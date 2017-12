ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. December 2017

1. augusta

- Deficit štátneho rozpočtu v júli klesol o vyše 53 mil. eur. Podľa údajov rezortu financií totiž hospodárila štátna správa ku koncu júla s mínusom 765,8 mil. eur. V medziročnom porovnaní však bol schodok štátneho rozpočtu stále vyšší, a to o viac ako 140 mil. eur.

- Posledným júlovým dňom uplynulo polročné prechodné obdobie na to, aby sa firmy, ktoré chcú obchodovať so štátom, zapísali do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Týka sa to tých firiem, ktoré chcú so štátom obchodovať v objeme vyššom ako 100 tisíc eur alebo v úhrne 250 tisíc eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.

- Bankový sektor na Slovensku dosiahol v prvých šiestich mesiacoch tohto roka čistý zisk 350,2 mil. eur. Ako vyplýva zo štatistiky Národnej banky Slovenska, v medziročnom porovnaní je to pokles o 17,8 %.

2. augusta

- V budúcom roku by malo mať Slovensko nové pravidlá v energetike. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) už intenzívne pracuje nielen na avizovanej zmene zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií, ale aj na zákone o energetike.

- Rast cien bytov sa v druhom štvrťroku tohto roka spomalil, naopak ceny domov a víl svoju dynamiku zrýchlili. Hoci medziročný rast cien nehnuteľností na Slovensku bol v predchádzajúcom kvartáli miernejší, dostupnosť bývania sa z dlhodobého hľadiska takisto mierne zhoršila.

- Povinnosť pre všetkých živnostníkov komunikovať s finančnou správou iba elektronicky sa zrejme o polroka posunie. Pôvodný návrh novely zákona o správe daní počítal so zavedením tejto povinnosti od 1. januára 2018, po rokovaniach zástupcov združení podnikateľov a živnostníkov s prezidentom finančnej správy Františkom Imreczem by sa tento termín mal posunúť na 1. júla 2018.

- Bežný účet platobnej bilancie Slovenska bol v máji v miernom schodku v objeme 15 mil. eur, kým mesiac predtým skončil v pluse 23 mil. eur. Kumulatívne za prvých päť mesiacov tohto roka tak dosiahol bežný účet prebytok 198 mil. eur.

3. augusta

- Rast tržieb v maloobchode sa naďalej zrýchľuje. Podľa Štatistického úradu SR (ŠÚ) totiž v júni maloobchodné tržby medziročne vzrástli o rekordných 8,1 %, kým v máji stúpli o 7,8 %.

- Predsedovia troch strán koalície potvrdili zámer pokračovať vo výstavbe úsekov rýchlostnej cesty R2. Ako po rokovaní koaličnej rady vo štvrtok informoval premiér Robert Fico (Smer-SD), všetci traja predsedovia vládnych strán sa jednoznačne prihlásili k tomu, že musia splniť záväzok z programového vyhlásenia vlády pokračovať vo výstavbe R2 zo Zvolena do Košíc.

- Spoločnosť Transpetrol nerezignovala na projekt ropovodu Odesa – Brody – Družba. Vďaka nemu by sa mohla slovenským ropovodom prepravovať aj ľahká kaspická ropa.

4. augusta

- Slovenskí spotrebitelia by sa mali mať pri nákupe vajec a hydiny na pozore. V Holandsku inšpektori kontrolujú viac ako 200 hydinových fariem pre podozrenie z nelegálneho pridávania pesticídu fipronil do prípravkov a krmiva na ošetrenie sliepok proti parazitom. Škandál už zasiahol Nemecko, Francúzsko, Britániu i krajiny Beneluxu.

- Odvodovú úľavu pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného využíva čoraz menej zamestnávateľov. Kým ku koncu roka 2014 si tento nástroj na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných uplatnilo vyše 2,3 tisíca zamestnávateľov, ku koncu roka 2015 ich počet klesol na 1,6 tisíca, ku koncu vlaňajška na 1,3 tisíca a ku koncu marca tohto roka na 1,2 tisíca zamestnávateľov.

