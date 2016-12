ČLÁNOK

23. December 2016

2. októbra

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zvažuje zmenu kompetencií pre zdravotníckych pracovníkov. Rezort uvažuje nad posilnením kompetencií pre zdravotníckych asistentov, ktorí v súčastnosti nemôžu napríklad robiť odbery, či podávať niektoré lieky. Uviedol to na tohtotýždňovom stretnutí s novinármi šéf rezortu Tomáš Drucker.

Priemerná dočasná práceneschopnosť (PN) na Slovensku bola v auguste tohto roka na úrovni 2,83 %. V porovnaní s júlom je to menej o 0,03 percentuálneho bodu, medziročne priemerná PN v auguste stúpla o 0,10 percentuálneho bodu. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

3. októbra

Marián Šóth obhájil pozíciu prezidenta Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR. Ako informovala asociácia, ambulantní lekári si na volebnom Valnom zhromaždení ASL SR vyberali z dvoch kandidátov. Víťaz volieb MUDr. Šóth získal 102 hlasov, jeho protikandidát Pavol Štec osem hlasov.

Schodok štátneho rozpočtu v septembri stúpol o vyše 33 mil. eur. Podľa aktuálnych údajov ministerstva financií totiž ku koncu deviateho mesiaca dosiahol deficit hospodárenia štátu 644,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní však bol schodok štátneho rozpočtu výrazne nižší, keď klesol o vyše 45 %, resp. o viac ako 532 mil. eur.

Spoločnosť RWE Gas Slovensko mení svoj názov. Od októbra sa premenovala na innogy Slovensko. Innogy je meno dcérskej spoločnosti RWE AG, do ktorej nemecký koncern zlúčil tri svoje oblasti podnikania, a to siete a infraštruktúru, obchod a obnoviteľné zdroje.

4. októbra

O výške minimálnej mzdy na nasledujúci rok aj v tomto roku rozhodne vláda. Zástupcovia vlády, zamestnávatelia a odborári sa totiž podľa očakávaní ani na druhý raz nezhodli na tom, aká má byť výška minimálnej mzdy na Slovensku na rok 2017. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter predložil na rokovanie tripartity návrh nariadenia vlády na zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka zo súčasných 405 eur na 435 eur.

Oddlženie nemocníc môže byť v dvoch etapách. Pripustil to na minulotýždňovom stretnutí s novinármi minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Ako vysvetlil, najprv by išlo o jednorazové oddlženie záväzkov po lehote splatnosti viac ako jeden rok. Potom by sa odfinancovával dlh na základe zásluhového spôsobu, a teda podľa zrealizovaných konkrétnych krokov.

Majiteľ ZUNO Bank AG, Raiffeisen Bank International (RBI) Group, sa rozhodol ukončiť činnosť ZUNO banky v Českej aj Slovenskej republike. Dôvodom tohto rozhodnutia je zjednodušenie štruktúry a odstránenie duplicitných aktivít na trhoch, kde skupina pôsobí. Ako ďalej informovala spoločnosť, s účinnosťou od 21. októbra preto ZUNO banka zastaví prijímanie nových klientov.

5. októbra

Vláda schválila návrh rozpočtu verejných financií na nasledujúce tri roky ako aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Podľa návrhu rozpočtu má pritom verejná správa na budúci rok hospodáriť so schodkom 1,29 % hrubého domáceho produktu (HDP). Hoci do materiálu zapracoval rezort financií oproti augustovej verzii nové makroekonomické a daňové prognózy a nové legislatívne úpravy, konsolidačné plány vlády sa nemenia.

Tarifné platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe by sa mali podľa predbežnej dohody od začiatku budúceho roka zvýšiť o 4 %. Po stredajšom treťom kole vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu to uviedol minister financií Peter Kažimír.

Tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode vzrástli v auguste medzimesačne o 2,5 %. Medziročne podľa údajov Štatistického úradu SR vzrástli o 3,9 %. Rast bol takmer vo všetkých činnostiach. Pokles bol iba v sprostredkovaní veľkoobchodu o 8,5 %. Za celých osem mesiacov tohto roka tržby vo veľkoobchode medziročne vzrástli o 1,3 %.

