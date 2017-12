ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. December 2017

1. februára

- Štátny rozpočet bol po prvom mesiaci tohto roka v prebytku 92,3 mil. eur. Oproti vlaňajšku tak štát začal hospodáriť v tomto roku lepšie, keď v januári 2016 predstavoval rozpočtový prebytok 8,6 mil. eur. Príjmy štátneho rozpočtu pritom v januári tohto roku dosiahli 1,078 mld. eur a medziročne stúpli o 18,4 %, kým výdavky vzrástli o 9,3 % na 985,5 mil. eur.

- Poplatok za ústavnú pohotovostnú službu bude 10 eur, pričom doteraz to bolo 1,99 eura. Zvýši sa aj poplatok za ambulantnú pohotovostnú službu (LSPP) zo súčasných 1,99 eura na dve eurá. Informoval o tom na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Rezort zdravotníctva finalizuje projekt novej pohotovosti. Návrh chce ministerstvo predložiť na vládu v marci. Do parlamentu by sa mohol dostať v apríli.

- Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zavedie doplnkové ordinačné hodiny, ktoré sú naviac a mimo doterajších ordinačných hodín. Cieľom ministerstva je odstrániť neoprávnené vyberanie rôznych “kreatívnych” poplatkov a úhrad od pacientov, ktoré v solidárnom systéme deformujú princíp zásluhovosti. Rezort chce úpravou vytvoriť legálnu možnosť pre pacienta rozhodnúť sa, že chce viac a za to mať možnosť a právo si zaplatiť – skutočný princíp zásluhovosti.

2. februára

- Podmienky finančného sprostredkovania a poradenstva sa budú meniť. Ministerstvo financií SR totiž pripravuje novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, cez ktorú by sa mali prevziať do našej legislatívy aj aktuálne európske smernice o distribúcii poistenia a trhov s finančnými nástrojmi.

- Jozef Holjenčík končí z vlastnej vôle vo funkcii predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Svoje rozhodnutie oznámil vo štvrtok predsedovi vlády Robertovi Ficovi. „Predseda úradu mi ako predsedovi vlády oznámil, že sa vzdáva svojej funkcie,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede Fico.

- Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, v minulom roku vyhlásili celkovo 2 930 verejných obstarávaní na stavebné práce v predpokladanej hodnote 1,948 mld. eur. Počet začatých obstarávaní na práce medziročne klesol o 22,4 % a odhadovaný objem o 39,9 %.

3. februára

- Banky schválili ku koncu minulého roka 204 086 nových zmlúv na hypotekárne úvery. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Národnou bankou Slovenska, v medziročnom porovnaní je to nárast o 6,3 %. Ku koncu dvanásteho mesiaca 2015 ich bolo totiž 192,1 tisíca. Hranicu 100 tisíc úverov banky prekročili v júni 2007, dvestotisícovú hranicu v septembri 2016 a stav zmlúv každomesačne narastá.

- Tržby v maloobchode v decembri minulého roku medziročne vzrástli o 4,3 %. Oproti novembru sa tak ich dynamika mierne zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu. V medzimesačnom porovnaní boli tržby maloobchodu v decembri oproti novembru vyššie o 0,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

5. februára

- Zdroje pre neziskový sektor z podielu z dane z príjmov rastú. Potvrdzujú to údaje rezortu financií aj finančnej správy, podľa ktorých v minulom roku z asignácie dane za rok 2015 získal tretí sektor spolu 61,6 mil. eur, čo bolo o 7 mil. eur viac ako rok predtým. Ministerstvo financií tento rast pripisuje aj stabilizácii 2 % dane cez podpísané memorandum o stabilite a transparentnosti daňového financovania mimovládnych organizácií.

- Slovenské firmy by mohli vďaka projektom zameraným na energetickú efektívnosť ročne ušetriť celkovo 340 miliónov eur. Podľa alternatívneho dodávateľa energií, spoločnosti SE Predaj, taký je odhadovaný potenciál úspor energií v slovenskom priemysle. Za najväčšie bariéry nedostatočného záujmu o energetickú efektívnosť zo strany firiem považuje SE predaj nedostatok finančných zdrojov a dlhé trvanie návratnosti.

