23. December 2016

1. decembra

Odvodová úľava pri zamestnávaní osôb, ktoré boli dlhodobo bez práce, sa bude v budúcom roku uplatňovať do príjmu 591,61 eura. Jednou z podmienok odvodovej úľavy je okrem iného dosahovanie príjmu, ktorý je najviac 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov.

Štátna správa ku koncu novembra vykázala rozpočtový deficit na úrovni 622,2 mil. eur. V samotnom novembri sa tak schodok navýšil o viac ako 200 mil. eur, v medziročnom porovnaní je však nižší až o 47,3 %. V rovnakom období vlani totiž štát hospodáril s deficitom v objeme 1,181 mld. eur.

Zástupcovia zamestnancov vo verejnej a štátnej službe vo štvrtok so zástupcami zamestnávateľov podpísali dve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) na rok 2017. Kolektívne zmluvy zamestnancom v štátnej a verejnej službe od začiatku budúceho roka prinášajú zvýšenie tarifných platov o 4 %. O ďalšie 2 % sa v septembri až decembri budúceho roka v štátnej a verejnej službe zvýši mzdová základňa, a to vo forme odmien, či funkčných príplatkov.

Spoločnosť Continental otvorila v Dubnici nad Váhom nový expedičný sklad hotových výrobkov. Výstavbu skladu za 30 miliónov eur zabezpečila spoločnosť Invest4SEE, od ktorej si Continental bude prenajímať sklad na 15 rokov. V distribučnom centre nájde zamestnanie do 130 ľudí, prevádzka bude štvorzmenná.

2. decembra

Štvrtinu evidovaných nezamestnaných na Slovensku na konci októbra tohto roka tvorili mladí ľudia do 29 rokov. Išlo o 78,4 tis. osôb z celkového počtu 299,4 tis. nezamestnaných. Do 20 rokov malo ku koncu desiateho mesiaca tohto roka 11,2 tis. ľudí bez práce, vo veku od 20 do 24 rokov bolo 32,5 tis. nezamestnaných a 34,6 tis. uchádzačov o zamestnanie malo 24 až 29 rokov.

Spoločnosť Minebea, veľký japonský investor, prichádza do Košíc. Ako v piatok na tlačovej besede informoval premiér Robert Fico, Minebea pri stavbe nového závodu preinvestuje v priebehu nasledujúcich piatich rokov 60 miliónov eur, pričom vznikne 1 100 pracovných miest. Zároveň dodal, že ak sa bude spoločnosť uchádzať o investičné stimuly, nevidí dôvod, aby ich vláda neposkytla, no ich výšku a podmienky zatiaľ nekonkretizoval.

Prvá slovenská firma priamo kótovaná na zahraničnej burze sťahuje svoje akcie z trhu. Po desiatich rokoch na varšavskej burze totiž končí skupina Asseco Central Europe, ktorá síce stále sídli v Bratislave, majoritným vlastníkom je však už Asseco Poland.

4. decembra

Sociálna poisťovňa (SP) skontrolovala v októbri dodržiavanie liečebného režimu 7 327 dočasne práceneschopných (PN) poistencov. Podozrenie na nerešpektovanie liečebného režimu pritom zistila u 1 751 osôb. Z tohto počtu ošetrujúci lekári následne ukončili PN 416 občanom.

Najbližšie kolo prideľovania dotácií na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií bude určené pre Bratislavský samosprávny kraj. „Bude venované podpore zariadení na výrobu tepla. Vyhlásené by malo byť v prvom štvrťroku budúceho roka,“ informoval vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič s tým, že ďalšie mimobratislavské kolá budú vyhlásené po preplatení poukážok z predchádzajúcich

5. decembra

Tržby v maloobchode si aj v októbri udržali mierny rast. V medziročnom porovnaní totiž stúpli o 0,8 %, kým v septembri rástli o 1,5 %. Na medzimesačnej báze v októbri v porovnaní so septembrom tržby maloobchodníkov na Slovensku klesli o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Banky schválili ku koncu októbra tohto roka 201 367 nových zmlúv na hypotekárne úvery. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Národnou bankou Slovenska, v medziročnom porovnaní je to nárast o 6,2 %. Ku koncu desiateho mesiaca minulého roka ich bolo totiž 189,6 tisíca. Hranicu 190 tisíc úverov banky prekročili v novembri 2015, dvestotisícovú hranicu v septembri 2016 a stav zmlúv každomesačne narastá.

