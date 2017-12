ČLÁNOK

Prehľad najdôležitejších udalostí

22. December 2017

2. januára

- Na Slovensku je v súčasnosti vo výstavbe osem úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v dĺžke takmer 88 kilometrov. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) predpokladá ich dokončenie postupne v rokoch 2017 až 2020, čo závisí od toho, nakoľko budú dodržané lehoty výstavby.

- Súčasný minister hospodárstva a bývalý minister životného prostredia Peter Žiga neľutuje prevzatie Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) naspäť do rúk štátu. Práve on z pozície ministra životného prostredia celý proces prevzatia koordinoval.

- Štát hospodáril v roku 2016 s deficitom o takmer miliardu nižším, ako sa predpokladalo v schválenom štátnom rozpočte. Potvrdzujú to údaje ministerstva financií, podľa ktorých schodok štátneho rozpočtu k 31. decembru 2016 predstavoval 980,3 mil. eur, kým rozpočet počítal s deficitom 1,97 mld. eur.

3. januára

- Súkromný dopravca RegioJet informoval, že prevádzku svojich expresných vlakov na trase Bratislava – Košice ukončí 31. januára tohto roku. Zdôvodnil to tým, že po rozhodnutí opäť zaviesť IC vlaky štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) na uvedenej trati nie je na trhu pre bezplatnú prepravu v dotovaných rýchlikoch dostatok platiacich cestujúcich na to, aby sa komerčné nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku uživili.

- Na bratislavskej burze sa v roku 2016 uzatvorili obchody v celkovom objeme 14,386 mld. eur. Oproti roku 2015 to znamenalo pokles o 24,4 %.

4. januára

- Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) by mali za minulý rok dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Presné údaje budú podľa štátneho správcu železničnej infraštruktúry známe až po auditovanom výsledku a jeho schválení správnou radou v marci.

- Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že je pripravená nahradiť zrušené IC vlaky na trase Bratislava – Košice súkromného prepravcu RegioJet.

5. januára

- Viac ako polovica poľnohospodárskych spoločností očakáva v tomto roku pokles výkonu slovenského poľnohospodárstva o 1,1 %. V roku 2018 by mala poľnohospodárska produkcia stagnovať. Podľa odhadov riaditeľov agropodnikov by sa tržby v tomto roku mali zvýšiť o 0,4 %. Vyplýva to z kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva za štvrtý štvrťrok spoločnosti CEEC Research.

-V minulom roku prešlo bránami letiska Košice 436 696 cestujúcich. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 6,4 %.

- Maximálna výška štátnej prémie pri stavebnom sporení zostáva aj v roku 2017 zachovaná na úrovni 66,39 eura. Na jej získanie budú musieť Slováci nasporiť rovnakú sumu ako v roku 2016, čiže 1 327,80 eura.

- Tržby v maloobchode si aj v novembri udržali rast. V medziročnom porovnaní totiž stúpli o 3,9 %. Na medzimesačnej báze v novembri v porovnaní s októbrom tržby maloobchodníkov na Slovensku vzrástli o 1,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

9. januára

- Prebytok zahraničného obchodu Slovenska bol v októbri 2016 na úrovni 513 mil. eur a bol o 183 mil. eur vyšší ako v októbri 2015. Štatistický úrad SR pritom pred mesiacom informoval o predbežnom prebytku za desiaty mesiac vo výške 455,6 mil. eur. Ide teda o navýšenie o 57,4 mil. eur.

- Zahraničný obchod Slovenska dosiahol v novembri minulého roka prebytok 286,7 mil. eur. Oproti októbru sa tak prebytok znížil o vyše 226 mil. eur.

- Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v minulom roku vybavilo spolu 1 756 808 cestujúcich, čo znamená medziročný nárast o 12,3 %, resp. o 192 497 ľudí. Ide o najvyšší počet pasažierov za posledných osem rokov.

- Štát pokračuje v predaji štátnych pokladničných poukážok aj začiatkom tohto roka. V pondelok si vďaka nim v aukcii požičal 500 mil. eur. Investorom pritom ponúkal rovnaké cenné papiere ako v decembri, teda poukážky splatné koncom novembra 2017.

- Zamestnanci spoločnosti PPS Group, a.s. Detva vstúpili v pondelok do ostrého štrajku. Urobili tak po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní novej podnikovej kolektívnej zmluvy na rok 2017.

