtok odvolal z funkcie celú dozornú radu spoločnosti MH Manažment. Tá podpísala zmluvu o odmene so spomínanou advokátskou kanceláriou.

13. októbra

- Rast cien v septembri nepatrne zrýchlil. Spotrebiteľské ceny merané národným indexom sa v deviatom mesiaci zvýšili medziročne o 1,6 %. Oproti augustu to znamenalo zvýšenie dynamiky rastu o 0,1 percentuálneho bodu.

- Tržby v priemysle sa v auguste medzimesačne zvýšili o 16 %. V medziročnom porovnaní tržby v priemysle stúpli o 2 %. Od začiatku roka do konca augusta vzrástli o 3,7 %.

- Predposledné tohtoročné kolo prideľovania dotácií na kúpu a inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov energií (OZE) podobne ako predošlé kolá trvalo len niekoľko minút. Slovenské domácnosti žijúce mimo bratislavského regiónu vyčerpali vyčlenených 950 tisíc eur za zhruba päť minút.

- Predstavenstvo Letiska Piešťany, a. s., nedávno uznalo pohľadávky Petra Sopka, Alexandra Floriša a ich advokátskej kancelárie vo výške 400 tis. eur a pohľadávky vo veci nevyplatených odmien súčasného člena predstavenstva Juraja Štaffu a riaditeľa letiska, bývalého člena predstavenstva Františka Vargu v objeme 140 tis. eur.

14. októbra

- Niekoľko stoviek odborárov v sobotu v Bratislave pred budovou Ministerstva práce, sociálnych vecí rodiny SR žiadalo uzákonenie možnosti skoršieho odchodu do dôchodku a zavedenie stropu pre dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. Ministrovi práce a sociálnych vecí Jánovi Richterovi odovzdali predstavitelia odborového zväzu (OZ) KOVO list, v ktorom žiadajú vládu a parlament, aby tieto ich požiadavky premietol do legislatívnej podoby.

15. októbra

- Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou by mal v budúcom roku hospodáriť s celkovými príjmami vo výške 48 158 358 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 by tak mali byť celkové príjmy vyššie o 4 533 057 eur.

- Plánované výdavky štátu na podporu železničnej dopravy v budúcom roku predstavujú spolu opäť 490,5 mil. eur. Na základe zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) majú dotácie dosiahnuť tradične 272,5 mil. eur a podľa zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme pre železničnú osobnú dopravu s dvoma dopravcami 218 mil. eur.

- Prvá aukcia na nákup zemného plynu pre domácnosti sa nakoniec uskutoční. Ako informovali organizátori aukcie, aplikácia FiiFree a portál Krotitelia energií, do aukcie sa už prihlásilo viac ako 450 domácnosti. Objem dodávok, o ktorý budú 3. novembra súťažiť dodávatelia plynu, tak prekročil hranicu 10 tisíc megawatthodín.

16. októbra

- Nové objednávky v priemysle na Slovensku v auguste medzimesačne stúpli. Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) totiž dosiahli v ôsmom mesiaci tohto roka 3,963 mld. eur, čo po očistení od sezónnych vplyvov znamenalo oproti júlu nárast o 17,9 %, medziročne to však bol pokles o 4,8 %.

- Nákupný patriotizmus na Slovensku stúpa. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GfK, podľa ktorého oproti minulému roku narástol počet ľudí nakupujúcich slovenské výrobky o štyri percentuálne body. V súčasnosti tak takmer 60 % ľudí nakupuje viac slovenských výrobkov ako v predchádzajúcich rokoch.

- Slovensko predalo dlhopisy za 221 mil. eur. V dvoch aukciách pritom investori nakupovali štátne cenné papiere splatné v novembri 2023 a v januári 2027. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). V prvej aukcii dlhopisov splatných v roku 2023 sa pritom predali dlhopisy celkovo za 104 mil. eur.

