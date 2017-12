ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. December 2017

1. marca

- V minulom roku zaznamenalo Slovensko rekordný počet turistov. Na Slovensku dovolenkovalo celkovo 5 023 629 návštevníkov, čím sa prvýkrát pokorila hranica piatich miliónov turistov.

- Počet konkurzov a reštrukturalizácií na Slovensku klesol na najnižšie číslo za posledné tri roky. Vlani skončilo v konkurze 595 spoločností, čo oproti roku 2014 predstavuje pokles približne o pätinu. V reštrukturalizácii sa ocitlo 65 firiem.

- Štátny rozpočet bol po prvých dvoch mesiacoch tohto roka v schodku 407,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní tak deficit štátneho rozpočtu klesol o 51,1 %.

- Automobilka Jaguar Land Rover Slovensko plánuje vo svojom závode v Nitre zamestnať 2 800 ľudí. S náborom pracovníkov do výroby chce spoločnosť začať koncom tohto roku. Britská automobilka na Slovensku preinvestuje 1,4 miliardy eur.

2. marca

- Slovenské podniky môžu tento rok získať na výskum a inovácie z eurofondov dvesto miliónov eur. Grant vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

- Krajiny Visegrádskej štvorky (V4) chcú apelovať na Európsku komisiu, aby sa začala venovať problematike dvojakej kvality potravín v rámci Európskej únie. Rokovali o tom ministri pôdohospodárstva na summite krajín V4 v poľskej Varšave, kde sa zároveň zhodli na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny, ktorá si bude vymieňať informácie.

3. marca

- Tržby v maloobchode sa v januári tohto roka medziročne zvýšili o 7,4 %. Zvýšenie súviselo podľa údajov Štatistického úradu SR s rastom tržieb takmer vo všetkých činnostiach.

- Slovensku sa 2. marca podarilo umiestniť prvý 20-ročný eurový dlhopis. Ako ďalej na brífingu informoval štátny tajomník Ministerstva financií SR Radko Kuruc, záujem o tento cenný papier prejavilo viac ako 120 investorov prevažne z Európy. Dopyt presiahol hranicu 3 mld. eur.

6. marca

- Spoločnosť Amazon plánuje otvoriť prvé centrum reverznej logistiky na Slovensku v Seredi. Ako informovala v pondelok firma v zverejnenej správe, v priebehu najbližších troch rokov by mala vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest.

- Opatrenia v ozdravnom pláne Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) idú v plnom rozsahu proti pacientom.Vyhlásil to v pondelok na tlačovej besede predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.

- Vedenie mesta Levoča naďalej rokuje s veľkým investorom, ktorý v priemyselnej zóne prisľúbil vytvoriť 500 pracovných miest. Spoločnosť Enviro Bau Slovakia, s.r.o., z Popradu tam chce vybudovať závod na výrobu kompletnej 3D prefabrikácie, vládne stimuly však na svoj zámer nezískala.

- Ministerstvo zdravotníctva pripravuje centrálny nákup nemocničných postelí. Tie bude obstarávať pre akciové spoločnosti, ktorých je akcionárom, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, či štátne podniky v pôsobnosti rezortu.

7. marca

- Hospodárstvo na Slovensku rástlo v poslednom štvrťroku minulého roka medziročne o 3 %.

- Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR vo štvrtom kvartáli minulého roka medziročne vzrástla o 3,6 % na 990 eur.

- Investície v slovenskom hospodárstve vykázali medziročný pokles už tretí kvartál v poradí. Podľa údajov ŠÚ sa tvorba hrubého kapitálu v štvrtom štvrťroku vlaňajška medziročne znížila o 7,3 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu, teda investície, až o 15 %.

- Minister zdravotníctva Tomáš Drucker by mal podľa nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Beblavého zastaviť dovoz kubánskeho lieku Heberprot-P. Šéfa rezortu zdravotníctva o to Beblavý požiadal listom.

- Premiér Robert Fico nepodporí ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) v jeho súčasnej podobe. Povedal to v utorok v telefonickom rozhovore s generálnym riaditeľom VšZP Miroslavom Kočanom, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke.

8. marca

- Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík na základe výsledkov kontroly v Pôdohospodárskej platobnej agentúre zameranej na jej hospodárenie s verejnými prostriedkami, európskymi prostriedkami a na nakladanie s majetkom štátu rozhodol o odstúpení zistených nedostatkov orgánom činným v trestnom konaní, teda Generálnej prokuratúre SR a polícii.

- Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila dva granty na projekty energetickej efektívnosti. Na projekty zníženia energetickej náročnosti verejných budov je vyčlenených 120 mil. eur a na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla 130 mil. eur.

- Generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslav Kočan a jej manažment majú naďalej dôveru ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Šéf rezortu to povedal novinárom po ich spoločnom stretnutí.

- Európska komisia v stredu schválila Slovensku investíciu vo výške takmer 150 mil. eur z Kohézneho fondu na výstavbu úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno.

9. marca

- Česko-slovenský priemyselno-investičný holding Eco-Investment posilňuje. Súčasťou holdingu sa stal slovinský papierenský závod Paloma.

- Takmer všetci dodávatelia elektriny už majú schválené nové cenové rozhodnutia. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ukončil vo štvrtok vydávanie cenových rozhodnutí tak pre tradičných, ako aj malých dodávateľov elektriny

- Bratislavská rafinéria Slovnaft zaznamenala v minulom roku pokles tržieb aj zisku. Čisté tržby skupiny Slovnaft boli vlani na úrovni 2,98 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 15 %. dosiahol vlani čistý zisk vo výške 165,5 milióna eur, pričom rok predtým to bolo o vyše 48 miliónov eur viac.

- Skupina Penta môže prevziať aktíva Nemocnice a Polikliniky v Topoľčanoch. Rozhodol o tom Protimonopolný úrad SR. Súhlasné rozhodnutie úrad však viaže na splnenie určitých podmienok, ktoré zabezpečia, že v dôsledku tejto koncentrácie sa nezníži účinná súťaž, pričom uložené podmienky sa týkajú prevádzkovania dopravnej zdravotnej služby.

10. marca

- Prebytok zahraničného obchodu Slovenska bol v minulom roku na úrovni 3,672 mld. eur a bol medziročne o 352,9 mil. eur vyšší.

- Zahraničný obchod na Slovensku otvoril nový rok 2017 prebytkom na úrovni 152 mil. eur. V porovnaní s vlaňajším januárom to však znamenalo zhoršenie bilancie zahraničného obchodu o 174,2 mil. eur.

- Slovenská národná strana navrhla uzákoniť povinné vyplácanie trinásteho platu zamestnancom, ak vo firme pracujú viac ako jeden rok. Zároveň by táto odmena by mala byť oslobodená od odvodového zaťaženia.

- Hnutie OĽaNO považuje za predražený tender ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na poradenské služby za predpokladanú cenu 48,26 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (57,91 mil. eur vrátane dane).

- Koncentrácia slovenského exportu na automobilový priemysel sa naďalej zvyšuje. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) totiž osobné autá dosiahli na celkovom exporte tovarov v roku 2016 rekordný 20-percentný podiel.

13. marca

- Priemysel na Slovensku vstúpil do nového roka 2017 solídnym rastom. Podľa údajov Štatistického úradu SR totiž priemyselná produkcia v januári po očistení o vplyv počtu pracovných dní stúpla o 7,6 %. Jej dynamika sa tak zrýchlila oproti decembru o 1,8 percentuálneho bodu a medziročne rástla produkcia v priemysle rýchlejšie o 3,8 percentuálneho bodu.

- V stavebníctve pokračoval pokles produkcie z predchádzajúceho roka. V januári tohto roka sa výkony odvetvia znížili medziročne o 17,2 % na 217,6 mil. eur a po zohľadnení sezónnych vplyvov boli o 3,3 % vyššie ako vlani v decembri.

- Viacerí občania Srbskej republiky, ktorí prišli za prácou na Slovensko, boli podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera podvedení. Ako ďalej uviedol, problémy spôsobujú niektoré agentúry dočasného zamestnávania.

14. marca

- Národná banka Slovenska (NBS) dosiahla v minulom roku zisk 147 mil. eur. V roku 2015 to bol pritom ešte zisk na úrovni 4,6 mil. eur. Vtedy totiž mala vyššiu tvorbu všeobecnej rezervy na finančné riziká.

15. marca

- Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje návrh Slovenskej národnej strany (SNS) uzákoniť trinásty plat pre obchodné spoločnosti za ekonomický a právny nezmysel.

