Podmienky zamestnávania cudzincov na Slovensku sa zjednodušia

21. Február 2018

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o službách zamestnanosti od poslancov za stranu Smer-SD Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka. Novela zákona od mája tohto roka zjednodušuje podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, na Slovensku. Bude sa to týkať len vybraných profesií, v ktorých je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a okresov s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Zoznam zamestnaní, v ktorých pretrváva nedostatok pracovnej sily, stanoví komisia na tripartitnej úrovni a bude zverejnený a ročne aktualizovaný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

“Na identifikované zamestnania bude pri udeľovaní jednotných povolení štátnym príslušníkom tretích krajín platiť zjednodušený proces, napríklad nebude na tento účel potrebné nahlasovať voľné pracovné miesta,” uviedli poslanci za stranu Smer. Počet zamestnancov pochádzajúcich z krajín mimo Európskej únie sa obmedzí na najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov konkrétneho zamestnávateľa. “Uvedené sa navrhuje z dôvodu, aby sa tento nástroj nevyužíval na zabezpečovanie pracovnej sily z tretích krajín, čo by mohlo mať za následok znižovanie mzdových a pracovnoprávnych podmienok v SR,” tvrdia koaliční poslanci. Zjednodušenie podmienok a zrýchlenie procesu má podľa nich len napomôcť zamestnávateľom riešiť prechodný nedostatok pracovnej sily aj prostredníctvom štátnych príslušníkov tretích krajín.

Na zvýšenie motivácie prijať zamestnanie aj vo väčšej vzdialenosti od miesta trvalého pobytu sa od mája tohto roka zavádza nový príspevok na presťahovanie za prácou až do výšky 4 000 eur a v prípade manželov až do sumy 6 000 eur. Tento príspevok bude určený pre zamestnancov, ktorí v súvislosti so získaním zamestnania zmenia miesto svojho trvalého pobytu, ktoré bude od pôvodného miesta trvalého pobytu vzdialené najmenej 70 kilometrov. Príspevok bude slúžiť na úhradu nákladov súvisiacich s presťahovaním zamestnanca do miesta nového trvalého pobytu, ako aj na úhradu nájomného alebo iných plnení súvisiacich s užívaním bytu. V tomto roku by pritom príspevok na presťahovanie za prácou malo podľa odhadu jeho navrhovateľov využiť 75 nezamestnaných a v budúcom roku 87 uchádzačov o prácu.

Ďalšími zmenami sa má podporiť mobilita nezamestnaných za prácou, a to zatraktívnením podmienok pre vznik nároku na príspevok na dochádzku za prácou a na príspevok na podporu mobility za prácou. Obdobie poskytovania príspevku na dochádzku za prácou sa pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie predĺži o ďalších 6 mesiacov na 12 mesiacov. Tento príspevok sa bude poskytovať bez ohľadu na spôsob dopravy do zamestnania v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania a od počtu odpracovaných dní zamestnancom v mesiaci, a to na základe preukazovania trvania zamestnania a dochádzky do zamestnania.

Poslanci za Smer tiež zo zákona vypustili zákaz poskytovania príspevku pri dochádzaní za prácou v rámci jednej obce a tým umožnili poskytovať príspevok aj zamestnancom, ktorí dochádzajú do zamestnania v rámci väčších obcí a miest, v ktorých je doprava do zamestnania nevyhnutnosťou. “Zároveň sa so zámerom zmierniť výdavky občana na cestovné navrhuje zvýšenie maximálnej mesačnej výšky príspevku z aktuálnej sumy 135 eur na sumu 200 eur,” uviedli poslanci.

Príspevok na podporu mobility za prácou budú po novom dostávať aj tí zamestnanci, ktorí počas poberania príspevku na dochádzku za prácou alebo bezprostredne po skončení jeho poberania zmenia miesto trvalého pobytu, alebo nahlásia prechodný pobyt v súvislosti s výkonom zamestnania a ich zamestnanie naďalej trvá. “So zámerom zmierniť výdavky občana na bývanie súvisiace so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania sa navrhuje skrátiť vzdialenosť pre vznik nároku na príspevok zo 70 km na 50 km a zvýšiť maximálnu mesačnú výšku príspevku z 250 eur na 400 eur (zo 400 eur na 600 eur pre manželov) počas prvých 6 mesiacov, resp. zo 125 eur na 200 eur (z 200 eur na 300 eur pre manželov) počas ďalších 6 mesiacov,” dodali poslanci za Smer.

Novela zákona by si mala od začiatku mája do konca decembra tohto roka vyžiadať 2,86 mil. eur, z toho 2,43 mil. eur by mali tvoriť zdroje Európskej únie. V roku 2019 by malo ísť o 4,6 mil.