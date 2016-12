ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. December 2016

1. februára

Objem úverov na bývanie na Slovensku presiahol v decembri 19 mld. eur. Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) totiž stúpol v porovnaní s novembrom o 214,1 mil. eur na koncoročných 19,179 mld. eur.

Štát v prvom mesiaci tohto roka minul menej, ako do jeho kasy pritieklo. Podľa aktuálnych údajov rezortu financií totiž štátny rozpočet skončil v januári s miernym prebytkom na úrovni 8,6 mil. eur. Medziročne sa tak januárová bilancia rozpočtu zlepšila o vyše 69 mil. eur.

Bankový sektor na Slovensku dosiahol v minulom roku podľa predbežných údajov čistý zisk 626 mil. eur. Ako vyplýva z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS), v medziročnom porovnaní je to nárast o 13,1 %. Tempo rastu ziskovosti sa postupne znižuje.

2. februára

Druhé kolo poskytovania podpory na kúpu a inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov energií (OZE) pre slovenské domácnosti je ešte úspešnejšie ako prvé. Len v pondelok 1. februára sa začalo druhé kolo a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) už hlási enormný záujem zo strany domácností.

Priemerná cena slovenských nehnuteľností na bývanie v štvrtom kvartáli minulého roka sa oproti predchádzajúcemu kvartálu zvýšila o tri eurá na 1 232 eur na meter štvorcový. Ako informovali analytici menového úseku Národnej Banky Slovenska (NBS), ide o medzikvartálny rast o 0,2 % a medziročný rast o 1,1 %.

Bratislavské letisko v prvom mesiaci tohto roku podľa predbežných údajov vybavilo spolu 97 808 cestujúcich na príletoch a odletoch. Znamená to nárast o 44 % oproti januáru minulého roka, keď bolo vybavených 68 008 pasažierov.

3. februára

Tržby v maloobchode na Slovensku v minulom roku rástli. Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) vlani medziročne stúpli o 1,7 %. Vývoj ovplyvnil najmä rast v maloobchode so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie o 17,1 %.

Ku koncu minulého roka bolo na Slovensku viac ako 387 tisíc aktívnych živností. V porovnaní s rokom 2014 je to o 6 560 aktívnych živností menej. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil portál IndexPodnikatela.sk.

Slovenská spoločnosť Nafta má záujem využívať ukrajinské podzemné zásobníky plynu. Povedal to minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v rozhovore pre agentúru Interfax-Ukraine. “Nafta prejavila svoj záujem využívať podzemné zásobníky plynu, a tiež získať licencie na prieskum plynových polí,“ povedal.

Slovensko sa bude dôsledne brániť voči žalobe, ktorú podala poľská firma na Európsku komisiu (EK) pre fakt, že slovenská ústava zakazuje obchodovanie s pitnou vodou. Po rokovaní vlády to v stredu novinárom povedal minister životného prostredia Peter Žiga, podľa ktorého EK v tomto prípade vedie štandardný proces infrigementu proti Slovensku pre podozrenie, že bráni voľnému pohybu tovaru v rámci EÚ.

4. februára

Minulý rok vzrástli ceny nehnuteľností na Slovensku prvýkrát od roku 2008, no stále sú takmer o pätinu nižšie ako pred vypuknutím krízy. Priemerná cena za meter štvorcový nehnuteľností na bývanie bola v roku 2008 na úrovni 1 511 eur, no minulý rok bola v priemere 1 227 eur.

Banky schválili ku koncu minulého roka 192 075 nových zmlúv na hypotekárne úvery. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Národnou bankou Slovenska, v medziročnom porovnaní je to nárast o 7,2 %. Ku koncu roka 2014 ich bolo totiž 179,2 tisíc. Hranicu 180 tisíc úverov banky prekročili vo februári 2015, hranicu 190 tisíc zase v novembri 2015 a stav zmlúv každomesačne narastá.

Slovenská ekonomika by v tomto roku mala rásť 3,2-percentným tempom. Predpokladá to rezort financií vo svojej aktuálnej makroprognóze, ktorú zverejnil vo štvrtok. Oproti posledným očakávaniam tak ministerstvo mierne navýšilo odhad rastu hrubého domáceho produktu pre rok 2016 o 0,1 percentuálneho bodu.

