Ministerstvo hospodárstva pracuje na zmenách v energetike

2. August 2017

V budúcom roku by malo mať Slovensko nové pravidlá v energetike. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) už intenzívne pracuje nielen na avizovanej zmene zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií, ale aj na zákone o energetike. „Zanalyzovali sme skúsenosti a poznatky z doterajšej aplikácie zákona o energetike, najmä z pohľadu zvyšovania energetickej bezpečnosti a konkurencie na trhu s elektrinou a plynom. V rámci analýzy boli spracované aj doručené podnety od oslovených profesijných subjektov, asociácií a zväzov na prípadnú úpravu a doplnenie platného zákona o energetike. Zmeny v zákone o energetike by okrem poznatkov z aplikačnej praxe mali ďalej reflektovať aj ďalšie požiadavky vyplývajúce z európskej legislatívy,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk Juraj Rybanský z odboru komunikácie kancelárie ministerstva hospodárstva.

Novelizácia zákona o energetike je podľa rezortu hospodárstva potrebná aj pre zmeny zákona o podpore OZE. „Základný dôvod novelizácie zákona o podpore OZE a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) je reforma systému podpory elektriny. Zmeny pri podpore výroby elektriny z OZE sa pripravujú v súlade s filozofiou postupného znižovania podpory týmto zdrojom, pričom prioritou je zabezpečiť nákladovú efektívnosť a minimalizovať vplyv na koncové ceny energie,“ dodal Rybanský s tým, že výrobcovia elektriny z podporovaných zdrojov budú viac vystavení trhovému pôsobeniu.

Slovenskí odberatelia elektriny platia vo svojich faktúrach podporu pre výrobu elektriny z OZE a KVET-u prostredníctvom takzvanej tarify za prevádzkovanie systému (TPS). A práve tú čakajú asi najväčšie zmeny. Konkrétnosti o zmenách v tarife si však ministerstvo nateraz necháva pre seba. „Spolu s podnikateľskou sférou, zamestnávateľmi a významnými zástupcami energetických spoločností sme prerokovali niekoľko návrhov možností zníženia cien elektriny s cieľom pripraviť finálne riešenie, ktoré bolo predložené Ministerstvu financií SR. V súčasnosti sa so zainteresovanými stranami prerokúvajú možnosti prefinancovania súčastí tarify TPS. Hovoriť o detailoch by bolo v súčasnosti predčasné,“ dodal Rybanský.

Ministerstvo by chcelo prísť s konkrétnou legislatívnou podobou zákonov o podpore OZE a o energetike v najbližších mesiacoch. „Ide o rozsiahlejšiu reformu systému podpory, preto je potrebné zosúladiť všetky práva a povinnosti subjektov, ktoré vstupujú do vzájomných vzťahov. Predpokladáme, že účinnosť zákonov, ktoré sa týkajú reformy systému podpory, by mohla byť do polovice budúceho roka,“ uzavrel Rybanský.