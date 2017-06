ČLÁNOK

Odborníci by smerovali eurofondy po roku 2020 do dopravy, výskumu a menších podnikov

29. Máj 2017

Finančná podpora zo zdrojov Európskej únie by mala po ukončení súčasného programového obdobia eurofondov v roku 2020 smerovať najmä do odbornej prípravy, výskumu, vývoja a inovácií, dopravy a na podporu malých a stredných podnikov. Vyplýva to z aprílového prieskumu úradu vicepremiéra Petra Pellegriniho medzi zástupcami súkromného sektora, samospráv, mimovládnych organizácií, akademickej sféry a profesijných združení. Tí zároveň skonštatovali, že podpora regiónov z eurofondov by mala mať podobu kombinácie grantov, návratnej finančnej výpomoci a financovania z viacerých zdrojov.

Ako ďalej uvádza úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu, jeho snahou je, aby aj po roku 2020 mohlo Slovensko eurofondy čerpať. „Veľký prínos politiky súdržnosti pre Slovensko je nespochybniteľný, budeme preto podporovať zachovanie jej silnej pozície aj po roku 2020,“ konštatoval Pellegrini. Ako dodal, jeho prioritou je naďalej smerovať podporu do všetkých regiónov s dôrazom na tie najmenej rozvinuté. „Kľúčovým prvkom v príprave obdobia po roku 2020 musí byť flexibilita a zjednodušenie celého procesu. Samozrejmosťou musí byť zameranie sa na dosahovanie reálnych výsledkov,“ dodal podpredseda vlády.

Podľa Pellegriniho však musíme byť pripravení aj na alternatívu, že sa Slovensku vybojovať európske zdroje aj po roku 2020 podariť nemusí. „Preto toto programové obdobie musíme využiť, aby sa naše univerzity, výskumné vývojové centrá, ale aj podnikatelia naučili pripravovať kvalitné projekty, ktoré budú schopné súperiť po roku 2020 pri získavaní zdrojov z globálnych grantov, ako je HORIZONT 2020 a iné, v ktorých už budú súperiť s krajinami, ako je Nemecko, Taliansko, Francúzsko, či Fínsko a podobne,“ dodal.