5. februára

Banky na Slovensku vydali doposiaľ 155 emisií hypotekárnych záložných listov (HZL). Ide o celkový stav evidovaný Národnou bankou Slovenska ku koncu minulého roka. Pre porovnanie, pred desiatimi rokmi, teda ku koncu roka 2005, to bolo 61 emisií.

Takmer traja z desiatich evidovaných nezamestnaných boli na Slovensku na konci minulého roka mladí ľudia do 29 rokov. Išlo o 93,6 tisíc osôb z celkového počtu 334,4 tisíc nezamestnaných. Do 20 rokov malo ku koncu vlaňajška 11,8 tisíc ľudí bez práce, vo veku od 20 do 24 rokov bolo 40,2 tisíc nezamestnaných a 41,6 tisíc uchádzačov o zamestnanie malo 24 až 29 rokov.

Na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) sa v prvom mesiaci tohto roka uskutočnili obchody v celkovej hodnote 835,5 mil. eur. Počas 19 pracovných dní sa pritom realizovalo 791 transakcií, v rámci ktorých sa zobchodovalo 651,2 mil. kusov cenných papierov.

Predseda vlády Robert Fico v piatok odmietol kompromisný návrh, ktorý pripravili zdravotné sestry. Ako vyhlásil na piatkovom brífingu, z návrhu má dojem, že sestrám nejde o dohodu. Premiér zároveň vyzval sestry, ktoré podali výpovede, aby sa vrátili do nemocníc. Ich zamestnávatelia by im podľa neho mali preplatiť aj tie dni, keď už zamestnané neboli.

Sestry a pôrodné asistentky prijali návrh premiéra SR Roberta Fica, aby sa všetky sestry vo výpovediach vrátili naspäť na svoje pôvodné pracovné miesta. Informovali o tom v piatok na brífingu predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) Monika Kavecká a prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Iveta Lazorová.

7. februára

Najlepšie volebné program pre oblasť zdravotníctva majú podľa Health Policy Institute (HPI) strany Most-Híd a SaS. Obe strany získali po 35 bodov. O štyri body menej získala strana Šanca. KDH na štvrtom mieste získalo 28 bodov. Naopak, najmenej bodov získala strana Smer-SD, ktorá podľa HPI nemá volebný program, ale len stručne pomenované priority.

Štát vypláca prídavok na dieťa na čoraz menej detí. Za ostatných desať rokov, teda od konca roka 2005 do konca roka 2015, totiž počet poberateľov prídavku na dieťa klesol o 93,3 tisíca na 650,5 tisíc a počet detí, na ktoré štát vyplácal prídavok, sa znížil o 202,4 tisíc na 1 milión 83 tisíc detí. Išlo pritom o každoročný pokles počtu rodičov, ktorým úrady práce vyplácali prídavok na dieťa, ako aj každoročné zníženie počtu detí s uplatneným nárokom na prídavok.

8. februára

Zahraničný obchod Slovenska skončil v poslednom mesiaci vlaňajška s pasívnym saldom v objeme 16,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to podľa údajov Štatistického úradu SR nárast o zhruba 600 tis. eur. Celkový vývoz dosiahol v decembri 5,155 mld. eur pri medziročnom raste o 7,7 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 7,7 % na 5,172 mld. eur.

Bez novej elektronickej diaľničnej známky (eDZ) sa po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách pohybovalo 7 483 vozidiel. Odhalil to kontrolný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS) podľa údajov z piatka 5. februára. “Kontrolný systém odhalil aj 1 102 áut, ktoré si zakúpili krátkodobú desaťdňovú eDZ, no jazdili po diaľniciach ešte aj po vypršaní jej platnosti,” informovala v pondelok hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Odborový zväz KOVO a Zväz autobusovej dopravy sa v pondelok dohodli na zvýšení tarifných aj priemerných platov pre približne 12-tisíc zamestnancov autobusových spoločností. Tarifné mzdy stúpnu o 6,6 percenta a priemerné platy o tri až štyri percentá.