6. októbra

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zvažuje úpravu pracovnej zdravotnej služby. Vyplýva to z materiálu, ktorý vláda schválila v stredu na rokovaní. Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker však upozornil po rokovaní kabinetu, že ide o informatívny materiál o zámere.

Objem obchodov na bratislavskej burze v treťom štvrťroku výrazne klesol. V období od júla do konca septembra sa na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) totiž uzavreli v 1 706 transakciách obchody v sume 2,187 mld. eur, čo bolo o takmer 37 % menej, ako v treťom kvartáli vlaňajška.

Šesť dôchodkových správcovských spoločností (DSS), ktoré spravujú dôchodkové úspory v druhom pilieri, malo za prvý polrok tohto roka súhrnný zisk 6,2 mil. eur. Uvádza sa to v správe o stave a vývoji slovenského finančného trhu za prvý polrok tohto roka, ktorú vypracovala Národná banka Slovenska.

Bankový sektor na Slovensku dosiahol od začiatku januára do konca augusta zisk na úrovni 532,8 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) znamená nárast o 9,8 %. Významne pozitívny vplyv na ziskovosť mal predaj podielov Visa Europe spoločnosti Visa Inc.

7. októbra

Sociálna poisťovňa (SP) by mala v tomto roku vybrať na poistnom od ekonomicky aktívnych osôb 6,33 mld. eur. Oproti plánu na tento rok by to bolo viac o 246,8 mil. eur. O 15,9 mil. eur menej má poisťovňa v porovnaní s plánom v tomto roku vybrať z dlžného poistného, keď má od dlžníkov dostať 206 mil. eur.

Bankoví analytici znižujú výhľad hospodárskeho rastu Slovenska v budúcom roku. Podľa posledného septembrového kola prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk totiž aktuálne predpokladajú, že naša ekonomika reálne v budúcom roku stúpne o 3 %. Svoj odhad z augusta tak znížili o 0,2 percentuálneho bodu.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR navrhne zrušiť maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do zdravotných poisťovní. Ako informoval v piatok rezort zdravotníctva, podľa informácií zo zdravotných poisťovní sa toto opatrenie dotkne asi 15 tisíc ľudí na Slovensku.

9. októbra

Sociálna poisťovňa (SP) by mala v budúcom roku vynaložiť na svoju činnosť 106 mil. eur. Malo by ísť o 10 mil. eur menej ako v tomto roku. Bežné výdavky poisťovne by mali v roku 2017 dosiahnuť vyše 105,4 mil. eur a kapitálové výdavky 570 tis. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017, ktorý tento týždeň schválila vláda.

Žatva hustosiatych obilnín a repky sa na Slovensku skončila, poľnohospodári pokračujú v zbere jesenných plodín. Podľa informácií zverejnených Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) majú jesenné plodiny, konkrétne kukurica na zrno, cukrová repa, zemiaky a slnečnica dostatok vlahy.

10. októbra

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ukončil prvú etapu prierezovej kontroly zdravotníctva. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. NKÚ sa pri kontrole zameral na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými financiami a majetkom deviatich koncových zdravotníckych zariadení (fakultné a univerzitné nemocnice), ktoré sú príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Zahraničný obchod Slovenska skončil v auguste v prebytku. Ten oproti júlu stúpol o takmer 150 mil. eur na 216,1 mil. eur. V medziročnom porovnaní bol prebytok zahraničného obchodu rovnako vyšší o 136,6 mil. eur.

Štát po vyše polroku obnovuje prevádzku IC vlakov na trati Bratislava – Košice. Z plánovaných zastávok vypadlo krajské mesto Trenčín. Primátor Richard Rybníček sa preto rozhodol iniciovať petíciu za obnovenie zastávky v Trenčíne. Hovorí, že toto preňho nepochopiteľné rozhodnutie so samosprávou nikto nekonzultoval.

11. októbra

Rast priemyselnej produkcie na Slovensku sa po júlovom 14-percentnom prepade v auguste opäť obnovil. Podľa údajov Štatistického úradu SR v ôsmom mesiaci produkcia v priemysle po očistení o vplyv počtu pracovných dní medziročne stúpla o 17,5 %.