- V septembri bolo na Slovensku zaregistrovaných 7 177 nových osobných automobilov, čo predstavuje medziročný nárast o 0,72 %. Ako v pondelok informoval Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP), v kategórii osobných áut si udržala prvé miesto značka Škoda s podielom 21,47 % pred značkami Volkswagen (10,39 %), Hyundai (7,18 %), Kia (6,76 %) a Opel (5,53 %).

17. októbra

- Rast cien na Slovensku sa v septembri mierne zrýchlil aj podľa harmonizovanej európskej metodiky. Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) totiž v deviatom mesiaci dosiahla 1,8 %, kým v auguste predstavovala 1,6 %.

- Miera úspor by mohla najbližšie roky rásť. Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedal analytik VÚB banky Andrej Arady, počas najbližších piatich rokov by celkové úspory Slovákov mohli narásť zo súčasných 12,3 tis. eur na obyvateľa nad hranicu 18 tisíc eur.

- Slovensko a Maďarsko v utorok spustili výstavbu cezhraničného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom. V súčasnosti sú tieto mestá spojené jedným mostom, ktorý už nevyhovuje pre hustotu dopravy. Po novom 600-metrovom moste cez Dunaj budú môcť jazdiť aj ťažké nákladné vozidlá, ktoré nebudú musieť prechádzať cez Komárno a Komárom.

18. októbra

- Národná rada SR schválila novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Novela má od mája budúceho roka zabezpečiť vyššiu ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred špekulantmi, ktorí ju neplánujú využiť na poľnohospodárske účely.

- Parlament opäť odložil hlasovanie o novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá mala liberalizovať trh prevádzkovateľov staníc technickej kontroly (STK) a pracovísk emisnej kontroly, ako aj zmierniť pokuty.

- Poslanci Národnej rady SR (NR SR) ukončili mimoriadnu schôdzu venovanú kauze odmeny pre advokátov za vyhratý súdny spor o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Plénum nakoniec schválilo uznesenie koaličných poslancov. Podľa neho NR SR žiada vládu, aby ministerka spravodlivosti predložila návrh pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravia transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu, vrátane ich výberu a odmeňovania.

19. októbra

- Ak zamestnávateľ od začiatku budúceho roka neprihlási svojho zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne do siedmich dní od začiatku výkonu jeho práce, nebude sa to považovať za nelegálne zamestnávanie. Vyplýva to z novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorú v stredu schválil parlament.

- Od budúceho roka sa budú dôchodky na Slovensku zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa zvýši o pevnú sumu.

- Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o zdravotnom poistení. Novelou sa sadzba za poistencov štátu od 1. novembra do konca tohto roka zvýši na 5,67 %. Do zdravotníctva sa tak ešte v tomto roku dostane 100 miliónov eur.

- Slovenskí energetici vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Odborárom Energeticko-chemického odborového zväzu sa totiž ani v štvrtom kole kolektívneho vyjednávania so Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska nepodarilo dohodnúť na raste miezd v budúcom roku.

20. októbra

- Ku koncu júna tohto roka vzrástli zostatky emisií kótovaných akcií oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 146,6 mil. eur. Pod tento vývoj sa podpísal podľa Národnej banky Slovenska (NBS) nárast zostatku emisií v sektore nefinančných spoločností o 136 mil. eur a v sektore úverových inštitúcií o 10,6 mil. eur.

- Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu septembra tohto roka oproti augustu klesla o 0,12 percentuálneho bodu na 6,42 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 3 percentuálne body.

- Aj posledné tohtoročné kolo prideľovania poukážok na kúpu a inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov energií (OZE), podobne ako predchádzajúce kolá, trvalo len niekoľko minút. Domácnosti minuli vyčlenenú sumu 1,25 milióna eur určenú na dotácie už v siedmej minúte.

- O post nového prezidenta Euroskupiny, ktorá je neformálnym združením ministrov financií krajín eurozóny, zrejme zabojujú zástupcovia Francúzska, Luxemburska a Slovenska. Povedal to podľa agentúry Reuters v piatok rakúsky minister financií Hans Jörg Schelling. V hre je tak okrem ministra financií Petra Kažimíra aj luxemburský šéf rezortu financií Pierre Gramegna a francúzsky minister Bruno Le Maire. Kandidátov by však mohlo byť aj viac.