9. februára

Európska komisia schválila financovanie prvej fázy výstavby úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité na Kysuciach v dĺžke 12,3 kilometra. Z oprávnených výdavkov 155,6 mil. eur na realizáciu rozostavaného úseku v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 (OPD) poskytne 130,3 mil. eur a zvyšok predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Poukazovanie 2 % z daní na osobitné účely sa od tohto roku upravilo. Upozorňuje na to finančná správa. Zmena sa týka najmä použitia podielu dane pri právnických osobách, ktoré po novom môžu asignovať plnú výšku 2 % zo zaplatenej dane iba v prípade, ak ako dar poskytnú aspoň sumu zodpovedajúcu 0,5 % zaplatenej dane. Ak tak neurobia, budú môcť na osobitný účel poukázať maximálne 1 % zaplatenej dane.

Tri milióny eur plánuje vláda premiéra Róberta Fica dať kežmarskému a vysokotatranskému regiónu počas svojho stredajšieho výjazdového rokovania v Kežmarku. To bude podľa Úradu vlády SR zamerané na podporu a rozvoj regiónu, ktorý dlhodobo trápi druhá najvyššia nezamestnanosť na Slovensku.

10. februára

Klinika Kostka a doktor Pavol Kostka sa dôrazne ohradzujú voči tvrdeniam strany Sieť. “Počas mojej viac ako 15-ročnej praxe a dennodennej práci s pacientom si to môj odborný tím, ako ani moje kliniky nezaslúžia. V médiách už týždeň počúvam slová o tom, že nejaký masér “ukradol” milióny. Netuším, na čom je postavená politika, ja politik nie som, ale vždy som si myslel, že v našej spoločnosti môže a aj funguje aspoň princíp pravdy, faktov a férovosti,” uviedol Kostka v stanovisku pre médiá.

Tender na koncesiu pre výstavbu a prevádzku obchvatu Bratislavy na diaľnici D4 a rýchlostnej cesty R7 z hlavného mesta smerom na Dunajskú Lužnú je uzavretý. Štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček (Smer-SD) o tom v stredu informoval s tým, že nikto nepodal námietky proti vyhodnoteniu ponúk v lehote do pondelka tohto týždňa a s prácami by sa mohlo začať na jar tohto roku.

Poslanecký prieskum vo fakultných nemocniciach v Prešove, Žiline a Trnave, z ktorých odišlo najviac sestier, nebude. Rozhodol o tom v stredu na svojom mimoriadnom zasadnutí parlamentný výbor pre zdravotníctvo.

Zamestnanci zo závodu spoločnosti Yanfeng Automotive Interiors v Námestove budú mať vyššie tarifné mzdy o 50 eur. Dohodli sa na tom pred sprostredkovateľom odborári a zamestnávateľ, čím predišli vyhláseniu ostrého štrajku avizovaného odborármi.

11. februára

Priemyselná produkcia na Slovensku v poslednom mesiaci minulého roka rástla medziročne o 8,2 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) očistených o vplyv počtu pracovných dní. Oproti novembru to znamenalo spomalenie dynamiky o 3,6 percentuálneho bodu.

V druhom polroku 2015 podiel predaja slovenských potravín na celkovom predaji mierne stúpol na úroveň 62,5 %, kým v prvom polroku toho istého roka bol tento podiel 62,4 %. V prvom polroku 2013 bol podiel spotreby slovenských potravín na úrovni 51,8 %.

Poslanci po takmer desaťhodinovej rozprave k školstvu prešli na riešenie aktuálnej situácie v zdravotníctve. Opozícia navrhla prijať uznesenie k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia.

V minulom roku bolo vyhlásených najviac verejných obstarávaní na stavebné práce za posledné štyri roky. Začalo sa 3 776 súťaží na stavebné zákazky v celkovom predpokladanom objeme 3,24 mld. eur, pričom ich počet medziročne vzrástol o 33,8 % a objem o 27,8 %.

12. februára

Ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Informovalo o tom ministerstvo financií, podľa ktorého agentúra vo svojej správe vyzdvihuje najmä pozitívny vplyv členstva Slovenska v eurozóne.

Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR vzrástla slovenská ekonomika v štvrtom kvartáli tohto roka medziročne o 4,2 %. To podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa predstavuje zrýchlenie oproti 3,7-percentnému rastu za obdobie júl až september. Ide podľa neho o najrýchlejšie tempo medziročného rastu od štvrtého štvrťroku 2010.