Starobné dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia o 8,2 eura. Predčasné starobné dôchodky stúpnu o 7,9 eura, invalidné penzie s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % o 4 eurá a invalidné dôchodky s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % o 7,1 eura. Vdovské a vdovecké dôchodky pôjdu nahor o 5,3 eura a sirotské penzie o 2,6 eura. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.

Maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasného 5-násobku na 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Tohtoročný maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov v sume 4 290 eur tak stúpne na 6 181 eur. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.

12. októbra

Zamestnávatelia majú zásadný problém so zvýšením maximálneho vymeriavacieho základu na výpočet náhrady príjmu pri práceneschopnosti (PN) zamestnanca. Ten po utorkovom rozhodnutí parlamentu stúpne z terajšieho 1,5-násobku na 2-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, teda z tohtoročných 1 287 eur na 1 766 eur.

Potvrdzovanie augustového oživenia dynamiky priemyslu po júlových celozávodných dovolenkách v automobilkách pokračuje aj údajmi o priemyselných tržbách. Tie v auguste medziročne vzrástli o 18,9 %, kým v júli sa naopak prepadli o 16,3 %. V samotnej priemyselnej výrobe stúpli tržby o 21,1 %.

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 405 eur na 435 eur. V stredu o tom rozhodla vláda. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak od začiatku budúceho roka stúpne na 2,5 eura zo súčasných 2,328 eura.

Do priemyselného parku Nitra – Sever mieri nový investor. Výrobca plastových dielov karosérií bude jedným zo subdodávateľov automobilky Jaguar Land Rover. Ako pre agentúru SITA povedal konateľ spoločnosti Nitra Invest Ondrej Ščurka ml., firma je pôvodom zo Severnej Ameriky a vytvorí približne 300 nových pracovných miest.

13. októbra

Spotrebiteľské ceny na Slovensku sú naďalej nižšie ako pred rokom. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR totiž v septembri medziročne klesli o 0,5 %, kým v auguste boli nižšie o 0,8 %. V priemere za prvé tri štvrťroky tohto roka tak spotrebiteľské ceny na Slovensku klesli o 0,6 %.

V septembri 2016 sa na Slovensku registrovalo 7 126 nových osobných automobilov, čo predstavuje medziročný nárast o 19,44 %. Ako ďalej informoval Zväz automobilového priemyslu (ZAP), kumulatívne za deväť mesiacov tohto roka ide o rast oproti rovnakému obdobiu minulého roka na úrovni 13,7 %.

14. októbra

Nové objednávky v priemysle na Slovensku v auguste rapídne stúpli. Po júlovom prepade o vyše pätinu v ôsmom mesiaci vzrástli až o 32,6 % na 4,12 mld. eur. V medzimesačnom porovnaní boli nové objednávky v slovenskom priemysle v auguste oproti júlu vyššie o 45,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Nový vládny splnomocnenec pre rýchlostné cesty, poslanec parlamentu Igor Janckulík (klub Most-Híd) považuje svoje vymenovanie za reakciu na záväzok vlády z jej programového vyhlásenia. Jeho súčasťou je aj rozvoj dopravnej infraštruktúry s osobitným zreteľom na rýchlostné cesty R2, R3, R4, R7 a príprava prepojenia Banskej Bystrice, teda R1, s diaľnicou D1.

Banky schválili ku koncu augusta tohto roka 199 039 nových zmlúv na hypotekárne úvery. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Národnou bankou Slovenska, v medziročnom porovnaní je to nárast o 6,2 %. Ku koncu ôsmeho mesiaca minulého roka ich bolo totiž 187,4 tisíca.

15. októbra

V otázke zavedenie poplatkov za objednanie sa na konkrétny čas na vyšetrenie u lekára treba liečiť príčinu, a nie následok, tvrdí predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS). Pýta sa, na čo sú poplatky, pokiaľ sa nezabezpečí väčší počet odborných lekárov. Ako ďalej Zelník upozornil v dnešnej diskusii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko, vždy bude záujem u obyvateľstva dostať sa do odbornej ambulancie skôr.

