23. December 2016

2. novembra

Výstavba novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave sa neuskutoční formou verejno-súkromného partnerstva (PPP). Vláda totiž zobrala na vedomie návrh Ministerstva zdravotníctva ukončiť súťažný dialóg na predmet zákazky “Koncesia na návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave s očakávanou dĺžkou prevádzky 30 rokov, vrátane poskytovania vzdelávacích kapacít“.

Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by mala vyjsť na 5,4 miliardy eur. Po stredajšom rokovaní vlády to priznal minister hospodárstva Peter Žiga. Podľa neho však ešte nie je isté, či táto suma bude definitívna.

Deficit štátneho rozpočtu v októbri klesol. Oproti septembru bol nižší o takmer 224 mil. eur a dosiahol 420,6 mil. eur. Medziročne to znamenalo zlepšenie hospodárenia štátu až o 65,1 %.

O ukončení letovej prevádzky, uzatvorení letiska a likvidácii spoločnosti Letisko Piešťany budú rozhodovať akcionári na mimoriadnom valnom zhromaždení koncom novembra. Dôvodom je podľa predsedu dozornej rady Rema Cicutta zlá finančná situácia spoločnosti, ktorá momentálne dokáže uhrádzať len mzdy zamestnancov.

3. novembra

Zlato sa v oblasti Biely vrch pri Detve ťažiť nebude. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici totiž zamietol návrh cyperského investora na určenie dobývacieho priestoru v tejto lokalite. Hlavným dôvodom zamietnutia sú nesúhlasné stanoviská mesta Detva a priľahlej obce Dúbrava.

Podnikatelia ohodnotili vývoj na Slovensku v treťom kvartáli tohto roka opäť negatívnejšie. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP) je na úrovni 52,7 bodu, oproti predchádzajúcemu kvartálu tak poklesla o 2,73 %. Je to najhoršie hodnotenie za posledné tri roky.

Poštová banka dosiahla v deviatich mesiacoch tohto roka čistý zisk 51,8 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených spoločnosťou, v medziročnom porovnaní ziskovosť banky klesla o 5,6 %.

Moderné odbory Volkswagen evidovali k 1. novembru viac ako 7 300 členov. Tí odišli z pôvodnej odborovej organizácie Volkswagenu, ktorá bola súčasťou Odborového zväzu (OZ) KOVO. Potvrdil to jeden zo zakladateľov Moderných Odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský, podľa ktorého sú ich nové odbory jedinou relevantnou odborovou organizáciou zastupujúcou zamestnancov v rokovaniach o pracovných podmienkach v automobilke.

4. novembra

Novým generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) sa stal Martin Erdössy. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek ho vymenoval na návrh správnej rady štátneho správcu železničnej infraštruktúry.

Slovenská sporiteľňa dosiahla v deviatich mesiacoch tohto roka podľa individuálnych výsledkov čistý zisk 170,5 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa zverejnených údajov znamená nárast o 12,1 %.

Spoločnosť Hyunnam SK, ktorá plánuje rozšíriť svoju výrobu v Krásne nad Kysucou, požiadala štát o poskytnutie investičnej pomoci. Ako vyplýva z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, investor žiada od štátu pomoc vo výške 5,9 milióna eur.

Sberbank Slovensko sa zlúči s Prima bankou Slovensko. Informoval o tom portál voFinanciach.sk s odvolaním sa na správu generálneho riaditeľa oboch bánk vlastnených investičnou skupinou Penta Jana Rolla zamestnancom Sberbank Slovensko.

7. novembra

Tržby vo veľkoobchode v septembri tohto roka v porovnaní so septembrom 2015 vzrástli o 2 %. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, rast bol takmer vo všetkých činnostiach.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je proti tomu, aby čínski investori vybudovali letisko pre nákladnú dopravu v Bratislave. Vzhľadom na blízkosť letiska a k nemu priľahlých pozemkov k mestu by výsledkom bola neúmerná záťaž životného prostredia a zhoršenie kvality života Bratislavčanov.