10. januára

- Nemocnica sv. Michala nesprístupnila všetky dokumenty, týkajúce sa tendra a nákupu vybavenia spolu za 23 miliónov eur, nadácii Zastavme korupciu. Ako ďalej objasnila nadácia, začiatkom decembra minulého roka požiadala o dokumenty podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pričom minulý týždeň dostala zamietavú odpoveď od Ministerstva vnútra SR, ktoré je zriaďovateľom nemocnice.

- Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) stavia v poľskom Sliezskom zábavnom parku (Śląskie Wesołe Miasteczko) pri meste Chorzów 40 metrov vysokú horskú dráhu s názvom Lech Coaster a modernizuje park s novými tematickými zónami. Spoločnosť TMR od začiatku prevádzky v máji 2015 do leta tohto roka plánuje v Sliezskom zábavnom parku preinvestovať 26 miliónov eur.

11. januára

- Podmienky evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce sa majú od začiatku mája tohto roka sprísniť. Ak nezamestnaný predčasne opakovane skončí do jedného mesiaca zamestnanie sprostredkované úradom práce, pol roka sa nebude môcť vrátiť do evidencie uchádzačov o prácu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý v stredu schválila vláda.

- Priemyselná produkcia na Slovensku si udržala rast aj v novembri. Oproti predchádzajúcemu roku totiž novembrová produkcia stúpla po očistení o vplyv počtu pracovných dní o 2,4 %. Oproti októbru to však znamenalo spomalenie dynamiky o 0,9 percentuálneho bodu.

- Stavebná produkcia vlani v novembri deviaty mesiac po sebe medziročne klesla. V jedenástom mesiaci minulého roka sa znížila o 11,1 % na 490,8 mil. eur.

- Prípravu cestnej infraštruktúry v súvislosti s výstavbou Strategického parku Nitra zabezpečí Združenie Infraštruktúra Nitra zložené zo stavebných spoločnosti Doprastav, a. s. (vedúci člen) a Strabag, s. r. o. Práce sa zaviazali uskutočniť za zmluvnú cenu 185,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

- Neďaleko Komárna potvrdili ďalšie dva prípady vtáčej chrípky. Ide o prípady aviárnej influenzy subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov. Po Bratislave a Košiciach ide už o tretie ohnisko nákazy vtáčej chrípky. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV).

12. januára

- Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci minulého roka predstavoval 417,46 eura. V porovnaní s koncom roka 2015 ide o nárast o 6,40 eura.

- Zo strednodobého hľadiska slovenské verejné financie výraznejším rizikám nečelia. Z dlhodobého hľadiska však môžu byť hrozbou rastúce výdavky na starnutie populácie, teda najmä oblasť dôchodkových systémov, zdravotníctva či dlhodobej starostlivosti. Vyplýva to z aktuálneho monitoringu udržateľnosti verejných financií v krajinách Európskej únie, ktorú vypracovala Európska komisia.

- Štrajk v detvianskej strojárskej fabrike PPS Group sa vo štvrtok skončil. Odborári sa totiž po troch dňoch štrajku napokon definitívne dohodli na znení novej kolektívnej zmluvy platnej na roky 2017 až 2019 a zamestnanci podniku vo štvrtok ráno nastúpili do práce. Podľa podpísanej kolektívnej zmluvy sa s účinnosťou od 1. januára tohto roku zamestnancom podniku zvýši tarifná mzda o 4,5 %.

- Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra zmenil obchodné meno na agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik. Súčasťou zmien v marketingu podniku je aj nové logo.

- Španielska spoločnosť Gestamp otvorí v Nitre nový závod na hliníkové komponenty. Firma preinvestuje 133 miliónov eur. Do štyroch rokov by malo vďaka tejto investícii vzniknúť takmer 300 nových pracovných miest.

13. januára

- Spotrebiteľské ceny na Slovensku sa v decembri presne po troch rokoch opäť vrátili k medziročnému rastu. Hoci vzrástli iba mierne o 0,2 %, predtým naposledy vykázali medziročný nárast ešte v decembri 2013, kedy stúpli o 0,4 %. V novembri pritom ešte ceny klesali o 0,2 %.

- Zamestnanosť v priemysle sa v novembri minulého roka medziročne zvýšila o 3,7 %. Medziročne tak vzrástla už 38. mesiac po sebe.

- Štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) je pripravená posilniť dopravu na trase Bratislava – Žilina – Košice po ohlásenom odchode súkromného dopravcu RegioJet. Plánuje zabezpečiť aj obsluhu staníc, kde v súčasnosti jej InterCity (IC) vlaky nezastavujú.