Budova Twin City A v Bratislave má nového vlastníka. Developerská spoločnosť HB Reavis Group v Bratislave odpredala budovu Twin City A realitnému fondu IAD Investments. Informovala o tom HB Reavis. Ako ďalej developerská spoločnosť potvrdila, obchodná transakcia prebehla s realizačným výnosom viac ako 6,5 %.

6. decembra

Situácia na trhu s mliekom je na Slovensku aj v rámci takmer celej Európskej únie (EÚ) naďalej problematická. Na nízke ceny za mlieko, ktoré spôsobili zníženie jeho produkcie takmer v celej EÚ upozornili zástupcovia prvovýrobcov a spracovateľov mlieka na stretnutí s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou. Informoval o tom Slovenský mliekarenský zväz.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve, vrátane odhadu za zamestnancov u živnostníkov, dosiahla v treťom kvartáli tohto roka 889 eur. Medziročne sa tak zvýšila o 3,3 %. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, mierny pokles spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 4 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti druhému štvrťroku tohto roka vzrástla o 1 %.

Slovenské hospodárstvo v treťom štvrťroku stúplo o 3 %. Vyplýva to zo spresnených údajov Štatistického úradu SR, ktorými sa tak potvrdil rýchly odhad z novembra. Medziročne tak dynamika hospodárskeho rastu spomalila o 0,9 percentuálneho bodu a oproti druhému štvrťroku medziročne rástla ekonomika pomalšie o 0,8 percentuálneho bodu.

Národná banka Slovenska (NBS) bude v budúcom roku hospodáriť s prevádzkovým rozpočtom v objeme 73,6 mil. eur. Investície sa rozpočtujú vo výške 8,5 mil. eur a rozpočet emisie obeživa v objeme 9,4 mil. eur. Rozpočet centrálnej banky schválila v utorok Banková rada NBS.

7. decembra

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od januára zníži o necelých 16 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bude 1 155,70 eura. V súčasnosti je ešte platná hranica 1 171,30 eura.

Novelu zákona o poplatkoch by mal minister zdravotníctva Tomáš Drucker predložiť na rokovanie vlády na budúci rok vo februári. Pôvodným zámerom rezortu zdravotníctva bolo predložiť novelu do konca tohto roka. Ako však Drucker informoval po stredajšom rokovaní vlády, premiéra Roberta Fica požiadal o posun termínu. “Budeme možno schopní do konca roka predstaviť koncept, a keď nie, tak v januári,” povedal minister.

Poslanci schválili novelu zákona o eGovernmente. Podľa právnej úpravy, o ktorej diskutoval parlament v skrátenom legislatívnom konaní, sa termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov opäť predlžuje, tentoraz do 30. júna budúceho roka. Novú povinnosť pre podnikateľov stanovil pritom zákon už pred troma rokmi a termín sa už predlžoval z 1. júla 2016 na 1. januára 2017.

V Trenčíne by malo vzniknúť 44 nových pracovných miest. Spoločnosť Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems totiž plánuje rozšíriť svoje technologické centrum pre vývoj interiérových komponentov do automobilov. Do rozšírenia chce firma investovať necelých 3,9 milióna eur. Spoločnosť už požiadala štát o investičnú pomoc vo výške viac ako 800 tisíc eur.

8. decembra

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR kontrolovala potraviny, ktoré sa umiestňujú na trh a konzumujú v období Vianoc a Nového roku. Do 30. novembra tohto roka sa celkovo vykonalo viac ako 8 300 kontrol, pričom s nedostatkami bolo 8,9 %.

Zníženie korporátnej dane, nahradenie zdravotných odvodov z dividend daňou, zvýšenie paušálnych výdavkov živnostníkov a zrušenie daňových licencií od roku 2018 sa definitívne stane realitou. Novelu zákona o dani z príjmov totiž vo štvrtok podpísal aj prezident SR Andrej Kiska.

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o poisťovníctve. Novela sa týka rozšírenia osempercentnej odvodovej povinnosti z odvetvia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky odvetvia neživotného poistenia. Účinnosť zákona je od 1. januára 2017.

Dvojnásobný osobitný odvod pre regulované subjekty platný bez ďalšieho časového obmedzenia bude realitou. Prezident Andrej Kiska podpísal novelu zákona o osobitnom odvode, podľa ktorej sa od budúceho roka zdvojnásobí a postupne bude klesať na súčasnú úroveň. Sadzba sa bude po zdvojnásobení znižovať v dvoch krokoch od roku 2019 a od roku 2021.

