22. December 2017

1. septembra

- Od začiatku septembra tohto roka sa opäť začala uplatňovať legislatíva, ktorá umožňuje rozširovať záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia. Vyplýva to z novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá nadobudla účinnosť od 1. septembra.

4. septembra

- Z výrobnej linky bratislavského závodu Volkswagen Slovakia (VW SK) začali schádzať prvé sériové vozidlá Porsche Cayenne. Ide o prvý model značky Porsche kompletne vyrábaný na Slovensku.

- Štátna správa hospodárila počas ôsmich mesiacov tohto roka s deficitom 993 mil. eur. V samotnom auguste sa tak deficit štátneho rozpočtu prehĺbil o 227,2 mil. eur.

- Bratislava bude v polovici októbra hostiť spotrebiteľský summit, ktorý sa bude venovať dvojakej kvalite potravín. Informovali o tom premiér Robert Fico a premiér ČR Bohuslav Sobotka po spoločnom rokovaní oboch vlád v Ledniciach.

5. septembra

- Medziročný reálny rast slovenského hospodárstva v druhom kvartáli tohto roka dosiahol 3,3 %. Konštatoval to Štatistický úrad SR, ktorý tak potvrdil svoj rýchly odhad rastu hrubého domáceho produktu zverejnený v auguste.

- Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla 944 eur a v porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila o 4,8 %.

- Letisko Košice vybavilo v auguste rekordných 80 409 cestujúcich, čo znamená medziročne nárast o 19,1 %.

- Štátny podnik Vodohospodárska výstavba začal s hľadaním dodávateľa, ktorý by pre neho zabezpečil modernizáciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Predpokladaná hodnota zákazky na generálnu opravu a rekonštrukciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo je 71,5 milióna eur.

6. septembra

- Poľnohospodárstvo na Slovensku dosiahlo v minulom roku kladný hospodársky výsledok 50,4 milióna eur pred zdanením. Bol to tretí ziskový rok po sebe. V porovnaní s rokom 2015 sa hospodársky výsledok zvýšil o 37 %.

- Logistická spoločnosť Dachser Slovakia, a. s., informovala, že vynaloží na rozšírenie svojho centra v Lozorne (okres Malacky) neďaleko Bratislavy päť miliónov eur.

7. septembra

- Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini podľa SaS ignoroval masívne pripomienky a podpísal dodatok zmluvy so súkromnou spoločnosť SK-NIC, je teda plne zodpovedný za predaj domény .sk za 26 miliónov eur britskej firme s “neveľmi dobrou reputáciou”. Podľa SaS tak Pellegrini spôsobil „nenapraviteľnú škodu“.

- Platenie zdravotných odvodov počas štrajku sa nebude meniť. Ako informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, rezort komplexne akceptoval pripomienky a uvedený bod z navrhovanej novely zákona o zdravotnej starostlivosti vypustil.

- Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) zostal vo funkcii. Po piatich hodinách rozpravy mu poslanci NR SR nedôveru nevyslovili, pokus opozičných strán tak bol neúspešný.

8. septembra

- Štatistici upravili júnový prebytok zahraničného obchodu SR nadol. Ako vyplýva zo spresnených údajov Štatistického úradu SR, saldo zahraničného obchodu bolo v šiestom mesiaci aktívne v objeme 366,8 mil. eur. Pred mesiacom to bol predbežný údaj 449 mil. eur.

- Zahraničný obchod Slovenska dosiahol v júli prebytok na úrovni 135,3 mil. eur. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR tak bol prebytok obchodnej bilancie zatiaľ najnižší v tomto roku.

- Na Slovensku sa vlani uskutočnilo 345 konkurzov, čo je medziročný pokles o 22,6 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Coface o vývoji insolvencií v regióne strednej a východnej Európy.

11. septembra

- Priemyselná produkcia v júli medziročne vzrástla o 9,2 %.

- Stavebná produkcia v júli tohto roka vzrástla medziročne o 14,7 % na 471,6 mil. eur.

- Parlament neposunul do druhého čítania návrh novely Zákonníka práce od poslancov za OĽaNO, ktorou sa mali zaviesť povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu vo výške 100 % z priemernej mzdy zamestnanca.