21. októbra

- Strana Smer-SD predstavila v sobotu v Nitre na programovej konferencii balík sociálnych opatrení v sume 250 miliónov eur. Ako vo svojom prejave na konferencii Smeru-SD v Nitre uviedol predseda strany Robert Fico, strana chce dosiahnuť 500-eurovú minimálnu mzdu v roku 2019, zaviesť štedrejšie odmeňovanie za prácu v noci, stanoviť príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, či zaviesť príplatky na podporu mobility za prácou.

22. októbra

- Dávky v hmotnej núdzi dostalo na Slovensku v septembri tohto roka 80,9 tisíca osôb. Oproti augustu išlo o pokles o 1,8 tisíca ľudí, medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 19,1 tisíca. Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny na konci deviateho mesiaca tohto roka celkovo odkázaných 177,9 tisíca osôb, čo je 3,27 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku.

- Deficit bežného účtu platobnej bilancie Slovenska sa v júli tohto roka prehĺbil o 142 mil. eur. Oproti júnu sa síce schodok bežného účtu znížil o 30 mil. eur, kumulatívne od začiatku roka sa však dostal do mínusu 126 mil. eur. Vyplýva to z predbežných údajov Národnej banky Slovenska.

- Najobľúbenejším ovocím slovenských pestovateľov sú jablká. Jablone tvoria takmer polovicu výmery zo všetkých ovocných druhov registrovaných v Registri ovocných sadov, v ktorom figuruje 150 odrôd.

23. októbra

- Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola minulý mesiac v okrese Piešťany. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 2,39 % disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. Nasledovali okresy Trnava, Galanta a Hlohovec.

- Ocenenie Nemocnica roka 2017 podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala minulý rok tretia Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP Ružomberok – FN, ktorá tak predstihla minuloročného víťaza – Fakultnú nemocnicu (FN) Nitra. Na tretie miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti sa dostala Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

- Štát dočasne pozastaví elektronické služby štátnej správy (eGovernment), pri ktorých sa využíva zaručený elektronický podpis. Na brífingu to v pondelok uviedla štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková s tým, že dôvodom pre tento krok je, že certifikačná autorita zrušila platnosť ich bezpečnostného certifikátu.

- Nemocnica novej generácie, ktorú v Michalovciach vybudovala spoločnosť Svet zdravia, je po stavebnej stránke ukončená. Vyplynulo to z pondelkového, v poradí posledného kontrolného dňa, na ktorom sa okrem zástupcov Sveta zdravia zúčastnili aj predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a primátor Michaloviec Viliam Záhorčák.

24. októbra

- Hoci pôvodne to tak vyzeralo, Slovensku sa v minulom roku rozpočtový cieľ dosiahnuť nepodarilo. Eurostat totiž zverejnil definitívnu jesennú notifikáciu deficitu a dlhu, podľa ktorej schodok verejných financií vlani dosiahol 2,19 % hrubého domáceho produktu, kým ešte v jarnej notifikácii hovoril o deficite na úrovni 1,68 % výkonu ekonomiky. Rozpočet verejnej správy počítal so schodkom na úrovni 1,93 % hrubého domáceho produktu.

- Záujem o úvery na bývanie neutícha. V súčasnosti je poskytnutých na úvery na bývanie viac ako 24 mld. eur s medziročným rastom o vyše 14 %. Ako na odbornej konferencii sprostredkovateľskej spoločnosti Fincentrum uviedol člen predstavenstva Poštovej banky Peter Hajko, bankový boom v oblasti predaja úverov na bývanie sa ani z dôvodu rastu cien nehnuteľností neutlmí.