9. decembra

Októbrový prebytok zahraničného obchodu Slovenska bol len o niečo nižší ako v septembri. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR totiž v desiatom mesiaci skončila obchodná bilancia v prebytku 455,6 mil. eur, kým v septembri dosiahol 462,2 mil. eur. V medziročnom porovnaní októbrový prebytok vzrástol o 125,6 mil. eur.

Prospekty uverejňované pri vydávaní a ponúkaní cenných papierov možno dostanú nové pravidlá. Predsedníctvo v Rade Európskej únie totiž dosiahlo predbežnú dohodu so zástupcami Európskeho parlamentu. Nariadenie by podľa ministra financií SR Petra Kažimíra malo pomôcť spoločnostiam získať prístup na európske kapitálové trhy tým, že ich odbremení od niektorých administratívnych formalít.

Najvyšší dlh mali ku koncu roka 2015 v Trenčianskom kraji. Išlo o 44 % bežných príjmov predchádzajúceho roka. V rebríčku podľa zadlženosti nasledovala trnavská (40 %) a bratislavská župa (33 %). Najlepší stav zaznamenali v nitrianskej župe (19 %). Vyplýva to z rebríčka zadlženosti a finančného zdravia vyšších územných celkov (VÚC), ktorý zostavil inštitút INEKO.

Štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) po takmer roku obnovuje prevádzku expresných InterCity (IC) vlakov. Od začiatku platnosti nového cestovného poriadku v nedeľu 11. decembra budú medzi Bratislavou a Košicami jazdiť denne dva páry týchto komerčných, nedotovaných vlakov. Cestu dlhú 445 kilometrov zvládnu za štyri hodiny a 42 minút, bude to najrýchlejšie železničné spojenie západu a východu krajiny.

11. decembra

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta možnosť darovať potraviny po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely tak, ako to umožní parlamentom schválená novela zákona o potravinách. Aliancia však zároveň kritizuje rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) zachovať vysoké pokuty pre obchodníkov za tieto trvanlivé potraviny, ak sa predávajú po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti.

Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu novembra tohto roka takmer 1,38 milióna dôchodcov na Slovensku. Od konca novembra 2006, teda počas desiatich rokov, sa ich počet zvýšil o 149,5 tisíca. Počet vyplácaných dôchodkov, ktorých môže penzista dostávať aj viacero súčasne, za rovnaké obdobie vzrástol o 190,3 tisíca na vyše 1,68 milióna. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej

Slovenská elektrizačná sieť je pripravená na prípadné výpadky energetických zdrojov. Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, Východoslovenskou energetikou a firmou U.S. Steel Košice vykonala na sieti medzi prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Ružín a Dobšiná a košickou oceliarňou skúšku tzv. štart z tmy.

12. decembra

Priemerná nominálna mesačná mzda sa medziročne zvýšila v októbri tohto roka vo veľkoobchode o 6,2 % na 857 eur, v ubytovaní o 5,3 % na 672 eur a v maloobchode o 4,8 % na 635 eur. Rástla aj vo vybraných trhových službách o 4,8 % na 883 eur, v doprave a skladovaní o 2,9 % na 847 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,3 % na 396 eur a v priemysle o 1,5 % na 960 eur.

Budúci rok by podľa očakávaní personálno-poradenskej spoločnosti McROY Group mali popri raste ekonomiky pribúdať nové pracovné miesta, platy by sa mali zvyšovať a prehlbovať sa bude aj súčasný nedostatok dostupnej pracovnej sily na trhu. Firmy sa preto budú čoraz častejšie po pracovníkoch obzerať aj v zahraničí.

Štát si v pondelok požičal 400 mil. eur. Po takmer dvoch rokoch pritom opäť využil možnosť ponúknuť v aukcii investorom štátne pokladničné poukážky. Aktuálna emisia je splatná 27. novembra budúceho roku. Celkový dopyt v aukcii týchto pokladničných poukážok dosiahol 975 mil. eur, z toho 580 mil. eur predstavoval dopyt investorov zo zahraničia.

Union zdravotná poisťovňa (ZP) sa rozhodla ustúpiť požiadavkám Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) a ponechať jej členským nemocniciam všetky príplatky za rok 2016. Informovala o tom v pondelok zdravotná poisťovňa.

13. decembra

Slovensko cez túto zimnú sezónu nezažije plynovú krízu podobnú tej z roku 2009, kedy zostalo bez dodávok plynu zhruba dva týždne. Zhodli sa na tom minister hospodárstva Peter Žiga, ako aj najvyšší predstavitelia plynárenských spoločností SPP, Eustream, SPP- distribúcia a Nafta.

