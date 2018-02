ČLÁNOK

Finančný výbor odobril nominácie Ódora a Kotiana do vedenia NBS a RRZ

29. Január 2018

Personálne zastúpenie vo vedení centrálnej banky a taktiež rozpočtovej rady by sa malo onedlho zmeniť. Do bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) na post viceguvernéra by mal nastúpiť Ľudovít Ódor, ktorý predtým pôsobil práve v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ako člen rady. Jeho miesto v rozpočtovej rade by mal zase obsadiť ekonóm Juraj Kotian. O oboch personálnych zmenách bude rozhodovať už na najbližšej schôdzi parlament. V pondelok pritom ich nominácie odsúhlasil finančný výbor Národnej rady SR.

Viceguvernéra NBS do funkcie vymenúva a odvoláva prezident na návrh vlády schválený parlamentom. Vláda nomináciu Ľudovíta Ódora schválila ešte 13. decembra minulého roku. Ódor by tak mal obsadiť jeden z dvoch voľných postov viceguvernéra NBS. Centrálna banka už dlhšie obdobie pôsobila iba s jedným viceguvernérom. Jánovi Tóthovi však skončilo päťročné funkčné obdobie začiatkom novembra minulého roku. Odvtedy banková rada centrálnej banky pozostáva iba z guvernéra Jozefa Makúcha a ďalších troch riadnych členov.

Ľudovít Ódor bol členom rozpočtovej rady od júna 2012. Päťročné funkčné obdobie v tejto funkcii mu oficiálne uplynulo v júni minulého roku, svoj post však zastával naďalej kvôli absencii ďalšieho člena RRZ. Predtým pôsobil v rôznych analytických funkciách v komerčnom sektore, viedol aj Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR. Zastával tiež funkciu člena bankovej rady NBS a radil premiérke a ministrovi financií.

Juraj Kotian je do funkcie člena RRZ nominovaný prezidentom SR Andrejom Kiskom. Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti totiž jedného člena rady volí a odvoláva parlament na návrh prezidenta, o druhom takisto rozhoduje parlament jednoduchou väčšinou na návrh guvernéra NBS. Okrem dvoch členov rada pozostáva ešte z predsedu, ktorého parlament volí a odvoláva trojpätinovou väčšinou na návrh vlády.

Nominovaný kandidát Juraj Kotian pôsobil dlhé obdobie ako ekonóm v rámci skupiny Erste Group. Od roku 2000 do roku 2007 ako hlavný ekonóm v Slovenskej sporiteľni, odvtedy až po súčasnosť ako ekonóm a vedúci makroekonomických a finančných analýz pre región strednej a východnej Európy v Erste Group Bank vo Viedni. Kotian je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.