6. februára

- Pre zvýšené zálohové platby za elektrinu sa bude narýchlo meniť vyhláška o cenovej regulácii v elektroenergetike, platná od začiatku tohto roka. Ako uviedol na pondelňajšej tlačovej besede predseda vlády Robert Fico, dohodli sa na tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) s distribučnými spoločnosťami.

- Slovenská ekonomika v tomto roku porastie o čosi pomalšie, ako ukazovali predchádzajúce prognózy. Očakávajú to analytici ministerstva financií, ktorí znížili výhľad tohtoročného rastu o 0,2 percentuálneho bodu na 3,3 %. Následne by však dynamika slovenskej ekonomiky mala zrýchľovať na 4 % v roku 2018, kde zase odhad navýšili o 0,1 percentuálneho bodu, a na 4,4 % v roku 2019.

- Protimonopolný úrad SR (PMÚ) schválil koncentráciu spoločností Atalian SK, s.r.o a AB Facility, s.r.o. PMÚ dospel k záveru, že dominantné postavenie firmy Atalian, ktorá pôsobí v oblasti správy a údržby budov a zariadení, po odkúpení AB Facility na Slovensku nenaruší hospodársku súťaž na relevantnom trhu. Informovala o tom hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

7. februára

- Podiel domácich potravín na pultoch slovenských obchodov naďalej stagnuje. V minulom roku zastúpenie agropotravinárskych výrobkov, ktoré boli vyrobené na Slovensku, v obchodných reťazcoch dosiahlo úroveň 39,31 %.

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) po konzultácii s distribučnými spoločnosťami v utorok ukončil proces vypracovania novej vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike. Regulátor následne vyhlášku odošle na stálu pracovnú komisiu Legislatívnej rady vlády SR.

- V minulom roku bolo na Slovensku vyhlásených 274 konkurzov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 18,69 % menej. Reštrukturalizácií bolo v roku 2016 vyhlásených 73, čo je pokles o 20,65 percenta oproti roku 2015. Informovala o tom spoločnosť Slovak Credit Bureau (CRIF SK).

8. februára

- Slovensko vykázalo v minulom roku prebytok zahraničného obchodu na úrovni 3,731 mld. eur. Medziročne to znamenalo navýšenie prebytku o vyše 410 mil. eur. Vyplýva to z predbežných údajov Štatistického úradu SR, podľa ktorých v samotnom decembri bola obchodná bilancia v schodku 119,8 mil. eur, kým v rovnakom období roku 2015 predstavoval deficit zahraničného obchodu 83,6 mil. eur.

- Ministerstvo zahraničných vecí nevylučuje záujem Slovenska o Európsku agentúru pre lieky (EMA). Ako informoval portál vZdravotnictve.sk, rezort sa nechce vyjadrovať skôr ako Veľká Británia, kde v súčasnosti EMA sídli, aktivuje článok 50 Lisabonskej zmluvy.

- Na Slovensku sú ideálne klimatické podmienky na pestovanie ovocia, napriek tomu výmery ovocných sadov razantne klesajú. Uviedol to na stredajšom brífingu predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga. “Kým v minulosti boli výmery ovocných sadov okolo 16 až 19 tisíc hektárov, dnes evidujeme 6,5 tisíca hektárov, pričom z toho produkčných sadov je len 3,5 tisíca hektárov,“ doplnil.

9. februára

- Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) pripravuje legislatívne zmeny týkajúce sa pohotovostí, ktoré majú zlepšiť organizáciu a fungovanie pohotovostnej služby. V Detve sa preto obávajú, že lekárska pohotovosť v meste by mala byť jednou zo zrušených pohotovostí na Slovensku. Podľa medializovaných informácií by sa tak malo stať od 1. júla 2017.

- Slováci budú tento rok na odvod daní pre štát pracovať 156 dní. Vyplýva to z prepočtov spoločnosti Deloitte, podľa ktorej sa tak toto obdobie oproti vlaňajšku predĺžilo o osem dní. Deň daňovej slobody, po ktorom už budú slovenskí daňovníci zarábať na seba, a nie na dane pre štát, tak tento rok pripadne na 6. júna.