- Okresný súd Bratislava I posiela akciovú spoločnosť Hydrostav do likvidácie. Ako sa uvádza v uznesení, ktoré má agentúra SITA k dispozícii, bratislavský okresný súd pri rozhodnutí vychádza z právoplatných rozsudkov krajského a okresného súdu v Trenčíne, podľa ktorých má spoločnosť Hydrostav pohľadávky voči viacerým osobám, ktoré boli uznané za vinné.

- Slovensko má potvrdený rating už aj od ratingovej agentúry Fitch Ratings, a to na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Pridala sa tak k agentúram Standard & Poor’s a Moody’s, ktoré ratingy Slovenska potvrdili v predchádzajúcich mesiacoch.

6. augusta

- Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 – 2020 do 30. júna v ôsmich z jedenástich programov 781,38 mil. eur. Znamená to 5,59 % z celkovej alokácie všetkých programov v sume takmer 13,990 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka.

- Žatva na Slovensku priebežne pokračuje, v južných regiónoch sa pomaly končí, zintenzívňuje sa vo vyššie položených oblastiach. Problémy spôsobuje vo väčšine regiónov nižšia úroda so zhoršenou kvalitou a škody spôsobené premnoženou poľovnou zverou.

- Ministerstvo práce a sociálnych vecí odmietlo požiadavku Konfederácie odborových zväzov SR, aby sa predĺžilo obdobie poskytovania dávky v nezamestnanosti pre skupinu zamestnancov v preddôchodkovom veku. Odborári argumentovali príkladom Českej republiky, kde poskytujú dávku v nezamestnanosti ľuďom vo veku 50 až 55 rokov počas 8 mesiacov a ľuďom starším ako 55 rokov počas 11 mesiacov.

7. augusta

- Zvýšenie dôchodku o tzv. dôchodcovskú infláciu by sa malo od začiatku budúceho roka týkať len pár tisíc dôchodcov. Pôjde o tých starobných penzistov, ktorých dôchodok presahuje 1 050 eur.

- Slovenská národná strana (SNS) v pondelok vypovedala Koaličnú zmluvu. Oznámila to e-mailom šéfka Komunikačného odboru NR SR Zuzana Čižmáriková. Podľa informácií agentúry SITA v koalícii nastal konflikt pre ministerstvo školstva.

- Celkovo 31 projektov zameraných na zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy zatiaľ doručili samosprávy na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV). Pribudnú prestupné terminály, záchytné parkoviská či projekty na preferenciu verejnej dopravy.

8. augusta

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) chce podporiť výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich výstavbu vyčlenilo v tomto roku v rámci pilotného projektu jeden milión eur.

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo súčasných 435 eur na 480 eur. Išlo by o nárast o 10,34 %.

- V skalickom vývojovom centre spoločnosti Protherm Production, v ktorom vyvíja vykurovaciu techniku, by malo vzniknúť 40 nových pracovných miest. V súčasnosti vývojové centrum zamestnáva 60 ľudí. Do konca tohto roka by ich počet mal vzrásť na 72 a do troch rokov by sa mal počet zamestnancov zvýšiť na stovku.

9. augusta

- Prebytok zahraničného obchodu Slovenska v júni stúpol. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) dosiahol prebytok zahraničného obchodu v šiestom mesiaci 449 mil. eur, kým v máji predstavoval prebytok 281,9 mil. eur.

- Africký mor ošípaných sa zatiaľ na Slovensku nevyskytuje. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) však upozorňuje, že Slovensko čelí vážnej hrozbe, keďže vysoko nákazlivá choroba atakuje hranice na západe, severe aj východe krajiny.

- Vajcia pôvodom z Holandska kontaminované pesticídom fipronil sa nachádzajú už aj na Slovensku. Objavili ich inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) vo veľkosklade pre gastronomické zariadenia vo Vrbovom.