- Tržby v priemysle na Slovensku v novembri medziročne stúpli o 3,7 %. Oproti októbru to znamenalo zrýchlenie rastu o 2,1 percentuálneho bodu.

- V obci Chmeľov, časť Podhrabina v okrese Prešov sa potvrdilo ďalšie ohnisko vtáčej chrípky subtypu H5 na Slovensku.

16. januára

- Testy potvrdili vtáčiu chrípku u uhynutých labutí vo Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky.

- Slovensko sa spomedzi stovky krajín sveta umiestnilo na 37. priečke z hľadiska schopnosti udržať a prilákať talentovaných ľudí na pracovný trh. Vyplýva to z globálneho indexu konkurencieschopnosti talentov (GTCI).

- Slovensko si v prvých tohtoročných aukciách štátnych dlhopisov požičalo vyše pol miliardy eur. Štátna Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) ponúkala v pondelok investorom tri série dlhopisov, a to v konkurenčnej aj nekonkurenčnej aukcii, v ktorých predala spolu cenné papiere za 561,1 mil. eur.

- Nasadenie náhradných vlakov po odchádzajúcom súkromnom dopravcov RegioJet je ohrozené. Uviedlo to Ministerstvo dopravy a výstavby SR, podľa ktorého súkromný dopravca odmieta uvoľniť trate, na ktorých vozil cestujúcich z Bratislavy do Košíc, napriek osobnému prísľubu ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi.

17. januára

- Na Slovensku sa v minulom roku vyrobilo viac ako milión áut. Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej výrobe Slovenska dosiahol 44 % a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35 %. Informovali o tom zástupcovia Zväz automobilového priemyslu SR.

- Slovenské hospodárstvo by malo v tomto roku rásť podobným tempom ako vlani. Podľa posledného decembrového prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk by totiž tohtoročný rast hrubého domáceho produktu mal v stálych cenách dosiahnuť 3,2 %, kým odhadovaný rast ekonomiky za rok 2016 predstavuje 3,3 %.

- Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o udelení pokuty pre stavebnú spoločnosť Váhostav – SK, a. s. (Váhostav) za nesprávne údaje v registri skutočných vlastníkov firiem. Skutočným vlastníkom spoločnosti je Juraj Široký starší. Rozhodnutie bolo vydané začiatkom roka, potvrdil hovorca úradu Ján Mažgút.

- Slovenské elektrárne prehrali ďalší boj o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG). Ústavný súd SR totiž odmietol ich sťažnosť voči krokom Najvyššieho súdu SR, ktorý zamietol dovolanie slovenského dominantného výrobcu elektriny vo veci súdneho sporu o určenie neplatnosti zmluvy o prevádzke gabčíkovskej vodnej elektrárne.

18. januára

- Vládny kabinet v stredu na svojom rokovaní schválil poskytnutie investičných stimulov. Celkovo šesť spoločností by malo získať od štátu investičnú pomoc vo výške 9,6 mil. eur. Firmy by mali na Slovensku preinvestovať 28,6 mil. eur a vytvoriť necelých 400 nových pracovných miest.

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa vráti k starému nastaveniu fixných a variabilných poplatkov pri elektrine a plyne. Na rokovaní vlády sa na tom dohodol predseda regulačného úradu Jozef Holjenčík s ministrami. Predseda vlády Robert Fico priznal, že pri poklese cien samotnej komodity, či už elektriny alebo plynu, dostávali niektoré mestá a obce pre vyššie fixné poplatky vyššie zálohové

19. januára

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) po stredajšej dohode s vládnym kabinetom začal s cenovým konaním voči spoločnostiam Stredoslovenská energetika – distribúcia (SSE-D) a SPP – Distribúcia. Ako informoval hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz, predseda úradu Jozef Holjenčík vydal pokyn na okamžitú kontrolu subjektov, kde je podozrenie na nekorektné správanie voči zákazníkom.

- Elektronický výber mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. v minulom roku dosiahol 193,34 mil. eur. V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje nárast o 5,89 mil. eur, resp. o 3,1 %.

20. januára

- Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci decembra minulého roka 8,76 %. Zostala tak na najnižšej úrovni od decembra 2008, kedy predstavovala 8,39 %. Oproti koncu novembra minulého roka sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,02 percentuálneho bodu.

- Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má podozrenie, že peniaze Európskej únie sa “tunelujú” cez poradenské služby pre jednotlivé ministerstvá. Poslankyňa a podpredsedníčka parlamentu za liberálov Lucia Ďuriš Nicholsonová v piatok informovala, že na poradenstvo v rámci technickej pomoci EÚ vyčerpali zatiaľ 75 mil. eur z plánovaných 650 mil. eur.

23. januára

- Poslanci za SaS Jana Kiššová a Karol Galek odovzdali prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi podnet na preskúmanie nezávislosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Chcú tým dosiahnuť odvolanie jeho predsedu Jozefa Holjenčíka, podľa nich totiž šéfuje úradu, ktorý nie je nezávislý.

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vráti fixné a variabilné poplatky za elektrinu a plyn na úroveň roku 2016. “Bolo začaté nové cenové konanie a v stredu budú prijaté nové cenové rozhodnutia s účinnosťou od 1. januára 2017, ktoré budú postavené na parametroch z roku 2016,” povedal predseda vlády Robert Fico v pondelok na brífingu v Zlatých Moravciach.

- Okresy Piešťany, Galanta, Hlohovec a Trnava minulý mesiac opäť pokorili v miere evidovanej nezamestnanosti všetky bratislavské okresy. Všetky tieto štyri okresy sa nachádzajú v Trnavskom kraji. V okresoch Piešťany a Galanta bola na konci minulého roka najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku, a to zhodne 3,29 %.

24. januára

- Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) v utorok oficiálne začala s výstavbou jedného z najpotrebnejších úsekov diaľnice D3. Úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec v dĺžke 5,6 kilometra po dokončení odľahčí dopravu v Čadci a jej okolí. Po jeho dobudovaní bude scelených spolu dvadsať kilometrov rýchlostnej cesty z Čadce až k hranici s Poľskom.

- Spoločnosť Mäsovýroba-Bitúnok Tomášov, s. r. o , ktorá v rokoch 2015 a 2016 získala z eurofondov a štátneho rozpočtu viac ako 600 tisíc eur, nemusela dodržať podmienky pre poskytnutie dotácie. Myslí si to poslankyňa za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Veronika Remišová spoločne s europoslancom Branislavom Škripekom, ktorí podali podnet na Európsky úrad pre boj proti podvodom, aby prešetril dotácie vyplatené Poľnohospodárskou platobnou agentúrou.

- Počet potvrdených prípadov vtáčej chrípky na Slovensku stúpol na 23.

- Predsedníctvo Slovenskej národnej strany (SNS) v utorok prijalo uznesenie, v ktorom vyzýva šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka, aby sa vzdal funkcie.

- Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa na rokovaní s Asociáciou nemocníc Slovenska dohodla na podmienečnej úprave platieb na obdobie od 1. marca do 30. júna 2017. Ako ďalej informovala hovorkyňa poisťovne Petra Balážová, výsledkom pracovných rokovaní je kompromisné riešenie. To umožní nemocniciam pokryť zvýšené náklady na mzdy zdravotníckych pracovníkov, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

25. januára

- Časť opozície požiada Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) o opätovné prešetrenie novely zákona o tepelnej energetike vo veci podozrenia z trestného činu korupcie, konkrétne podplácania a prijímania úplatku. Povedal to na tlačovej besede poslanec z hnutia OĽaNO Jozef Viskupič.

- Vláda mala o pripravovanom zvyšovaní cien energií vedieť. Štát totiž v distribučných firmách vlastní väčšinový podiel a hoci manažérske právomoci v nich vykonáva menšinový vlastník, štát má svojich zástupcov v predstavenstvách a dozorných radách. Práve títo zástupcovia podľa hnutia OĽaNO rovnako zlyhali, keď neinformovali predstaviteľov vlády o pripravovaných zmenách v cenách energií. “

26. januára

- Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) bude na trati medzi Bratislavou a Košicami od 1. februára prevádzkovať štyri páry InterCity (IC) vlakov. Posilní tak komerčnú prepravu vlakov bez štátnych dotácií po odchode súkromného dopravcu RegioJet.

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už ukončil cenové konanie pre distribučné spoločnosti, ktorým sa má odstrániť diskriminácia niektorých odberateľov. “Všetci odberatelia dostanú na základe nových cenových rozhodnutí aj nové preddavkové faktúry od svojich dodávateľov,“ informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

- Dlhodobé vyhliadky slovenskej ekonomiky sa vlani mierne zhoršili. Vyplýva to zo štúdie KPMG UK s názvom Premenné pre udržateľný rast – Index za rok 2016, podľa ktorej sa Slovensko z pohľadu dlhodobých vyhliadok ekonomickej výkonnosti v konkurencii 180 ďalších krajín umiestnilo na 44. priečke. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená zosun o štyri priečky.