- Počet slovenských firiem v daňových rajoch v minulom roku rástol. Podľa spoločnosti Bisnode Slovensko je v súčasnosti v týchto destináciách historicky najviac našich spoločností. „Naše dáta ukazujú, že vlani sa v daňových rajoch nachádzalo 4 777 podnikov, medziročne teda ich počet narástol o 76, medzikvartálne až o 147 firiem,“ uviedol business development consultant Bisnode Slovensko Milan Seliak.

- Novým generálnym riaditeľom trnavskej automobilky PSA Groupe bude Stéphane Bonhommeau, ktorý aktuálne zastáva post riaditeľa závodu vo francúzskom Sevelnord. S výrobným centrom v Trnave sa už oboznamuje, funkciu oficiálne prevezme 1.marca. Doterajší generálny riaditeľ automobilky v Trnave Rémi Girardon po dva pol roku vo funkcii končí.

10. februára

- Priemysel na Slovensku ukončil minulý rok decembrovým medziročným rastom produkcie o 3 %. V porovnaní v novembrom sa tak podľa údajov očistených o vplyv počtu pracovných dní dynamika produkcie v priemysle ešte zrýchlila o 0,6 percentuálneho bodu.

- Hodnota finančného majetku domácností na Slovensku sa za uplynulú dekádu takmer strojnásobila. Nezmenilo sa však nič na tom, že tak ako v minulosti, aj teraz držia Slováci väčšinu svojich úspor na bežných, sporiacich alebo termínovaných účtoch, resp. vkladoch. Podľa posledných štatistík OECD na nich mali klienti na Slovensku odložených 62,26 % svojich úspor.

- V prvom mesiaci tohto roka sa na bratislavskej burze uzavreli obchody v celkovej hodnote 580,8 mil. eur. Počas 21 pracovných dní sa pritom uskutočnilo 665 transakcií, v rámci ktorých sa zobchodovalo 518,4 mil. kusov cenných papierov. Oproti decembru tak počet zobchodovaných cenných papierov klesol o 39,6 %, celkový finančný objem sa znížil o 35,3 % a počet transakcií naopak vzrástol o 16,7 %.

- Opoziční poslanci v piatok podali návrh na odvolanie predsedu vlády Roberta Fica. Dôvodom má byť kauza s cenami energií. Pod návrh sa podpísalo 42 poslancov. Predseda parlamentu následne zvolal mimoriadne rokovanie Národnej rady SR na utorok 14. februára o 13:00 hod.

11. februára

- Pozitívne, ako ústretový krok nielen ku všeobecným lekárom, ale aj k pacientom, hodnotí avizované zmeny v pohotovostných službách prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Makara. „Je veľmi dôležité si uvedomiť, že je to vlastne aj kríza pracovníkov, ktorých nám stále ubúda, a preto je dôležité zabezpečiť týmto všeobecným lekárom aj právo na odpočinok, primeranú mzdu a zároveň treba zabezpečiť aj pacientom možnosť dostať sa na vyšetrenie,” konštatoval v dnešnej diskusii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko.

12. februára

- V roku 2014 bolo v SR nahlásených do Národného registra vrodených chýb 1 563 detí. V skupine detí do jedného roka išlo o 1 500 živonarodených a štyri mŕtvonarodené deti, 59 detí malo viac ako jeden rok. Z 1 504 detí narodených v roku 2014 nahlásili neonatológovia 1 417 detí, čo je 94,2 %.

- V Martine by malo vzniknúť zhruba 130 nových pracovných miest. Spoločnosť Geonet invest totiž plánuje vo východnom priemyselnom parku vybudovať areál s troma halovými objektami a administratívnym zázemím s využitím pre logistiku, skladovanie a drobné montážne práce a kompletizáciu kovových dielov. Do výstavby areálu chce firma investovať 8,5 milióna eur.

- V poslednom kvartáli minulého roka dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave viac ako 1,62 milióna metrov štvorcových. Z celkového podielu tvorili 59 % z tejto ponuky kancelárske priestory v štandarde A a 41 % kancelárske priestory v štandarde B. Miera neobsadenosti sa ku koncu štvrtého kvartálu minulého roka znížila na 6,61 % z pôvodných 6,78 % v predošlom kvartáli.