10. augusta

- Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci júla tohto roka predstavoval 427,51 eura. V porovnaní s koncom júla minulého roka ide o nárast o 11,59 eura.

- Hráči hazardných hier na nelegálnych internetových portáloch môžu prísť o svoje peniaze. Upozorňuje na to ministerstvo financií (MF) v nadväznosti na to, že od začiatku júla má štát právo zablokovať internetové stránky, ktoré ponúkajú nelegálny hazard.

- Slovenskí odberatelia plynu a elektriny už toľko nemenia svojho dodávateľa, ako to bolo v minulosti. Ako vyplýva z údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), kým pred štyrmi rokmi bolo ochotných zmeniť svojho dodávateľa plynu necelých 95 tisíc odberateľov, v minulom roku to bolo už len okolo 47 tisíc.

11. augusta

- Priemyselná produkcia v júni medziročne vzrástla o 1,8 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,9 % a v priemyselnej výrobe o 1,5 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 3,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

- Tržby v priemysle sa v júni medzimesačne znížili o 1,2 %. Klesli aj v medziročnom porovnaní, a to o 1,1 %. Avšak pri pohľade na vývoj od začiatku roka zaznamenali tržby v priemysle v prvom polroku nárast o 3,3 %.

- Priemerná nominálna mesačná mzda sa v júni medziročne zvýšila v takmer všetkých sledovaných odvetviach. Ako informoval Štatistický úrad SR, priemerná mzda v doprave a skladovaní sa zvýšila o 11 % na 947 eur, v maloobchode stúpla o 10,3 % na 687 eur, v predaji a oprave motorových vozidiel o 9,1 % na rovných 1 000 eur, v priemysle o 8,1 % na 1 081 eur.

- Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR upravuje organizáciu a financovanie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

13. augusta

- Sociálna poisťovňa (SP) skontrolovala v prvom polroku tohto roka 47 358 dočasne práceneschopných (PN) poistencov, či dodržiavajú liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. Podozrenie na nerešpektovanie liečebného režimu pritom zistila u 11 443 osôb.

- V Čadci by malo vzniknúť 450 nových pracovných miest. Spoločnosť Seoyon E-Hwa Automotive Slovakia totiž plánuje v miestnom priemyselnom parku vybudovať svoj tretí závod na Slovensku, v ktorom chce vyrábať plastové komponenty do rôznych časti automobilov.

14. augusta

- Spotrebiteľské ceny sa v júli medziročne zvýšili o 1,4 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ). V medzimesačnom porovnaní sa ceny tovarov a služieb na Slovensku zvýšili o 0,1 %.

- Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 – 2020 do 31. júla v ôsmich z jedenástich programov 825,67 mil. eur. Znamená to 5,91 % z celkovej alokácie všetkých programov takmer 13,972 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka.

- Pravidlá poskytovania spotrebiteľských úverov sa od januára zmenia. Ako ďalej informuje portál voFinanciach.sk, Národná banka Slovenska predložila do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

- Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy na budúci rok nedohodli. Informoval o tom v pondelok na brífingu po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

15. augusta

- Celkové daňové bremeno na Slovensku v minulom roku vzrástlo až na 61,86 % z priemernej odmeny patriacej zamestnancovi. Zamestnanec s priemernou mzdou tak pracoval na zaplatenie všetkých daní takmer 226 dní v roku a až od 227. dňa začal zarábať pre seba a svoju rodinu. Informoval o tom Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.

- Novým predsedom Regulačnej rady sa stal Radoslav Naništa. Prezident SR Andrej Kiska ho na návrh rady vymenoval v utorok do funkcie. Informovalo o tom tlačové oddelenie prezidenta SR.

- Slovensko sa stále nedohodlo s talianskou spoločnosťou Enel na konečnej sume za predaj 66-percentného podielu Slovenských elektrární (SE). V súčasnosti Ministerstvo hospodárstva SR (MH) čaká na kroky talianskej energetickej skupiny.

