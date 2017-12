ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. December 2017

1. mája

- Sociálny balíček z dielne Smeru-SD v pondelok predstavil predseda vlády Robert Fico na prvomájových oslavách v Mestskom parku v Nitre. Medzi navrhovanými opatreniami je zvyšovanie minimálnej mzdy, zákaz sociálneho dumpingu v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia a materská dovolenka pre otcov.

2. mája

- Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) vníma balíček pre pracujúcich, ktorý v pondelok predstavil predseda strany Smer-SD Robert Fico, ako politický marketing za peniaze zamestnávateľov. Pre agentúru SITA to uviedol viceprezident AZZZ Rastislav Machunka

- Deficit štátneho rozpočtu v apríli stúpol na 635,1 mil. eur. V samotnom apríli tak schodok narástol o takmer 300 mil. eur. Napriek tomu bol však ešte stále medziročne nižší o necelých 11 mil. eur. Celkové príjmy štátneho rozpočtu ku koncu apríla medziročne klesli o 2,6 % na 3,92 mld. eur, kým celkové výdavky boli nižšie o 2,5 % na úrovni 4,555 mld. eur.

- Daňové úrady vybrali na daňovej licencii za zdaňovacie obdobia rokov 2014 a 2015 o takmer 40 mil. eur menej, ako mali. Konštatoval to Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý vykonal kontrolu vo finančnej správe.

3. mája

- Slovenské verejné financie sa prvýkrát od začiatku sledovania rozpočtovou radou v roku 2011 dostali do dlhodobo udržateľného stavu. Konštatovala to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojej aktuálnej Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

- Firma podnikateľa Mariána Kočnera žaluje televíziu Markíza. Informoval o tom týždenník Trend. Podľa neho firma žiada vyplatenie zmeniek, ktoré vystavil ešte v júni 2000 bývalý riaditeľ televízie Pavol Rusko. Štyri zmenky za spolu 69 miliónov eur mali byť garantované spoločnosťou Markíza, za ktorú sa podpísal rovnako P. Rusko ako vtedajší akcionár.

- Karol Mrva bude pokračovať v pôsobení v Bankovej rade Národnej banky Slovenska (NBS) aj štvrté funkčné obdobie. Rozhodol o tom vládny kabinet, ktorý ho s účinnosťou od 2. júna 2017 opätovne zvolil za člena bankovej rady centrálnej banky.

- Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) dosiahla v minulom roku čistý zisk vyše 57,3 milióna eur. Riadne valné zhromaždenie, ktoré prerokovalo a schválilo účtovnú závierku, rozhodlo, že zisk poputuje do položky nerozdelený zisk.

4. mája

- Polícia stále preveruje informácie týkajúce sa bývalého šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Hovorca policajného prezídia Martin Wäldl pre agentúru SITA uviedol, že v súvislosti s touto osobou boli podané dve trestné oznámenia. Obe sa týkajú podozrenia z trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

- S dodávkami dreva na základe ratingu začne štátny podnik Lesy SR od januára 2018. Spoločnosť sa dohodla so Zväzom spracovateľov dreva (ZSD) na nových pravidlách predaja dreva spracovateľským organizáciám. Základným kritériom bude reálny objem spracovaného dreva za predchádzajúce obdobie.

- Spoločnosť Tatry mountain resorts, a. s. (TMR) plánuje v tomto finančnom roku 2016/2017 preinvestovať spolu 83 miliónov eur. TMR sa zameria najmä na poľské lyžiarske stredisko Szczyrk a Sliezsky zábavný park Legendia, kde preinvestuje 57 miliónov eur.

5. mája

- Slovenská sporiteľňa dosiahla podľa individuálnych výsledkov za prvé tri mesiace tohto roka čistý zisk 39,6 mil. eur pri medziročnom poklese o 11 %. Celá skupina Slovenskej sporiteľne evidovala pokles konsolidovaného zisku o viac ako 11 % na 40,8 mil. eur.

- Návrhy vládnej koalície môžu poškodiť podnikateľské prostredie. Povedal to v piatok na brífingu predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. “Zaviesť trinásty plat, neviem v akej hlave toto môže skrsnúť, že zo zákona to musí byť. Potom môžeme do ústavy rovno napísať, že zakazujeme infláciu, alebo do ústavy napíšme, že zakazujeme nezamestnanosť,” uviedol.