Na Slovensku od piatku spustila firma Slovak Telekom a.s. činnosť nového virtuálneho operátora s názvom Juro. Ako ďalej informovala spoločnosť, Juro je marketingové označenie elektronickej komunikačnej služby poskytovanej prostredníctvom mobilnej siete Slovak Telekomu.

Premiér Robert Fico rokoval v Bratislave so šéfom Gazpromu Alexejom Millerom. Stretnutie sa uskutočnilo ešte vo štvrtok, oficiálne o ňom však Úrady vlády SR neinformoval. Neznáme pritom zostávajú aj podrobnosti rokovania, ktoré bližšie nekonkretizovala žiadna zo strán.

13. februára

Ústavná dlhová brzda bude zrejme v najbližšom období čeliť snahám o zmenu. Naznačil to na sobotňajšej programovej konferencii strany Smer-SD premiér Robert Fico, podľa ktorého je v súčasnosti výhodný čas na veľké investície, keďže si krajina vie na trhoch požičiavať za historicky najvýhodnejších podmienok. Limitom je však práve dlhová brzda, ktorá ukladá sankcie za rast verejného dlhu.

14. februára

Minulý rok preinvestovali zadávatelia reklám v celoštátnych slovenských televíziách viac ako 935 mil. eur. Objem reklamných výdavkov sa tak medziročne zvýšil o 25 %. Údaje, o ktorých informovala agentúra TNS Slovakia, vychádzajú z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňujú žiadne zľavy, bartre či bonusy.

Na sviatok zamilovaných priemere míňame približne 25 eur. Valentínske zvyky sa pritom príliš nemenia. V roku 2015 Slováci na Valentína nakúpili darčeky alebo zaplatili v reštaurácii celkovo 24 eur, čo je takmer o 2,5 eura menej ako rok predtým. Ukázal to reprezentatívny prieskum agentúry Ipsos pre UniCredit Bank v kombinácii s dátami z platobných terminálov.

15. februára

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci januára tohto roka predstavoval 413,20 eura. V porovnaní s koncom januára vlaňajška ide o nárast o 7,70 eura. Tento druh dôchodku pritom na konci minulého mesiaca poberalo vyše 1,03 mil. osôb.

Spotrebiteľské ceny boli v januári medziročne nižšie o 0,6 %. V porovnaní s decembrom sa medziročný pokles cien ešte mierne prehĺbil o 0,1 percentuálneho bodu. Na medzimesačnej báze pritom v prvom mesiaci tohto roka oproti decembru 2015 ceny rovnako klesli, a to o 0,2 %, kým v decembri sa znížili oproti novembru o 0,3 %.

Príjmy z daní a odvodov budú v nasledujúcich rokoch oproti pôvodným očakávaniam vyššie o zhruba 400 mil. eur ročne. Vyplýva to z novej daňovej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií, ktorú zverejnili v pondelok. Tá oproti októbru minulého roka navyšuje odhad príjmov verejnej správy z daní a odvodov na roky 2016 až 2018 v rozpätí od 369 mil. eur do 444 mil. eur, čo zodpovedá 0,4 % až 0,5 % hrubého domáceho produktu.

Slovensko pokračuje v predaji štátnych dlhopisov so záporným výnosom. V pondelok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v domácej aukcii predala investorom cenné papiere splatné v novembri 2018 za 239 mil. eur, pričom priemerná úroková sadzba predstavovala záporných 0,1168 % p.a.

16. februára

Rast nových objednávok v slovenskom priemysle zostal aj v poslednom mesiaci minulého roka relatívne vysoký. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR stúpol objem nových objednávok v decembri medziročne o 9,9 %, čo oproti novembru znamenalo spomalenie dynamiky o 1 percentuálny bod. Za celý rok 2015 tak nové objednávky v priemysle na Slovensku vzrástli o 6,9 %, kým v roku 2014 rástli iba 3-percentným tempom.

Majitelia rodinných domov môžu podať žiadosť o príspevok z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zateplenie rodinných domov od 16. marca tohto roku. Predseda vlády SR Robert Fico spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Františkom Palkom na utorňajšej tlačovej konferencii vyhlásili prvú výzvu na predkladanie žiadostí.