16. augusta

- Zamestnanosť na Slovensku v druhom štvrťroku tohto roka stúpla. Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť na Slovensku v uvedenom období dosiahla takmer 2,37 mil. osôb. V porovnaní s druhým štvrťrokom vlaňajška tak vzrástla o 2,1 %.

- Hrubý domáci produkt vzrástol v druhom štvrťroku v stálych cenách medziročne o 3,3 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa hrubý domáci produkt zvýšil oproti druhému štvrťroku 2016 o 3,1 % a oproti prvému štvrťroku 2017 o 0,8 %.

- Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh novely zákona o správe daní, teda daňového poriadku. Novelou sa mení inštitút daňového tajomstva a zavádza sa index daňovej spoľahlivosti a ďalšie opatrenia proti daňovým únikom.

- Podpora hypoték pre mladých sa bude zrejme meniť. Vláda v stredu schválila návrh novely zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej má mať podpora pre mladých formu daňového bonusu a jeho výška má byť 50 % zo zaplatených úrokov na hypotéke.

- V Prievidzi by malo vzniknúť sto nových pracovných miest. Spoločnosť GeWIS Slovakia totiž plánuje rozšíriť svoju výrobu.

- Nové firmy na Slovensku pribúdajú rýchlo. Za prvý polrok 2017 u nás vzniklo 11 015 kapitálových firiem, pričom počas celého roka 2015 vzniklo na Slovensku 12 677 firiem. Až tretinu akciových spoločností a eseročiek založili podnikatelia v Bratislavskom kraji, najmenej ich vzniklo v Trenčianskom kraji. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.

17. augusta

- Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v júli hodnotu 1,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Mesiac predtým dosiahla harmonizovaná inflácia 1 %.

- Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) odmieta administratívne zvyšovanie minimálnej mzdy od stola, bez ekonomických podkladov a naviazania na ukazovatele výkonu ekonomiky. Reaguje tak na návrh rezortu práce a sociálnych vecí na zvýšenie minimálnej mzdy na Slovensku od začiatku budúceho roka zo 435 eur na 480 eur.

- Produkty z holandských vajec, ktoré obsahovali nelegálny pesticíd fipronil, našli v štyroch bratislavských hoteloch. Išlo o 675 balení pasterizovanej vaječnej zmesi v práškovej forme.

- Takzvané šrotovné na kúpu elektromobilu alebo hybridného vozidla sa pomaly míňa. Doteraz bolo na podporu kúpy spomínaných áut zarezervovaných takmer 1,4 milióna eur. Väčší záujem majú Slováci o elektromobily, na ktoré už boli rezervované prostriedky v objeme vyše jedného milióna eur.

18. augusta

- Sociálna poisťovňa vyplatila v júli tohto roka dávku v nezamestnanosti takmer 30,4 tisíca osobám. V porovnaní s júnom išlo o pokles o 1,6 tisíca ľudí. Medziročne sa počet poberateľov dávky v nezamestnanosti minulý mesiac znížil o 3,2 tisíca osôb.

- Neďaleko automobilky Jaguar Land Rover vznikne menšie obchodné centrum. Plánuje ho postaviť spoločnosť Nitra Invest na pozemkoch pri rýchlostnej ceste R1 zo strany Priemyselného parku Nitra – Sever.

- Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla ku koncu júla tohto roka 6,7 %. Historicky najnižšia miera nezamestnanosti na Slovensku sa tak ešte viac znížila. Oproti júnu miera evidovanej nezamestnanosti klesla o 0,20 percentuálneho bodu.

- Od polovice júla tohto roka môžu zamestnávatelia na Slovensku v štyroch vybraných odvetviach ľahšie zamestnať na sezónne práce pracovníkov z tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie. Ide o odvetvie poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu, priemyselnú výrobu, stavebníctvo a ubytovacie a stravovacie služby.

20. augusta

- Mesto Senec vyhlásilo verejnú súťaž na prevádzku mestskej autobusovej dopravy. Za poskytovanie týchto služieb počas štyroch rokov predpokladá vynaložiť predbežne 523,7 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty (628,5 tis. eur vrátane DPH).