13. februára

- Slovensko si v pondelok opäť požičiavalo na finančnom trhu. Investorom predalo štátne pokladničné poukážky splatné koncom novembra tohto roku za 300 mil. eur s priemerným výnosom záporných 0,25 % p.a. Celkový dopyt v aukcii bol pritom až 800 mil. eur a investori požadovali v priemere výnos mínus 0,2462 % p.a. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

- Európska komisia mierne krotí optimizmus Slovenska týkajúci sa očakávaného vývoja hospodárstva. Vo svojej najnovšej zimnej prognóze totiž znížila oproti jesennej predikcii odhad rastu hrubého domáceho produktu pre tento rok o 0,3 percentuálneho bodu na 2,9 % a pre budúci rok o 0,2 percentuálneho bodu na 3,6 %.

- Tržby v priemysle na Slovensku v decembri medziročne vzrástli o 3,8 %. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, v medzimesačnom porovnaní je to rast o 1,8 %. Za celých dvanásť mesiacov minulého roka je to nárast v porovnaní s rokom 2015 o 4,1 %.

14. februára

- Slovenské hospodárstvo v poslednom štvrťroku minulého roka rástlo medziročne o 3,1 %, oproti trojpercentnému rastu z tretieho kvartálu. Vyplýva to z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR (ŠÚ), podľa ktorého po očistení výsledkov o sezónne vplyvy medziročný rast hrubého domáceho produktu v štvrtom kvartáli 2016 dosiahol 2,9 %. Medzikvartálne ekonomika na Slovensku v štvrtom štvrťroku oproti tretiemu kvartálu stúpla o 0,8 %.

- Takmer u polovice testovaných výrobkov laboratórne testy potvrdili, že rovnaké potraviny nadnárodných výrobcov sú v Rakúsku kvalitnejšie ako tie, čo sa predávajú na Slovensku. Najhoršie obstáli sladené nápoje, koreniny, syry, čaje a mäsové výrobky. Podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Gabriely Matečnej nadnárodní výrobcovia či značky tak vytvárajú dve triedy spotrebiteľov.

- Testovanie v treťom bloku uhoľnej elektrárne v Novákoch by sa malo ukončiť do konca februára. Vyzýva na to rezort životného prostredia, ktorý podľa vlastného stanoviska podporuje čo najskoršie ukončenie testovania prevádzky náhradnej spaľovacej jednotky v nováckej elektrárni.

15. februára

- Rast cien na Slovensku akceleruje. Po tom, čo v decembri po troch rokoch inflácia prvýkrát vykázala kladné úrovne, keď dosiahla 0,2 %, v januári už ceny medziročne rástli o 0,7 %. Už tento mierny rast cien je tak najvyšší od septembra 2013. Rovnako sa zrýchlil rast spotrebiteľských cien v medzimesačnom porovnaní, keď v januári oproti decembru tovary a služby zdraželi o 0,3 %. V decembri oproti novembru ceny stúpli o 0,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

- V nasledujúcich rokoch bude mať verejná správa o desiatky miliónov eur vyššie príjmy z daní a odvodov, ako sa pôvodne očakávalo. Vyplýva to z aktuálnej daňovej prognózy rezortu financií, ktorá v najbližších troch rokoch navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov o takmer 400 mil. eur. V tomto roku by mali byť vyššie o 176 mil. eur, v budúcom roku o 129 mil. eur a pre rok 2019 sa prognóza navýšila o 93 mil. eur.

- Ústavný súd SR (ÚS) na stredajšom neverejnom zasadaní pléna zamietol návrh skupiny 66 poslancov NR SR, ktorá žiadala, aby vyhlásil za neústavné krátenie minimálneho dôchodku ľuďom, ktorí si sporia aj v druhom dôchodkovom pilieri v zmysle novely zákona o sociálnom poistení z roku 2015. Novelu schválil parlament, prezident Andrej Kiska ju však odmietol podpísať.