17. februára

Vláda vyslovila súhlas s uzavretím koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz – Holice v dĺžke 59 kilometrov. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja má uzavrieť koncesnú zmluvu s víťazným uchádzačom najneskôr do konca februára.

Pád Schengenu by pre slovenskú ekonomiku znamenal citeľné straty. Konštatujú to vo svojej štúdii analytici UniCredit Bank. Slovensko a Česká republika by podľa nich dokonca boli postihnuté najviac zo všetkých signatárskych krajín Schengenskej zmluvy, a to kvôli svojej vysokej hospodárskej otvorenosti a vysokému podielu obchodu s ostatnými krajinami Schengenu.

Ústavný súd (ÚS) SR na stredajšom verejnom pojednávaní rokoval o návrhu skupiny 32 opozičných poslancov NR SR zastúpených Radoslavom Procházkom, ktorí podaním napadli niektoré novelizované ustanovenia zákona o kolektívnom vyjednávaní. Plénum pojednávanie odročilo na 16. marca, keď vyhlási rozhodnutie.

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek vyzýva premiéra SR Roberta Fica, aby splnil svoj sľub z 5. februára tohto roku o návrate sestier do nemocníc k pacientom. Na základe jeho sľubu začali sestry vyjednávať s riaditeľmi nemocníc o podmienkach návratu. Uvádza sa to v stanovisku odborového združenia, ktoré poskytlo agentúre SITA.

18. februára

Konfederácii odborových zväzov (KOZ) SR je najbližší volebný program strany Smer-SD. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol prezident KOZ Jozef Kollár. “Táto strana asi ako jediná hovorí aj o pokračovaní kvalitného sociálneho dialógu,” upozornil.

Podnikateľské prostredie by v prípade účasti na vláde najviac skvalitnila politická strana SaS, nasledovaná stranou Most-Híd, Kresťansko-demokratickým hnutím a stranou Sieť. Vyplýva to z analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). Ako hlavné kritérium hodnotenia použila PAS svoj dokument Desatoro požiadaviek podnikateľov.

19. februára

O vyplácanie dôchodku z druhého penzijného piliera vlani požiadalo 876 sporiteľov. Uvádza sa to v správe o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2015. V Sociálnej poisťovni podali sporitelia 640 žiadostí a v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS) ďalších 236 žiadostí o penziu zo sporivého piliera.

Spotrebiteľská dôvera na Slovensku pokračovala v januári v zlepšovaní. Podľa prieskumu Štatistického úradu SR totiž dosiahol index spotrebiteľskej dôvery v prvom mesiaci roka záporných 5,3 bodu, čo v porovnaní s decembrom znamenalo zlepšenie o 4,6 bodu.

Minulý rok bol najúspešnejším rokom v cestovnom ruchu v histórii samostatného Slovenska. Predbežné príjmy z aktívneho cestovného ruchu boli 2,13 mld. eur a prvýkrát tak prekročili dvojmiliardovú hranicu. “Na Slovensko si prišlo oddýchnuť v minulom roku vyše 4,3 milióna turistov, čo je absolútny rekord,” uviedol na piatkovej tlačovej besede minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

20. februára

Memorandum o porozumení podpísali dnes v Banskej Bystrici predseda vlády Robert Fico a konateľka dubajskej spoločnosti RKN Global Europe Marjam Lindsbro. Na základe dokumentu by mala vláda schváliť na zasadnutí 2. marca konkrétnu pomoc spoločnosti, ktorá plánuje v priemyselnom parku Šalková pri Banskej Bystrici preinvestovať 89 miliónov eur.

O pomoci najmenej rozvinutým okresom sa hovorilo dnes na celoštátnej konferencii v Banskej Bystrici. Zišli sa na nej zástupcovia vlády s primátormi a starostami najzaostalejších regiónov. „Teší nás, že máme vysoký hospodársky rast, v miere nezamestnanosti sa blížime k historickej hranici desať percent, ale to sú len priemerné údaje. Medzi jednotlivými oblasťami Slovenska sú priepastné rozdiely,“ povedal v úvode rokovania premiér Robert Fico.