25. októbra

- Zdravotným poisťovniam sa nepozdávajú neustále úpravy sadzby za poistencov štátu v priebehu roka. “Podľa mňa je to v neprospech celého zdravotníctva. Za posledných päť rokov sa tu extrémne rozmohlo dofinancovávanie v priebehu roka,” povedal na konferencii Zdravotnícky manažment, organizovanej týždenníkom Trend, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

- Slovenské hospodárstvo v budúcom roku zrýchli svoj rast na 3,9 %. V tomto roku by pritom mal hrubý domáci produkt na Slovensku reálne stúpnuť o 3,3 %. Očakávajú to v najnovšom októbrovom prieskume analytici komerčných bánk, ktorí tak zostávajú konzistentní vo svojich prognózach a už tri mesiace v poradí ponechávajú odhad hospodárskeho rastu na tento aj budúci rok bez zmeny.

- Minister hospodárstva Peter Žiga je už len akcionárom spoločnosti Taper a neriadi ju. Minister to uviedol v reakcii na článok v týždenníku Trend, podľa ktorého v Žigovej firme zistila daňová kontrola viacero porušení zákona. Žiga podľa svojich slov si pozastavil činnosť podnikania a vzdal sa štatutárstva vo všetkých firmách.

- Vodné dielo Gabčíkovo čakajú po 25 rokoch jeho existencie významné investície. Ako uviedol na tlačovej besede po stredajšom rokovaní vlády minister životného prostredia László Sólymos, generálna oprava turbogenerátorov Vodnej elektrárne Gabčíkovo a vynovenie plavebných komôr si vyžiada spolu viac ako 144 miliónov eur.

26. októbra

- Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a prezident spoločnosti Mastercard Europe Javier Perez vo štvrtok podpísali memorandum o spolupráci. Ako informovali na tlačovej konferencii, memorandum by malo odštartovať spoluprácu slovenskej vlády a firmy Mastercard v oblasti rozvoja technologických inovácií vo verejnom sektore, rozvoj tzv. smart cities a podporu v oblasti e-commerce či ochrany dát a cybersecurity vo vzťahu k platbám.

- Prvýkrát za trinásť rokov svojej existencie vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) preddavky na priame podpory. Získajú ich farmári v podporných schémach na chov bahníc, jariek a kôz, na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a v platbách na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.

- Predseda vlády Robert Fico podpísal vo štvrtok na Úrade vlády SR pred médiami vládne nariadenie, podľa ktorého sa hrubá minimálna mzda na Slovensku od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 435 eur na 480 eur.

27. októbra

- Od januára 2019 bude môcť časť sporiteľov v treťom dôchodkovom pilieri odísť do tzv. preddôchodku. Pôjde o sporiteľov, ktorým do riadneho dôchodkového veku chýba najviac 5 rokov a ich doplnkový predčasný starobný dôchodok vypočítaný z ich úspor v treťom pilieri dosiahne najmenej 136 % sumy životného minima, čo je aktuálne 271,30 eura.

- Ceny v priemysle na Slovensku v septembri medziročne v úhrne stúpli o 2,4 %. Oproti augustu sa tak ich rast spomalil o 0,3 percentuálneho bodu. V priemere za prvé tri štvrťroky tohto roka tak ceny priemyselných výrobcov vzrástli o 2,7 %.

- Starobné dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia najmenej o 8,40 eura a predčasné starobné dôchodky o minimálne 8,20 eura. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Starobné penzie vyššie ako 1 050 eur a predčasné starobné dôchodky nad 1 025 eur však stúpnu percentuálne, a to o 0,8 %.

- Protimonopolný úrad SR (PMÚ) schválil vstup českej spoločnosti EP Industries (EPI) do slovenskej firmy Slovenské energetické strojárne Tlmače (SES Tlmače).

- Vyplatenie odmien vedeniu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) vo výške takmer 25 tisíc eur pri obrovskej strate štátnej poisťovne je podľa poslankyne NR SR za stranu SaS Jany Cigánikovej drzé. “Nezaslúžia si, aby boli odmenení,” povedala na piatkovej tlačovej besede. Za stratu VšZP je podľa nej zodpovedná súčasná vláda a jej nominanti v štátnej zdravotnej poisťovni.