- Dávky v hmotnej núdzi dostalo na Slovensku v júli tohto roka 86,1 tisíca osôb. Oproti júnu išlo o pokles o 4 tisíc ľudí, medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 17,3 tisíca. Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny na konci siedmeho mesiaca tohto roka celkovo odkázaných 189,3 tisíca osôb, čo je 3,48 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku.

- Na Slovensku sa spotrebuje z roka na rok viac tepla. Podľa očakávaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v minulom roku sa skutočná dodávka tepla slovenským spotrebiteľom pohybovala na úrovni 14 600 gigawatthodín tepla. Rok predtým to pritom bolo 14 tisíc gigawatthodín a v roku 2014 niečo vyše 13 tisíc gigawatthodín.

21. augusta

- Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola minulý mesiac v okrese Piešťany. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 2,42 % disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce.

- Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje zmeny v ošetrovateľskej starostlivosti. Podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera sa chce rezort zamerať na to, aby sa v rámci integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti poskytovala ošetrovateľská starostlivosť, ktorá bude mať dôraz na prevenciu.

- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR počas prvého polroka 2017 asistovala pri 17 investičných projektoch. V deviatich prípadoch ide o zriadenie nových prevádzok a v ôsmich prípadoch o expandujúce projekty. Projekty by mali na Slovensko priniesť viac ako 4 650 nových pracovných miest.

- Svoje najväčšie distribučné centrum v Európe otvorila spoločnosť Tesco v spolupráci s partnermi Prologis a DHL v logistickom parku v obci Gáň pri Galante. Zásobovať z neho bude nielne predajne na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku, ale oblečením vlastnej značky aj predajne vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta vrátane Spojených štátov, Nemecka alebo Saudskej Arábie.

22. augusta

- Nemocnica sv. Michala nepostupovala podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pri obstarávaní svojho komplexného vybavenia v súlade so zákonom. Uviedol to riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla.

- Sociálna poisťovňa (SP) by mala budúci rok na zabezpečenie svojej platobnej schopnosti dostať zo štátneho rozpočtu 344,4 mil. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 s rozpočtovým výhľadom do roku 2020, ktorý poisťovňa predložila do pripomienkového konania.

- Slovenské hydinové farmy nosníc nepoužívajú prípravky, v ktorých by sa nachádzal pesticíd fipronil. Vyplýva to z kontrol, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zrealizovalo prostredníctvom štátnych veterinárov.

- Trináste a štrnáste platy oslobodené od daní a odvodov, ktoré presadzuje Slovenská národná strana (SNS), by mali zamestnávatelia vyplácať najviac v sume mesačnej hrubej mzdy zamestnanca. Ako uvádza SNS v tlačovej správe, takto stanoveným stropom by sa zabránilo špekulatívnym vyplácaniam odmien bez určenej výšky.

- Spoločnosť Volkswagen Slovakia plánuje do konca tohto roka prijať tisíc nových pracovníkov. Cieľom automobilky je hľadať zamestnancov zo Slovenska, spoločnosť však priznáva, že situácia na pracovnom trhu je mimoriadne zložitá.

- Slovensko vyhralo medzinárodnú arbitráž o ložisko mastenca v Gemerskej Polome. Išlo o dlhodobý spor o 239,7 milióna eur proti spoločnostiam Eurogas a Belmont Resources.

23. augusta

- Smernicu o vysielaných pracovníkoch do zahraničia by mala príslušná Rada ministrov EÚ schváliť v októbri. Ostávajú teda zhruba dva mesiace, aby sa krajinám strednej Európy podarilo dosiahnuť kompromis.

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) vyhodnotilo prvé dve kolá žiadostí o príspevky zo zdrojov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu ciest druhej a tretej triedy. Schválilo 22 z 24 projektov na celom Slovensku, v rámci ktorých bude zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných 180 kilometrov regionálnych ciest.

