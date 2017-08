ČLÁNOK

Najziskovejšie firmy sveta

14. August 2017

V schopnosti pretaviť celkové tržby na čistý zisk vo svete vynikajú hlavne americké a čínske firmy. Najúspešnejší je technologický, farmaceutický a finančný sektor. Napríklad minuloročné príjmy technologického gigantu Apple dosiahli 217 miliárd dolárov, ale firma z tohto objemu vytvorila zisk vo výške 45 miliárd dolárov a zisková marža tak presiahla 20 percent.

Tento ukazovateľ je mimoriadne dôležitý a ukazuje pomer, koľko firma generuje čistého zisku z celkových tržieb po odrátaní všetkých nákladov. Ide o jeden z najpoužívanejších finančných ukazovateľov, ktoré zobrazujú finančnú stabilitu a ziskovosť spoločností, na ktorý sa pozerá každý investor.

Finančný trh – stávka na istotu

Ešte lepšie marže, ktoré presahujú dokonca 25 percent, však vykazujú tri čínske štátne banky: China Construction Bank, Agricultural Bank of China a Industrial and Commercial Bank of China.

Dôvod ich rozmachu je pomerne jednoduchý. Striktné pravidlá bankového trhu chránia čínske banky pred akoukoľvek konkurenciou a slúžia vláde ako bezodná studnica peňazí na investičné a developerské projekty. V dobrých časoch prinášajú obrovské zisky, ktoré vyžaduje finančný regulátor v krajine. Zisky boli kedysi ešte vyššie, ale ovplyvnilo ich množstvo nesplácaných úverov a ekonomické spomalenie krajiny, ktoré viedlo aj k nižším maržiam.