- Japonský koncern MinebeaMitsumi v piatok začal výstavbu svojho nového závodu v Košiciach v priemyselnom parku pri letisku. Výška investície dosiahne najmenej 60 miliónov eur, pričom tu prácu nájde 1 100 ľudí, z toho sto má pracovať vo výskumnom a vývojovom centre. Ako ďalej informovali zástupcovia koncernu na tlačovej besede, ide o prvý veľký závod spoločnosti Minebea v Európe.

- Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nakoniec ukončila vlaňajšok s menšou stratou, ako sa pôvodne očakávalo. Z riadnej účtovnej závierky overenej audítorskou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko vyplýva, že výsledkom hospodárenia VšZP za minulý rok je strata vo výške 112 mil. eur.

9. mája

- Zahraničný obchod Slovenska dosiahol v marci prebytok 376,8 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z predbežných údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, v medziročnom porovnaní je to nárast o 106,2 mil. eur. Kumulatívny prebytok za prvé tri mesiace tohto roka dosiahol 974,8 mil. eur. Je to o 11,6 mil. eur menej ako za prvý kvartál 2016.

- Štatistici upravili februárový prebytok zahraničného obchodu SR mierne nadol. Ako ďalej vyplýva zo spresnených údajov Štatistického úradu SR, saldo zahraničného obchodu bolo v druhom mesiaci aktívne v objeme 325,2 mil. eur. Pred mesiacom to bol predbežný prebytok na úrovni 343,5 mil. eur.

- Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku čelia dvaja bývalí manažéri štátnej Trnavskej teplárenskej spoločnosti. Podľa obžaloby podpísali v rokoch 2008 a 2009 nevýhodné zmluvy o predaji emisných kvót v objeme 105-tisíc ton za 650-tisíc eur spoločnosti WMJ company, ktorá ich vzápätí predala českej firme ČEZ za vyše 1,5 milióna eur.

10. mája

- Tatra banka dosiahla v prvých troch mesiacoch čistý zisk 24 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z účtovnej závierky, v medziročnom porovnaní je to mierny nárast o 0,3 %.

- Vládnu novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach v stredu schválili poslanci Národnej rady SR. Vďaka novele by sa malo posilniť postavenie vlády pri činnosti a kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Podľa novely bude menovanie šéfa ÚRSO už len v rukách vlády. Doteraz ho menoval na návrh vlády prezident SR.

- Vládny kabinet schválil trnavskej automobilky Peugeot Citroën Automobiles Slovakia (PCA Slovakia) investičnú pomoc vo výške 18,6 milióna eur. Celá štátna pomoc, ktorá je určená pre nový investičný projekt rozšírenia výroby, bude vo forme daňových úľav.

- Povoľovanie výstavby diaľnic by malo byť efektívnejšie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorý ministri schválili na stredajšom rokovaní vlády. Kabinet k novele schválil aj návrh na skrátene legislatívne konanie.

- Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR majú vážne výhrady voči poslednému balíčku návrhov na zmeny v pracovnej legislatíve. Zamestnávatelia ostro protestujú proti zneužívaniu pracovnej legislatívy na politické účely, pričom účet za získané politické body neplatia politici ale zamestnávatelia.

11. mája

- Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), a. s. začína výstavbu pavilónu Detského kardiocentra a prístavbu Diagnostického centra. Investícia za takmer 40 miliónov eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH) zahŕňa nový objekt Detského kardiocentra s dvomi kardiochirurgickými sálami, jednou hybridnou katetrizačnou sálou a lôžkovou časťou s viac ako 60 lôžkami.

- Stupavská kyslá kapusta, takzvané “Stupavské zelé”, získala od Európskej komisie chránené označenie pôvodu (CHOP). Znamená to, že kvalita a vlastnosti daného výrobku sú výlučne viazané na osobité zemepisné prostredie a všetky etapy výroby sa realizovali vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

- Slovenská ekonomika v tomto roku podľa jarnej prognózy Európskej komisie (EK) posilní o 3 percentá a v budúcom roku sa rast hrubého domáceho produktu zrýchli na úroveň 3,6 percenta.