21. februára

Za súčasnej vlády Roberta Fica (Smer-SD) bolo za štyri roky do prevádzky odovzdaných a rozostavaných podstatne menej nových diaľnic a rýchlostných ciest, ako plánovala. Motoristi dostali do užívania od apríla 2012 doteraz deväť úsekov diaľnic a rýchlociest v dĺžke 87 kilometrov, z toho 11 km v polovičnom profile.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci januára tohto roka 10,39 %. Miera nezamestnanosti tak zostala na najnižšej úrovni od marca 2009. V porovnaní s koncom minulého roka tak miera evidovanej nezamestnanosti klesla o 0,24 percentuálneho bodu, medziročne bola minulý mesiac nižšia o 2 percentuálne body.

22. februára

Na Slovensku sme vlani spotrebovali viac plynu ako rok predtým. Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca distribučnej spoločnosti SPP-distribúcia Milan Vanga, vlani sa ich distribučnou sieťou prepravilo 4,585 miliárd metrov kubických zemného plynu. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 345 miliónov metrov kubických plynu.

Slovenské samosprávy vykázali za tri štvrťroky minulého roka rozpočtový prebytok v objeme vyše 382 mil. eur. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, podľa ktorej po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol dokonca účtovný prebytok samospráv vo výške takmer 463 mil. eur.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR očakáva od vlády, ktorá vzíde z marcových parlamentných volieb, podporu a skvalitňovanie slovenského podnikateľského prostredia cez znižovanie daňového a odvodového zaťaženia. To by viedlo k vytvoreniu udržateľných pracovných miest, zlepšeniu hospodárenia firiem a vytvoreniu zdrojov na investície.

23. februára

Novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel, ktorá od marca zakazuje podnikateľom, či už fyzickým alebo právnickým osobám, uvádzať na trh automobily s upraveným počítadlom prejdených kilometrov (odometrom), je protiústavná. Tvrdí to Inštitút pre dopravu a hospodárstvo.

Z nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) do roku 2020 má ísť na cesty I. triedy vyše 345 mil. eur. Najmä z peňazí Európskej únie, ale aj zo štátneho rozpočtu by sa tak malo zmodernizovať a postaviť tristo kilometrov hlavných ciest.

Priemerná dočasná práceneschopnosť (PN) na Slovensku bola v januári tohto roka na úrovni 3,544 %. V porovnaní s decembrom vlaňajška je to viac 0,186 percentuálneho bodu, medziročne však priemerná PN minulý mesiac klesla o 0,064 percentuálneho bodu.

Slovenské atómové elektrárne boli v minulom roku spoľahlivé a bezpečné. Pre portál vEnergetike.sk to konštatoval Úrad jadrového dozoru SR.

24. februára

Zákaz predaja automobilov s pretočenými kilometrami pre autobazáre a právnické osoby podľa poslanca Smeru-SD Antona Martvoňa bude fungovať.

Na východnom Slovensku v najbližších rokoch pribudne vyše štyridsať kilometrov na dvoch úsekoch diaľnice D1 a na úseku rýchlostnej cesty R2. Ich výstavba bude financovaná z peňazí Európskej únie v novom programovom období. Prioritou ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja je stále dokončenie diaľničného prepojenia od Bratislavy po Košice.

Podiel potravín slovenského pôvodu je v celkovej ponuke obchodných reťazcov na úrovni 39,9 %. Prieskum vykonali pracovníci Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) medzi 9. a 15. novembrom minulého roka v 56 predajniach ôsmich obchodných reťazcov.

Spoločnosť Mars/Wrigley Slovensko sťahuje výrobky Mars a Celebrations z trhu. Dôvodom je to, že v jednom produkte vyrobenom v Holandsku zistili prítomnosť malého kúsku plastu. Ako však ďalej spoločnosť uviedla, na slovenskom trhu nezaregistrovali nijakú spotrebiteľskú sťažnosť.

25. februára

Medziročný prepad spotrebiteľských cien sa podľa európskej metodiky v januári prehĺbil už na 0,6 %. Oproti decembru minulého roka to znamenalo prehĺbenie deflácie o 0,1 percentuálneho bodu. V medzimesačnom porovnaní boli ceny v januári nižšie o 0,3 %.