16. februára

- Tempo rastu nových objednávok v priemysle na Slovensku sa v závere roka zrýchlilo. Ako vyplýva z údajov Štatistického úradu SR, v decembri 2016 dosiahli nové objednávky v priemysle objem 3,749 mld. eur, čo je medziročný nárast o 8,6 %. V novembri nové objednávky rástli 7,5-percentným tempom. V medzimesačnom porovnaní po zohľadnení sezónnych vplyvov boli v decembri oproti novembru nové objednávky vyššie o 1,5 %.

- Národná banka Slovenska (NBS) bude vo februári a marci tohto roka v spolupráci so Štatistickým úradom SR zbierať údaje pre zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku. Úrad vybral reprezentatívnu vzorku 4 000 domácností. Náhodne vybrané domácnosti pracovníci úradu oslovia a požiadajú ich o vyplnenie dotazníka.

- Na trhu povinného zmluvného poistenia (PZP) motorových vozidiel dominovali v minulom roku dve najväčšie poisťovne. Spolu mali viac ako polovicu trhu v rámci tohto druhu poistenia. Ako ďalej vyplýva zo štatistík Slovenskej kancelárie poisťovateľov, poisťovňa Kooperativa mala vlani podiel takmer 30 % a Allianz – Slovenská poisťovňa bezmála 21 %.

17. februára

- V Národnej rade SR (NR SR) sa žiadne prekvapenie nekonalo. Predseda vlády Robert Fico naďalej zostáva vo svojej funkcii. Parlament totiž neschválil návrh opozičných poslancov na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády. Z prítomných 130 poslancov hlasovalo za odvolanie premiéra 60, proti bolo 70 poslancov.

- Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sa aj v minulom roku zaradilo medzi najúspešnejšie európske letiská s dvojciferným percentuálnym rastom cestujúcich. Vyplýva to z celoročnej štatistiky, ktorú v piatok zverejnilo Medzinárodné združenie európskych letísk ACI Europe (Airports Council International Europe).

- Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová, Karol Galek a Jozef Rajtár podali v piatok na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu podnecovania a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa v kauze vysokých cien energií.

19. februára

- Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje spresniť ustanovenia zákona o sociálnom poistení, ktoré upravujú zvyšovanie dôchodkového veku. “Spresnenie vychádza zo zásady, že poistenci narodení v tom istom kalendárnom roku majú rovnaký dôchodkový vek,“ uviedol rezort k návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa nachádza v pripomienkovom konaní.

- Trnavská vodárenská spoločnosť sa od 1. marca vráti k vlaňajším cenám, za január a február však bude fakturovať tohtoročné ceny. S odvolaním sa na rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o tom spoločnosť informuje na svojej internetovej stránke.

20. februára

- Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla ku koncu januára 8,64 %. Oproti decembru minulého roka sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,12 percentuálneho bodu. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 1,75 percentuálneho bodu.

- Skupina Európskej investičnej banky (EIB) podporila v minulom roku na Slovensku investície za takmer jednu miliardu eur. Z toho EIB poskytla nové úvery vo výške 874 mil. eur a Európsky investičný fond uskutočnil operácie za ďalších 44 mil. eur. Podpísané investície skupiny EIB predstavovali 1,1 % hrubého domáceho produktu Slovenska, čo je podľa jej vyjadrení štvrtý najväčší podiel spomedzi členských štátov Európskej únie.

- Štát v pondelok predal dlhopisy za vyše 400 mil. eur. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v dvoch aukciách ponúkala investorom dlhopisy splatné v januári 2029 a v máji 2026. V prvej aukcii cenných papierov splatných v roku 2029 pritom agentúra predala v konkurenčnej časti aukcie bondy za 216,5 mil. eur pri priemernom akceptovanom výnose do splatnosti na úrovni 1,3604 % p.a.

- V minulom roku sa počet platobných kariet vydaných bankami zvýšil o takmer 200 tisíc na 5,5 mil. kusov. Ako ďalej informovala Slovenská banková asociácia, najväčší podiel tvorili debetné karty, vydané k bežným účtom, a to 84 %. Nasledovali kreditné karty s podielom 14 %. Predplatené karty tvorili 2 %.