- Skupina Slovak Telekom odštartovala prvý kvartál tohto roka s celkovými konsolidovanými výnosmi na úrovni 183,2 milióna eur. Ako upozornila spoločnosť, od tohto fiškálneho roka nie sú vo výnosoch skupiny zahrnuté výnosy z medzinárodného hubbingu, čo vedie k celkovo nižším výnosom.

- Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o pozemkových úpravách. Novela z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upravuje usporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami aj pod stavbami v hospodárskych dvoroch bývalých poľnohospodárskych podnikov.

12. mája

- Rast slovenského priemyslu v marci výrazne zrýchlil. Podľa údajov Štatistického úradu SR po očistení o vplyv počtu pracovných dní totiž priemyselná produkcia na Slovensku medziročne stúpla o 13,4 %, kým vo februári bola vyššia iba o 2,6 %.

- Finančná skupina ČSOB dosiahla v prvých troch mesiacoch tohto roka čistý zisk 18,9 mil. eur pri medziročnom raste o 11,5 %. Čisté úrokové výnosy poklesli o 2 % na 51,6 mil. eur. Pod nepriaznivý vývoj sa podľa vyjadrení ČSOB podpísal najmä vplyv nízkych úrokových sadzieb.

- Stavebná produkcia po dvanástich mesiacoch medziročného poklesu v marci opäť vzrástla. V treťom mesiaci roka sa výkony odvetvia zvýšili oproti vlaňajšiemu marcu o 8,5 % na 351,8 mil. eur.

- Spoločnosť Amazon zamestná v novom logistickom centre v Seredi približne tisíc ľudí. Ich nástupný plat spolu s dochádzkovým bonusom bude nad 920 eur mesačne, k tomu dostanú aj 13. plat a balíček zamestnaneckých výhod. Pri predstavovaní budúceho centra reverznej logistiky v Seredi to uviedol viceprezident Amazonu pre Európu Roy Perticucci.

13. mája

- Štát má vykúpených 99,5 percenta pozemkov, ktoré sú učené na výstavbu bratislavského obchvatu a diaľnice D4 a priľahlej rýchlostnej cesty R7. Problémoví sú desiati vlastníci pôdy, s ktorými sa štát nevie na podmienkach vyvlastnenia dohodnúť. “Majú také nároky, ktoré nemôžeme akceptovať,” povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

15. mája

- Spotrebiteľské ceny boli v apríli medziročne vyššie o 0,8 %. V porovnaní s marcom sa tak inflácia spomalila o 0,2 percentuálneho bodu. V apríli minulého roka pritom ešte ceny klesali o 0,4 %. V priemere za prvé štyri mesiace tohto roka inflácia dosiahla 0,9 %.

- Slovensko si v pondelok opäť požičiavalo na finančných trhoch. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity ponúkala investorom dve emisie dlhopisov splatných v januári 2027 a v januári 2031. Spolu sa pritom v oboch aukciách predali slovenské štátne dlhopisy za takmer 330 mil. eur.

- Počítače vo Fakultnej nemocnici v Nitre napadol v piatok popoludní vírus. Časť počítačov sa podarilo cez víkend sprevádzkovať, časť nefungovala ani v pondelok.

16. mája

- Zamestnanosť na Slovensku v prvom štvrťroku tohto roka stúpla. Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť na Slovensku v uvedenom období dosiahla vyše 2,34 mil. osôb. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2016 tak stúpla o 2,1 %.

- Hospodárstvo na Slovensku v prvom štvrťroku tohto roka vzrástlo o 3,1 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR. Oproti poslednému štvrťroku vlaňajška tak rast hrubého domáceho produktu zrýchlil len mierne o 0,1 percentuálneho bodu.

- Novovybudovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša v celkovej dĺžke 7,85 kilometra v utorok po takmer troch rokoch výstavby sprístupnili. Úsek sa na východnom konci plynulo pripája k úseku rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň, ktorý je v prevádzke od roku 2015.