- Slovenská sieť predajní so športovými potrebami EXIsport plánuje expanziu. Pomôcť by jej v tom mali rastové investície, ktoré získala na začiatku augusta zo súkromných dlhových fondov spravovaných spoločnosťou Credit Value Investments (CVI) sídliacou v Poľsku.

24. augusta

- Ku koncu júla tohto roka pracovalo na Slovensku 43,2 tisíca cudzincov. V porovnaní s koncom júla minulého roka ide o nárast o 12,1 tisíca osôb. Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Rumunska.

- O výpis z účtu poistenca už v tomto roku požiadalo Všeobecnú zdravotnú poisťovňu 35-tisíc poistencov. Po kontrole svojho osobného účtu podalo 35 z nich podnet na preverenie výkonov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Opodstatnených bolo 32 podnetov.

- Hlavným ekonómom slovenského ministerstva financií sa stal Biswajit Banerjee. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii minister financií Peter Kažimír. Biswajit Banerjee do júla tohto roku pôsobil ako hlavný ekonóm slovinskej centrálnej banky a bol členom výboru pre menovú politiku Európskej centrálnej banky (ECB).

- Spoločnosť Nafta plánuje expanziu. Slovenský prevádzkovateľ plynových zásobníkov chce vstúpiť do ukrajinskej spoločnosti Yuzgas. Tá sa uchádza o prieskum a ťažbu zemného plynu na východe Ukrajiny.

25. augusta

- Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR upozorňuje vládu, ministerstvo financií, ministerstvo zdravotníctva a parlament na alarmujúcu situáciu a akútny nedostatok financií v zdravotníctve. Zároveň apeluje na bezodkladné riešenie tejto situácie.

- Slovenské domácnosti dostali od štátu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE) už viac ako 18 miliónov eur. Ako uviedla pre portál vEnergetike.sk generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová, v projekte Zelená domácnostiam tak doteraz bola podporená výstavba vyše 8 200 malých elektrárničiek a teplárničiek.

- Proces hlbšieho prepájania kapitálových trhov v Európskej únii pokračuje. Zmeny sa postupne prejavujú aj na Slovensku. Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) avizuje, že už podstúpil prvý krok týkajúci sa integrácie do spoločného európskeho priestoru a pripravuje sa na ďalšie.

27. augusta

- Sociálna poisťovňa (SP) by mala tento rok ukončiť s prebytkom 540,2 mil. eur. Poisťovňa by pritom mala v tomto roku dostať zo štátneho rozpočtu finančnú výpomoc v sume 473,3 mil. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018, ktorý obsahuje aj očakávané výsledky hospodárenia poisťovne v tomto roku.

- Zdravotné sestry by mohli predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. Predpokladá to návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

- Žatva na juhu územia Slovenska je ukončená, aktuálne prebieha v týchto oblastiach príprava pôdy pod oziminy. Na severe krajiny zberové práce postupne finišujú. Poľnohospodári tiež vykonávajú monitoring škôd spôsobených poľovnou zverou. V nižších polohách vykonávajú pozberové práce po zbere obilnín, konzervovanie krmovín a pripravujú pôdu pod oziminy.

28. augusta

- Stavba mimoúrovňovej križovatky Triblavina na diaľnici D1 Bratislava – Senec sa môže predĺžiť o dva a pol roka. Pôvodne mala byť hotová v apríli tohto roka, dva roky od uzavretia zmluvy so zhotoviteľom, spoločnosťou Porr, s. r. o., Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) ako investor predpokladá ukončenie výstavby koncom roka 2019.

- Rast cien v priemysle sa v júli zmiernil. Po tom, čo v júni ceny v priemysle na Slovensku v úhrne rástli medziročne o 2,6 %, v siedmom mesiaci stúpli o 1,9 %. V priemere za prvých sedem mesiacov tohto roka tak ceny v priemysle v úhrne vzrástli o 2,7 %.

