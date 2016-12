ČLÁNOK

Malí podnikatelia si budú môcť založiť jednoeurovú akciovku

29. December 2016

Od nového roka si budú môcť podnikatelia založiť takzvanú jednoeurovú akciovku. Novela Obchodného zákonníka umožňuje malým a stredným podnikom založiť jednoduchú spoločnosť na akcie (JSA) s akýmkoľvek predmetom činnosti a so základným imaním od jedného eura. Informoval o tom hovorca Ministerstva spravodlivosti SR (MS) Peter Bubla.

Jednoduchá spoločnosť na akcie by podľa Bublu mohla byť ideálnou formou pre start-up projekty, ale nie je obmedzená len na ne. Rezort spravodlivosti charakterizuje tento typ spoločnosti medzi akciovou spoločnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným. „Vlastnícka štruktúra bude rovnako transparentná ako v prípade spoločností s ručením obmedzeným, nebude verejnosti neprístupná tak ako štruktúry akciových spoločností. Spoločnosť musí viesť register akcionárov. Údaje zapísané v registri akcionárov budú s výnimkou rodného čísla a dátumu narodenia akcionára verejne dostupné,“ vysvetlil Bubla.

Špecifickým inštitútom pre JSA sú tiež akcie pre zamestnancov a iné fyzické osoby vykonávajúce činnosť pre spoločnosť. „Všeobecne platí, že kapitálová spoločnosť v zásade nemôže upisovať vlastné akcie. JSA môže upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie za podmienok ustanovených zákonom,“ povedal Bubla, pričom dodal, že takúto spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb. Spoločnosť by mala z hľadiska organizačnej štruktúry fungovať ako klasická akciová spoločnosť s valným zhromaždením či predstavenstvom. „Za porušenie svojich záväzkov bude JSA zodpovedať celým svojím majetkom, akcionár za záväzky spoločnosti ručiť nebude,“ uzavrel Bubla.