- Vláda posilní svoj vplyv pri kontrole a fungovaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na základe novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorú po stredajšom rokovaní vlády predstavil minister hospodárstva Peter Žiga, totiž ministerstvá hospodárstva a životného prostredia znova získajú kompetenciu vyjadrovať sa k cenovým rozhodnutiam regulačného úradu.

- Po dokončení novej bratislavskej nemocnice by väčšia časť Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch mala skončiť. Po stredajšom rokovaní vlády to novinárom povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

16. marca

- Zrýchľovanie rastu spotrebiteľských cien potvrdzujú aj údaje o harmonizovanej inflácii. Ceny podľa harmonizovaného indexu Európskej únie (HICP) totiž vo februári na Slovensku medziročne stúpli o 1,3 % a oproti januáru sa ich dynamika zrýchlila o 0,4 percentuálneho bodu.

- Tržby v priemysle na Slovensku v prvom mesiaci tohto roka medziročne vzrástli o 7,3 %. Oproti decembru sa tak ich rast zrýchlil o 2,2 %.

- Zamestnanosť v priemysle sa v januári tohto roka medziročne zvýšila o 2,8 %. Medziročne tak vzrástla už 40. mesiac po sebe.

- Európski investori sa obávajú negatívnych dopadov zavedenia dane z finančných transakcií. Obrátili sa preto listom aj na ministra financií Petra Kažimíra, aby zavedenie dane na Slovensku nepodporil.

17. marca

- Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí zavedenie limitov na odmeny finančných sprostredkovateľov a zmeny v ich vyplácaní.

- Ministerstvo dopravy a výstavby nerokuje so žiadnym záujemcom o bratislavské letisko, ani nedostalo v tejto súvislosti žiadosť ruskej spoločnosti Novaport.

- Finančná správa s blížiacim sa termínom na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb pripravila predĺžené úradné hodiny daňových úradov, ale aj novú možnosť podania daňového priznania. Po novom budú môcť daňovníci podať daňové priznanie aj priamo z auta.

- Krajiny Visegrádskej štvorky, Bulharska a Rumunska vytvoria spoločnú pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať dvojakou kvalitou potravín. O výsledkoch kontrol budú informovať na špeciálnej internetovej stránke, kde budú zverejnené produkty, u ktorých sa dvojaká kvalita potravín potvrdila.

20. marca

- Časť zamestnancov trnavského automobilového závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia sa rozhodla založiť novú odborovú organizáciu Moderné odbory PSA Trnava podľa vzoru bratislavských odborárov vo Volkswagene. Dôvodom bola nepokojnosť s Odborovým zväzom KOVO.

- Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla ku koncu februára 8,39 %.

- Okresný súd Bratislava I začal konkurzné konanie voči spoločnosti Dúha, a. s., so sídlom v Bratislave. Návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podala žilinská firma A. G. P., s. r. o. Majiteľom Dúhy je podľa registra partnerov verejného sektora podnikateľ Miroslav Remeta.

- Slovensko opäť ponúkalo investorom na finančnom trhu svoje dlhopisy. V aukcii dvoch štátnych dlhopisov splatných v januári 2027 a v novembri 2023 predal štát cenné papiere celkovo za takmer 318 mil. eur.

21. marca

- Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker síce po svojom nástupe naštartoval aktívne tempo, zdravotnícke kauzy zatiaľ zvláda bez ujmy, no doteraz v systéme reálne nepriniesol žiadne opatrenia, ktoré by pocítili pacienti a zdravotníci. Uviedla to prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) nariadilo kontrolu všetkých živočíšnych produktov, ktoré sa vyrobili v Brazílii a predávali sa na Slovensku.

- Zavedenie investičnej výnimky do ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti nie je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) potrebné ani vhodné.

22. marca

- Slovenská lekárnická komora (SLeK) hodnotí prvý rok pôsobenia nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera pozitívne. Ako pre agentúru SITA povedal prezident SLeK Ondrej Sukeľ, je jasne viditeľná snaha ministra identifikovať kľúčové okruhy problémov rezortu a navrhovať niekedy netradičné riešenia.

- Plénum Ústavného súdu SR nevyhovelo návrhu skupiny 40 opozičných poslancov NR SR, ktorí žiadali, aby rozhodol, že paragraf 4 novelizovaného zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi.