- Na základe nariadenia Európskej komisie sa od 1. septembra tohto roku budú do obchodov dopĺňať len vysávače s menovitým príkonom do 900 wattov. Nové vysávače by nemali byť len energeticky úspornejšie, ale mali by byť aj tichšie, mali by dlhšie vydržať a lepšie povysávať prach. Zmeny v legislatíve sa týkajú všetkých vysávačov priamo napájaných elektrickou energiou.

- Slováci začínajú čoraz častejšie nakupovať v zahraničí. Výdavky domácností na nákupy potravín a drogérie v zahraničí tvoria podľa prieskumu spoločnosti GfK 1,1 percenta, zatiaľ čo v Česku je to menej ako jedno percento.

29. augusta

- Virtuálna registračná pokladnica bude od septembra dostupná pre všetkých podnikateľov. Od začiatku deviateho mesiaca tohto roka sa totiž na základe novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice ruší mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice.

- Slovenskí odberatelia elektriny zaplatili vo svojich faktúrach za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) z roka na rok viac. Kým pred piatimi rokmi bola výška tarify na úrovni 15,7 eura za megawatthodinu, v roku 2013 to bolo 19,8 eura a v minulom roku už 22,9 eura.

- Preskripčná viazanosť pri liekoch, či zdravotníckych pomôckach by sa mala rozšíriť na 12 mesiacov. “Dnes sa táto preskripčná viazanosť týkala mnohých osôb, ktoré či už boli povedzme po mozgovej cievnej príhode a v tej chvíli mali aj problémy urologického charakteru. Museli pravidelne navštíviť urológa, každé tri mesiace si vypísať recept. Tým pádom navštevovali nekonfortne, zbytočne špecialistu,” vysvetlil minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

30. augusta

- Novým predsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by mal byť Miroslav Hlivák. Vládny kabinet ho po druhom kole verejného vypočutia vybral spomedzi deviatich kandidátov, schváliť ho musí ešte parlament. Hlivák by tak mal nahradiť doterajšiu šéfku úradu Zitu Táborskú, ktorej uplynulo päťročné funkčné obdobie.

- Nálada v slovenskej ekonomike sa v auguste mierne zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu podľa údajov Štatistického úradu SR medzimesačne vzrástol o 0,4 bodu na 102,4 bodu. Priaznivý vývoj v sektore priemyslu a obchodu bol tlmený nepriaznivým vývojom v službách.

- V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín našli slovenskí potravinoví inšpektori dva výrobky obsahujúce nadlimitné množstvo fipronilu. Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonali v prevádzke Zeelandia s.r.o. Rozhanovce odber vzoriek potravín. Po analýze identifikovali dva produkty so zistenou prítomnosťou zvyškov pesticídu fipronil.

- Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosti Spinea a SCA Hygiene.

31. augusta

- Zvýšenie minimálnej mzdy na Slovensku od začiatku budúceho roka o 45 eur na 480 eur by mohlo celkové ročné náklady zamestnávateľov v súkromnej sfére zvýšiť o 61,4 milióna eur. Ide o odhad rezortu práce a sociálnych vecí, ktorý je súčasťou analýzy vplyvov návrhu na zvýšenie minimálnej mzdy na podnikateľské prostredie.

- Prognózy hospodárskeho rastu bankových analytikov sa výraznejšie nemenia. V auguste podľa pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk predpovedajú tohtoročný hospodársky rast na úrovni 3,3 %, čím len o 0,1 percentuálneho bodu navýšili svoj odhad z júla a vrátili sa k prognóze z mája či júna.

- Druhá fáza stavby úseku diaľnice D3 Svrčinovej – Skalité získala odobrenie financovania z eurofondov z Bruselu. Európska komisia totiž odsúhlasila na tento projekt peniaze z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zmluvu o nenávratnom príspevku zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva dopravy a výstavby SR už podpísali.

- Od začiatku januára do konca júla dosiahol bankový sektor na Slovensku čistý zisk 390,8 mil. eur. Ako vyplýva zo štatistiky Národnej banky Slovenska, v medziročnom porovnaní je to pokles o 17,9 %.