16. októbra

Slovenské začínajúce podniky budú naďalej trápiť predpisy upravujúce odpočet daňových strát. Myslí si to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP), ktorá upozorňuje, že zmena sa nechystá ani v novom návrhu zákona o podpore malého a stredného podnikania, ktorý je momentálne v Národnej rade SR.

Príjmy z internetovej reklamy v prvom polroku 2016 dosiahli na Slovensku 52 miliónov eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to nárast o 26 %. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila spoločnosť IAB Slovakia. V rámci jednotlivých reklamných kategórií je podľa IAB Slovakia na prvom mieste s 63-percentným podielom display reklama, ktorá zahŕňa bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display a video reklamu.

17. októbra

Spotrebiteľské ceny podľa metodiky Európskej únie v septembri na Slovensku klesli o 0,5 %. V porovnaní s augustom sa tak medziročný prepad cien zmiernil o 0,3 percentuálneho bodu. Priemerná ročná miera inflácie tak dosiahla v septembri hodnotu záporných 0,6 %.

Súťaž na CT prístroje je pripravená dobre, preto ju Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nezrušilo. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Podľa neho je približne 50 nemocníc, ktoré sa chcú zúčastniť súťaže.

Štát si v pondelok požičal na finančnom trhu vyše 400 mil. eur. Štátna Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) pritom investorom netradične ponúkala až tri emisie dlhopisov a to v konkurenčnej aj nekonkurenčnej aukcii. Spolu im pritom predala dlhopisy za 400,9 mil. eur.

Spoločnosť Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorá na Slovensku kontroluje viacero energetických podnikov, mení svoju akcionársku štruktúru. Po novom budú vlastniť energetický holding český podnikateľ Daniel Křetinský (94 %) a vybraní členovia manažmentu (6 %). Z holdingu tak odchádza slovenský podnikateľ Patrik Tkáč a finančná skupina J&T.

18. októbra

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR plánuje pripraviť Spotrebiteľský zákonník. Legislatívny zámer na jeho vypracovanie predložil rezort do pripomienkového konania. “Spotrebiteľský zákonník bude mať charakter moderného právneho predpisu, ktorý jasnou, zrozumiteľnou a transparentnou úpravou práv a povinností spotrebiteľov, obchodníkov a ďalších hospodárskych subjektov prispeje k zvýšeniu ich právnej istoty a k jednotnej aplikácii právnych noriem,” uviedlo ministerstvo.

Slovenské súdy v treťom štvrťroku 2016 vyhlásili 181 osobných bankrotov, čo je o 16,77 % viac ako pred rokom. Informovala o tom vo svojej analýze spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií.

19. októbra

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) chce novelou zákona o nadobúdaní pôdy obmedziť špekulatívne nákupy pôdy a to formou ústavného zakotvenia. Ako informoval agrorezort, novelu zákona v najbližšom čase čaká medzirezortné pripomienkovanie. Novela má tiež podľa MPRV pre aktívnych a miestnych poľnohospodárov zlepšiť prostredie pre nadobúdanie ďalšieho vlastníctva pôdy.

Zvýšenie paušálnych výdavkov živnostníkov, zníženie korporátnej dane či zavedenie dane z dividend namiesto zdravotných odvodov z nich posunuli poslanci do druhého čítania. V prvom čítaní pritom návrh novely zákona o dani z príjmov podporila vyše stovka poslancov a podporu našiel okrem vládnych strán aj v poslaneckých kluboch ĽS-Naše Slovensko či Sme rodina.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 30. septembru tohto roka 11,292 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,20 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Oproti koncu augusta využitie eurofondov vzrástlo o 12,92 mil. eur a miera o 0,11 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli ministerstva financií.

Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce sa predraží ešte viac, ako sa očakávalo. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva Peter Žiga. “Tento týždeň sme sa stretli s manažmentom Slovenských elektrární. Poskytli nám základné informácie o tom, akým spôsobom by sa mal predĺžiť termín dostavby, a akým spôsobom by sa mal navýšiť rozpočet. Informácie, ktoré som od nich dostal, nie sú pre mňa dostatočné, pretože to navyšovanie rozpočtu je výrazne vyššie, ako bolo avizované,“ povedal Žiga bez uvedení konkrétnejších

20. októbra

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci septembra tohto roka 9,42 %. Zostala tak na najnižšej úrovni od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %. Tretí mesiac po sebe sa pritom miera evidovanej nezamestnanosti medzimesačne znížila o 0,01 percentuálneho bodu. Medziročne bola miera nezamestnanosti v septembri nižšia o 1,96 percentuálneho bodu.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 – 2020 do 30. septembra v šiestich z jedenástich programov 189,65 mil. eur. Znamená to 1,36 % z celkovej alokácie všetkých programov 13,990 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka. Oproti koncu augusta čerpanie peňazí EÚ v aktuálnom období vzrástlo o 16,17 mil. eur a miera o 0,12 percentuálneho bodu.

Do nových odborov Volkswagenu sa prihlásilo už vyše 6 tisíc zamestnancov a počet záujemcov sa neustále zvyšuje. Informovali o tom vo štvrtok na brífingu predstavitelia novovzniknutých Moderných odborov Volkswagen. “Musíme stabilizovať štruktúru našej členskej základne, ktorá sa momentálne buduje. Výbor musí pripraviť konferenciu, kde jednotliví zástupcovia prevádzok vyhlásia voľby predsedu,“ ozrejmil ďalšie kroky zakladateľ Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský.

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií ukončil konanie voči exministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi. Podnet na bývalého šéfa rezortu zdravotníctva podal nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý. Podľa neho Čislák porušil ústavný zákon o ochrane verejného záujmu tým, že prijal prácu v sieti polikliník Pro Care vlastnenej skupinou Penta napriek tomu, že tejto istej sieti predtým udelil eurofondový grant za takmer pol milióna eur.

21. októbra

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVAR) začína budúci týždeň v spolupráci s partnerskými neziskovými organizáciami opäť distribuovať potravinové balíčky pre najodkázanejších občanov. Prvýkrát v tomto roku sa tak stalo v letných mesiacoch. Súčasťou pomoci budú tentokrát aj hygienické balíčky. Informovala o tom Dominika Bordáčová z Kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVAR.

Parlament v piatok odhlasoval, že o návrhu novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj bude rokovať v druhom čítaní. Poslanci za Most-Híd v predloženom návrhu doplnili stavby, ktoré napriek potrebe stavebného povolenia na ich realizáciu nepodliehajú poplatku za rozvoj. Ide podľa nich najmä o stavebné činnosti týkajúce sa rekonštrukcie obvodového plášťa stavby, najmä zateplenia bytových domov, a stavebné činnosti súvisiace s údržbou stavby.

Deficit verejných financií Slovenska v minulom roku dosiahol 2,71 % hrubého domáceho produktu. Uvádza to európsky štatistický úrad Eurostat vo svojej aktuálnej jesennej notifikácii. Oproti jarnej notifikácii tak výšku schodku znížil o 0,26 percentuálneho bodu. Dôvodom zníženia deficitu oproti jarnej notifikácii je predovšetkým aktualizácia akruálneho plnenia daňových príjmov, najmä dane z príjmov právnických osôb.

22. októbra

Priaznivá situácia na finančných trhoch by sa mohla využiť na investovanie do budúcnosti. Naznačil to minister financií Peter Kažimír vo svojom prejave na sobotňajšej programovej konferencii Smeru-SD. Ako uviedol, Slovensko má obrovské modernizačné dlhy, potrebuje investovať a budovať infraštruktúru. „Ak dnes máme dobu, keď si štát vie požičať na desať rokov za necelého pol percenta, máme právo sa opýtať, či nie je dobré využiť takéto obdobie a neinvestovať do budúcnosti. Lebo takáto situácia sa nemusí opakovať,“ povedal.

Novelu zákona o liekoch lekárnici vítajú, no jej príprava a schválenie spôsobilo ešte výraznejšie výpadky liekov. Niektoré lekárne aktuálne čakajú na objednané lieky aj tri- štyri týždne. „Tie dodávky sú v tomto druhom polroku výrazne horšie, ako boli predtým. Viacerí distribútori, ktorí účelovo iba vyvážajú lieky do zahraničia, sa snažia ešte využiť ten aktuálny legislatívny stav, kým 1. januára nenadobudne novela účinnosť,“ povedal prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

23. októbra

Za tri týždne zberu údajov o nedostupných liekoch lekárne Dr.Max počas septembra zaznamenali spolu 4 107 hlásení o chýbajúcich liekoch. Informovala o tom PR manažérka Dr.Max Zdenka Krížová. Hlásenia, ktoré boli v lekárňach Dr.Max zachytené od 12. do 30. septembra 2016, sa celkovo týkali takmer 430 rôznych druhov liekov.