Centrálna banka mierne reviduje svoje prognózy hospodárskeho vývoja na Slovensku v najbližších rokoch smerom nadol. Môže za to najmä dopad skončenia predchádzajúceho programového obdobia eurofondov, čo v tomto roku vyústilo do výrazného prepadu investícií.

Japonská pivovarnícka skupina Asahi Group sa dohodla na kúpe Plzenského Prazdroja a ďalších stredoeurópskych značiek koncernu SABMiller za celkovo 7,3 mld. eur. Informoval o tom v utorok spravodajský portál bbc.com. Súčasťou transakcie sú aj dcérske spoločnosti koncernu SABMiller v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. SABMiller, ktorý na Slovensku prevádzkuje pivovar Topvar, sa zaviazal k predaju aktív, aby získal súhlas regulačných úradov na prevzatie zo strany koncernu Anheuser-Busch InBev (AB InBev).

14. decembra

Od začiatku mája budúceho roka dostane približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri. Vyplýva to z návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý v stredu schválila vláda.

Sociálna poisťovňa zastavila nákup IT projektu na elektronizáciu svojich služieb za 70 miliónov eur. IT odborníci z občianskeho združenia Slovensko.Digital tento krok vítajú. Nákup informačného systému Sociálnej poisťovne začal ešte v roku 2013 v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti a trval až do roku 2016.

Medziročný pokles cien sa naďalej zmierňuje. V novembri boli totiž spotrebiteľské ceny medziročne nižšie o 0,2 %, kým v októbri klesli o 0,3 %. V priemere za jedenásť mesiacov tohto roka tak boli na Slovensku ceny v medziročnom porovnaní nižšie o 0,6 %. Medzimesačne ceny rástli a v novembri oproti októbru boli vyššie o 0,1 %, kým v októbri stúpli o 0,2 %.

Závod Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom pri Žiline vyrobil v tomto roku už 330 000 áut a celoročná produkcia by mala dosiahnuť vlaňajších 338 000 vozidiel. Automobilka opätovne pocítila pokles objednávok na ruskom trhu, naopak zvýšený dopyt zaznamenala na trhoch západnej Európy a v krajinách Blízkeho Východu a severnej Afriky.

15. decembra

Verejná správa na Slovensku má v budúcom roku hospodáriť so schodkom na úrovni 1,29 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to zo zákona o štátnom rozpočte pre rok 2017, ktorý vo štvrtok podpísal prezident SR Andrej Kiska. Deficit rozpočtu verejných financií by tak mal klesnúť z tohtoročných očakávaných takmer 2 % hrubého domáceho produktu o 0,7 percentuálneho bodu.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) pripravuje podanie trestného oznámenia pre archeologické výskumy z rokov 2013 až 2014. Ide o výskumy na štyroch stavbách úsekov diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, ako aj rýchlostných ciest R2 Pstruša – Kriváň, Zvolen, východ – Pstruša a Ruskovce – Pravotice.

Lízingový trh na Slovensku rastie. Za prvé tri štvrťroky tohto roka totiž dosiahla obstarávacia cena predmetov financovaných cez členov Asociácie leasingových spoločností SR (ALS) sumu 1,551 mld. eur, čo v medziročnom porovnaní znamenalo nárast o 7 %. Z hlavných komodít zostalo počas tretieho štvrťroka ťahúňom lízingového trhu financovanie osobných a úžitkových áut.

16. decembra

Slovenský poistný trh je stabilný. Vyplýva to z výsledkov stresového testovania poisťovní, ktoré koordinovala organizýcia EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority). Ako informuje Národná banka Slovenska, slovenský poistný trh zostáva solventný aj pri zohľadnení stresových scenárov.

Zmierňovanie medziročného poklesu spotrebiteľských cien potvrdzujú aj údaje podľa spoločnej európskej metodiky. Podľa harmonizovaných údajov ceny v novembri medziročne klesli o 0,2 %, kým mesiac predtým boli nižšie o 0,3 %. Priemerná ročná miera inflácie na Slovensku tak v novembri predstavovala záporných 0,5 %.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vysúťažilo firmy, ktoré dostanú rámcové zmluvy na dodávku CT prístrojov do slovenských nemocníc. Výberu predchádzali konzultácie s rezortom, ktoré absolvovali víťazné firmy. Informoval o tom týždenník Trend na svojej stránke.