21. februára

- Vládna koalícia sa dohodla na troch energetických témach. Ako uviedol na tlačovej besede po rokovaní koaličnej rady predseda strany Smer-SD a premiér Robert Fico, koalícia sa dohodla na novelách zákona o regulácii v sieťových odvetviach a zákona o strategických podnikoch, a na vzniku štátneho energetického holdingu.

- Štát bude chcieť hovoriť s prípadným novým majiteľom oceliarne U.S.Steel Košice o budúcej spolupráci. Ako uviedol na tlačovej besede po rokovaní koaličnej rady predseda strany Smer-SD a predseda vlády Robert Fico, štát v súčasnosti nevie reálne zabrániť americkým akcionárom v košickej oceliarni, ktorí sú jej jediným majiteľom, aby ju predali. Prípadnému novému majiteľovi však chce predseda vlády povedať, že štátu záleží na dobrej spolupráci.

22. februára

- Rast spotrebiteľských cien zrýchľuje. Po tom, čo sa v decembri po troch rokoch vrátili ceny k rastu, v januári medziročná harmonizovaná inflácia zvýšila dynamiku o 0,7 percentuálneho bodu na 0,9 %. Priemerná ročná miera inflácie podľa harmonizovaného indexu Európskej únie (HICP) tak v januári dosiahla hodnotu mínus 0,4 %.

- Preukazy poistenca s elektronickým čipom definitívne nebudú. Prezident SR Andrej Kiska totiž podpísal novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá ruší vydávanie preukazov poistenca s elektronickým čipom. Spomínané preukazy malo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) začať vydávať od júna tohto roka.

- Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmeny pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby. Plánuje totiž zjednodušiť povinnosti pre zamestnávateľov a znížiť ich finančné a administratívne zaťaženie. Po novom už nebudú musieť zabezpečiť pre svojich zamestnancov zaradených do prvej a druhej kategórie pracovnú zdravotnú službu trvalým zmluvným vzťahom, ako to bolo doteraz.

- Zakladateľka Aliancie súkromných škôlok a jaslí Lucia Gomez žiada ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera, aby pripravil novelizáciu tzv. jasličkového zákona. Ako uviedla po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom, novelou zákona o sociálnych službách by sa malo zabrániť tomu, aby sa existujúce zariadenia pre deti do troch rokov zatvárali.

23. februára

- Okresy Piešťany, Galanta, Hlohovec a Trnava minulý mesiac opäť pokorili v miere evidovanej nezamestnanosti všetky bratislavské okresy. Všetky tieto štyri okresy sa nachádzajú v Trnavskom kraji. V okrese Piešťany bola na konci januára tohto roka najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku, a to 3,19 %.

- Slovensko pre problematiku dvojakej kvality potravín v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ) iniciovalo summit premiérov Višegrádskej štvorky (V4). Cieľom zasadnutia je vyzvať Európsku komisiu, aby v čo najkratšom čase prijala legislatívu, ktorá by zabránila, aby tie isté výrobky zakúpené v iných krajinách mali rozdielne zloženie. Uviedol to na štvrtkovom brífingu predseda vlády SR Robert Fico.

- Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v tuneli Čebrať potrvá do konca apríla tohto roka. Na základe výsledkov prieskumu a po vyhodnotení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie bude definitívne jasné, ako pokračovať ďalej v razení tunela Čebrať a vo výstavbe rozostavaného úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová pri Ružomberku.

24. februára

- Ku koncu januára tohto roka pracovalo na Slovensku 36,2 tisíca cudzincov. V porovnaní s koncom januára minulého roka ide o nárast o 10,7 tisíca osôb. Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Rumunska. Tých ku koncu januára na Slovensku pracovalo 7,5 tisíca, čo je medziročne viac o 1,5 tisíca osôb.

- Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje, že v poslednom období výrazne vzrástla aktivita rôznych subjektov, ktoré verejnosti ponúkajú možnosť nákupu dlhopisov so zaujímavým ponúkaným výnosom. “Verejne ponúkať cenné papiere, t. j. akcie a dlhopisy, je možné len po schválení prospektu cenného papiera Národnou bankou Slovenska,“ upozorňuje centrálna banka.

