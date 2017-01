ČLÁNOK

Nemecko odmieta Trumpove vyhrážky o zavedení mimoriadnych ciel

16. Január 2017

Nemecký vicekancelár Sigmar Gabriel kritizoval vyhrážky zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nemecké automobilky produkujúce v Mexiku pre americký trh budú v USA čeliť mimoriadnym dovozným clám. Takouto politikou by USA poškodili svoj vlastný automobilový priemysel, povedal Gabriel, ktorý je zároveň aj nemeckým ministrom hospodárstva, pre pondelňajšie vydanie denníka Bild. Vicekancelár odmietol aj Trumpovo tvrdenie, že nemecké automobilky sa voči USA nesprávajú férovo, keď na amerických cestách jazdí množstvo nemeckých áut, čo ale naopak neplatí. “USA potrebujú vyrábať lepšie autá,” povedal Gabriel.

Nemecká automobilová skupina BMW minulý týždeň oznámila, že zotrváva na svojom pláne postaviť v Mexiku novú továreň. Spoločnosť na nový závod vyčlenila 1 mld. USD v čase, kedy viaceré konkurenčné automobilky sťahujú výrobu späť do USA a v krajine ohlasujú nové investície. Krátko predtým skupina Fiat Chrysler Automobiles (FCA) oznámila, že do výroby troch modelov športových áut Jeep v USA investuje jednu miliardu USD. Už predtým FCA rozhodla, že výrobu pickupu značky RAM vráti do USA. Trump tento mesiac pohrozil uvalením mimoriadnych daní na automobilku General Motors pre dovoz kompaktných vozidiel z Mexika do USA. Podobné varovanie vyslovil aj na adresu japonskej automobilky Toyota, ktorá chce v Mexiku vyrábať osobné vozidlá Toyota Corolla a následne ich vyvážať do USA.