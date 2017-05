ČLÁNOK

Ministerstvo hospodárstva predkladá návrh opatrení na zníženie byrokracie

4. Máj 2017

Ministerstvo hospodárstva chce znižovať byrokraciu pre podnikateľov. Pripravilo preto prvý balík 34 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý onedlho predloží do medzirezortného pripomienkového konania. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol minister hospodárstva Peter Žiga, podnikateľom by mali tieto opatrenia ušetriť 44 mil. eur. Zároveň avizuje, že tento balík nebude posledný a v prvom štvrťroku budúceho roka ministerstvo predloží ďalší. Aktuálne navrhované zmeny by pritom mohli byť účinné už v tomto roku.

„Aktívne sme diskutovali s podnikateľským prostredím o tom, čo by sme mohli pre podnikateľov urobiť, aby sme im zjednodušili život, znížili byrokraciu a zjednodušili administratívu,“ povedal Žiga. Medzi najzásadnejšie zmeny v rámci prvého balíka podľa ministra patria zmeny v pracovnej zdravotnej službe, v ktorej by po novom mohli byť ako povinné zdravotné prehliadky pre zamestnancov z 1. a 2. kategórie prác akceptované aj klasické pravidelné prehliadky u lekára. Zvýšiť sa má tiež superodpočet na výskum a vývoj zo súčasných 25 % až na 100 % výdavkov, čo by malo mať dopad 7 mil. eur na ušetrenej dani.

Zmeny by sa mali uskutočniť aj na katastri, kde sa má zaviesť sledovanie zmien v liste vlastníctva, o ktorých majú úrady občanov a firmy informovať. V rezorte dopravy sa zase pripravuje zníženie administratívnej záťaže v stavebníctve a zefektívnenie procesu získavania stavebného povolenia, či zjednodušenie procesov povoľovania stavieb menšieho rozsahu. V spolupráci so Štatistickým úradom SR sa tiež navrhuje zavedenie jednotného formulára na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia. Ministerstvo vnútra má zase prehodnotiť možnosť viazať evidenčné číslo vozidla trvalo na vozidlo bez ohľadu na zmenu okresu a navrhuje sa tiež možnosť získať výpis zo živnostenského registra v klientskych centrách. Rezort financií by mal zase prehodnotiť frekvenciu predkladania prehľadu o preddavkoch na daň z príjmu, ministerstvo životného prostredia by malo zase zaviesť elektronické vykazovanie odpadu.

Ďalšie navrhované opatrenia sa týkajú napríklad zvýšenia elektronizácie štátnej správy, či úprav rôznych byrokratických lehôt. Rezort hospodárstva tiež pripravuje novú webovú stránku, ktorá by sa mala týkať základných životných situácií podnikateľov, kde sa napríklad dozvedia, ako postupovať, keď sa stanú platcom DPH, či v prípade záujmu o eurofondy. Ministerstvo avizuje aj prípravu nového zákona o investičnej pomoci.

Samotný materiál s návrhmi by sa mal do pripomienkového konania dostať budúci týždeň. Podnikatelia teda ešte jeho detaily nepoznajú. Výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Kremský však túto iniciatívu víta. „Nevieme, čo sa tam úplne presne objaví, ale ak sa tam objaví to, o čom sme hovorili dopredu a pripomienkovali, tak by to mohlo pomôcť podnikateľom v znížení byrokracie a administratívneho zaťaženia,“ tvrdí. Ako dodal, podnikatelia by uvítali, aby tieto iniciatívy pokračovali a naďalej mohli s ministerstvom podobné opatrenia navrhovať a konzultovať.