28. októbra

- Sporné odmeny predstavenstvu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera riešia a v súčasnosti sú pre vyplácanie odmien jediným kritériom dosiahnuté výsledky v ozdravení poisťovne. Za minulý rok si štyria poprední predstavitelia VšZP, ktorej hlavným akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR, rozdelili takmer 25-tisíc eur, a to pri strate štátnej poisťovne. Ako ďalej v dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko povedal Drucker (nominant Smer-SD), „v čase, keď sa vyplácala táto odmena za rok 2016 bývalému vedeniu, súčasné vedenie nemalo na výber, lebo bola stále schválená účtovná závierka s pozitívnym ziskom.

29. októbra

- Sociálna poisťovňa (SP) odoslala v októbri samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) 18 252 SMS správ a emailov, v ktorých ich upozornila na aktuálny nedoplatok na poistnom za september. Ako informoval hovorca SP Peter Višváder, výška nezaplateného a pripomínaného poistného predstavovala 2,48 mil. eur.

- Na prvej aukcii na nákup zemného plynu pre slovenské domácnosti by sa mohlo zúčastniť šesť až sedem dodávateľov. Ako informovali organizátori aukcie, aplikácia FiiFree a portál Krotitelia energií, v tejto chvíli majú pripomienky k všeobecným obchodným podmienkam aukcie od jedného dodávateľa, ďalší šiesti dostali ponuku a obchodné podmienky na pripomienkovanie.

30. októbra

- Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne (SP) počas januára až augusta tohto roka priemerne mesačne 140 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška ide o pokles o 28 poberateľov dávky.

- Nálada v ekonomike na Slovensku sa v októbri zlepšila. Hodnota trojmesačného kĺzavého priemeru indikátora ekonomického sentimentu sa totiž v desiatom mesiaci oproti septembru zvýšila o 1,3 bodu na 106,1 bodu. Dosiahla tak najvyššiu úroveň od februára 2011, najmä v dôsledku zvýšenia dôvery v priemysle, stavebníctve a obchode.

- Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil pokutu vo výške 10 tisíc eur agentúre Slovak Business Agency (SBA). Dôvodom sú pochybenia pri verejnom obstarávaní, ktoré sa týkalo organizácie konferencie Techmatch. Upozornila na to na sociálnej sieti nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko.

- Nemecký výrobca polymérov, spoločnosť Covestro, otvoril na Slovensku svoje transakčné centrum. Ako informovala firma, do konca roka v ňom nájde prácu 220 ľudí, väčšinou s účtovníckym vzdelaním. Nové priestory pre toto centrum, v ktorom sa bude procesovať jej účtovníctvo, našla v bratislavskom Ružinove.

31. októbra

- Úrady práce na Slovensku evidovali ku koncu septembra tohto roka 46,3 tisíca osôb, ktoré boli bez práce viac ako štyri roky. Medziročne ide o pokles o 18,5 tisíca ľudí. Viac ako štyri roky je tak v súčasnosti bez práce 22,4 % z celkového počtu nezamestnaných.

- Objem úverov na bývanie na Slovensku ku koncu deviateho mesiaca stúpol v medziročnom porovnaní o 13,7 %. Ako informovala Národná banka Slovenska (NBS) na svojej internetovej stránke, ku koncu septembra tak dosiahol 24,05 mld. eur.

- Slovensko v ekonomickom približovaní k vyspelej Európe naďalej zaostáva. Podľa analýzy konvergencie slovenskej ekonomiky, ktorú vypracovala Národná banka Slovenska, totiž relatívna výkonnosť hospodárstva krajiny dosahovala v minulom roku 77 % priemeru Európskej únie, čo znamenalo už štvrtý rok stagnácie v približovaní k ekonomicky vyspelejším štátom Európy.

- Ministerstvo vnútra (MV) SR vydáva od utorka nové, bezpečnejšie zaručené elektronické podpisy pre držiteľov elektronických občianskych preukazov. Informovala o tom na tlačovej konferencii štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková. Ako pripomenula, rezort tvrdo pracoval na bezpečnostných opatreniach od júla tohto roku, kedy bol upovedomený dodávateľom čistopisov, že vzniká potenciálne riziko zneužitia zaručeného elektronického podpisu.