Najvyšší súd SR v stredu 2. novembra opätovne potvrdil závery Protimonopolného úradu SR, na základe ktorých ešte v roku 2006 udelil šiestim stavebným firmám pokutu takmer 45 mil. eur za kartelovú dohodu pri výstavbe diaľnic. Súd tak potvrdil svoje rozhodnutie z roku 2013, kedy zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z roku 2008, ktorým krajský súd zrušil rozhodnutie úradu tak, že zamietol všetky žaloby stavebných spoločností.

8. novembra

Britská spoločnosť Marks & Spencer plánuje zatvoriť svoje obchody na Slovensku.

Na inováciu a modernizáciu plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (VDG) prispeje Európska únia. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek (Most-Híd) už podpísal zmluvu o poskytnutí finančného príspevku vo výške takmer 123 mil. eur z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Ústavný súd SR sa bude zaoberať vyhláškami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktoré hovoria o zavedení takzvanej tarify za prevádzkovanie systému. Tá tvorí zhruba 15 % z koncovej ceny elektriny a zahŕňa v sebe okrem iného aj dotáciu na elektrinu z uhlia vyťaženého na Slovensku a podporu na elektrinu z obnoviteľných zdrojov energií. Na ústavný súd sa obrátilo 35 opozičných poslancov.

Slovenské plynovodné projekty by mala podporiť aj Európska komisia. Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, už požiadal komisiu o spolufinancovanie výstavby slovensko-poľského plynovodu, ako aj o grant na spolufinancovanie štúdie uskutočniteľnosti pre plynovod Eastring.

9. novembra

Slovenský zahraničný obchod po postupnom zvyšovaní dynamiky v posledných mesiacoch v septembri zaznamenal najvyšší prebytok za posledný rok a pol. V deviatom mesiaci totiž podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR vývoz prevýšil dovozy o 456,6 mil. eur, čo je najlepšie číslo od februára minulého roku.

Staronovým predsedom Protimonopolného úradu SR (PMÚ) sa stal Tibor Menyhart.

Hodnota čistého bohatstva slovenského verejného sektora sa v minulom roku zlepšila. Podľa Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2015, ktorú v stredu schválil vládny kabinet, predstavovala ku koncu vlaňajška záporných 134,5 mld. eur, teda mínus 170,9 % hrubého domáceho produktu. Oproti predchádzajúcemu roku sa tak negatívny podiel na hrubom domácom produkte znížil o 15 percentuálnych bodov.

Slovenské hospodárstvo si v nasledujúcich rokoch udrží solídny vyše 3-percentný rast. Predpokladá to Európska komisia vo svojej najnovšej jesennej ekonomickej prognóze. V roku 2016 Brusel predpovedá Slovensku rast hrubého domáceho produktu o 3,4 %, čo oproti predchádzajúcej jarnej prognóze znamená zlepšenie výhľadu o 0,2 percentuálneho bodu.Naopak, o 0,1 percentuálneho bodu, komisia znížila odhad rastu slovenskej ekonomiky pre rok 2017 na 3,2 %.

Prezident SR Andrej Kiska v stredu podpísal novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Po novom tak ministerstvo financií nebude mať povinnosť zverejňovať návrh rozpočtu do 15. augusta, ale bude stačiť, keď ho predloží na rokovanie vlády tak, aby ho kabinet stihol schváliť a poslať do parlamentu do 15. októbra.

Firmy, ktoré chcú obchodovať so štátom, budú musieť odhaliť svoju vlastnícku štruktúru až po konečného užívateľa výhod. Vyplýva to zo zákona o registri partnerov verejného sektora z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý podpísal prezident SR Andrej Kiska.

10. novembra

Likvidáciu spoločnosti Letisko Piešťany navrhne na valnom zhromaždení koncom novembra najväčší akcionár, ktorým je Trnavský samosprávny kraj. Likvidácia bude podľa predsedu kraja Tibora Mikuša znamenať zastavenie letiskovej prevádzky, nie však definitívne rozkopanie plochy letiska.