- Škodlivý kód, ktorý napadol počítače Fakultnej nemocnice Nitra, sa podarilo identifikovať. Išlo o vírus WannaCry, ktorý použili hackeri počas rozsiahleho útoku na počítače vo viacerých krajinách sveta.

- Slovenskí potravinári žiadajú, aby minister životného prostredia László Sólymos stiahol novelu zákona o odpadoch. Zároveň požadujú, aby rezort dôkladne vyhodnotil vplyv zákona a jeho novely na podnikateľské prostredie v oblasti potravinárstva na Slovensku.

- Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini odporučil zastaviť informačno-technický projekt Atlas pasívnej infraštruktúry na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

- Parlament schválil novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Rozhodol o tom v skrátenom legislatívnom konaní hlasmi. Vláda tým reaguje na situáciu pri príprave výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy, kde pre meškanie s výkupom pozemkov hrozí štátu vysoká pokuta od koncesionára.

17. mája

- Rast spotrebiteľských cien v apríli spomalil. Potvrdili to aj údaje podľa harmonizovaného indexu Európskej únie (HICP), podľa ktorých ceny v apríli medziročne stúpli o 0,8 % a oproti marcu ich rast spomalil o 0,2 percentuálneho bodu. Medzimesačne napriek tomu v apríli mierne stúpli o 0,1 %, kým mesiac predtým naopak o 0,1 % klesli.

- Parlament nepodporil návrh novely Zákonníka práce od poslancov za hnutie OĽaNO-NOVA, ktorým sa mal zmeniť výpočet príplatkov za prácu v noci.

18. mája

- Nelegálne zamestnávanie občanov SR nebude trestným činom. Parlament totiž nepodporil návrh novely Trestného zákona od poslancov z hnutia OĽaNO-NOVA Jána Marosza a Eduarda Hegera. Trestný zákon pritom v súčasnosti pozná trestný čin nelegálneho zamestnávania iba u cudzích štátnych príslušníkov.

- Národná rada SR neschválila návrh novely zákona o sociálnom poistení od nezaradenej poslankyne Simony Petrík, ktorým sa mala zaviesť otcovská dovolenka.

- Slovensko nie je potravinovo sebestačnou krajinou a čoraz viac sa od toho vzďaľuje. Podiel domácich potravín na pultoch predajní sa aj v tomto roku znížil, dosahuje úroveň 37,2 %. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry GfK realizovaného pre Potravinársku komoru Slovenska.

- Prezident SR Andrej Kiska vrátil Národnej rade SR novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Hlava štátu navrhuje, aby parlament pri opätovnom prerokovaní novelu zákona neprijal ako celok.

- Parlament neposunul do druhého čítania návrh novely Zákonníka práce od nezaradených poslancov Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála, ktorým chceli zaviesť pre zamestnávateľov povinnosť zverejňovať minimálny ponúkaný plat v inzerátoch.

19. mája

- Národná rada SR krátko po polnoci prelomila veto prezidenta Andreja Kisku na spornú novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

- Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla ku koncu apríla tohto roka 7,74 %. Oproti marcu sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,30 percentuálneho bodu. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 1,90 percentuálneho bodu.

- Strana Sloboda a Solidarita (SaS) začala v piatok pripravovať podanie na Ústavný súd SR v prípade schválenej novely zákona o vyvlastňovaní pozemkov pod diaľnice. Následne osloví opozičných poslancov, aby sa k podaniu pripojili.

- Spotrebiteľská atmosféra sa na Slovensku v apríli výraznejšie nezmenila. Hodnota indexu spotrebiteľskej dôvery dosiahla v štvrtom mesiaci roka záporných 6,9 bodu, čo bol o pol bodu lepší výsledok ako v marci.

- Finančná správa vrátila svojim klientom na preplatkoch z daní takmer 363,5 mil. eur. Túto sumu zaslala k 10. máju na účty 368 625 firiem a občanov. Ako finančná správa informovala, ide o všetky preplatky, ktoré boli uvedené v daňových priznaniach, podaných do konca marca.

20. mája

- Strana Sme rodina – Boris Kollár si dala za cieľ, aby každý zamestnanec dostal o 200 eur v čistom vyšší plat. Ako na sobotňajšej programovej konferencii uviedol podpredseda hnutia Milan Krajniak, podľa neho by zamestnancom malo ísť ročne 41 miliárd eur, nie 32, ako je to v súčasnosti.