- Poslanci zaviazali parlamentný finančný výbor, aby pripravil novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Schválili uznesenie z dielne koaličných poslancov, na základe ktorého má výbor pripraviť návrh na uvoľnenie dlhovej brzdy v prospech financovania infraštruktúrnych projektov. Návrh však v pléne získal iba 76 hlasov od 141 prítomných poslancov, čo by na zmenu ústavného zákona nestačilo.

12. septembra

- Sociálna poisťovňa ukončila prvý polrok tohto roka s prebytkom 444,2 mil. eur. Poisťovňa pritom dostala zo štátneho rozpočtu finančnú výpomoc v sume 250,5 mil. eur a 529,1 mil. eur predstavuje prebytok poisťovne za rok 2016.

- V prvom polroku tohto roka v ubytovacích zariadeniach na Slovensku prenocovalo takmer dva a pol milióna návštevníkov a turistov, čo je medziročne skoro o 10 % viac.

- Mikro, malé a stredné podniky sa budú môcť uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre svoju plánovanú investíciu v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska. Ministerstvo hospodárstva SR vyčlenilo na tento projekt celkovo 50 miliónov eur.

13. septembra

- Tržby v priemysle sa v júli medzimesačne znížili o 5,8 %. V medziročnom porovnaní vzrástli o 9,1 %.

- Zamestnanosť v priemysle sa v júli tohto roka medziročne zvýšila o 3,3 %. V tomto odvetví tak zamestnanosť medziročne nepretržite rastie od septembra 2013.

- Vládny kabinet dal v stredu zelenú dlho očakávanej koncepcii oddlžovania zdravotníckych zariadení. Zo štátnych finančných aktív by sa na tento účel malo vyčleniť do 585 miliónov eur.

- Parlament v stredu zvolil za nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na päť rokov advokáta Miroslava Hliváka.

14. septembra

- Rast cien v auguste mierne zrýchlil. Medziročná inflácia meraná národným indexom dosiahla v ôsmom mesiaci 1,5 %, čo oproti júlu znamenalo zvýšenie dynamiky o 0,1 percentuálneho bodu.

- Poslanci SaS opäť neuspeli so snahou upraviť postupy pri daňových kontrolách dane z pridanej hodnoty. Už niekoľkýkrát navrhovali upraviť zákon o dani z pridanej hodnoty tak, aby sa skrátila lehota na vrátenie nadmerného odpočtu.

- Rada pre rozpočtovú zodpovednosť uviedla, že považuje návrh spôsobu valorizácie dôchodkov na najbližšie štyri roky za nesystémový zásah do parametrov dôchodkového systému s negatívnym vplyvom na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Reagovala tak na návrh novely zákona o sociálnom poistení.

- Maďarsko podporí slovenskú kandidatúru na presídlenie Európskej liekovej agentúry (EMA).

- Spoločnosť BAE Systems podpísala niekoľkomiliónovú zákazku so slovenskou firmou Konštrukta, pôsobiacou v oblasti vojenskej techniky.

15. septembra

- Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za január až jún tohto roka bolo pasívne v objeme 630,4 milióna eur.

18. septembra

- Rast cien na Slovensku sa v auguste mierne zrýchlil aj podľa harmonizovanej európskej metodiky. Inflácia meraná harmonizovaných indexom spotrebiteľských cien (HICP) totiž v ôsmom mesiaci dosiahla 1,6 %, kým v júli predstavovala 1,5 %.

- Ani septembrové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR neprinieslo zhodu vo výške minimálnej mzdy na budúci rok.

- Poslanci hnutia OĽaNO Eduard Heger a Jozef Viskupič informovali, že chcú poslanecký prieskum v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES). Ako dôvod uviedli kolaps portálu Slovensko.sk.

- Slovensko predalo dlhopisy za 310,9 mil. eur. V dvoch aukciách pritom investori nakupovali štátne cenné papiere splatné v novembri 2024 a v marci 2037.

- Skupina AGEL rozšírila svoje pôsobenie v Nitrianskom samosprávnom kraji. Najväčší poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v strednej Európe začal prevádzkovať levickú nemocnicu.

- Írsky nízkonákladový dopravca Ryanair zrušil všetky pondelkové lety z londýnskeho letiska Stansted do Bratislavy a späť až do 23. októbra.

19. septembra

- Národná rada SR neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o minimálnej mzde od nezaradených poslancov Jozefa Mihála a Miroslava Beblavého. Schválením ich návrhu by sa zmenil mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy.

