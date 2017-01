ČLÁNOK

Podnikaniu na Slovensku pomáha aj otvorená ekonomika

17. Január 2017

Stav podnikateľského prostredia na Slovensku pozitívne ovplyvňuje otvorenosť ekonomiky voči zahraničným investíciám, export či dostupnosť rizikového kapitálu. Firmy na Slovensku zaostávajú vo vnímaní príležitostí na štart biznisu, či schopnosti konkurovať iným firmám s rovnakým podnikateľským zámerom na trhu. Uviedlo to Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) na základe výsledkov prieskumu Svetového podnikateľského indexu.

Ako ďalej združenie informovalo, Svetový podnikateľský index pripravuje organizácia Global Entrepreneurship Network, ktorá každoročne hodnotí stav podnikateľského prostredia. Slovensko sa v rebríčku 137 krajín umiestnilo na 37. mieste a na 23. mieste vo výbere 40 európskych krajín. Z prieskumu vyplýva, že najsilnejšie znaky dosahuje slovenské podnikateľské prostredie v kategórii internacionalizácie, ktorá sa prejavuje v exporte a v otvorenom prístupe ekonomiky voči zahraničným investorom. Ďalej je to networking, podľa ktorého firmy na Slovensku dokážu úspešne kombinovať podnikateľské skúsenosti a znalosti so schopnosťou využívať internet pre podnikateľské účely a silnou stránkou slovenského podnikateľského indexu je aj dostupnosť rizikových kapitálov.

Naopak za slabé stránky, ktoré negatívne ovplyvňovali vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku, organizácia označila schopnosť podnikateľov vnímať príležitosti pre štart ich biznisu a schopnosť odhadnúť jedinečnosť produktu či podnikania kombinovanú s trhovou silou existujúcich podnikov a podnikateľských skupín.

Združenie mladých podnikateľov Slovenska bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Víziou združenia je stať sa hlasom mladých podnikateľov a podnikateliek, ktorý bude obhajovať ich záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie v SR.