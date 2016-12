ČLÁNOK

Podnikatelia sú znepokojení zo spôsobu prijímania dôležitých zmien

5. December 2016

Podnikateľské asociácie, zamestnávateľské združenia a obchodné a priemyselné komory zoskupené v Iniciatíve za vládu zákona vyjadrujú hlboké znepokojenie nad spôsobom, akým sú prijímané dôležité legislatívne zmeny so zásadným dopadom na podnikateľské prostredie. „Spôsob, akým boli v uplynulých týždňoch schválené zmeny v systéme zdravotného a sociálneho poistenia, zásadne podkopávajú dôveru verejnosti v predvídateľnosť legislatívneho procesu,“ uviedli podnikatelia. Reagujú tak na to, že zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne odvody a zrušenie stropu na zdravotné odvody sa do legislatívy dostalo až počas druhého čítania v parlamente na základe poslaneckých pozmeňujúcich návrhov.

Dôležitosť zákonne stanoveného legislatívneho procesu, v rámci ktorého musí každý návrh zákona prejsť riadnym pripomienkovým konaním za účasti verejnosti, rokovaním Hospodárskej a sociálnej rady SR a nakoniec i rokovaním vlády, bol zásadným spôsobom spochybnený, a to hneď dvakrát počas len niekoľkých týždňov, uvádza sa v tlačovej správe. „Viaceré kroky dávajú dôvody domnievať sa, že takýto postup bol zvolený účelovo s cieľom vyhnúť sa diskusií s odbornou verejnosťou,“ tvrdí Iniciatíva za vládu zákona.

Podnikatelia upozorňujú na to, že samotná vláda sa verejnosti zaviazala k tomu, že bude presadzovať, aby aj poslanecké návrhy zákonov boli v druhom čítaní prerokúvané v rámci širokého medzirezortného pripomienkového konania za účasti verejnosti. „Plne rešpektujúc právo poslancov NR SR iniciatívne navrhovať legislatívne zmeny sme však nútení konštatovať, že tieto záväzky a deklarácie nie sú rešpektované,“ uvádza Iniciatíva za vládu zákona.

K závažným legislatívnym zmenám podľa podnikateľov dochádza síce formálne legálnym, ale vysoko netransparentným spôsobom, čo významne narúša princíp právnej istoty a oslabuje dôveru verejnosti vo verejné inštitúcie. „Je nevyhnutné, aby zamestnávatelia ako aj odborná verejnosť ostali rešpektovaným partnerom verejných inštitúcií pri odbornej diskusii, ktorá musí predchádzať prijímaniu zásadných legislatívnych zmien, tak ako je to štandardom v ostatných krajinách Európskej únie,“ dodávajú podnikatelia.

Zvýšenie stropu na sociálne odvody z 5- násobku na 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo bude od januára zvýšenie zo sumy 4 290 eur na 6 181 eur, navrhol ešte v októbri počas rokovania parlamentného sociálneho výboru poslanec NR SR za Smer a súčasne šéf Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny. Poslanci tento návrh pri hlasovaní o novele zákona o sociálnom poistení schválili.

Návrh na zrušenie stropu na zdravotné odvody sa do návrhu novely zákona o zdravotnom poistení koncom novembra dostal takisto cez pozmeňujúci návrh, ktorý podal poslanec za Smer Jozef Valocký počas rokovania zdravotníckeho výboru. Parlament už aj tento návrh schválil.

Súčasťou Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law) sú napríklad Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Podnikateľská aliancia Slovenska, Americká obchodná komora na Slovensku, Slovenská banková asociácia, Holandská obchodná komora, Francúzsko-slovenská obchodná komora, či Klub 500.