22. mája

- Inter City (IC) vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) budú na hlavnej domácej trati Bratislava – Košice premávať rýchlejšie. Nebudú už totiž zastavovať v stanici Štrba. Vyplýva to z druhej pravidelnej zmeny cestovného poriadku na železniciach s platnosťou od 11. júna.

- Slovensko by malo naďalej konsolidovať svoje verejné financie, lepšie sa popasovať s dlhodobou nezamestnanosťou, zlepšiť školstvo a riešiť korupciu a pomalé súdnictvo. Také sú hlavné odporúčania Bruselu, ktoré v rámci európskeho semestra Európska komisia zverejnila v pondelok.

- Krajská prokuratúra v Trenčíne zamietla trestné oznámenie strany Sloboda a Solidarita (SaS) na neznámeho páchateľa pre prevádzkový pokus na treťom bloku Elektrárne Nováky (ENO).

- Poprední zahraniční investori, ktorí podnikajú na Slovensku, by mali jasne odpovedať na otázku, či sa počas svojho pôsobenia stretli s netransparentným alebo korupčným správaním zo strany štátnej správy. Vyzval ich k tomu premiér SR Robert Fico.

- Najvhodnejším kandidátom na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) podľa hodnotenia siedmich odborníkov je právnik úradu Peter Kubovič. Za ním nasleduje súčasná predsedníčka ÚVO Zita Táborská a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR Juraj Méry, spájaný so stranou Most-Híd.

23. mája

- Slovensko a Česko plánujú naďalej rozvíjať jadrovú energetiku na svojich územiach. Uviedli to premiéri krajín Robert Fico a Bohuslav Sobotka na dvanástom ročníku Európskeho jadrového fóra.

- Slovenský investičný fond Sandberg Capital a spoločnosť DanubiaTel sa dohodli na zlúčení svojich telekomunikačných operátorov Benestra a SWAN.

- Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť. Celkový objem vyčlenených prostriedkov predstavuje 153 mil. eur.

- Vodohospodárska výstavba, š. p., vyhlásila novú verejnú súťaž na inováciu a modernizáciu plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele (VD) Gabčíkovo. Predpokladaná hodnota prác plánovaných zhruba na tri roky predstavuje 138,88 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

24. mája

- Európska komisia (EK) vyšetruje, či plány Slovenskej republiky poskytnúť 125 miliónov eur spoločnosti Jaguar Land Rover na účely investovania do automobilového závodu v Nitre sú v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ) o regionálnej štátnej pomoci.

- Akcionári spoločností Prima banka Slovensko a Sberbank Slovensko schválili na stredajších mimoriadnych valných zhromaždeniach zámer zlúčenia obidvoch bánk. Nástupníckou spoločnosťou bude Prima banka.

- Vláda na stredajšom rokovaní nevybrala žiadneho kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ako po rokovaní vlády informoval premiér Robert Fico (Smer – SD), nikto z trojice uchádzačov na tento post nezískal nadpolovičnú väčšinu pri hlasovaní členov vlády, a preto bude vyhlásený nový výber.

25. mája

- Banky zvyšujú prognózy hospodárskeho rastu na Slovensku. Aktuálne podľa májového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska medzi analytikmi komerčných bánk očakávajú, že v tomto roku vzrastie hrubý domáci produkt o 3,5 %. Oproti aprílu tak navýšili odhad tohtoročného rastu o 0,3 percentuálneho bodu.

- Novelu Ústavy SR, ktorá sprísňuje ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy, podpísal vo štvrtok prezident SR Andrej Kiska.

- Dodávateľom v automobilovom priemysle sa na Slovensku dlhodobo darí. V minulom roku tržby rástli 70 % dodávateľských firiem, pričom polovica z nich zaznamenala nárast tržieb o viac ako desať percent.

- Prezident SR Andrej Kiska sa nestotožnil s novelou zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Nepodpísal ju a vrátil späť do parlamentu.