- Počet okresov zahrnutých do programu rozvoja najmenej rozvinutých okresov na Slovensku by sa mal rozšíriť. Ako sa uvádza v správe, ktorú schválila vláda, úpravou koeficientu nezamestnanosti, podľa ktorého sa určuje, ktoré okresy do programu spadajú, by mohlo pribudnúť k súčasným 12 ďalších päť okresov. A to Košice-okolie, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce a Snina.

- Podmienky evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce sa od začiatku mája tohto roka sprísnia. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú schválil parlament.

- Suma materskej dávky sa od mája tohto roka zvýši zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.

- Od začiatku februára budúceho roka dostane približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú schválil parlament.

23. marca

- Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR hodnotí prvý rok pôsobenia Tomáša Druckera na poste ministra zdravotníctva pozitívne. Priniesol podľa AZP do rezortu slušnosť, otvorenosť, snahu o spoluprácu všetkých účastníkov, rozvahu, či manažérske zručnosti.

- Hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzval stravovacie zariadenia, aby nepoužívali mäso z Brazílie. Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, Mikas svoju výzvu adresoval všetkým prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských.

- Suma rodičovského príspevku sa od mája tohto roka zvýši zo súčasných 203,20 eura na 213,20 eura. Vyplýva to z novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorú schválil parlament.

- Efektivita výberu dane z pridanej hodnoty na Slovensku stúpa. Podľa šéfa finančnej správy Františka Imreczeho efektívna daňová sadzba pri dani z pridanej hodnoty koncom minulého roka stúpla na 15,2 %. Efektivita výberu tejto dane je tak podľa prezidenta finančnej správy najvyššia od roku 2007.

- Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu v Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., žiada o vyplatenie miezd za január a február tohto roku. “Nedodržanie záväzkov voči zamestnancom je zapríčinené platobnou neschopnosťou našej spoločnosti,” uviedla odborová organizácia v liste ministerstvu dopravy.

24. marca

- Bratislava by mala mať od decembra tohto roka opäť medzinárodné vlakové spojenie medzi Petržalkou a Rajkou a Győrom v Maďarsku. V čase dopravnej špičky má na tejto trati premávať desať spojov v oboch smeroch a ich nastavenie by zároveň umožňovalo prepojenie až do Budapešti.

- Od zavedenia dobrovoľného vstupu do druhého piliera v roku 2008 vstúpilo do tohto systému len 30 % mladých ľudí prichádzajúcich na trh práce. Uviedol to v komentári Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR.

27. marca

- Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach čelí kritike. A to tak zo strany energetických spoločností, obchodných komôr, zamestnávateľských zväzov, ako aj zo strany samotného Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Viac ako 40 subjektov zaslalo k novele regulačného zákona vyše 180 pripomienok.

- Najvyšší kontrolný úrad SR zistil viaceré nedostatky v príprave stavby mimoúrovňovej križovatky Triblavina v úseku diaľnice D1 Bratislava – Senec. Napríklad, chýbali výsledky podrobných analýz z dopravných prieskumov a tiež nástroje cieleného dopravného plánovania.

- Kontroly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) preukázali pochybenia pri 17 mäsových výrobkoch, ktoré sa dovážali z Brazílie. ŠVPS pozastavila predaj 237 produktov a doposiaľ vykonala testy na 82 vzorkách, pričom testy pokračujú aj naďalej. Informovala o tom ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

- Odborári sa s manažmentom automobilky Kia dohodli na zvýšení tarifných miezd i príplatku za nočné zmeny a ukončili tak týždeň trvajúcu štrajkovú pohotovosť. Dodatok kolektívnej zmluvy zabezpečí zamestnancom zvýšenie tarifných platov o 75 eur a príplatku za prácu v noci o 36 centov za hodinu.

28. marca

- Vládna koalícia by podľa prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Mariána Petka mala zmeniť tohtoročný štátny rozpočet a zvýšiť od júla tohto roka zdravotné odvody za poistencov štátu.

- Obchody budú od začiatku mája zatvorené počas šestnástich sviatočných dní v roku. Počas 15 sviatkov zostanú obchody zatvorené celý deň, 24. decembra bude zakázaný maloobchodný predaj po 12:00. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú v utorok schválil parlament.

- Privádzač z rýchlostnej cesty R1 do nitrianskeho priemyselného parku je už v prevádzke. Úsek postavila dcérska spoločnosť MH Invest za 5,8 milióna eur zo štátneho rozpočtu, zhotoviteľom bola firma Skanska.