- Do konca riadneho funkčného obdobia súčasnej vlády na jar 2020 by mala byť vysúťažená a prípadne aj začať výstavba na rýchlostných cestách R2, R4 a na diaľnici D1 v celkovej dĺžke vyše 90 kilometrov.

- Česko-slovenská finančná skupina Arca Capital podpísala transakčnú dokumentáciu k získaniu majoritného podielu v rakúskej privátnej banke Wiener Privatbank.

- Zástupcovia Občianskeho združenia Lepší Prešov odovzdali v utorok na Úrade vlády SR podpisy pod petíciu za urýchlenú výstavbu rýchlostnej cesty R4 v Prešovskom samosprávnom kraji. Pod petíciu sa podpísalo 32 580 ľudí.

- Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) odstúpili od rámcovej zmluvy so spoločnosťou Transprojekt, ktorá mala na 50 rokov prenajatý priestor bratislavskej hlavnej stanice. Podľa ŽSR si Transprojekt nesplnil zákonnú povinnosť a nezabezpečil svoj zápis do registra partnerov verejného sektora v stanovenom termíne.

20. septembra

- Systém elektronického zdravotníctva (eHealth) nebude v plnej prevádzke od 1. januára 2018, ako to plánoval rezort zdravotníctva spolu s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI). Uviedli to poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Alan Suchánek a Marek Krajčí.

- Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu augusta tohto roka dosiahla hodnotu 6,54 %. Oproti júlu miera evidovanej nezamestnanosti klesla o 0,16 percentuálneho bodu.

- Vláda na svojom rokovaní odobrila vecný zámer zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví má dvoch nových podpredsedov. Vládny kabinet vymenoval do týchto funkcií Jozefa Mihoka a Milana Kubalu.

- Súdny dvor EÚ sa stotožnil s rozhodnutím Všeobecného súdu EÚ a zamietol odvolanie Európskej komisie (EK) v spore o nedovolenú štátnu pomoc, ktorú mala čerpať spoločnosť Frucona Košice, a. s.

- Slovenská ekonomika podľa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v tomto roku posilní o 3,3 percenta a v budúcom roku sa tempo jej rastu zrýchli na úroveň 4,1 percenta.

- Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) potrebuje na deväť prioritných stavieb predbežne 1,742 mld. eur. Z celkového objemu investícií predpokladané stavebné náklady predstavujú 1,478 mld. eur.

21. septembra

- Obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Kanadou, tzv. CETA (Canada-EU Trade Agreement), sa začala predbežne uplatňovať v praxi. Dohoda, ktorá bola dosiahnutá počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, prináša uľahčenie obchodovania.

- Do konca augusta tohto roka vyhlásilo osobný bankrot 2 390 osôb. Je to o 284 % viac ako za celý rok 2016.

- Vo Veľkej Lomnici by mal v budúcnosti vzniknúť priemyselný park, územie na jeho výstavbu pripravujú spoločnosti Tatramat, a. s., a GVM, s. r. o. Priemyselný park s rozlohou 56,57 hektára by mal stáť asi 15,5 milióna eur

- Časť opozície navrhla zvolať sériu mimoriadnych rokovaní parlamentných výborov pre kolaps portálu Slovensko.sk. Informovali o tom poslanci Jozef Viskupič (OĽaNO) a Karol Galek (SaS).

- Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo v auguste rekordných 296 920 cestujúcich, čo je oproti rovnakému mesiacu vlaňajška viac o 16,6 %, resp. o 42 261 osôb.

- Slovenská ekonomika v tomto roku porastie o 3,3 %. Predpokladajú to analytici ministerstva financií vo svojej najnovšej makroprognóze.

22. septembra

- Hnutie Sme rodina chce rozšíriť okruh ľudí, ktorým musia banky poskytovať účty zadarmo. Preto do parlamentu predložili novelu zákona o bankách.

- Zväz ambulantných poskytovateľov akceptoval návrh dodatkov k zmluvám platný od 1. októbra tohto roka predložený vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Informoval o tom v piatok po rokovaní predseda správnej rady zväzu Marian Kollár.

24. septembra

- Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) potrebuje na nové stavby do konca funkčného obdobia súčasnej vlády 510,5 mil. eur nad rámec obvyklej sumy pridelenej zo štátneho rozpočtu na výstavbu diaľnic.

25. septembra

- Minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa ani po jeden a pol roku od nástupu do funkcie nedokázal vysporiadať s problémami, ktoré pretrvávajú v záchrannej zdravotnej službe. Uviedla to Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.