- Počet slovenských firiem v daňových rajoch v prvom kvartáli tohto roka opäť rástol. V daňových rajoch sídli 4 834 spoločností, čo je o 57 viac ako na konci minulého roka. Informovala o tom spoločnosť Bisnode Slovensko.

- Zväz obchodu a cestovného ruchu SR má nového prezidenta a z názvu po novom vypustí cestovný ruch. Rozhodli o tom na valnom zhromaždení zväzu jeho členovia. Za nového prezidenta zvolili podpredsedu predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko Martina Katriaka.

26. mája

- Sadzba za poistencov štátu by sa mala zvýšiť na minimálne 4,41 %. Navrhujú to poslanci za hnutie OĽaNO-NOVA Alan Suchánek a Marek Krajčí.

- Ministerstvo životného prostredia (MŽP) už predložilo veľkú novelu zákona o odpadoch do medzirezortného pripomienkového konania.

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spolu so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku uznalo nové národne plemeno Slovenská dojná ovca. Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.

- Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o pozemkových úpravách. Novela z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upravuje usporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami aj pod stavbami v hospodárskych dvoroch bývalých poľnohospodárskych podnikov.

29. mája

- Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vydalo záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a odsúhlasilo stavbu diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová vo variante s tunelmi Korbeľka a Havran, ktorý obchádza malofatranské údolia.

- Štyria štatutári stavebnej spoločnosti Dúha, a. s. mali byť podozriví z krátenia dane. Ako v pondelok informovala poslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová, začiatkom mája dostala anonymný podnet na začatie trestného stíhania vo veci, ktorý sa podľa nej neskôr potvrdil, spolu so sprievodným listom a vypracovaným kvalifikovaným trestným oznámením.

- Fakultnej nemocnici Nitra hrozí, že príde o dotáciu dva milióny eur z ministerstva zdravotníctva na výstavbu heliportu. Minúť ju totiž musí do konca roka, no zatiaľ nemá ani projektovú dokumentáciu.

30. mája

- Nálada v slovenskej ekonomike sa v máji o niečo zhoršila. Podľa prieskumu Štatistického úradu SR totiž trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu v piatom mesiaci dosiahol 102,8 bodu, čo znamenalo medzimesačný pokles o 1,2 bodu.

- Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek rozhodol o zrušení súťaže na Atlas pasívnej infraštruktúry. Ako informovala hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká, súťaž sa zopakuje.

- Ani ôsme kolo kolektívneho vyjednávania v automobilke Volkswagen Slovakia za účasti sprostredkovateľky neprinieslo posun v rokovaní o zlepšení platových podmienok zamestnancov. Uviedol to predseda Moderných odborov Volkswagenu Zoroslav Smolinský. Nevylúčil vstup odborov do ostrého štrajku.

- Tvrdenia poslancov strany Sloboda a Solidarita (SaS) Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Rajtára týkajúce sa spoločnosti Dúha, považuje prezident Finančného riaditeľstva SR František Imrecze za nehorázne klamstvá.

- Poklepaním základného kameňa sa oficiálne začala výstavba diaľničného úseku Prešov západ – Prešov juh, čiže juhozápadného obchvatu mesta.

31. mája

- Slovensko si vlani v konkurencieschopnosti svojho hospodárstva v porovnaní s ostatnými krajinami výrazne pohoršilo. Vyplýva to zo Svetovej ročenky konkurencieschopnosti ekonomík v roku 2017. Podľa nej sa Slovensko vlani v rebríčku 63 porovnávaných krajín umiestnilo na 51. priečke a medziročne si tak pohoršilo až o 11 miest.

- Verejnému obstarávaniu v roku 2016 dominovala zákazka na vybudovanie nultého obchvatu Bratislavy. Vygenerovala najväčšieho obstarávateľa – ministerstvo dopravy a výstavby i najväčšieho úspešného uchádzača podľa objemu zmluvnej hodnoty (takmer 1,9 mld. eur). Tým bola koncesionárska spoločnosť Zero Bypass Limited.

- Úrad vlády SR zverejnil novú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Lehota na predkladanie návrhov je do 31. júla, pričom kandidáti musia popri viacerých dokladoch predložiť aj projekt činnosti úradu a jeho rozvoja s rozsahom minimálne desať strán.