Materskú dávku dostáva na Slovensku čoraz viac mužov. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Kým v septembri 2014 vyplácala Sociálna poisťovňa materskú dávku 292 mužom, v septembri minulého roka ich počet stúpol na 733 a minulý mesiac túto dávku poberalo už 1 341 mužov.

24. októbra

Okresy Galanta a Piešťany minulý mesiac pokorili v miere evidovanej nezamestnanosti všetky bratislavské okresy. V okrese Galanta bola v septembri najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku, a to 3,75 %. Druhú najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti na úrovni 4,01 % evidoval okres

Za osem mesiacov tohto roka bolo vyhlásených 3 728 verejných obstarávaní v celkovom predpokladanom objeme 2,842 mld. eur. Ten predstavuje štvorročné minimum. Počet začatých verejných tendrov od januára do augusta medziročne klesol o 18,9 % a ich očakávaná hodnota o 39,4 %. Vyplýva to z informácií analytickej spoločnosti CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie ku koncu augusta.

Tržby slovenských chemických a farmaceutických firiem v 1. polroku 2016 dosiahli podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR 4,421 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 352 miliónov eur, a teda o 7 %. Pod negatívny vývoj sa podobne ako v minulom roku podpísalo zníženie cien ropných produktov, na druhej strane darilo sa výrobkom z gumy a plastu.

25. októbra

Slovenskí penzisti, ktorí dostávajú dôchodok z Českej republiky (ČR), by mali mať najneskôr od roku 2018 menej byrokratických povinností, ako je to v súčasnosti. Kým v súčasnosti musia úradom v ČR každé tri mesiace hlásiť, že ešte žijú, po novom majú potvrdenie o žití vypĺňať len raz ročne. Stretnutie s českou stranou o tejto veci inicioval štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna (Most-Híd).

Dôchodkový vek na Slovensku sa v budúcom roku zvýši na 62 rokov a 76 dní. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Týkať sa to bude ľudí narodených po 31. decembri 1954. “Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek, to znamená ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a poistenci v závislosti od získaného obdobia zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo obdobia služby v I. alebo II. kategórii funkcií,” uviedol.

Protischránkový zákon z ministerstva spravodlivosti zákonodarcovia schválili nadpolovičnou väčšinou hlasov. Ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) vníma novelu ako posun k transparentnosti obchodovania firiem so štátom. Opoziční poslanci do druhého čítania predložili pozmeňujúce návrhy. Z nich prešli zmeny, ktoré navrhovala poslankyňa za OĽaNO Veronika Remišová a nezávislý poslanec Miroslav Beblavý. Prešiel aj pozmeňovací návrh poslanca Tibora Bernaťáka

Maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasného 5-násobku na 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Tohtoročný maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov v sume 4 290 eur tak stúpne na 6 181 eur. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

26. októbra

Dlhodobo evidovaní nezamestnaní a dlhodobo neaktívni ľudia by mali byť viac motivovaní k tomu, aby sa zamestnali. Kým v súčasnosti sa im pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi nezapočítava 25 % príjmu zo závislej činnosti, po novom sa im nemá zarátavať 50 % ich príjmu z práce počas prvého roka od nástupu do zamestnania.

Podmienky evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce sa majú sprísniť. Ak nezamestnaný predčasne opakovane skončí do jedného mesiaca zamestnanie sprostredkované úradom práce, pol roka sa nebude môcť vrátiť do evidencie uchádzačov o prácu. Takýto návrh, ktorý má byť súčasťou novely zákona o službách zamestnanosti, v stredu predstavil štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Branislav Ondruš.