Skupina Slovak Telekom dosiahla za deväť mesiacov tohto roka celkové konsolidované výnosy 564,1 milióna eur. V porovnaní s minulým rokom tak klesli o jedno percento.

Zamestnávatelia žiadajú zmeniť súčasný mechanizmus stanovovania výšky minimálnej mzdy na Slovensku. Ako po sneme Konfederácie odborových zväzov SR uviedol prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský, za posledných 25 rokov sa len raz stalo, že sa zamestnávatelia a odborári dohodli na výške najnižších zárobkov.

Diaľnicu D3 na Kysuciach medzi Čadcou a Svrčinovcom začnú stavať ešte tento rok a hotová by mala byť do konca roka 2020. Ako v Čadci ďalej informoval minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Arpád Érsek, priebeh a výsledky súťaže, ktorá bola vyhlásená v máji 2015, v stanovenej lehote nikto nespochybnil a súťaž teda mohli ukončiť. Najnižšiu cenovú ponuku predložilo konzorcium spoločností Strabag, PORR a Hochtief.

11. novembra

Sieť nemocníc, spoločnosť Svet zdravia, a. s., postaví do roku 2021 prvú koncovú nemocnicu novej generácie v Bratislave. Ako informovali zástupcovia spoločnosti v piatok na tlačovej konferencii, nemocnica novej generácie sa má nachádzať v lokalite Bory. Začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2018, pričom prvých pacientov by mohla nemocnica privítať už v prvej polovici roka 2021.

Stavebná produkcia siedmy mesiac po sebe medziročne klesla. V septembri sa oproti rovnakému mesiacu vlaňajška znížila o 17,9 % na 473,5 mil. eur a po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 3,1 % nižšia ako v auguste tohto roka. Za deväť mesiacov výkony odvetvia medziročne klesli v priemere o 7,8 % na 3,464 mld. eur.

Rast priemyselnej produkcie v septembri spomalil. Po vyše 17-percentnom augustovom raste po ukončení celozávodných dovoleniek v automobilkách v deviatom mesiaci po očistení o vplyv počtu pracovných dní produkcia v priemysle rástla už iba o 3,9 %.

Tržby v priemysle na Slovensku v septembri medziročne vzrástli o 3,4 %. Po augustovom dynamickom náraste o 18,9 %, za čím stál efekt ukončenia celozávodných dovoleniek v automobilkách, tak rast tržieb spomalil.

Slovenská asociácia poisťovní vyzvala vládu, aby návrh novely zákona o poisťovníctve, ktorým sa má zaviesť retroaktívne 8-percentný odvod z neživotného poistenia, v tejto podobe stiahla z rokovania parlamentu. Návrh podľa poisťovní trestá zodpovedných, dobrovoľne poistených občanov a firmy a je podľa nich aj protiústavný.

Prezidentom Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR bude aj naďalej jej súčasný šéf Jozef Kollár.

Zástupcovia troch zdravotných poisťovní – Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Dôvery zdravotnej poisťovne a Union zdravotnej poisťovne sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Tú bude zastrešovať Asociácia zdravotných poisťovní SR (AZP), ktorá sa tak premenovala zo Združenia zdravotných poisťovní SR (ZZP).

14. novembra

Prepad spotrebiteľských cien sa v októbri zmiernil. Medziročne boli totiž ceny v desiatom mesiaci nižšie o 0,3 %, kým v septembri bola deflácia na úrovni 0,5 %. V priemere za desať mesiacov roka tak spotrebiteľské ceny naSlovensku klesli o 0,6 %. Medzimesačne v októbri oproti septembru naopak ceny mierne stúpli o 0,2 %, kým v septembri oproti augustu rástli o 0,1 %.

Nemocnica v Podunajských Biskupiciach, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB), sa presunie. Informoval o tom minister zdravotníctva Tomáš Drucker. “V Podunajských Biskupiciach nie sme vo vlastných priestoroch, ak sa bavíme o nejakej miere efektivity a neefektivity, z nákladov, ktoré máme, tak hovoríme, poďme hľadať efektivitu,” povedal minister.

Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia kritizovalo vládny návrh novely zákona o poisťovníctve, ktorý ma zaviesť 8-percentný odvod z neživotného poistenia. Právna úprava podľa dopravcov skôr či neskôr spôsobí, že poisťovne zvýšia ceny poistiek, aby mohli plniť svoje záväzky a nemuseli znížiť úroveň služieb.

15. novembra

Hrubý domáci produkt Slovenska v treťom kvartáli reálne vzrástol o 3 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR. Znamenalo by to spomalenie medziročnej dynamiky slovenského hospodárstva z 3,8-percentného rastu v druhom kvartáli 2016.

Tepelná elektráreň vo Vojanoch na východnom Slovensku prevádzku neukončí, elektrinu bude vyrábať s určitosťou aj na budúci rok. To je výsledok rokovania pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Slovenských elektrární, Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. O prácu tak nepríde takmer štyristo ľudí, z čoho priamo elektráreň zamestnáva približne stodvadsať.

16. novembra

Spotrebiteľské ceny podľa harmonizovaného indexu Európskej únie (HICP) v októbri medziročne klesli o 0,3 %. Oproti septembru to znamenalo zmiernenie poklesu o 0,2 percentuálneho bodu. Priemerná ročná miera inflácie tak dosiahla v októbri záporných 0,6 %.

Bývalí zamestnanci SCP Ružomberok žiadajú po rokoch od podnikateľa Milana Fiľa vydanie zamestnaneckých akcií, prípadne náhradu škody za porušenie povinnosti vydať zamestnanecké akcie podľa privatizačnej zmluvy. Svoje požiadavky v stredu deklarovali pred Úradom vlády SR, pričom o pomoc sa rozhodli požiadať premiéra Roberta Fica. Na protestnom zhromaždení bolo približne 150 účastníkov.

Oblasť koordinácie regionálneho rozvoja má od začiatku budúceho roka prejsť z pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Úrad vlády SR. Umožní to návrh novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorý v stredu schválila vláda na návrh premiéra Roberta Fica.

Slovensko je medzi piatimi krajinami Európskej únie, ktorých rozpočet na budúci rok je v plne v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu. Konštatoval to vo svojom hodnotení rozpočtových plánov členských krajín únie Brusel.

Hrubý dlh verejnej správy by mal v nasledujúcich rokoch klesať. Uviedol to rezort financií v zdôvodnení, prečo sa úroveň dlhu nachádza v sankčnom pásme dlhovej brzdy. Ministerstvo má povinnosť zaslať takéto odôvodnenie do parlamentu podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v prípade, keď dlh prekročí najmiernejšie pásmo dlhovej brzdy.

17. novembra

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. zaznamenala aj v druhom roku fungovania bezplatnej prepravy vlakom zvýšený záujem o jej využívanie. Ako štátny osobný vlakový dopravca informoval, za desať mesiacov tohto roka využilo cestovanie zdarma po železnici vyše 22 miliónov osôb, čo predstavuje medziročný nárast približne o 10 %. Je to takmer 41 % z celkového počtu 54,7 milióna prepravených cestujúcich od začiatku roka do októbra.

18. novembra

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali slovenského ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpáda Érseka, aby spolupracoval s výborom EP pre meranie automobilových emisií (EMIS). Érsek sa totiž ako jediný z pozvaných ministrov odmietol vyšetrovacieho výboru zúčastniť. Informoval o tom tlačový atašé Informačnej kancelárie EP na Slovensku Ján Jakubov.

ČSOB skupina dosiahla za deväť mesiacov neauditovaný konsolidovaný čistý zisk po zdanení na úrovni 69,2 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 12 %.

Európska komisia Slovensku odblokovala štyri operačné programy za minulé programové obdobie 2007 – 2013, čím sa pre krajinu uvoľní takmer pol miliardy eur z eurofondov. Informoval o tom Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Operačné programy Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj, Zdravotníctvo a Bratislavský kraj boli zablokované z dôvodu rôznych pochybení.

