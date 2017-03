ČLÁNOK

Kabinet schválil investičnú pomoc pre štyroch investorov

22. Február 2017

Ministri v stredu odobrili štyri návrhy na poskytnutie investičnej pomoci. Na Slovensku by tak malo vzniknúť 500 nových pracovných miest. Konkrétne v Žiline, v Ladomerskej Vieske, Lučenci a v Betliari. Štyria investori plánujú preinvestovať 88,5 milióna eur. Od štátu požiadali poskytnutie investičných stimulov v objeme vyše 11 miliónov eur, z toho väčšinu vo forme daňových úľav.

Spoločnosť Franke Slovakia plánuje v Žiline vybudovať za takmer 27 miliónov eur nový podnik špecializujúci sa na výrobu farebných kuchynských drezov. Investor plánuje do nového podniku previesť všetkých zamestnancov z už existujúceho závodu. Súčasťou nových výrobných priestorov bude aj kompetenčné centrum, ktoré bude slúžiť na testovanie a vývoj materiálov, resp. dizajn drezov. Vďaka plánovanej investícii vznikne 240 nových pracovných miest, pričom minimálne 33 nových pracovných miest bude vytvorených v kompetenčnom centre, kde nájdu uplatnenie vysokošpecializovaní odborníci. Spoločnosť už požiadala štát o poskytnutie investičnej pomoci vo forme daňových úľav vo výške 3,9 milióna eur.

V Ladomerskej Vieske, v okrese Žiar nad Hronom, plánuje spoločnosť Nemak rozšíriť svoju výrobu hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania. Investovať chce viac ako 59 miliónov eur. Vzniknúť by malo 210 nových pracovných miest. Investor chce od štátu pomoc vo forme daňových úľav v objeme 6,2 milióna eur.

Spoločnosť D&J Design plánuje v Lučenci výstavbu novej haly na výrobu komponentov z dreva. Preinvestovať by mala firma dva milióny eur. Vzniknúť by malo 40 nových pracovných miest. Od štátu požiadala poskytnutie investičných stimulov v objeme 910 tisíc eur. Vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok 600 tisíc eur a vo forme úľavy na dani z príjmu 310 tisíc eur.

Štát podporí aj investíciu spoločnosti FAFRÁK & FAFRÁK. Tá chce v rožňavskom okrese v obci Betliar rozšíriť za necelých 140 tisíc eur kapacitu v existujúcom podniku zameranom na piliarsku výrobu. Vzniknúť by malo desať pracovných miest. Investor požiadal o investičné stimuly vo výške 77 tisíc eur. Vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok 49 tisíc eur a vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta 2 800 eur na jedno vytvorené nové pracovné miesto.

Minister hospodárstva Peter Žiga po rokovaní vlády konštatoval, že ide o dve zásadné investície, a to v prípade spoločností Nemak a Franke. “Potom sú to investície, ktoré idú do najmenej rozvinutých regiónov. Je to v rámci akčného plánu, ktorý vláda robila minulý rok výjazdovými zasadnutiami a rokovaniami v regiónoch. Takýchto projektov budeme asi doručovať viac v rámci rokovaní vlády, pretože sme sa zaviazali k niečomu a snažíme sa posunúť aktivity investorov, motivovať ich, aby investovali aj v najmenej rozvinutých okresoch,” povedal šéf rezortu hospodárstva.