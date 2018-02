ČLÁNOK

Hlavný investičný nástroj EÚ musí podľa Pellegriniho pokračovať aj po roku 2020

15. Február 2018

Eurofondy ako hlavný investičný nástroj Európskej únie na vyrovnávanie rozdielov medzi krajinami a regiónmi musia pokračovať aj po roku 2020. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini o tom vo štvrtok informoval veľvyslancov krajín EÚ na pracovnom stretnutí s hlavnou témou o kohéznej, resp. regionálnej politike v budúcom programovom období. Vicepremiér pripomenul, že takmer 85 % z každého eura, ktoré je investované do nových členských štátov, sa vracia starým členským štátom.

“Po brexite nebude európsky rozpočet taký štedrý ako predtým a Slovensko je pripravené zvýšiť svoj príspevok doň. No ak máme dostať menej peňazí, potrebujeme s nimi narábať omnoho flexibilnejšie a tak jednoducho, ako sa len dá,” povedal Pellegrini na schôdzke s veľvyslancami krajín EÚ. “Takisto nepotrebujeme toľko priorít ako staré členské štáty, každá krajina by si mala určiť vlastné. Začali sme na to používať výraz smart kohézia,” uviedol Pellegrini.

Pracovné stretnutie sa konalo z iniciatívy Bulharska ako predsedajúcej krajiny v Rade EÚ a jeho ďalšími témami boli budúcnosť EÚ a eurozóny, bezpečnosť a migrácia.