Moderné odbory Volkswagen uviedli, že považujú za vysoko nepravdepodobné, že by avizované šetrenie a prepúšťanie v nemeckom koncerne akýmkoľvek spôsobom zasiahlo závod v Bratislave. Ako v piatok uviedol predseda odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský, skôr očakávajú, že výroba v bratislavskom závode sa bude aj naďalej rozširovať a ponuka pracovných miest bude ešte vyššia.

21. novembra

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR vzhľadom na nedostatočný počet vyhlásených výziev nemohol skontrolovať čerpanie eurofondov na Slovensku v programovom období rokov 2014 až 2020. Ako uviedla hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková, o alarmujúcej situácii informoval predseda NKÚ SR Karol Mitrík listom predsedu vlády Roberta Fica.

Štát si v pondelok na finančnom trhu požičal vyše pol miliardy eur. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity totiž predala štátne dlhopisy splatné v máji 2026 za 509,5 mil. eur, z čoho cenné papiere za 245,5 mil. eur smerujú do portfólií zahraničných investorov.

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) považuje za potrebné upraviť legislatívu týkajúcu sa otváracích hodín v maloobchodných a veľkoobchodných prevádzkach. Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré v pondelok poskytol agentúre SITA, väčšina členských štátov EÚ už prijala a dlhodobo v praxi uplatňuje zákonné obmedzenia nedeľného predaja a predaja počas dní pracovného pokoja.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v októbri tohto roka dosiahla hodnotu 9,08 %. V porovnaní so septembrom poklesla o 0,34 percentuálneho bodu, v medziročnom porovnaní ide o pokles o 1,9 percentuálneho bodu.

22. novembra

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) akceptoval 118 887 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2017, čo predstavuje 2,3 % z celkového počtu poistencov.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) žiada ministra zdravotníctva Tomáš Druckera, aby stiahol návrh vyhlášky, ktorou plánuje rezort rozšíriť kompetencie zdravotníckych asistentov.

Poslanci schválili návrh novely zákona o poisťovníctve. Ak ho podpíše aj prezident SR Andrej Kiska, osempercentná odvodová povinnosť sa rozšíri z odvetvia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky odvetvia neživotného poistenia. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2017.

Nemocnica sv. Michala v Bratislave nakúpila zdravotnícke vybavenie predražene, uviedla Nadácia Zastavme korupciu.

23. novembra

Parlament schválil zmeny v poplatkoch pri registrácii vozidiel. Po novom by mali menej platiť vlastníci automobilov pri prvej registrácii vozidla, zvýšiť by sa však oproti súčasnosti mali sadzby pri ďalších registráciách.

Parlamentná opozícia bude mať zastúpenie v orgánoch Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Vláda totiž v stredu na svojom rokovaní odobrila jej kandidátov.

Osobitný odvod regulovaných subjektov zostane v platnosti a jeho sadzba sa zvýši. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR, ktorí v stredu schválili novelu zákona o osobitnom odvode. Podľa návrhu sa sadzba tohto odvodu od budúceho roku zdvojnásobí a postupne bude klesať na súčasnú úroveň. Sadzba sa bude po zdvojnásobení znižovať v dvoch krokoch od roku 2019 a od roku 2021.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na seba priamo prevezme zodpovednosť za prezentáciu Slovenska ako atraktívnej destinácie cestovného ruchu. Od 1. januára 2017 začlení štátnu príspevkovú organizáciu Slovenskú agentúru pre cestovný ruch, ktorá sa špecializuje na marketing a propagáciu cestovného ruchu Slovenska, priamo do štruktúr samotného ministerstva dopravy.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) v stredu podpísala zmluvu na vybudovanie úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Víťazom tendra sa stalo konzorcium spoločností Strabag, PORR a Hochtief, ktoré diaľnicu dlhú takmer šesť kilometrov postaví za vyše 239 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty

Materiál Nadácie Zastavme korupciu, ktorý rieši údajne predražený nákup zdravotníckeho vybavenia Nemocnicou sv. Michala v Bratislave, má podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka niekoľko zásadných chýb.