- Rast cien v priemysle na Slovensku sa vo februári zrýchlil. Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) v druhom mesiaci tohto roka medziročne v úhrne vzrástli o 3,2 %. V januári pritom stúpli o 1 %.

- Slovensko a Česká republika začnú spolupracovať na prípravnej fáze cezhraničnej testovacej dráhy pre autonómne a prepojené vozidlá. Dohodol sa na tom v utorok podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini s českým ministrom dopravy Danom Ťokom.

- Prípadné zmeny v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti je potrebné dôsledne zvážiť. Upozornila na to Národná banka Slovenska, podľa ktorej pri zavedení niektorých opatrení bude mať rozpočet dostatočné zdroje na podporu ekonomického rastu aj bez investičnej výnimky.

29. marca

- Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce sa po štvrtýkrát predražuje. Ako uviedli Slovenské elektrárne, akcionári slovenského dominantného výrobcu elektriny na mimoriadnom valnom zhromaždení definitívne schválili nový rozpočet na dostavbu mochoveckých blokov vo výške 5,4 miliardy eur.

- Slovenská ekonomika v tomto roku porastie o 3,2 % a v budúcom roku zrýchli svoj rast na 3,8 %. Také sú aktuálne prognózy analytikov komerčných bánk, ktoré v marci zisťovala Národná banka Slovenska.

- Po rokovaní vlády minister zdravotníctva Tomáš Drucker informoval, že liečba pacientov, ktorí sú drogovo závislí, bola im diagnostikovaná psychiatrická diagnóza, alebo im bolo súdom nariadené liečenie, by sa mala považovať za neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

- Vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie môže pre Slovensko znamenať dodatočné desiatky miliónov eur, ktorými bude musieť prispieť do rozpočtu únie. Konkrétne rozpočtové dopady však budú závisieť od viacerých faktorov.

- Zjednodušenie čerpania eurofondov a zníženie administratívy je zámerom novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý v stredu schválil parlament. Zmeny umožnia napr. dvojkolový systém posudzovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

30. marca

- Nálada v slovenskej ekonomike sa v marci zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu klesol podľa údajov Štatistického úradu SR o 0,5 bodu na 104,6 bodu. Na vývoj indikátora nepriaznivo vplývalo zníženie dôvery v priemysle, službách a čiastočne i medzi spotrebiteľmi.

- Región Bratislavy bol podľa hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa na základe kúpnej sily v roku 2015 piatym najvýkonnejším regiónom Európskej únie. Jeho HDP na obyvateľa sa rovnal 188 % priemeru Európskej únie.

- Zahraniční investori na Slovensku hodnotia hospodársku situáciu na Slovensku najlepšie za posledných osem rokov. Vyplýva to z prieskumu medzi 176 firmami, ktorý vo februári tohto roka spoločne zorganizovali štyri obchodné komory pôsobiace na Slovensku.

- Zamestnancov Volkswagen Slovakia budú v kolektívnom vyjednávaní zastupovať Moderné odbory Volkswagen, nie OZ KOVO. V spore dvoch odborových organizácií automobilky Volkswagen Slovakia o oprávnenia zastupovať zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní padlo totiž definitívne rozhodnutie.

31. marca

- Finančná skupina ČSOB dosiahla v minulom roku čistý zisk 83,2 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to aj v čase nízkych úrokových sadzieb a nepriaznivých legislatívnych podmienok nárast o 12 %, uviedla spoločnosť v tlačovej správe.

- Testy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) preukázali v jednom z pozastavených produktov z Brazílie prítomnosť salmonely. Išlo o mrazené kuracie prsia, ktoré našli v skladoch v Bratislave. Na Slovensko bolo dovezených 21 ton tohto výrobku.

- Finančná skupina Tatra banky dosiahla v minulom roku čistý zisk 126 mil. eur. V roku 2015 to bol podľa jej vyjadrení pritom ešte zisk 120,6 mil. eur.

- Bežný účet platobnej bilancie vstúpil do roku 2017 s deficitom. V januári bol totiž podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) v mínuse 169 mil. eur.

- Opozícia chce iniciovať odvolávanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera za kauzu Čistý deň ako aj za ďalšie zlyhania v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnych služieb.

- Spoločnosť EP Industries (EPI) sa stala majoritným akcionárom spoločnosti Slovenské energetické strojárne Tlmače (SES Tlmače).