- Výstavba novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach nie je v najbližších rokoch potrebná. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva SR.

26. septembra

- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu a ministerstvo hospodárstva vyhlásili projekt Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov. V rámci projektu môžu malé a stredné firmy získať nenávratnú dotáciu v celkom objeme 35,6 milióna eur.

- V tomto roku by sa malo vyrobiť okolo 312 tisíc hektolitrov slovenského vína. Vinári predpokladajú nižšiu úrodu o desať percent. Informoval o tom Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska.

- Rast hrubého domáceho produktu (HDP) by mal dosiahnuť v tomto roku 3,3 %. Oproti júnovej prognóze Národnej banky Slovenska je to zvýšenie o 0,1 percentuálneho bodu.

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) poprelo tvrdenie opozičného hnutia OĽaNO, že sa sústreďuje na diaľničné projekty na juhu Slovenska na úkor ostatných regiónov.

27. septembra

- Konzorcium spoločnosti Westinghouse sa zúčastní na vyraďovaní jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť s konzorciom už podpísala zmluvu.

- Slovensko si polepšilo v rebríčku konkurencieschopnosti. Svetové ekonomické fórum vo Švajčiarsku tento rok zaradilo Slovensko na 59. miesto. Oproti vlaňajšku tak ide o posun o šesť priečok nahor.

- Ceny a platnosť elektronických diaľničných známok zostanú nezmenené aj v budúcom roku.

- Opozičné hnutie OĽaNO informovalo, že možno začne zbierať podpisy na odvolanie ministra hospodárstva Petra Žigu. Ako uviedol poslanec za OĽaNO Jozef Viskupič, dôvodom má byť výška odmeny advokátskej kancelárii Radomíra Bžána za zastupovanie Slovenska v medzinárodnej arbitráži s talianskou spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo.

- Slovenská republika sa v rámci najnovších výsledkov Indexu ekonomickej slobody umiestnila na 53. mieste spomedzi 159 porovnávaných krajín. Hodnotenie Slovenska sa oproti poslednému porovnávanému roku zhoršilo o 0,13 bodu.

28. septembra

- Nálada v slovenskej ekonomike sa v septembri zlepšila. Kým v auguste indikátor ekonomického sentimentu podľa údajov Štatistického úradu SR medzimesačne vzrástol o miernych 0,4 bodu na 102,4 bodu, tak v septembri stúpol o 2,4 bodu na 104,8 bodu.

- Rast cien v priemysle sa v auguste zrýchlil. Po tom, čo v júli ceny v priemysle na Slovensku v úhrne rástli medziročne o 1,9 %, v ôsmom mesiaci stúpli o 2,7 %.

- Budúci rok by mal schodok štátneho rozpočtu dosiahnuť úroveň 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP). Po štvrtkovom stretnutí koaličných lídrov to uviedol premiér Robert Fico.

- Predseda vlády Robert Fico uviedol, že je presvedčený, že je potrebné rokovať s advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána o konečnej výške odmeny za vyhratú medzinárodnú arbitráž s talianskou spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo.

- Piešťanská nemocnica má nový CT prístroj, ktorý jej za 626 tisíc eur dodala spoločnosť Audioscan. Je zhruba o milión eur lacnejší, ako prístroj, ktorý pôvodne mala kúpiť v roku 2014. Pochybný nákup CT prístroja stál vtedy miesto ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú, aj podpredsedníčku Národnej rady Renátu Zmajkovičovú.

29. septembra

- Predseda predstavenstva štátnej spoločnosti MH Manažment, a. s., Branislav Bačík v piatok informoval, že žiadne miliónové odmeny advokátskej kancelárii Radomíra Bžána sa vyplácať nebudú, a už vôbec nie desiatky miliónov eur.

- Hnutie OĽaNO oznámilo, že začína zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej sa bude snažiť odvolať z funkcie ministra hospodárstva Petra Žigu.

- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) bude mať od 1. októbra 2017 nové vedenie. Súčasného riaditeľa Norberta Molnára vystrieda vo funkcii Lukáš Sojka, ktorý doteraz v spoločnosti zastával funkciu riaditeľa sekcie prevádzky infraštruktúry. Informovala o rom NASES.

- Ministerstvo financií zvýšilo odhad daňových a odvodových príjmov v rokoch 2017 až 2020 o 147 až 211 mil. eur.