Tarifné platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe sa od začiatku budúceho roka zvýšia o 4 %. O ďalšie 2 % sa v septembri až decembri budúceho roka v štátnej a verejnej službe zvýši mzdová základňa, a to vo forme odmien, či funkčných príplatkov.

Korporátna daň sa zníži, zdravotné odvody z dividend nahradí daň. Rozhodli o tom poslanci parlamentu, ktorí v stredu schválili novelu zákona o dani z príjmu. V nej sa okrem toho zvyšujú aj paušálne výdavky živnostníkov a počíta aj so zrušením daňových licencií od roku 2018.

24. novembra

Ziskovosť bankového sektora na Slovensku pravdepodobne bude klesať. Ako skonštatovala Národná banka Slovenska (NBS), vzhľadom na pokles čistých úrokových príjmov sa zvyšuje riziko udržateľnosti obchodných stratégií bánk.

Výstavba diaľnice D1 Budimír – Bidovce v dĺžke 15,5 kilometra pri Košiciach sa začala oficiálne vo štvrtok poklepaním základného kameňa pri obci Vajkovce. Spoločnosť Skanska SK, a. s. sa zaviazala diaľničný úsek postaviť za 197,44 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (236,93 mil. eur vrátane dane ) za 37 mesiacov, teda vyše tri roky.

V stredu prijatá novela zákona o osobitnom odvode regulovaných subjektov, ktorou sa po novom tento odvod zdvojnásobí, zrejme skončí na súde. Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorý na Slovensku vlastní viacero energetických spoločností, sa totiž bude snažiť súdnou cestou aj medzinárodnou arbitrážou tento osobitný odvod zrušiť.

Hoci daňové zaťaženie zamestnávateľov na Slovensku v poslednom roku mierne stúplo, krajina si v porovnaní daňových systémov globálne mierne polepšila. Podľa rebríčka Paying Taxes 2017, ktorú vydala skupina Svetovej banky a poradenská spoločnosť PwC, sa Slovensko umiestnilo na 72. priečke zo 189 krajín sveta. Medziročne sme si tak polepšili o jedno miesto.

Novým predsedom Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa stal Alexander Ballek. Do funkcie predsedu štatistického úradu ho vo štvrtok vymenoval prezident SR Andrej Kiska.

Zdravotníctvo zrejme dostane v budúcoročnom rozpočte 50-miliónovú rezervu. Predpokladá to totiž pozmeňujúci návrh, ktorý v rámci rozpravy k návrhu rozpočtu predložil poslanec za vládny Smer-SD Juraj Blanár.

25. novembra

Do priemyselného parku Ferovo vo Vranove nad Topľou mieria traja investori s investíciami za takmer 30 miliónov eur. Plánujú zamestnať vyše 500 ľudí.

Dlho očakávaný cestný obchvat Zvolena povedie severným smerom. Konečné rozhodnutie sa s malými zmenami trasy vracia späť k pôvodne navrhovanému variantu vedúcemu medzi mestami Zvolen a Sliač.

Poslanecký prieskum o hospodárení spoločnosti Letisko Piešťany v piatok jeho iniciátor Boris Kollár (Sme rodina) skončil predčasne, pretože piatim poslancom sa nepodarilo stretnúť s predsedom Trnavského samosprávneho kraja a predsedom predstavenstva spoločnosti Tiborom Mikušom.

28. novembra

Union zdravotná poisťovňa bude chcieť od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby jej vrátili príplatky. Ako poisťovňa informovala, pristúpi k tomuto kroku pre nedostatočné dofinancovanie zdravotníctva.

Cena elektronických diaľničných známok sa od budúceho roka zvyšovať nebude. Rozhodol o tom minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek (Most – Híd).

Bežný účet platobnej bilancie skončil po dvoch mínusových mesiacoch v septembri tohto roka opäť v pluse. Vyplýva to z predbežných údajov Národnej banky Slovenska, podľa ktorých bola bilancia bežného účtu v deviatom mesiaci kladná v sume 159 mil. eur.

