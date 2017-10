ČLÁNOK

Podiel tuzemského základného imania v bankách mierne klesol

22. September 2017

Podiel tuzemského základného imania na celkovom upísanom základnom imaní bánk sa ku koncu júna medziročne mierne znížil. Kým ku koncu júna 2016 to bolo 5,97 %, na konci šiesteho mesiaca tohto roka to bolo 5,61 %. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska v štatistickom bulletine, podiel zahraničného základného imania sa tak medziročne zvýšil z úrovne 94,03 % na 94,39 %. Objem zahraničného základného imania vzrástol o 284,86 mil. eur, resp. o 9,47 %.

Najväčší príspevok na tomto náraste mal zahraničný kapitál z Českej republiky a Cypru. Ku koncu júna medziročne stúpol kapitál z Českej republiky z úrovne 49,96 % na 52,56 %, teda o 228 mil. eur. Z Cypru sa kapitál zvýšil z úrovne 4,48 % na 5,94 %, resp. o 60,6 mil. eur. Zatiaľ čo v prípade Českej republiky išlo o zvýšenie kapitálu v Komerční banke, kapitál z Cypru bol navýšený v Sberbank Slovensko.

Z 28 tuzemských úverových inštitúcií má v štruktúre upísaného základného imania aj tuzemské základné imanie deväť subjektov, z ktorých dve banky, a to ČSOB stavebná sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka, pôsobili so 100-percentným podielom tuzemského kapitálu. Avšak skupina ČSOB ako celok patrí do skupiny KBC. Záručnú banku vlastní štát.