- Klub 500, primátori Banskej Bystrice a Ružomberka spolu so starostami okolitých obcí vyzývajú ministra dopravy Árpáda Érseka na urýchlené riešenie problémov pri výstavbe úseku D1 Ivachnová-Hubová pri Ružomberku. Pre potrebu jednotného postupu zakladajú iniciatívu Stredné Slovensko. Združovať bude samosprávy a ďalšie subjekty.

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v súčasnosti ukončuje vydávanie nových cenových rozhodnutí pre elektrinu. Nové ceny budú spätne platiť od začiatku tohto roka.

- Minister financií Peter Kažimír u liberálov so snahou dohodnúť sa na investičnej výnimke z dlhovej brzdy nepochodil. Podľa hovorkyne strany SaS Kataríny Svrčekovej sa síce šéf liberálov Richard Sulík s ministrom financií stretol, pochopenie pre zmenu ústavnej dlhovej brzdy však nemal.

26. februára

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chce na marcovú schôdzu Národnej rady SR predložiť návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Novela zákona reaguje na obavy Európskej komisie (EK), ktorá Slovensku vytýkala podmienku, že nákupcovia pôdy musia byť osoby s dlhodobým pobytom v krajine.

- Dávky v hmotnej núdzi dostalo na Slovensku v januári tohto roka 97,5 tis. osôb. Oproti decembru vlaňajška išlo o pokles o 1,1 tisíca ľudí, medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 17,1 tisíca. Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny na konci januára tohto roka celkovo odkázaných 211,7 tis. osôb, čo je 3,90 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku.

27. februára

- Trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia nemôže získať dostatok zamestnancov napriek priemernému robotníckemu platu 1 390 eur. Po pondelkovej návšteve automobilky to povedal predseda vlády Robert Fico, podľa ktorého treba otvorene hovoriť o nedostatku pracovných síl, ale aj o tom, že nezamestnaní už nechcú pracovať.

- Summit premiérov Visegrádskej štvorky (V4) o problematike dvojakej kvality potravín v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ) sa uskutoční z iniciatívy Slovenska vo štvrtok vo Varšave.

- Uvoľňovanie dlhovej brzdy je pre Slovensko rizikové. Vyplýva to z prieskumu Klubu ekonomických analytikov medzi vyše dvoma desiatkami svojich členov. Dve tretiny z nich takýto krok považujú dokonca za veľmi rizikový.

- Ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) mal byť podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) ambicióznejší. Ako uviedol analytik INEKO Dušan Zachar v blogu inštitútu, napriek veľkým finančným problémom zvolilo súčasné vedenie poisťovne tempo ozdravného procesu, ktoré nie je príliš vysoké.

- V automobilovom priemysle aktuálne chýba 14 000 kvalifikovaných pracovníkov. Tento stav je alarmujúci a je nevyhnutné zrýchliť opatrenia, ktoré smerujú k transformácii vzdelávacieho systému pre potreby praxe na všetkých úrovniach vzdelávania. Na pondelňajšej tlačovej besede to povedal prezident Zväzu automobilového priemyslu Juraj Sinay.

28. februára

- Nálada v slovenskej ekonomike sa zlepšila aj vo februári. Indikátor ekonomického sentimentu vzrástol podľa údajov Štatistického úradu SR medzimesačne o 2,2 bodu.

- Podnikatelia sú stále nespokojní s vývojom podnikateľského prostredia na Slovensku, pričom aj za posledný štvrťrok minulého roka ho hodnotili negatívne. Hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP) bola na úrovni 51,6 bodu, čo predstavuje medzikvartálny pokles o 2,1 %.

- Od začiatku marca tohto roka sa na Slovensku začína uplatňovať tzv. jasličkový zákon. Ide o novelu zákona o sociálnych službách, podľa ktorej sa bude za sociálnu službu považovať aj poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v čase, keď rodič pracuje alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole.

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ukončil vydávanie cenových rozhodnutí pri cenách vody. Regulátor stanovil ceny pre výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ako aj ceny pre odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

- Testovanie prevádzky na treťom bloku Elektrárne Nováky je už minulosťou. Slovenské elektrárne totiž v utorok v súlade s harmonogramom schváleným v novembri minulého roku ukončili prevádzkový pokus.