Medziročný prepad priemyselných cien sa v októbri opäť zmiernil. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne v desiatom mesiaci medziročne klesli o 3,1 %, kým v septembri boli nižšie o 3,7 %.

Slovenská ekonomika po raste v tomto roku o 3,6 percenta v budúcom roku posilní o 3,4 percenta a roku 2018 sa jej rast zrýchli na úroveň 3,8 percenta. Uviedla to Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v najnovšej prognóze.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pripravuje ozdravný plán, pričom predložiť by ho mala Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) do 16. decembra.

29. novembra

Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave bude viesť Jozef Valocký, ktorý doteraz pôsobil ako riaditeľ fakultnej nemocnice v Nitre. Doterajší riaditeľ NOÚ Jozef Dolinský prijal ponuku ministra zdravotníctva Tomáša Druckera a od 1. decembra 2016 bude šéfom tímu zodpovedného za prípravu a realizáciu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Parlament schválil novelu zákona o potravinách, ktorá umožňuje použiť potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely.

Verejná správa na Slovensku má v budúcom roku hospodáriť so schodkom na úrovni 1,29 % hrubého domáceho produktu (HDP). Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR, ktorí v utorok schválili návrh štátneho rozpočtu na budúci rok spolu s návrhom rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky.

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii ovplyvní aj inštitút osobného bankrotu. Poslanci návrh tejto novely rezortu spravodlivosti schválili 141 hlasmi. Podľa Žitňanskej by zmeny mali pomôcť napríklad 40-tisíc nezamestnaným, voči ktorým sú vedené exekúcie, ako aj 60-tisíc dôchodcom.

Spoločnosť Letisko Piešťany, a. s. bude aj naďalej pokračovať vo svojej činnosti. Akcionári na utorňajšom mimoriadnom valnom zhromaždení o návrhu na jej likvidáciu nerokovali. Dôvodom je podľa predsedu predstavenstva Tibora Mikuša možnosť získať za určitých podmienok dotáciu 160 tisíc eur z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Automobilka Jaguar Land Rover bude vyrábať všetky nové modely Discovery v dvoch európskych závodoch, v Nitre na Slovensku a v Solihulle vo Veľkej Británii.

Na rozšírenie poistného odvodu v neživotnom poistení si posvieti Protimonopolný úrad SR. Problémom podľa neho môže byť zmena, ktorú poslanci presadili počas prerokúvania návrhu v parlamente a to, že nový 8-percentný odvod má platiť iba prijaté poistné z nových poistných zmlúv uzavretých po 31. decembri 2016.

30. novembra

Parlament schválil novelu zákona o sociálnych službách, ktorou sa zavádza starostlivosť o deti do troch rokov v detských jasliach ako sociálna služba.

Proces majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pre výstavbu závodu automobilky Jaguar Land Rover v Nitre je už takmer ukončený. Vlastníkom pozemkov štát vyplatil 58,826 mil. eur vrátane DPH.

Termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov by sa mal opäť predĺžiť, tentokrát do 30. júna budúceho roka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o e-Governmente, ktorý v stredu schválila vláda.

Bankoví analytici po slabšom treťom kvartáli znižujú svoj výhľad tohtoročného hospodárskeho rastu. Podľa prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk v novembri oproti októbru znížili prognózu rastu hrubého domáceho produktu na tento rok o 0,1 percentuálneho bodu na 3,3 %.

Union zdravotnej poisťovni (ZP) vypovedalo v stredu zmluvu 31 nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS). Nemocnice reagovali na postup zdravotnej poisťovne, ktorá bude chcieť od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby jej vrátili príplatky.

Náklady na energie pre slovenské domácnosti a podnikateľov v budúcom roku klesnú. Ako informoval predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík, klesne priemerná cena elektriny, zemného plynu i tepla.

Sadzba za poistencov štátu klesne od 1. januára budúceho roka na 3,78 %. Zároveň sa rušia stropy na platenie zdravotných odvodov. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú v stredu schválil parlament.