Na slovenskej strane sa začína výstavba mosta v Komárne. Ako informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR Karolína Ducká, poklepaním základného kameňa odštartovala v stredu výstavba príjazdovej cesty na nový cestný most, ktorý odľahčí centrá miest Komárno a Komárom.

27. októbra

Bežný účet platobnej bilancie Slovenska skončil v auguste druhý mesiac v poradí v schodku. Podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) totiž vykázal v ôsmom mesiaci deficit v objeme 118 mil. eur a poklesol z júlového schodku 363 mil. eur. Kumulatívne za prvých osem mesiacov tohto roka bol tak podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie v mínuse 327 mil. eur.

V blízkosti bratislavského závodu automobilky Volkswagen vznikne nové logistické centrum. Zástupcovia spoločností Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Real Estate Slovakia vo štvrtok symbolicky položili základný kameň nového logistického centra, ktoré bude mať rozlohu 125 tisíc metrov štvorcových.

Ku koncu septembra tohto roka pracovalo na Slovensku 33,3 tisíca cudzincov. V porovnaní so septembrom minulého roka ide o nárast o 9,6 tisíca osôb. Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Rumunska. Tých ku koncu minulého mesiaca na Slovensku pracovalo takmer 7,4 tisíc, čo je medziročne viac o 1,5 tisíca osôb. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

28. októbra

Nálada v slovenskej ekonomike sa v októbri nepatrne zhoršila. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu sa v októbri znížil o 0,1 bodu na 102,9 bodu. Priaznivý vývoj v službách a medzi spotrebiteľmi bol podľa úradu tlmený nepriaznivým vývojom v priemysle, stavebníctve a obchode.

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o spotrebiteľských úveroch. Medzi najzásadnejšie ustanovenia patrí povinnosť určiť ukazovateľ schopnosti splácať úver. Banky aj ostatní poskytovatelia musia pred poskytnutím úveru vypočítať ukazovateľ schopnosti splácať úver. Zákon zároveň ukladá podmienku tento ukazovateľ nielen vypočítať pri poskytovaní úveru, ale ho aj pravidelne prehodnocovať.

Slovenskí hydinári podajú podnet na Európsku komisiu (EK) na posúdenie možného protisúťažného správania poľského producenta slepačích vajec. Reagujú tak na aktuálny výskyt salmonelózy v ôsmich európskych krajinách, ktoré odoberali vajcia práve od poľského producenta.

Prezident Andrej Kiska podpísal balíček daňových noviel, ktorými sa okrem iného zvýši daň z cigariet. Jedným z nich je totiž aj novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, podľa ktorej sa má sadzba dane zvyšovať v dvoch krokoch – od februára 2017 a od februára 2019.

30. októbra

Slováci si do bánk odložili o takmer desatinu viac peňazí ako vlani a na konci augusta tak mali na účtoch približne 30 mld. eur. Slováci podľa ČSOB sporia najrýchlejšie spomedzi celej eurozóny. Priemerné tempo v eurozóne sa pohybovalo pod štyrmi percentami.

Európska únia a Kanada v nedeľu podpísali historickú obchodnú dohodu. Kanadský premiér Justin Trudeau a šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker dohodu podpísali spoločne s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a so slovenským premiérom Robertom Ficom, keďže Slovensko je v súčasnosti predsedníckou krajinou Európskej únie.

31. októbra

Prognózy bankových analytikov hospodárskeho rastu na Slovensku sa o niečo vylepšili. Podľa októbrového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk totiž v tomto roku hrubý domáci produkt na Slovensku stúpne o 3,4 %. Svoj odhad so septembra tak navýšili o 0,1 percentuálneho bodu.

Objem úverov na nehnuteľnosti na Slovensku v septembri stúpol v medziročnom porovnaní o 13,9 %. Ako informuje Národná banka Slovenska (NBS), ku koncu deviateho mesiaca tak dosiahol 21,142 mld. eur. Naďalej dominujú iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých stav predstavoval 13,583 mld. eur.

Bankový sektor na Slovensku dosiahol v deviatich mesiacoch čistý zisk 560,6 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) znamená nárast o 6,4 %. Významne pozitívny vplyv na tohtoročnú ziskovosť mal predaj podielov Visa Europe spoločnosti Visa Inc.