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR navrhol Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby zvážil fungovanie systému stravných lístkov, lebo ho považuje za neefektívny. Rozhodnutie vyplýva zo zistení úradu, že na trhu so stravnými lístkami vznikli dve kartelové dohody, týkali sa piatich podnikateľov.

Bankoví analytici sú pri očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky mierne optimistickejší. Ako vyplýva z februárového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk, hrubý domáci produkt by mal v tomto roku stúpnuť o 3,4 %.

Podnikatelia Daniel Křetínský a Patrik Tkáč usilujú o navýšenie svojho podielu v spoločnosti Energetický a průmyslový holdingu (EPH) tak, aby každý kontrolovať 50 % akcií holdingu. Ako pokračoval hovorca energetickej firmy Daniel Častvaj, z tohto dôvodu pripravuje EPH založenie dcérskej spoločnosti EP Infrastructure (EPIF), do ktorej vloží svoje aktíva. Následne EPH ponúkne predaj minoritného podielu v EPIF.

26. februára

Ceny v slovenskom priemysle v januári medziročne poklesli o 3,2 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Za celý minulý rok pritom úhrnné ceny priemyselných výrobcov klesli o 2,9 % a v samotnom decembri boli medziročne nižšie o 3,2 %.

Výdavky Sociálnej poisťovne na dávky v nezamestnanosti v minulom roku dosiahli 158,6 mil. eur. Priemerná mesačná výška dávky v nezamestnanosti vlani predstavovala 344,50 eura, čo je medziročne viac o 12 eur. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

K trom doterajším osobným železničným dopravcom na Slovensku pribudne štvrtý. Súkromná spoločnosť Arriva Service, s. r. o., člen skupiny Arriva, začne 5. marca prevádzkovať z Prahy cez Vlársky priesmyk do Trenčína jeden pár vlakov týždenne.

Európska komisia v piatok zverejnila každoročnú analýzu hospodárskych a sociálnych výziev v členských štátoch Európskej únie. V správe o Slovensku uviedla, že oživenie hospodárstva krajiny po kríze bolo jedným z najrýchlejších v EÚ, hospodársky rast má naďalej pokračovať a jeho hlavným motorom má byť sektor domácností.

28. februára

Sektor zdravotnej starostlivosti na Slovensku naďalej čelí problémom dlhodobej udržateľnosti. Vyplýva to z pracovného dokumentu útvarov Európskej komisie – Správa o krajine za rok 2016, ktorú zverejnila komisia koncom týždňa. Výdavky na zdravotnú starostlivosť sú relatívne nízke, no budú hlavným faktorom predpokladaného zvyšovania nákladov súvisiacich so starnutím obyvateľstva.

Spoločnosť Provident pozastavila na Slovensku poskytovanie nových pôžičiek. Upozornila na to televízia Markíza. “Od 18. decembra sme vzhľadom k legislatívnym zmenám týkajúcich sa poskytovania spotrebiteľských úverov pozastavili poskytovanie nových úverov,” uvádza firma na svojej webstránke.

29. februára

Nálada v slovenskej ekonomike sa vo februári zlepšila. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu vzrástol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,4 bodu. Jeho hodnota 100,7 bodu sa zvýšila v dôsledku pozitívneho vývoja v službách a čiastočne i v obchode a výraznejších priaznivých zmien v priemysle a medzi spotrebiteľmi v januári.

Sociálna poisťovňa vyplatila v januári tohto roka dávku v nezamestnanosti takmer 34 tisíc osobám. V porovnaní s decembrom minulého roka ide o pokles o 547 osôb. Medziročne sa však počet poberateľov nezamestnaneckej dávky minulý mesiac zvýšil o 1,1 tisíc.

Bankový sektor na Slovensku dosiahol v prvom mesiaci tohto roka zisk 46 mil. eur. Ako vyplýva z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS), v medziročnom porovnaní je to pokles o 21,3 %. Čisté úrokové výnosy sa znížili o 4 % na 152,6 mil. eur. Čistý výnos z poplatkov a provízií sa naopak zvýšil o 1,2 % na 44,3 mil. eur.