17. decembra

Za útok proti baníctvu na Slovensku označil predseda vlády Robert Fico aktivity strany Sloboda a solidarita zamerané proti prevádzke tretieho bloku nováckej tepelnej elektrárne. Ide podľa neho o politicky cielený útok so zámerom vytvoriť v spoločnosti sociálne napätie. SaS podala v súvislosti so spustením prevádzky tretieho bloku trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

18. decembra

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v prvých deviatich mesiacoch tohto roka bolo pasívne, predstavovalo 983,4 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 249,2 milióna eur, čiže o 33,9 %. Informovala o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

O projekte novej pohotovosti Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ešte diskutuje s profesijnými organizáciami. Povedal to v uplynulý týždeň po rokovaní vlády minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Pôvodne chcel legislatívny návrh predložiť šéf rezortu do konca tohto roka.

19. decembra

Záchranky čakajú takmer vo všetkých nemocniciach na odovzdanie pacientov s najakútnejšími stavmi rovnako dlho alebo dokonca dlhšie ako pri menej akútnych diagnózach, väčšinou 13 a viac minút a rokmi sa to zhoršuje. Vyplýva to zo správy, ktorú vypracoval inštitút INEKO. Inštitút pri svojej analýze vychádzal z údajov spoločnosti Falck Záchranná, ktorej sieť staníc pokrýva zhruba 40 % územia a populácie SR.

Union zdravotná poisťovňa sa v pondelok dohodla s členmi Asociácie nemocníc Slovenska (ANS). Už minulý týždeň oznámila, že nemocniciam ANS ponechá všetky príplatky za rok 2016, ktoré im pôvodne chcela odobrať. “Požiadavkám ANS sme sa rozhodli ustúpiť, keďže naši poistenci sú pre nás prvoradí. Toto rozhodnutie bolo pre nás veľmi ťažké, pretože nás veľmi negatívne finančne zasiahne,” uviedla členka predstavenstva poisťovne Elena Májeková.

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) našiel viaceré pochybenia pri kontrole v Poľnohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Informoval o tom v pondelok na stretnutí s novinármi predseda úradu Karol Mitrík. “Poľnohospodárska platobná agentúra bola vysoko pozitívne hodnotená aj Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. My celkom nezdieľame tento názor,” povedal Mitrík.

20. decembra

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o eGovernmente. Podľa právnej úpravy, o ktorej diskutoval parlament v skrátenom legislatívnom konaní, sa termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov opäť predlžuje, tentoraz do 30. júna budúceho roka. Novú povinnosť pre podnikateľov stanovil pritom zákon už pred troma rokmi a termín sa už predlžoval z 1. júla 2016 na 1. januára 2017.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci novembra tohto roka 8,78 %. Dostala sa tak na najnižšiu úroveň od decembra 2008, kedy predstavovala 8,39 %. Oproti koncu októbra tohto roka sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,30 percentuálneho bodu. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 1,99 percentuálneho bodu.

V novembri tohto roka sa počet nových zaregistrovaných osobných automobilov medziročne zvýšil o 12, 63 %, vodiči tak zaregistrovali 7 830 vozidiel. Obľúbenou značkou automobilov Slovákov aj v novembri zostala Škoda s 22,85-percentným podielom zaregistrovaných vozidiel, nasledoval Volkswagen s 10,37 % a Hyundai s 7,06-percentným podielom.

21. decembra

Sociálna poisťovňa (SP) odoslala zamestnávateľom v novembri a začiatkom decembra tohto roka 21 675 e-mailov a esemesiek, v ktorých ich upozornila na nedoplatky za september tohto roka. Oslovila takto 14 175 zamestnávateľov a pripomenula im nedoplatky vo výške takmer 11,9 mil. eur. Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, zamestnávatelia po upozornení doplatili poistné v sume 4,3 mil. eur.

Výsledky prvého kola elektronickej aukcie na CT prístroje, ktoré centrálne obstaráva Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, priniesli úsporu 30 až 40 %. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Tomáš Drucker. “Potvrdilo sa, že centrálnym obstarávaním a kumuláciou finančných prostriedkov sa veľmi významne zvýšil záujem o toto obstarávanie, vďaka čomu sme dosiahli aj výrazné úspory,” povedal.

Prezident nepodpísal jasličkový zákon, ktorý parlament schválil koncom novembra. Zákon zavádzal novú sociálnu službu starostlivosti o deti do troch rokov v detských jasliach. Prezidentovi Andrejovi Kiskovi sa však nepozdáva spôsob, akým sa táto služba zavádza. Považuje ho za neprimerane diskriminačný voči niektorým skupinám rodičov a detí.

Novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) bude ekonóm Ján Ďurišin. Ako ministerstvo dopravy v stredu informovalo, Ďurišin uspel vo výberovom konaní a na čelo NDS ho vymenuje minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek (Most-Híd).