- Minister financií Peter Kažimír sa do kresla prezidenta Euroskupiny zatiaľ nechystá. Ako povedal pred príchodom na štvrtkové rokovanie ministrov financií krajín eurozóny, súčasný prezident Jeroen Dijsselbloem zastáva svoj post veľmi dobre a robí výbornú robotu dovnútra i navonok Euroskupiny, a to je aj dôvod, prečo by mal vo svojej funkcii pokračovať.

- Predaj košických železiarní U. S. Steel štartuje, uviedol portál Hospodárskych novín hnonline.sk. Podľa informácií HN spoločnosti U. S. Steel a čínska He Steel podpísali vo štvrtok v Pittsburghu memorandum o porozumení. Začína sa tak vstup čínskeho kapitálu do košickej fabriky. “K tejto téme sa nebudem vyjadrovať,“ reagoval pre HN hovorca košického U. S. Steelu Ján Bača.

27. januára

- Osobitný odvod pre regulované subjekty, čiže aj pre energetické spoločnosti, ktorý zaviedla ešte druhá vláda Roberta Fica, zrejme skončí na Ústavnom súde SR. Obrátiť sa na neho chce spoločnosť Eustream, ktorá so svojou žalobou neuspela na Najvyššom súde SR.

- Prognózy bankových analytikov o vývoji slovenskej ekonomiky v tomto roku sa nemenia. Podľa januárového kola prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi, banky totiž naďalej predpokladajú, že slovenské hospodárstvo v tomto roku reálne porastie o 3,2 %.

- Ratingová agentúra Standard and Poor’s (S&P) potvrdila v piatok rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Agentúra pritom očakáva, že hospodársky rast na Slovensku bude v nasledujúcich rokoch stabilný a v období rokov 2017 až 2020 bude dosahovať približne 3 % ročne.

30. januára

- Nálada v slovenskej ekonomike sa v januári zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu vzrástol podľa údajov Štatistického úradu SR medzimesačne o 0,6 bodu na 103,4 bodu.

- Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), a. s., napĺňa opatrenia z Ozdravného plánu, ktorý v decembri minulého roka schválil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan. Podľa najnovších informácií vyplývajúcich z predbežnej účtovnej závierky za rok 2016 bude očakávaná strata poisťovne vo výške približne 200 miliónov eur.

- Spoločnosť Penta Investments v pondelok podpísala zmluvu o predaji svojho stopercentného podielu v spoločnosti AB Facility, a.s., v Českej republike a tiež AB Facility, s.r.o., na Slovensku. Novým majiteľom sa stala spoločnosť Atalian CZ, ktorá poskytuje komplexné služby súvisiace so správou a údržbou objektov, patrí do francúzskej skupiny Atalian.

31. januára

- Spoločnosť O2 Slovakia v roku 2016 rástla vo všetkých finančných a prevádzkových ukazovateľoch. Ako informovala v utorok firma, výnosy vzrástli v sledovanom období medziročne o takmer 3 % na 251,2 mil. eur. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBITDA) narástol na 87,3 mil. eur.

- Bankový sektor na Slovensku dosiahol v minulom roku podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) čistý zisk 750,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní to znamená nárast o 23,8 %. Podľa Slovenskej bankovej asociácie to však bolo pod vplyvom jednorazových efektov.

- Najväčšiu nemocnicu na Slovensku, Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB), povedie od februára Rada riaditeľov. Ako informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová, po zavedení dozorných orgánov je to ďalší krok k štandardizácii procesov v oblasti riadenia a kontroly nemocníc s právnou formou príspevkových organizácií.

- Poslanecký klub Slovenskej národnej strany (SNS) chce počuť od šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka argumenty, čo ho k zvyšovaniu cien energií viedlo, a prečo takýto postup tajil. Predseda SNS a parlamentu Andrej Danko zaradil na súčasnú schôdzu parlamentu mimoriadny bod programu, ktorým zaviazal predsedu ÚRSO Holjenčíka, aby na pôde parlamentu zdôvodnil svoje rozhodnutie zvýšiť občanom ceny energií.

- Národná rada SR prelomila veto prezidenta SR Andreja Kisku a v pôvodnom znení schválila novelu zákona o sociálnych službách, tzv. jasličkový zákon. Sociálnou službou tak od začiatku marca tohto roka bude aj poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá má toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole.